LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Como su Chiesa, doppio colpo Juve con Sorloth e Kolo Muani, Inter su Palestra

Le ultime indiscrezioni su trattative e operazioni in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo. La Juventus lavora sul dopo Vlahovic, che ha chiesto un ingaggio troppo elevato. L’Inter prosegue nel trattare Palestra e mira a Gianluca Mancini una volta blindato il tecnico Cristian Chivu. Il Milan alle prese con il nodo allenatore. Qui tutte le notizie della giornata del 5 giugno:
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