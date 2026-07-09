I rumors e le indiscrezioni su trattative e ufficialità di oggi, giovedì 9 luglio, nel pieno dei Mondiali americani. Il mercato dell’Inter incomincia a prendere forma con Chalobah e un patto con il Como. La Juventus dopo aver annunciato Massara punta Solet. Vlahovic si propone. Mister Amorim si presenta ai media in una conferenza programmata ma densa di spunti sul versante mercato con Leao, Modric e la sua idea di gioco. Il Napoli con Allegri lancia i primi segnali, in una fase molto delicata. Qui tutte le notizie della giornata del 9 luglio:
Estate in quota
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