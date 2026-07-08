I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci di oggi, mercoledì 8 luglio, nel pieno dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter incomincia a prendere forma con Chalobah. La Juventus ha annunciato Massara. Intesa con il PSG per Kolo Muani e Pellegrino, ma potrebbe tentare i colpi Theo e Brahim Diaz. Improvviso ritorno di fiamma di Vlahovic. Mistero Leao, il futuro al Milan da decifrare dopo l’ingresso di Amorim. Qui tutte le notizie della giornata dell’8 luglio:
Estate in quota
Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglieLEGGI