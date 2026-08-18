Virgilio Sport
CALCIO SERIE A LIVE

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Roma-Mora è fatta, Badiashile al Napoli e Soulè è sul mercato

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 18 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 18 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea, il Milan prende Diego Moreira dallo Strasburgo per 50 milioni di euro. Juve tutto fatto per Vicario. La Roma preleva Rodrigo Mora del Porto e osserva Malick Fofana del Lione. Torino-Perri è fatta, Cancelo e Rodri al Barcellona, Inter su Jones. Qui tutte le notizie della giornata del 18 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 12.40
    Milan, il futuro di Leao

    Rafa Leao non rientra più nei piani di Amorim e del Milan. Alla luce di questo motivo l’entourage del portoghese è stato contattato da diversi club dell’Arabia Saudita. Resta forte l’interesse anche del Galatasaray. 

    12:39
  2. 12.12
    Roma, ufficiale Rodrigo Mora

    Rodrigo Mora è un nuovo giocatore della Roma! Il classe 2007 arriva dal Porto per 25 milioni di euro e un 50% sulla futura rivendita. Il club capitolino manterrà comunque una clausola per acquistare il 100% del cartellino.

    12:11
  4. 12.09
    Fiorentina, Fortini in Premier

    Il futuro di Nicolò Fortini è ancora da decifrare, ma potrebbe essere in Premier League con l’Hull City.

    12:08
  5. 11.17
    Como, prima offerta per Kean

    Il Como ha presentato una prima offerta alla Fiorentina per Kean. La cifra messa sul piatto è quella di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Il giocatore ha già dato il via libera al trasferimento. 

    11:16
  6. 10.55
    Genoa, a un passo Ferguson

    Il club ligure è vicino a Evan Ferguson. Trattativa avviata con il Brighton sulla base di un prestito. 

    10:54
  7. 10.15
    Roma, Soulè sul mercato

    Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha messo sul mercato Soulè, sul quale c’è l’interesse del Milan. In uscita anche Robinio Vaz. 

    10:14
  8. 10.00
    Napoli, ecco Badiashile

    Il Napoli ha risolto tutti i dettagli col Chelsea e si è assicurato il cartellino di Badiashile. Il difensore arriva dai blues in prestito oneroso a tre milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27.

    10:00

  11. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea, il Milan prende Diego Moreira dallo Strasburgo per 50 milioni di euro. Juve tutto fatto per Vicario. La Roma è a un passo da Rodrigo Mora del Porto e osserva Malick Fofana del Lione. Torino-Perri è fatta, Cancelo e Rodri al Barcellona, Inter su Jones. Qui tutte le notizie della giornata del 18 agosto:

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Roma-Mora è fatta, Badiashile al Napoli e Soulè è sul mercato Fonte: Getty

Gioielleria Delfino

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio