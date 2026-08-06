La Juventus stringe per Zirkzee. Nelle ultime ore, i bianconeri hanno portato avanti i contatti con l’agente di Joshua Zirkzee e con il Manchester United. La novità, infatti, è che i Red Devils hanno aperto all’opzione della cessione in prestito e sarebbero disposti a lasciare partire l’attaccante olandese, seguito e stimato da Massara. Il nodo rimane la formula: le prossime ore saranno decisive.