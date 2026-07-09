L’Inter alza l’asticella per convincere l’Union Saint-Gilloise e aggiudicarsi Khalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta salita a 23 milioni più bonus. I belgi hanno respinto la nuova offensiva con un no netto. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro faccia a faccia tra le società: l’intento è di poter arrivare a un accordo entro la fine della settimana.