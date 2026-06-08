LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Sorloth ha detto sì, Juve-Maignan-Vicario, follia Leao

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha dichiarato a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, la sua versione su Lukaku e gli altri nomi caldi per il mercato: “Con Romelu Lukaku ci siamo appena rivisti a Monte Carlo. Alcuni amici comuni hanno organizzato un incontro e ci siamo parlati. All’inizio c’è stato un po’ di imbarazzo, un po’ di freddezza, poi però abbiamo sorriso. Mi ha abbracciato”. Su Palestra, obiettivo dichiarato della società: “Il mercato di oggi è difficile. I nostri competitors sono più all’estero che in Italia, visto che in Champions League ci confrontiamo con club molto più ricchi. Cerchiamo un sostituto più giovane di Dumfries, andato al Real Madrid. Gli ultimi terzini destri che abbiamo preso sono Cancelo, Hakimi e Dumfries. Speriamo che il prossimo sia dello stesso livello”. Su Barella, da quel che aggiunge, solo offerte Top.