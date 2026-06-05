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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Como su Chiesa, doppio colpo Juve con Sorloth e Kolo Muani, Inter su Palestra

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

Le ultime indiscrezioni su trattative e operazioni in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo. La Juventus lavora sul dopo Vlahovic, che ha chiesto un ingaggio troppo elevato. L’Inter prosegue nel trattare Palestra e mira a Gianluca Mancini una volta blindato il tecnico Cristian Chivu. Il Milan alle prese con il nodo allenatore. Qui tutte le notizie della giornata del 5 giugno:

Il racconto della giornata

  1. 11:17
    Como su Federico Chiesa

    Federico Chiesa sarebbe tra le opzioni per il Como, alla ricerca di rinforzi per la Champions e bisognoso di ingaggiare calciatori italiani per rispettare gli obblighi legati alle norme Uefa. L’esterno è in attesa delle garanzie del neo allenatore Iraola che potrebbe mettere ancora da parte l’esterno italiano.

    11:21
  2. 11:15
    Inter, manca solo l'ufficialità per Chivu

    Manca solo l’annuncio ufficiale per il rinnovo di Cristian Chivu. Dopo la conquista di Scudetto e Coppa Italia la scorsa stagione, l’allenatore proseguirà con un prolungamento di contratto con scadenza procrastinata fino al 2028. Ieri l’ultimo incontro nella sede nerazzurra.

    11:18
  4. 10:54
    Milan, tutto da decifrare

    Ancora da capire come e quando il Milan avrà un nuovo allenatore, dopo l’addio a Massimiliano Allegri. Se dovesse arrivare Ralf Rangnick con il ruolo di direttore tecnico, potrebbe arrivare in rossonero anche Johannes Spors, ex direttore sportivo del Genoa. Ma in panchina? Pochettino Glasner, con Slot sullo sfondo i candidati.

    11:02
  5. 10:48
    Real Madrid,, Florentino Perez annuncia: "Mourinho, Konaté, Dumfries in arrivo"

    Florentino Perez in piena campagna ha annunciato l’arrivo di Denzel Dumfries dall’Inter oltre a quelli di Mourinho Konate: “Posso già anticiparvi tre acquisti: Mourinho, Konaté e Dumfries, ma non saranno gli unici. Faremo un’offerta, la più alta mai spesa dal Real Madrid, da 150 milioni per un giocatore di un top club di Champions”. Non pago ha aggiunto alcuni dettagli che potrebbero aiutare: “Olise è un grande giocatore, ma non è lui che ho in mente. Nemmeno Doku, Haaland o Kane. Non gioca in Premier, ma sarà un Galactico”.

    10:52
  6. 10:29
    Liverpool, ufficiale Iraola

    Il Liverpool ha ufficializzato il sostituto di Arne Slot in panchina: è Andoni Iraola, ex Bournemouth, seguito anche dal Milan nelle scorse settimane. “Sono entusiasta – ha dichiarato l’allenatore -, il Liverpool è un club speciale”.

    10:49
  7. 10:15
    Sassuolo, ufficiale separazione da Grosso

    Il Sassuolo dice addio, come già trapelato, a Fabio Grosso. L’allenatore ha ufficialmente risolto il contratto con il club neroverde ed è libero di firmare con la Fiorentina. Per sostituirlo il Sassuolo pensa ad Alberto Aquilani, tra le parti ‘’è stato già un incontro positivo e si riaggiorneranno nei prossimi giorni.

    10:18
  8. 09:58
    Italiano verso il Besiktas

    Dopo l’incontro con la delegazione del club turco, sarebbe imminente il trasferimento di Vincenzo Italiano all’estero precisamente al Besiktas. Il tecnico ex Fiorentina e Bologna è atteso in Turchia. Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com l’allenatore andrebbe a guadagnare ben 6 milioni di euro con il nuovo ingaggio.

    10:03
  10. 09:54
    Lazio, la cena Lotito-Gattuso

    Come anticipato, la cena tra Gennaro Gattuso e Claudio Lotito e Fabiani ha aiutato anche a impostare il mercato estivo della Lazio con la certezza dell’uscita di alcuni pilastri come Romagnoli e Provedel e ancora altre cessioni. Inevitabile la richiesta del neo allenatore che vuole almeno i degni eredi nei ruoli in questione.

    09:59
  11. 09:45
    Roma, da capire il futuro di Mancini

    Tutto da capire, almeno stando a quel che riportano i quotidiani di stamattina, il futuro di Gianluca Mancini alla Roma. L’allenatore Gian Piero Gasperini ha allontanato la cessione anche se negli ultimi giorni l’Inter si era interessata alla sua situazione visto il rinnovo di contratto con i giallorossi in sospeso. Gasperini però in un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta ha dichiarato: “Mancini non se ne va, l’ho detto anche a lui: l’Inter può fare quello che vuole, ma se il giocatore vuole rimanere, rimane”.

    09:53
  12. 09:28
    Napoli, la situazione Allegri si complica

    Secondo quanto affermato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ci sarebbe da attendere per l’annuncio di Max Allegri viste e considerate le parole dell’agente dell’allenatore. Inoltre ci sono le regole, da rispettare. In questi giorni, dunque, potrebbero essere affinati gli accordi.

    09:37
  13. 09:18
    Juventus, si lavora per Sorloth e Kolo Muani

    Secondo Sky, la Juventus ha incontrato gli agenti di Sorloth in Norvegia. Il norvegese è una pista non alternativa a Randal Kolo Muani: la società continua a trattare entrambi in considerazione degli attaccanti in uscita. Sorloth che in questi giorni ha avuto un colloquio con l’allenatore Luciano Spalletti, classe 1995 in scadenza nel 2028, l’Atletico Madrid apre alla sua cessione chiedendo almeno 25 milioni di euro. La Juve però potrebbe sfruttare Nico Gonzalez. Diversa la questione per Kolo Muani, in scadenza nel 2028, il Paris Saint Germain chiede cifre importanti per la Juventus: la richiesta del club campione d’Europa è scesa da 40 a 30 milioni di euro.

    09:23
  14. 09:10
    Inter, Chivu rinnova e fa il mercato

    Intervista di Christian Chivu, allenatore dell’Inter, a La Gazzetta dello Sport: “Dopo le sconfitte con Udinese e Juventus ho pensato potesse saltare il banco, ma poi ho visto che la società non aveva la mia stessa percezione. Anzi, mi ha subito sostenuto. Ho sentito vicinanza”. Vertice in viale della Liberazione e saluti a Dumfries con elogio a Palestra, prossimo obiettivo di mercato dell’Inter.

    09:18
  16. 09:00
    Milan, Rafa Leao ci prova con l'Arsenal

    Rafa Leao sarebbe stato proposto anche all’Arsenal, il club inglese non si espone con gli agenti dell’esterno portoghese propenso a un’esperienza in Premier.

    09:42

  18. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. In primis si cerca di definire l’assegnazione delle panchine ancora vacanti: caso Allegri-Napoli, Italiano verso l’estero, Antonio Conte presto su una nuova squadra.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Como su Chiesa, doppio colpo Juve con Sorloth e Kolo Muani, Inter su Palestra Fonte: ANSA

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