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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Khalaili e l'Inter si sblocca, Brahim Diaz priorità Juve, risale Vicario, Leao tra Tottenham e Barcellona

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 6 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci di oggi, lunedì 6 luglio, nel mezzo dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter prende forma passando per una cena a Forte dei Marmi. La Juventus ha trovato l’intesa con il PSG per Kolo Muani e punta Braham Diaz. Il Milan potrebbe perdere Leao dopo Liberali e il colpo Goncalo Ramos ma incassa da Tonali. Qui tutte le notizie della giornata del 6 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10:35
    Infortunio Gimenez, come cambia il mercato

    Per Santiago Gimenez l’ultima partita col Messico in questa edizione di Coppa del Mondo si è trasformata in un incubo anche dal punto di vista personale. Secondo le ricostruzioni iniziali, Santiago Gimenez si sarebbe procurato una distorsione di secondo grado della caviglia destra, la stessa operata a dicembre, ma non ci sarebbero di mezzo i legamenti e soprattutto sarebbe esclusa la frattura.

    10:38
  2. 10:30
    Unai Gomez, visite mediche in corso per l'Udinese

    Unai Gomez è arrivato a Villa Stuart questa mattina per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’Udinese.

    10:31
  4. 10:25
    Malagò su ct e Maldini

    Maldini rientra tra coloro che hanno il curriculum vitae per essere il profilo ideale nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ma tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità hanno spesso un piano B e anche uno C. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare le somme”. Così Giovanni Malagò, presidente della FIGC, a Rai Radio1 in merito alla scelta del direttore tecnico e del ct della Nazionale. “Per il ct continuo a sostenere di non aver parlato con nessuno perché sarebbe in contraddizione con ciò che mi sono riproposto, ossia decidere insieme al dt chi sarà l’allenatore. Lancetta più spostata verso Conte che Mancini? Non è escluso che la lancetta non riguardi solo queste due persone”, ha aggiunto Malagò che poi, sulla possibilità di aiuto della Serie A per l’ingaggio del ct, ammette come sia “molto importante la disponibilità delle società ad aiutare, eventualmente, al supporto per l’ingaggio dell’allenatore. Quello che è più bello ancora, però, è che c’è piena disponibilità della Serie A a venire incontro alla Nazionale, che si è resa conto che siamo arrivati a grattare il fondo del barile. – ha detto – C’è da rifondare il movimento. Io penso che non sia proprio tutto da buttare, ci sono dei giovani importanti. Nella mia testa ci sono sei anni da completare fino a Euro 2032, un periodo quasi ideale per costruire il migliore atleta possibile”. Malagò sottolinea come “ci sono provvedimenti che passano da attività endofederali, ma altri come quelli sugli sgravi fiscali, sulle scommesse o il supporto al settore giovanile che dipendono da loro. La legislatura sportiva può durare due anni, i tempi sono strettissimi”, conclude.

    10:29
  5. 10:16
    Khalaili verso l'Inter

    Anan Khalaili apre al trasferimento all’Inter: il giocatore ha già fatto saper all’Union Saint-Gilloise di volere l’Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che gradirebbe pure Chivu. Ieri ha saltato l’amichevole in programma ufficialmente per un problema fisico.

    10:22
  6. 10:13
    Napoli, le scelte di Allegri

    Massimiliano Allegri sarebbe deciso a preferire Milinkovic-Savic a Meret, secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino. Per il centrocampo, il nuovo allenatore non vuole privarsi né di Anguissa né di Lobotka, garanzie di esperienza e di qualità. Il camerunese ha un contratto in scadenza tra un anno e De Laurentiis non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero: rinnoverà per allontanare le insidie Besiktas e non solo. Diverso il discorso per lo slovacco, che Spalletti ha chiesto alla Juventus. Contratto fino a giugno 2027 ma esi­ste una opzione a favore del Napoli per pro­lun­gare l’accordo fino al 2028. In ogni caso qualsiasi discorso potrebbe iniziare partendo da una base di 30 milioni di euro (la clausola di 25 milioni è valida soltanto per l’estero).

    10:19
  7. 09:58
    Ancelotti confermato ct Brasile

    La Confederazione Brasiliana ha confermato l’appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della Selecao, anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia agli ottavi di finale del Mondiale. A ribadirlo il direttore esecutivo delle nazionali della Cbf, Rodrigo Caetano: “Il Brasile deve portare avanti un ciclo nella normalità fino alla Coppa del Mondo 2030, con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi quattro anni. Con l’allenatore garantito per il prossimo ciclo, potremo iniziare a settembre la ricostruzione di una squadra. Ecco perché la Cbf farà l’opposto di quello che normalmente si fa. Ha già acquisito fiducia nel lavoro di Ancelotti anche prima della Coppa del Mondo“.

    10:06
  8. 09:30
    Milan pronto a chiudere per Gila

    Mario Gila sarà presto un nuovo difensore del Milan: accelerata da parte del club rossonero, che punta a chiudere con la Lazio tra oggi e martedì per 30 milioni di euro. Napoli superato, almeno per adesso.

    09:35
  10. 09:08
    Nodo portiere, per la Juventus torna in pole Vicario

    Torna in pole Guglielmo Vicario per la porta della Juventus. Il portiere del Tottenham potrebbe diventare il più probabile successore a Di Michele dopo la ricerca dell’uomo giusto tra i pali.

    09:12
  11. 09:00
    Dumfries ufficiale al Real Madrid

    Ufficiale l’addio all’Inter di Dumfries. “Il Real Madrid CF e l’Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Denzel Dumfries, che sarà legato al nostro club per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030“, ha reso noto anche il club spagnolo. L’olandese ha pubblicato un video sui suoi social: “Il momento di lasciare andare qualcosa che per me ha significato molto è arrivato: l’Inter. Questi cinque anni insieme sono stati una montagna russa di emozioni: pieno di tanti acuti e di qualche momento basso. Il ragazzino arrivato per la sua prima esperienza all’estero se ne va da uomo con tre bambini e il cuore pieno di gratitudine e di preziosi ricordi”.

    09:09
  12. 08:55
    Leao, c'è anche il Barcellona: la situazione

    Rafa Leao grazie alle buone prestazioni al Mondiale ha riacceso l’interesse del Barcellona, oltre al Tottenham. Lo scorso anno il Barça puntò su Rashford preferendo un prestito a un investimento che sembrava ingente. Il club blaugrana però, riferiva già ieri il Mundo Deportivo, preferisce il prestito con diritto di riscatto. Il Tottenham rimane interessato.

    09:05
  13. 08:45
    Dybala, rinnovo vicino con la Roma

    Secondo quanto riferito da Sportmediaset Paulo Dybala sarebbe vicino al rinnovo con la Roma mentre per Greenwood l’affare si complica a causa della clausola da 60 milioni. Al momento della cessione di Greenwood al Marsiglia, il Manchester United ha preteso e ottenuto una clausola sulla futura rivendita pari al 40%. Club giallorosso e Atletico riflettono.

    08:59
  14. 08:41
    La Juventus continua a seguire Brahim Diaz

    Secondo Tuttosport, Brahim Diaz rimane l’obiettivo per il centrocampo della Juventus. Il tecnico Luciano Spalletti ha indicato nel giocatore la sua scelta per la linea mediana: non sarà semplice convincere il Real Madrid e Mourinho a cederlo alle condizioni possibili

    08:55
  16. 08:30
    Fiorentina, colpo Dragusin

    Colpo in difesa per la Fiorentina di Paratici, che ha trovato un accordo di massima per l’arrivo di Radu Dragusin dal Tottenham. A riportarlo l’esperto Fabrizio Romano. L’ex Genoa, che era già stato nel mirino dei viola a gennaio, arriverà in prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro.

    08:51

  18. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire oggi, 6 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Primo colpo della Fiorentina.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Khalaili e l'Inter si sblocca, Brahim Diaz priorità Juve, risale Vicario, Leao tra Tottenham e Barcellona Fonte: ANSA

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