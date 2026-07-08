Paulo Dybala e la Roma proseguiranno insieme, ma mancano alcuni dettagli al contratto sottoposto ai legali della società. L’intesa economica è stata leggermente migliorata, riporta Corsport, tra quota fissa e bonus, per compensare una durata contrattuale che non aveva convinto pienamente il giocatore e per riequilibrare una negoziazione che si è trascinata e a cui ha impresso una svolta l’arrivo di D’Amico. Una volta chiuso dagli avvocati, lato club, il rinnovo passerà nelle mani di Dybala e i suoi per controlli e firma.