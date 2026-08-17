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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Vicario è fatta! Roma a un passo da Rodrigo Mora

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 17 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, lunedì 17 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Juve tutto fatto per Vicario. La Roma è a un passo da Rodrigo Mora del Porto, Luis Henrique apre ai giallorossi. L’Atalanta ha rifiutato venti milioni di euro dal Fulham per Bellanova, Torino-Perri è fatta, Cancelo e Rodri al Barcellona. Qui tutte le notizie della giornata del 17 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 11.47
    Monza, occhi su Asllani

    Il Monza ha chiesto all’Inter il centrocampista albanese Asllani, si lavora a un prestito con diritto di riscatto. 

    11:47
  2. 11.15
    Como, piace Ricci

    Samuele Ricci ha attirato le attenzioni del Como. Il club lariano è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Milan, poi toccherà a Moise Kean della Fiorentina, grande obiettivo di mercato della dirigenza biancazzurra.

    11:15
  4. 10.41
    Manchester City, tutto su Bouaddi

    Dopo la sconfitta sonora in Community Shield contro l’Arsenal, il Manchester City è pronto ad affondare il colpo per Ayyoub Bouaddi, classe 2007 del Lille per 100 milioni di euro. Il centrocampista si è messo in mostra nel Mondiale col Marocco. 

    10:41
  5. 10.28
    Barcellona, ecco Rodri

    Il Barcellona ha chiuso definitivamente l’arrivo di Rodri dal Manchester City. Affare che andrà a sfiorare i 76,5 milioni di euro complessivi.

    10:28
  6. 10.06
    Roma, Rodrigo Mora si avvicina

    La Roma si avvicina a grandi passi a Rodrigo Mora. Operazione da 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita del fantasista del Porto. 

    10:05
  7. 09.58
    Juve, Vicario operazione conclusa

    Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. Il portiere arriverà dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni. Il giocatore è atteso a Torino già nelle prossime ore o nella giornata di domani. 

    09:57

  9. Juve tutto fatto per Vicario. La Roma è a un passo da Rodrigo Mora del Porto, Luis Henrique apre ai giallorossi. L’Atalanta ha rifiutato venti milioni di euro dal Fulham per Bellanova, Torino-Perri è fatta, Cancelo e Rodri al Barcellona.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Vicario è fatta! Roma a un passo da Rodrigo Mora Fonte: Getty

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