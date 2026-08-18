LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Roma-Mora è fatta, Badiashile al Napoli e Soulè è sul mercato

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 18 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea, il Milan prende Diego Moreira dallo Strasburgo per 50 milioni di euro. Juve tutto fatto per Vicario. La Roma preleva Rodrigo Mora del Porto e osserva Malick Fofana del Lione. Torino-Perri è fatta, Cancelo e Rodri al Barcellona, Inter su Jones. Qui tutte le notizie della giornata del 18 agosto:
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