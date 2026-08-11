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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Roma-Mora c'è l'accordo, il Galatasaray alza offerta per Leao

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 11 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, martedì 11 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Roma si avvicina a grandi passi a Mora, talentino del Porto, l’alternativa è Luis Henrique per il quale l’Inter chiede almeno trenta milioni di euro. Il Galatasaray alza l’offerta per Leao, Juve è la settimana decisiva per il portiere, avanza Trubin. Il Real ha tolto dal mercato Endrick, l’Atletico Madrid sta per accogliere Romero (grande obiettivo dei nerazzurri) e il Napoli dopo la cessione di Lukaku prepara l’assalto a Gabriel Jesus. Qui tutte le notizie della giornata dell’11 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 11.20
    Milan, Gimenez ai saluti

    Secondo quarto riferito dal giornalista argentino Cesar Luis Merlo, il Porto è in trattativa avanza col Milan per ingaggiare Santi Gimenez in prestito. 

    11:20
  2. 11.10
    Napoli, svolta Gabriel Jesus

    Romelu Lukaku è a un passo dal Fenerbahce. Incassati i soldi del trasferimento (circa cinque milioni), il diesse Manna cercherà di piazzare anche Lorenzo Lucca con il fine di arrivare a Gabriel Jesus dell’Arsenal, grande sogno di mercato del club partenope. 

    11:09
  4. 10.33
    PSG, ecco Ferran Torres

    L’eroe del MetLife Stadium, è vicinissimo a trasferirsi sotto l’ombra della torre Eifel. Psg-Barcellona, infatti avrebbero già trovato un’accordo sulla base di 50 milioni di euro e 5 di bonus, il giocatore ha aperto completamente alla destinazione. 

    10:33
  5. 10.20
    Milan, Il Gala alza l’offerta per Leao

    Il Milan ha rifiutato 40 milioni di euro dal club turco. Tuttavia il Galatasaray non sembra intenzionato a mollare ed è pronto a offrire 45 milioni per convincere i rossoneri a cedere Leao. Trattativa che resta rovente.

    10:19
  6. 10.11
    gettyimages-2285089518 Fonte:Getty
    Juve, è la settimana del portiere

    La Juventus accelera per il portiere dopo l’ennesima brutta figura di Di Gregorio  contro l’Inter in amichevole. Il nome nuovo oltre a Suzuki (a un passo dal PSG) e Vicario, è quello di Trubin, estremo difensore del Benfica. 

    10:11
  7. 09.59
    Roma, entra nel vivo la trattativa per Mora

    Rodrigo Mora è l’obiettivo principale dei giallorossi per rinforzare la trequarti. Il giocatore avrebbe già detto di si a un suo trasferimento nella capitale, il Porto chiede 50 milioni di euro. Il diesse D’Amico è pronto a offrire 25 milioni immediati e la restante parte nel 2027. 

    09:58

  9. La Roma si avvicina a grandi passi a Mora, talentino del Porto, l’alternativa è Luis Henrique per il quale l’Inter chiede almeno trenta milioni di euro. Il Galatasaray alza l’offerta per Leao, Juve è la settimana decisiva per il portiere, avanza Trubin. Il Real ha tolto dal mercato Endrick, l’Atletico Madrid sta per accogliere Romero (grande obiettivo dei nerazzurri) e il Napoli dopo la cessione di Lukaku prepara l’assalto a Gabriel Jesus.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Roma-Mora c'è l'accordo, il Galatasaray alza offerta per Leao Fonte: Getty

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