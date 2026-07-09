Virgilio Sport
CALCIOMERCATO LIVE

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, intrigo Juve-Kolo Muani, Calafiori e Real da effetto domino, Inter-Doué, colpo Napoli

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 9 luglio dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e ufficialità di oggi, giovedì 9 luglio, nel pieno dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter incomincia a prendere forma con Chalobah e un patto con il Como. La Juventus dopo aver annunciato Massara punta Solet. Vlahovic si propone. Mister Amorim si presenta ai media in una conferenza programmata ma densa di spunti sul versante mercato con Leao, Modric e la sua idea di gioco. Il Napoli con Allegri lancia i primi segnali, in una fase molto delicata. Qui tutte le notizie della giornata del 9 luglio:

Cronaca in diretta

  1. 10:50
    Il Napoli blocca Zeballos

    Il futuro del Napoli è legato a uno dei nuovi nomi emergenti, Exequiel Zeballos. Il club partenopeo ha bloccato l’esterno offensivo del Boca.

    10:53
  2. 10:05
    Il Real Madrid punta Calafiori su suggerimento di Mou

    Dalla Spagna, la news già lanciata tempo addietro che vorrebbe Riccardo Calafiori tra gli obiettivi del Real Madrid su suggerimento di José Mourinho. L’allenatore del Real Madrid sta valutando il difensore dell’Arsenal e della nazionale italiana, il suo compagno di squadra, il cileno Piero Hincapie, 24 anni, e Ruben Dias, 29 anni, del Manchester City e della nazionale portoghese, per rinforzare la difesa della sua squadra con maggiore fisicità.

    10:08
  4. 10:04
    Vlahovic piace al Chelsea

    Il Chelsea prenderà in considerazione l’attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic, 26 anni, qualora decidesse di rinnovare il reparto offensivo quest’estate, secondo Caughtoffside. Nessuna offerta concreta, fino a questo momento ma solo una possibilità.

    10:06
  5. 09:58
    Atalanta, visite per Gaetano

    Sembra essersi sbloccata la trattativa per Gianluca Gaetano, seguito da tempo dall’Atalanta. Operazione da 12 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto e diventare ufficialmente un giocatore dell’Atalanta, lasciandosi il Cagliari alle spalle.

    10:02
  6. 09:13
    Dibu Martinez, la Juventus continua a trattare

    Non molla la pista che porta a Dibu Martinez, la Juventus. Incontro e trattativa in corso per il portiere che rimane un nodo per la società e anche per Spalletti.

    09:45
  7. 08:36
    Vlahovic bloccato aspetta la Juve

    Dopo l’indiscrezione che lo riguarda, si attendono sviluppi su Dusan Vlahovic e la Juventus. Che diventi una soluzione in extremis qualora non arrivino gli attaccanti individuati?

    08:42
  8. 08:34
    Inter, ufficiale Provedel

    Intanto, ufficiale il trasferimento di Provedel all’Inter. Operazione da 3 milioni di euro con la Lazio per il costo del cartellino, con il giocatore che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Il comunicato:

    08:39
  10. 08:34
    Inter su Guela Doué

    L’Inter ha già individuato, qualora Khalaili si allontani, una possibile alternativa. Si tratta di Guela Doué, fratello di Desiré, che gioca allo Strasburgo.

    08:37
  11. 08:33
    Inter, nuova offerta Khalaili

    L’Inter alza l’asticella per convincere l’Union Saint-Gilloise e aggiudicarsi Khalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta salita a 23 milioni più bonus. I belgi hanno respinto la nuova offensiva con un no netto. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro faccia a faccia tra le società: l’intento è di poter arrivare a un accordo entro la fine della settimana.

    08:36
  12. 08:31
    Roma, la strategia su Greenwood

    Mason Greewood piace a molti e anche la Roma ha fatto le sue valutazioni. Adesso, rivela il Corsport, la questione è di programmazione e di attenzione ai limiti posti dalla Uefa per non incorrere in nuovi problemi. Dunque massima cautela. Prima di rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik e poi con il rispetto del calendario, il possibile affondo.

    08:34
  13. 08:31
    Juventus, la situazione Sorloth

    L’ad della Juventus Giovanni Carnevali aveva lasciato una porta aperta a Alexander Sorloth. La valutazione dell’Atletico Madrid resta comunque di 40 milioni di euro, ma con il club spagnolo rimane ancora da definire la questione Nico Gonzalez che potrà essere una pedina importante in una eventuale trattativa. La Juventus chiede poco meno dei 32 milioni di euro previsti dal riscatto che non è stato esercitato a fine stagione per lasciare l’argentino a Madrid come contropartita, ma l’Atletico non è mai andato oltre i 20 di valutazione. Da seguire.

    08:31
  14. 08:30
    Kolo Muani-Juventus, la decisione del PSG

    C’è distanza tra la Juventus e il PSG per Randal Kolo Muani, comunque apprezzato e atteso da mister Spalletti. Il club francese non avrebbe intenzione di mantenere una sorta di priorità per i bianconeri e avrebbe maturato l’idea di aprire per una cessione ad altre società qualora arrivi l’offerta giusta. Non meno di 40 milioni. Lo riporta Fabrizio Romano, giornalista e ed esperto di mercato.

    08:29

  17. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative di oggi, 9 luglio. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa.  Mario Gila al Milan, è fatta. Svolta sorprendente Vlahovic. 

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, intrigo Juve-Kolo Muani, Calafiori e Real da effetto domino, Inter-Doué, colpo Napoli Fonte: ANSA

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio