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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, la Juve stringe per Zirkzee, Inter-Romero si insinua l'Atletico, Napoli-Lukaku

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 6 agosto dopo i primi colpi e un parziale riassetto delle squadre a poco, ormai, dall'avvio del campionato e degli impegni europei

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Dopo le amichevoli di ieri e le prossime in programma, sarà più chiaro il quadro prima dell’avvio della stagione. Rumors e indiscrezioni su trattative e operazioni in questo 6 agosto proseguono. Manca ormai poco all’avvio del campionato, ma il mercato dell’Inter si complica con l’inserimento dell’Atletico su Romero. Si valuta anche Diaby e Nico Gonzalez, mentre la Juventus studia l’alternativa a Vicario tra Atubolu, Milinkovic-Savic e Suzuki. Vlahovic accetterà la Turchia? Il Napoli lavora sulle cessioni. Qui tutte le notizie della giornata del 6 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 10:16
    Liverpool su Mbaye

    Il Liverpool sta valutando l’acquisto del diciottenne esterno destro del Paris Saint-Germain e della nazionale senegalese Ibrahim Mbaye. Lo riporta il Times.

    10:19
  2. 10:01
    Real Madrid, trovato l'accordo per Diomande

    Il Real Madrid ha raggiunto un accordo con l’RB Lipsia per l’acquisto del giovane esterno ivoriano Yan Diomande, diciannovenne, per una cifra che può arrivare fino a 140 milioni di euro (120 milioni di sterline). Ad annunciare l’intesa, dopo estenuanti trattative, è l’Athletic.

    10:18
  4. 09:43
    Inter, il rinnovo con Dimarco

    Federico Dimarco sarebbe pronto a firmare il rinnovo che lo legherà all’Inter. Nell’agenda di Marotta e Ausilio il rinnovo dell’esterno sinistro è primaria: non c’è fretta, perché in mano alla società c’è una player option per rinnovare fino al 2028. L’obiettivo, rivela Sportmediaset, è sedersi al tavolo e assicurarsi l’esterno fino al 2030.

    09:45
  5. 09:39
    Vinicius sempre più vicino al rinnovo con il Real Madrid

    Secondo quanto riportano i media spagnoli e la BBC, Vinicius sarebbe vicino all’accordo per il rinnovo con il Real Madrid.

    09:43
  6. 09:30
    Bisseck, forte contusione alla testa: l'Inter valuta

    Nel finale di Milan-Inter, Yann Aurel Bisseck ha subito un forte colpo alla testa in un impatto aereo con Pervis Estupinan. Subito le sue condizioni hanno destato preoccupazione. “Ha subito una forte contusione alla testa”. Le sue condizioni andranno rivalutate nei prossimi giorni.

    09:41
  7. 09:15
    Napoli-Lukaku, la situazione si complica

    Le premesse non sono delle migliori: Rom Lukaku potrebbe lasciare Napoli. Il belga è legato al Napoli da un altro anno di contratto a 11 milioni lordi, davvero troppi per un vice e la nota del club non ha spento le voci sull’interessamento dell’Atlanta.

    09:18
  8. 09:10
    Roma, fatta per Molina

    Come anticipato ieri pomeriggio, la Roma ha sbloccato la situazione per Molina che arriverà a breve per visite e firma del contratto. Secondo Sky, il vicecampione del Mondo 2026 con l’Argentina verrà ceduto dall’Atletico con la formula del prestito con diritto di riscatto.

    09:16
  10. 08:54
    La Juventus stringe per Zirkzee

    La Juventus stringe per Zirkzee. Nelle ultime ore, i bianconeri hanno portato avanti i contatti con l’agente di Joshua Zirkzee e con il Manchester United. La novità, infatti, è che i Red Devils hanno aperto all’opzione della cessione in prestito e sarebbero disposti a lasciare partire l’attaccante olandese, seguito e stimato da Massara. Il nodo rimane la formula: le prossime ore saranno decisive.

    09:13
  11. 08:40
    Vlahovic, la Turchia chiama

    Non abbiamo voluto il trasferimento di Mohamed Salah. Che lo sappiano bene. Stiamo lavorando su Vlahovic“, ha detto Serdal Adalı, presidente del Beşiktaş, in risposta a chi lo accusava di aver lasciato andare Salah al Trabzonspor.

    18:36
  12. 08:30
    Romero, si inserisce l'Atletico: l'Inter può essere superata

    L’Atletico Madrid, su indicazione esplicita di Simeone, vuole portare a Madrid Cristian Romero e starebbe per offrire 30 milioni al Tottenham che aveva trovato una prima base con l’Inter. In sintesi, secondo Marca, Romero avrebbe una clausola che lo aiuterebbe a liberarsi dal Tottenham in caso di chiamata di una tra Real, Barcellona e appunto Atletico Madrid. A favorire i biancorossi sarebbero le buone relazioni con il figlio del tecnico, come anche le prossime cessione di Molina e probabilmente di Ruggeri. Romero andrebbe a prendere il posto di José Maria Gimenez. E lascerebbe all’asciutto l’Inter, non proprio favorita in questa sessione.

    16:07

  14. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 3 agosto. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Ancora nodo portiere per la Juventus, che punta Zirkzee. Inter sul filo della resa per Romero. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, la Juve stringe per Zirkzee, Inter-Romero si insinua l'Atletico, Napoli-Lukaku Fonte: ANSA

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