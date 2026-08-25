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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Leao all'Aston Villa. Sorloth-Juve idea concreta

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 20 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 25 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Kessie e valuta Sorloth. Ufficiale l’acquisto del vice Vicario Grabara dal Wolfsburg. Rafa Leao si avvicina all’Aston Villa. Inter ecco Curtis Jones dal Liverpool per 35 milioni di euro. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro. La Lazio mette a segno il colpo Pinamonti dal Sassuolo. Como pronta una nuova offerta per Kean. Qui tutte le notizie della giornata del 25 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 12.59
    Lazio, ecco Pinamonti

    La Lazio, dopo la bella vittoria di ieri in casa del Bologna, è pronta a chiudere per Pinamonti., Al Sassuolo andranno circa 12-13 milioni di euro e bonus. 

    12:58
  2. 12.04
    Atalanta, nuova offerta per Rowe

    Nuova offerta dell’Atalanta per Rowe. Il Bologna, però, ha rifiutato anche i 40 milioni di euro ricevuti dai nerazzurri. 

    12:03
  4. 11.42
    Juve, visite mediche di Grabara

    Oggi le visite mediche del portiere Grabara, il giocatore arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

    11:41
  5. 11.24
    Milan, Leao all’Aston Villa

    Sempre più vicino il trasferimento di Rafa Leao ai Villans. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra definitiva. 

    11:23
  6. 11.11
    Juve, al lavoro per Sorloth

    La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Sorloth. Ipotesi di uno scambio con l’Atletico Madrid, dove rientrerebbe nell’affare il cartellino dell’ex Fiorentina Nico Gonzalez. 

    11:10

  8. La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Kessie e valuta Sorloth. Ufficiale l’acquisto del vice Vicario Grabara dal Wolfsburg. Rafa Leao si avvicina all’Aston Villa. Inter ecco Curtis Jones dal Liverpool per 35 milioni di euro. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro. La Lazio mette a segno il colpo Pinamonti dal SassuoloComo pronta una nuova offerta per Kean.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Leao all'Aston Villa. Sorloth-Juve idea concreta Fonte: Getty

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