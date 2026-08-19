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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Lazio-Icardi contatto! Leao attende un segnale dal Galatasaray

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 19 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, mercoledì 19 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea, il Milan prende Diego Moreira dallo Strasburgo per 50 milioni di euro. Juve tutto fatto per Vicario. La Roma preleva Rodrigo Mora del Porto e osserva Malick Fofana del Lione. Torino-Perri è fatta, Cancelo e Rodri al Barcellona, Inter su Jones. Qui tutte le notizie della giornata del 19 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 12.31
    gettyimages-2289703726 Fonte:Getty
    Napoli, sondaggio per Jackson

    Oltre a Gabriel Jesus dell’Arsenal, il Napoli ha fatto un sondaggio anche per Zirkzee e Jackson (Chelsea). 

    12:30
  2. 12.20
    Juventus, Arthur saluta

    Ad un passo la rescissione del contratto tra la Juventus e Arthur. Mancano solamente gli ultimi dettagli e poi l’ex Barcellona sarà ufficialmente svincolato. 

    12:19
  4. 12.14
    Parma, Circati al Benfica

    Tutto fatto per Circati al Benfica, il difensore arriverà dal Parma per venti milioni di euro bonus inclusi. 

    12:13
  5. 12.08
    Pogba svincolato

    Paul Pogba ha rescisso il rispettivo contratto e si è svincolato dal Monaco. Nella scorsa stagione il francese ha giocato solamente sei partite.

    12:08

  7. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea, il Milan prende Diego Moreira dallo Strasburgo per 50 milioni di euro. Juve tutto fatto per Vicario. La Roma preleva Rodrigo Mora del Porto e osserva Malick Fofana del Lione. Torino-Perri è fatta, Cancelo e Rodri al Barcellona, Inter su Jones.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Lazio-Icardi contatto! Leao attende un segnale dal Galatasaray Fonte: Getty

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