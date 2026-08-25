LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Leao all'Aston Villa. Sorloth-Juve idea concreta

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 25 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Kessie e valuta Sorloth. Ufficiale l’acquisto del vice Vicario Grabara dal Wolfsburg. Rafa Leao si avvicina all’Aston Villa. Inter ecco Curtis Jones dal Liverpool per 35 milioni di euro. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro. La Lazio mette a segno il colpo Pinamonti dal Sassuolo. Como pronta una nuova offerta per Kean. Qui tutte le notizie della giornata del 25 agosto: