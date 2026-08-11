LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Roma-Mora c'è l'accordo, il Galatasaray alza offerta per Leao

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 11 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Roma si avvicina a grandi passi a Mora, talentino del Porto, l’alternativa è Luis Henrique per il quale l’Inter chiede almeno trenta milioni di euro. Il Galatasaray alza l’offerta per Leao, Juve è la settimana decisiva per il portiere, avanza Trubin. Il Real ha tolto dal mercato Endrick, l’Atletico Madrid sta per accogliere Romero (grande obiettivo dei nerazzurri) e il Napoli dopo la cessione di Lukaku prepara l’assalto a Gabriel Jesus. Qui tutte le notizie della giornata dell’11 agosto:
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