LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Vicario è fatta! Roma a un passo da Rodrigo Mora

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, lunedì 17 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Juve tutto fatto per Vicario. La Roma è a un passo da Rodrigo Mora del Porto, Luis Henrique apre ai giallorossi. L’Atalanta ha rifiutato venti milioni di euro dal Fulham per Bellanova, Torino-Perri è fatta, Cancelo e Rodri al Barcellona. Qui tutte le notizie della giornata del 17 agosto:
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