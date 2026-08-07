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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Lucumi-Juve più vicini, Pellegrini rinnova con la Roma

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 7 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 7 agosto, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Fiorentina accoglie ufficialmente Mastantuono in prestito dal Real Madrid, Roma-Molina è finalmente fatta. Prosegue il casting portiere in casa Juventus, Leao rifiuta il Galatasaray e il Napoli ha chiesto informazioni all’Arsenal per Gabriel Jesus se dovesse partire Lorenzo Lucca. L’Atalanta punta forte su Kristensen (Udinese) e mette nel mirino Diao del Como. Vinicius rinnova col Real Madrid, Rodri ha scelto il Barcellona. Qui tutte le notizie della giornata del 7 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 15.11
    Napoli, idea Musso per la porta

    Qualora Milinkovic-Savic dovesse partire, il Napoli punterebbe sul profilo di Musso, ex portiere dell’Udinese. 

    15:11
  2. 15.05
    Frosinone, ufficiale Masini

    Colpo interessante del Frosinone che si è assicurato il giovane Masini del Genoa. Il classe 2001 arriva dai rossoblù per cinque milioni di euro e firmerà un quadriennale.

    15:04
  4. 14.43
    Milan, si punta al ritorno di Brahim Diaz

    Piaceva alla Juve, ma alla fine i bianconeri hanno virato con decisione su Alajbegovic. Ecco perché Brahim Diaz potrebbe essere un’opportunità di mercato dei rossoneri che valutano il ritorno. Il giocatore, invece, al Real è chiuso dalla concorrenza in avanti. 

    14:43
  5. 14.11
    Milan, il Gala alza l’offerta per Leao

    Il Galatasaray ha alzato l’offerta per Rafa Leao. 40 milioni di euro e cinque di bonus, il portoghese, però, prende tempo perché aspetta qualche big dalla Premier. Il club turco ha dato quindi 48 ore di tempo alla dirigenza rossonera e a Rafa, dopodiché si procederà con altri obiettivi come Martinelli dell’Arsenal. 

    14:10
  6. 13.46
    Juve, Spalletti vuole Zirkzee

    Luciano Spalletti non si accontenta e dopo l’arrivo di Kolo Muani e Alajbegovic, ha chiesto alla dirigenza bianconera Joshua Zirkzee del Manchester United. Trattativa avviata tra Juve e Red Devils, l’ex Bologna può arrivare in prestito e diritto di riscatto.

    13:45
  7. 13.25
    Como, idea Esposito

    Il Como sfida l’Atalanta per Sebastiano Esposito, in rottura totale col Cagliari. Sul giocatore c’è anche l’interesse concreto del Venezia.

    13:24
  8. 13.25
    Roma, Pellegrini rinnova

    I giallorossi hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini per un’altra stagione. Il giocatore è svincolato dal 30 giugno ma vestirà ancora la maglia della Roma fino al 2027. 

    13:24
  10. 13.19
    Juve, Lucumi si avvicina

    La Juventus si avvicina a Lucumi. I bianconeri nelle prossime ore sono pronti a offrire circa 20 milioni e relativi bonus per convincere il Bologna a cedere il difensore colombiano. 

    13:18
  11. 12.53
    Napoli, Badiashile più vicino

    Il Napoli deve ancora mettere a segno il primo colpo estivo. Nelle ultime ore si è intensificato l’interesse per Badiashile. Il Chelsea apre alla formula del prestito, ma solo in obbligo di riscatto.

    12:53
  12. 12.11
    Inter, sfuma Romero

    Romero non è più un obiettivo dei nerazzurri. Il difensore dell’Albiceleste, infatti, è in trattativa con l’Atletico Madrid, pronto un ingaggio super per il giocatore del Tottenham. 

    12:11
  13. 11.41
    Napoli, Lukaku cerca squadra

    Lukaku si allontana da Napoli. Il giocatore, infatti, ha fatto sapere al club partenopeo di voler provare una nuova esperienza e ritiene conclusa la sua avventura in Campania. Big Rom vorrebbe l’Atalanta, restano in piedi anche le piste che portano al Monaco (Ligue 1) e Turchia. Sullo sfondo resta l’Arabia Saudita. 

    11:41
  14. 11.13
    Real Madrid, ufficiale Diomande e il rinnovo di Vinicius

    Due operazioni importanti per il Real. I Blancos hanno chiuso l’arrivo di Diomande dal Lipsia (125 milioni di euro e 15 di bonus). Oltre all’arrivo dell’esterno della Costa d’Avorio, è ufficiale il rinnovo di Vinicius Junior fino al 2032.

    11:12
  16. 11.00
    Juve, presentata la terza maglia

    La Juventus ha ufficialmente presentato la nuova terza maglia. Total black con la fiamma bianca e un tocco di giallo-oro su sponsor e logo.

    11:00
  17. 10.55
    Como, ufficiale Couto

    Ufficiale l’arrivo di Couto dal Borussia Dortmund. Il club ha ufficializzato l’acquisto nella serata di ieri. 

    10:54
  18. 10.48
    Milan, offerta rifiutata per Leao

    Il Milan ha rifiutato un’offerta pari a 30 milioni di euro e cinque di bonus dal Galatasaray per Rafa Leao. 

    10:47
  19. 10.43
    Atalanta, interesse per Diao

    Interesse per Assane Diao dell’Atalanta, il Como valuta l’esterno ex Betis circa 60 milioni di euro. 

    10:43
  20. 10.36
    Atalanta, assalto a Kristensen

    Si accende anche il mercato dei nerazzurri. L’Atalanta, dopo aver incassato 60 milioni per Palestra dal Chelsea, è pronta ad affondare su Kristensen dell’Udinese. La prima proposta della Dea ai friulani è di 20 milioni di euro, il club bianconero, però, ne chiede almeno 25. 

    10:36
  22. 10.30
    gettyimages-2288045342 Fonte:Getty
    Fiorentina, ecco Mastantuono

    Bagno di folla all’aeroporto di Firenze per l’arrivo in città di Mastantuono, in prestito secco dal Real Madrid. Nella giornata di oggi visite mediche e firma sul contratto con i viola che pagheranno 1.8 milioni al giocatore, l’altra metà, invece, verrà versata dalla Casablanca. 

    10:29
  23. 10.29
    Bologna, piace Piccoli

    Il profilo per rinforzare l’attacco rossoblù è quello di Roberto Piccoli. Trattativa già avviata tra Bologna-Fiorentina col giocatore che gradirebbe la destinazione col fine di rilanciarsi.

    10:29
  24. 10.12
    Barcellona, Rodri nel mirino

    È iniziata ufficialmente la trattativa tra il club blaugrana e il Manchester City per Rodri, dopo che il capitano della Roja ha espressamente chiesto di volere il Barcellona. La società spagnola ha messo sul piatto poco più di 45 milioni di euro. Il Manchester City, invece, ha individuato in Enzo Fernandez il sostituto. 

    10:12
  25. 09.49
    Napoli, sondaggio per Jesus

    Il Napoli, nelle ultime ore, avrebbe chiesto informazioni per Gabriel Jesus, centravanti dell’Arsenal. Il brasiliano potrebbe arrivare nel caso in cui dovessero andare via sia Lukaku che Lucca. 

    09:48

  27. La Fiorentina accoglie ufficialmente Mastantuono in prestito dal Real Madrid, Roma-Molina è finalmente fatta. Prosegue il casting portiere in casa Juventus, Leao rifiuta il Galatasaray e il Napoli ha chiesto informazioni all’Arsenal per Gabriel Jesus se dovesse partire Lorenzo Lucca. L’Atalanta punta forte su Kristensen (Udinese) e mette nel mirino Diao del Como. Vinicius rinnova col Real Madrid, Rodri ha scelto il Barcellona.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Lucumi-Juve più vicini, Pellegrini rinnova con la Roma Fonte: Getty

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