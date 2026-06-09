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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Kessie e indizio Sorloth, rilancio Inter per Palestra, Milan al bivio

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 9 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Le indiscrezioni su trattative e operazioni in attesa dell’apertura ufficiale del Mondiale e della sessione estiva di calciomercato. La Juventus tenta il doppio colpo con Kolo Muani e Sorloth. L’Inter prosegue nel trattare Palestra e blinda Barella. Il Milan è alle prese con il nodo allenatore: due i nomi probabili, mentre il Napoli attende il momento giusto per annunciare il nuovo nome in panchina. Qui tutte le notizie della giornata del 9 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 10:37
    Avellino, ufficiale l'arrivo di Alessandro Nesta in panchina

    Cambio di panchina all’Avellino. La società “è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive. Il suo percorso da tecnico in Italia inizia nella stagione 2018/2019, in serie B alla guida del Perugia. Poi esperienze in panchina con Frosinone e Reggiana, in serie B, e Monza in serie A. In totale per lui 192 panchine tra serie A, serie B, coppa Italia e playoff di serie B. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2028. Lo staff tecnico di mister Nesta, a partire dal 1 luglio 2026, sarà composto dal viceallenatore Lorenzo Rubinacci, dai collaboratori tecnici Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, dal preparatore atletico Luca Morellini, dall’allenatore dei portieri Raffaele Clemente e dal match analyst Federico Soldano. La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico si terrà mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la sala stampa dello stadio Partenio – Lombardi”. Questo il comunicato del club che annuncia l’arrivo del nuovo tecnico, ex pilastro della Nazionale, Lazio e Milan.

    10:38
  2. 10:32
    Milan, Glasner dà priorità al club rossonero

    Glasner sarebbe stato contattato dal Feyenoord dopo l’addio a van Persie, ma il tecnico austriaco ex Crystal Palace sembra convinto della proposta del Milan e avrebbe dato ancora priorità a via Aldo Rossi e al progetto di Rangnick. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’allenatore austriaco ha messo in stand by il club dei Paesi Bassi per aspettare il Milan. A questo punto il piano dovrebbe essere comunicato prima dell’avvio dei Mondiali 2026. 

    10:36
  4. 10:18
    Sorloth alla Juventus, l'indizio social

    Passi avanti nell’operazione che porterà Sorloth a Torino. Un video con i suoi migliori gol nella Liga e un post allusivo secondo l’interpretazione dei tifosi: “Ho una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati!”. Il sì del giocatore ci sarebbe, va trovato l’accordo con l’Atletico. Poi ci sarà da penare, senza alcun dubbio, per Randal Kolo Muani e il PSG.

    10:22
  5. 10:12
    Roma, piace Favasuli

    Rimaniamo in tema Roma: sul fronte esterni c’è da registrare l’interesse per Costantino Favasuli, giocatore del Catanzaro protagonista in Serie B e anche in Nazionale. La società giallorossa può mettere sul piatto tra i 5 e gli 8 milioni di euro per soddisfare le richieste della società, che dovrà girare il 50% della rivendita alla Fiorentina, oltre magari a qualche giovane in prestito con possibile riscatto e controriscatto.

    10:13
  6. 10:06
    Roma, c'è il sì di Greenwood

    Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, La Roma avrebbe il sì di Mason Greenwood ma l’ostacolo principale rimane la distanza tra offerta e domanda. Il Marsiglia valuta Greenwood 55 milioni di euro compresi bonus, mentre la base di partenza dei Friedkin e del club capitolo rimangono 40 milioni

    10:10
  7. 09:56
    Inter, le uscite inevitabili: il caso Frattesi

    da tempo ormai si pone un interrogativo sul futuro di Davide Frattesi, chiamato a ricoprire un ruolo scomodo e insoddisfacente all’Inter. Pur avendo un contratto in corso di validità, potrebbe essere inserito in operazioni come contropartita tecnica vedi addirittura Palestra oppure decidere di sua sponte di lasciare la squadra per cercare spazio altrove.

    09:59
  8. 09:45
    Il Real Madrid rifondato da Florentino e Mourinho

    Come anticipato da Marca, anche Riccardo Calafiori sarebbe nella lista degli acquisti del Real Madrid secondo Mourinho, futuro tecnico e Florentino Perez.

    09:50
  10. 09:40
    Juve su Kessie

    Secondo quanto riferisce Sky Sport24, la Juventus si sta muovendo i primi passi concreti per aggiudicarsi Franck Kessie. Il giocatore ivoriano, che ha indossato le maglie di Cesena (nel 2015/2016), dell’Atalanta (dal 2016 al 2019) ed infine del Milan (dal 2019 al 2022) è intenzionato a concludere la sua esperienza in Arabia Saudita nell’Al-Ahli proprio per fare ritorno nel campionato di Serie A. Dopo aver contribuito alla conquista di due Asian Champions League e una Supercoppa saudita, anche Kessie vuole tornare in Europa.

    09:46
  11. 09:27
    Atalanta su Jashari

    L’Atalanta segue Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Milan. Il giocatore piace molto al nuovo ds della Dea, Cristiano Giuntoli, che lo segue dai tempi della Juventus.

    09:43
  12. 09:00
    Inter-Palestra, questione di 10 milioni

    L‘Inter intende aggiudicarsi quanto prima Palestra, ma per il momento la trattativa è in stand by: i nerazzurri hanno offerto all’Atalanta 40 milioni di euro più 5 di bonus, ma la Dea chiede 50 milioni, a prescindere dai bonus. A riportarlo è Sky Sport24 e la Gazzetta dello Sport.

    09:20

  14. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. Primi nomi in panchina, dicevamo. Da ieri è ufficiale Fabio Grosso alla Fiorentina.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve su Kessie e indizio Sorloth, rilancio Inter per Palestra, Milan al bivio Fonte: ANSA

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