LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Sorloth ha detto sì, Juve-Maignan-Vicario, follia Leao

Le ultime indiscrezioni su trattative e operazioni in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato prevista per il 29 giugno. La Juventus avrebbe l’accordo di massima con Sorloth. L’Inter prosegue nel trattare Palestra e mira a Gianluca Mancini. Il Milan è alle prese con il nodo allenatore e lancia il suo avvertimento a Leao dopo la controversa intervista. Qui tutte le notizie della giornata dell’8 giugno:
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