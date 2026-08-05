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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, pista Atubolu e Zirkzee per la Juve, intrigo Inter-Nico Gonzalez, la Roma vira su Molina

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 5 agosto dopo i primi colpi e un parziale riassetto delle squadre a poco, ormai, dall'avvio del campionato e degli impegni europei

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Tra amichevoli e l’avvicinarsi, ormai, all’inizio della stagione, si susseguono rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni in questo 5 agosto. Manca ormai poco all’avvio del campionato e il mercato dell’Inter prosegue, dopo la notizia sulla possibile cessione da parte di Oaktree. Si valuta Diaby ma l’idea, sempre più concreta, sembra stia diventando Nico Gonzalez, mentre la Juventus studia l’alternativa a Vicario tra Atubolu, Milinkovic-Savic e Suzuki. Il Napoli lavora sulle cessioni. Qui tutte le notizie della giornata del 5 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 12:05
    Fiorentina, arriva Mastantuono dal Real

    La Fiorentina sta per aggiudicarsi Franco Mastantuono dal Real Madrid. L’argentino arriva in prestito secco, non oneroso: ecco l’esterno destro che mancava a Grosso e che avrebbe individuato Paratici. La Viola ha accettato di farsi carico di gran parte dell’ingaggio da 3,5 milioni netti del talento classe 2007. A riportarlo è lo spagnolo Marca.

    12:07
  2. 11:58
    Juve-Zirkzee, si apre al prestito

    In queste ultime ore, la Juventus stanno portando avanti i contatti con l’agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell’attaccante. L’olandese è un vecchio obiettivo di Frederic Massara, che lo voleva già ai tempi della Roma e ora potrà provare a chiudere per il suo ritorno in Italia alla Juve con il favore del giocatore.

    12:04
  4. 11:00
    Inetr, che cosa cambia adesso

    L’Inter passa a Brookfield: la società ha completato l’acquisizione di Oaktree, operazione annunciata a fine 2025. La multinazionale canadese ha acquistato il 26% delle quote rimaste ancora in possesso di Oaktree, versando 3 miliardi di dollari. Il comunicato: “

    Brookfield ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Oaktree, uno dei principali gestori di crediti a livello mondiale. L’operazione segna il passo successivo di una partnership avviata nel 2019 e porta alla piena integrazione delle piattaforme di Oaktree Brookfield. Con l’aggiunta di Oaktree, la piattaforma di credito globale di Brookfield offre un’ampia gamma di soluzioni che spaziano dal credito opportunistico, al credito legato agli asset reali, alla finanza garantita da attività e al credito societario performante, rivolte a istituzioni, consulenti finanziari e privati. Connor Teskey, CEO di Brookfield Asset Management, ha dichiarato: «Brookfield è da decenni un investitore leader nel settore degli asset alternativi e negli ultimi 20 anni ha sviluppato un’attività creditizia a complemento delle proprie piattaforme globali di asset reali.

    L’aggiunta del franchise di Oaktree ha ulteriormente rafforzato la nostra capacità di investire in tutti i cicli di mercato e in diverse aree di opportunità, grazie all’esperienza consolidata e alle capacità di valutazione di Oaktree. Non vediamo l’ora di fare leva sulla loro solida esperienza e sulla loro profonda competenza mentre continuiamo a far crescere la nostra attività nel settore del credito a livello globale””, si legge. Ogni decisione, sull’Inter, rimanda al fondo.

    11:05
  5. 10:48
    Milan e Inter in un derby di lusso

    Milan e Inter tornano in campo in amichevole, in occasione del derby della tournée australiana. Oggi, mercoledì 5 agosto, i rossoneri e i nerazzurri si sfidano all’Optus Stadium di Perth. La squadra di Amorim scenderà in campo con il lutto al braccio, per ricordare lo storico capitano del club Franco Baresi, i cui funerali si sono svolti ieri a Milano nella Basilica di Sant’Ambrogio.

    10:51
  6. 10:32
    Ferran Torres alla CNN apre all'addio

    Ferran Torres ha ancora un anno di contratto con il Barcellona ma persiste l’interesse del PSG: “Quando queste squadre ti vogliono, è sempre una buona cosa. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere”, ha fatto sapere lasciando una porta aperta. “Ho un contratto con il Barcellona. È vero che nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma la cosa positiva è che, avendo un contratto, posso aspettare e decidere da solo”. In un’intervista alla Cnn ha poi aggiunto: “Al momento l’unica cosa che so è che il 12 agosto devo essere lì ad allenarmi con loro, quindi vedremo cosa succederà. Per prendere una decisione cercherò di pensare a cosa mi renderebbe più felice“.

    10:35
  7. 10:30
    Manchester City, si valuta anche Pedro Neto

    Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, se Savinho decidesse di unirsi al Tottenham , il Manchester City si rivolgerebbe all’esterno del Chelsea e del Portogallo Pedro Neto. Contattato già l’entourage del 26enne per un possibile trasferimento.

    10:32
  8. 10:27
    Reijnders, il Nottingham Forest prova ad aggiudicarselo

    Secondo quanto riporta il Daily Mail, il centrocampista olandese del Manchester City ex Milan, Tijjani Reijnders, 28 anni, è l’obiettivo da 55 milioni di sterline del Nottingham Forest.

    10:30
  10. 10:22
    Gutierrez lascia Npaoli per il Bayer Leverkusen

    Operazione a titolo definitivo con Gutierrez che lascia così la Serie A e il Napoli, firmando un contratto fino al 30 giugno 2031 con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro.

    10:26
  11. 09:32
    Inter, sì di Romero

    Romero ha detto sì all’Inter. Il Corriere dello Sport scrive che il difensore argentino (classe 1998 ex Atalanta e Genoa) avrebbe accettato un contratto per le prossime 5 stagioni fino a giugno 2031 da 5,5 milioni di euro netti all’anno. Al Tottenham andrebbero 35 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus.

    09:40
  12. 09:30
    Salah ricomincia dal Trabzonspor

    Con un tweet sul proprio profilo X, il club turco del Trabzonspor ha reso noto che sta per ultimare le negoziazioni riguardo l’acquisto di Momo Salahparametro zero.

    09:36
  13. 09:22
    La Roma pronta a chiudere per Molina

    La Roma prova a chiudere con l’Atletico Madrid per Molina. Dopo il muro del Feyenoord per Read, i giallorossi hanno avviato i contatti per l’esterno argentino che ora è la prima scelta.

    09:31
  14. 09:03
    Daniel Maldini al Cagliari, è quasi fatta

    Come anticipato, Daniel Maldini è vicino al Cagliari. Il club rossoblù ha raggiunto un’intesa con l’Atalanta per un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e obbligo legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

    09:28
  16. 08:46
    Inter su Nico Gonzalez, le ultimissime

    L’Inter continua a cercare un nuovo esterno destro e, oltre a Diaby, per il quale ci sono ostacoli già noti. In cima alla lista starebbe salendo dunque Nico Gonzalez della Juventus. Il club nerazzurro sta valutando il suo profilo e ha avuto dei primi contatti con l’entourage del giocatore. Stando a Sky Sport, ci sarebbe la concorrenza dell’Al Ittihad e del Bayer Leverkusen.

    09:27
  17. 08:30
    Juventus, nodo portiere: Atubolu prende quota

    Per la Juventus, oltre ai nomi noti, c’è anche il portiere tedesco del Frigurgo. Atubolu costituisce una pista già nota, ma starebbe prendendo quota viste le difficoltà nel reclutare Vicario. Massara, però non molla Suzuki nelle mire del PSG. L’idea, per quest’ultimo, rimarrebbe il prestito. Lo riporta La Stampa. Contratto in scadenza nel 2027.

    09:26

  19. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 3 agosto. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Ancora nodo portiere per la Juventus, Inter su Nico Gonzalez. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, pista Atubolu e Zirkzee per la Juve, intrigo Inter-Nico Gonzalez, la Roma vira su Molina Fonte: ANSA

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