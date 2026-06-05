LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Como su Chiesa, doppio colpo Juve con Sorloth e Kolo Muani, Inter su Palestra

Florentino Perez in piena campagna ha annunciato l’arrivo di Denzel Dumfries dall’Inter oltre a quelli di Mourinho e Konate: “Posso già anticiparvi tre acquisti: Mourinho, Konaté e Dumfries, ma non saranno gli unici. Faremo un’offerta, la più alta mai spesa dal Real Madrid, da 150 milioni per un giocatore di un top club di Champions”. Non pago ha aggiunto alcuni dettagli che potrebbero aiutare: “Olise è un grande giocatore, ma non è lui che ho in mente. Nemmeno Doku, Haaland o Kane. Non gioca in Premier, ma sarà un Galactico”.