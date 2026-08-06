Dopo le amichevoli di ieri e le prossime in programma, sarà più chiaro il quadro prima dell’avvio della stagione. Rumors e indiscrezioni su trattative e operazioni in questo 6 agosto proseguono. Manca ormai poco all’avvio del campionato, ma il mercato dell’Inter si complica con l’inserimento dell’Atletico su Romero. Si valuta anche Diaby e Nico Gonzalez, mentre la Juventus studia l’alternativa a Vicario tra Atubolu, Milinkovic-Savic e Suzuki. Vlahovic accetterà la Turchia? Il Napoli lavora sulle cessioni. Qui tutte le notizie della giornata del 6 agosto:
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