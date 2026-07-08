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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, clamoroso ritorno alla Juve di Vlahovic, patto Inter-Como per Chalobah, Milan-Gila

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 8 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e primi annunci di oggi, mercoledì 8 luglio, nel pieno dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter incomincia a prendere forma con Chalobah. La Juventus ha annunciato Massara. Intesa con il PSG per Kolo Muani e Pellegrino, ma potrebbe tentare i colpi Theo e Brahim Diaz. Improvviso ritorno di fiamma di Vlahovic. Mistero Leao, il futuro al Milan da decifrare dopo l’ingresso di Amorim. Qui tutte le notizie della giornata dell’8 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 09:29
    Dibu Martinez obiettivo Juve, incontro nelle prossime ore

    Per la Juventus il primo obiettivo resta Dibu Martinez. Carnevali Massara incontreranno l’agente del giocatore oggi nelle prossime ore, per capire quali saranno i costi dell’investimento e per poi cercare l’intesa perfetta con l’Aston Villa. Rimane viva, ed è inevitabile, la pista che porta a Vicario, l’alternativa.

    09:36
  2. 09:10
    Nodo portiere Juventus e l'apertura a Vlahovic

    A margine dell’evento di presentazione del palinsesto di Sky Sport, il CEO della Juventus Carnevali ha risposto sul mercato della squadra: “Le richieste per Kolo Muani sono alte. C’è una distanza ampia. Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato. Le porte sono aperte non solo per Sorloth, ma anche per altri giocatori”. “Il Dibu ci interessa, ma non siamo gli unici”. Infine un sogno per la dirigenza bianconera potrebbe essere l’arrivo di Bruno Fernandes, in uscita dal Manchester United, ma Carnevali ha voluto chiarire: “Non ho aperto la porta, nel mercato tutto può cambiare da un giorno all’altro. Dobbiamo essere pronti su tutti i fronti e avere una visione globale”.

    09:27
  4. 08:56
    Milan-Gila, è fatta: si attende l'annuncio

    Mario Gila ha raggiunto l’accordo con il Milan e il club rossonero vanta l’intesa con Lotito e la Lazio. Insomma, manca solo l’annuncio del trasferimento del giocatore a Milano. Accordo con bonus sui 30 milioni e 5 anni di contratto per il difensore, seguito anche da Napoli.

    08:57
  5. 08:55
    Patto Inter-Como

    Il Como e l’Inter si sfidano di continuo sul mercato, in questa sessione, a partire dal caso Nico Paz ma c’è una novità. Tra i club ci sarebbe una sorta di “patto” per Trevoh Chalobah. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube infatti, in queste ore il presidente del Como Mirwan Suwarso si è messo in contatto diretto con l’omologo dell’Inter Giuseppe Marotta. In particolare, il Como ha comunicato che non intende partecipare ad aste per Chalobah.

    08:55
  6. 08:48
    Mason Greenwood chide aumento ingaggio, la Roma frena

    Greenwood chiede un milione in più rispetto alle cifre iniziali per capire la risposta della Roma. Il club tentenna, convinto che la richiesta sia esosa. A breve possibili sviluppi.

    08:52
  7. 08:45
    Dybala aspetta la Roma, cosa manca

    Paulo Dybala e la Roma proseguiranno insieme, ma mancano alcuni dettagli al contratto sottoposto ai legali della società. L’intesa economica è stata leggermente migliorata, riporta Corsport, tra quota fissa e bonus, per compensare una durata contrattuale che non aveva convinto pienamente il giocatore e per riequilibrare una negoziazione che si è trascinata e a cui ha impresso una svolta l’arrivo di D’Amico. Una volta chiuso dagli avvocati, lato club, il rinnovo passerà nelle mani di Dybala e i suoi per controlli e firma.

    08:51
  8. 08:30
    Vlahovic chiama la Juventus

    Dusan Vlahovic avrebbe contattato la Juventus per negoziare il suo futuro, senza la mediazione del padre. Vorrebbe un confronto diretto, dopo aver valutato le offerte attuali pervenute in primis il Besiktas, insoddisfacenti. Si siederà al tavolo per negoziare le componenti economiche da ingaggio a commissioni per valutare un rientro e non trovarsi fermo. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport.

    08:47

  11. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire oggi, 6 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa.  Mario Gila al Milan, è fatta. Svolta sorprendente Vlahovic. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, clamoroso ritorno alla Juve di Vlahovic, patto Inter-Como per Chalobah, Milan-Gila Fonte: ANSA

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