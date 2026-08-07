I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 7 agosto, quando siamo quasi entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Fiorentina accoglie ufficialmente Mastantuono in prestito dal Real Madrid, Roma-Molina è finalmente fatta. Prosegue il casting portiere in casa Juventus, Leao rifiuta il Galatasaray e il Napoli ha chiesto informazioni all’Arsenal per Gabriel Jesus se dovesse partire Lorenzo Lucca. L’Atalanta punta forte su Kristensen (Udinese) e mette nel mirino Diao del Como. Vinicius rinnova col Real Madrid, Rodri ha scelto il Barcellona. Qui tutte le notizie della giornata del 7 agosto:
Investire in oro
L’oro torna protagonista tra gli investimenti sicuriLEGGI