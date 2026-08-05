L’Inter passa a Brookfield: la società ha completato l’acquisizione di Oaktree, operazione annunciata a fine 2025. La multinazionale canadese ha acquistato il 26% delle quote rimaste ancora in possesso di Oaktree, versando 3 miliardi di dollari. Il comunicato: “

“Brookfield ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Oaktree, uno dei principali gestori di crediti a livello mondiale. L’operazione segna il passo successivo di una partnership avviata nel 2019 e porta alla piena integrazione delle piattaforme di Oaktree e Brookfield. Con l’aggiunta di Oaktree, la piattaforma di credito globale di Brookfield offre un’ampia gamma di soluzioni che spaziano dal credito opportunistico, al credito legato agli asset reali, alla finanza garantita da attività e al credito societario performante, rivolte a istituzioni, consulenti finanziari e privati. Connor Teskey, CEO di Brookfield Asset Management, ha dichiarato: «Brookfield è da decenni un investitore leader nel settore degli asset alternativi e negli ultimi 20 anni ha sviluppato un’attività creditizia a complemento delle proprie piattaforme globali di asset reali.

L’aggiunta del franchise di Oaktree ha ulteriormente rafforzato la nostra capacità di investire in tutti i cicli di mercato e in diverse aree di opportunità, grazie all’esperienza consolidata e alle capacità di valutazione di Oaktree. Non vediamo l’ora di fare leva sulla loro solida esperienza e sulla loro profonda competenza mentre continuiamo a far crescere la nostra attività nel settore del credito a livello globale””, si legge. Ogni decisione, sull’Inter, rimanda al fondo.