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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Sorloth ha detto sì, Juve-Maignan-Vicario, follia Leao

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 8 giugno in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e non solo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Le ultime indiscrezioni su trattative e operazioni in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato prevista per il 29 giugno. La Juventus avrebbe l’accordo di massima con Sorloth. L’Inter prosegue nel trattare Palestra e mira a Gianluca Mancini. Il Milan è alle prese con il nodo allenatore e lancia il suo avvertimento a Leao dopo la controversa intervista. Qui tutte le notizie della giornata dell’8 giugno:

Cronaca in diretta

  1. 12:16
    Ausilio blinda Calhanoglu all'Inter

    Piero Ausilio blinda anche Hagan Calhanoglu, dopo i rumors he lo hanno riguardato di recente e che interessano principalmente la Turchia: “C’è un problema: Calhanoglu ha un contratto (fino al 2027, ndc) e l’Inter lo vuole tenere”.

    12:18
  2. 12:10
    Ausilio su Lukaku, Barella e Palestra

    Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha dichiarato a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, la sua versione su Lukaku e gli altri nomi caldi per il mercato: “Con Romelu Lukaku ci siamo appena rivisti a Monte Carlo. Alcuni amici comuni hanno organizzato un incontro e ci siamo parlati. All’inizio c’è stato un po’ di imbarazzo, un po’ di freddezza, poi però abbiamo sorriso. Mi ha abbracciato”. Su Palestra, obiettivo dichiarato della società: “Il mercato di oggi è difficile. I nostri competitors sono più all’estero che in Italia, visto che in Champions League ci confrontiamo con club molto più ricchi. Cerchiamo un sostituto più giovane di Dumfries, andato al Real Madrid. Gli ultimi terzini destri che abbiamo preso sono Cancelo, Hakimi e Dumfries. Speriamo che il prossimo sia dello stesso livello”. Su Barella, da quel che aggiunge, solo offerte Top.

    12:15
  4. 10:23
    Portiere Juve, ipotesi Vicario

    Il portiere della nazionale italiana del Tottenham , Guglielmo Vicario, sarebbe il favorito per la Juventus , alla ricerca di un nuovo portiere. Secondo la Gazzetta dello Sport questa sarebbe la prima scelta. Una eventualità più plausibile rispetto all’idea Maignan, circolata nelle scorse ore ma molto costosa. Facciamo un breve punto: Vicario ha 29 anni, il valore attuale di mercato è attorno ai 18 milioni di euro ma il club ne chiede almeno 20-25 mentre l’ingaggio ammonta 2,6 milioni di euro. Dopo i rumors del fine settimana, tutto da capire.

    10:27
  5. 10:10
    Bernardo Silva indeciso, Barcellona "opzione"

    Bernardo Silva, obiettivo già del Milan e Juve tra le altre, afferma che il passaggio al Barcellona è “un’opzione” dopo aver lasciato il Manchester City ma il centrocampista portoghese, 31 anni, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. A riferirlo è Marca.

    10:23
  6. 09:47
    Inter su Curtis Jones

    L’Inter ha presentato un’offerta per il centrocampista inglese Curtis Jones, 25 anni, ma al momento è ben lontana dalla valutazione del Liverpool. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta.

    10:21
  7. 09:30
    Leao, la situazione con il Milan e l'espulsione con il Portogallo

    Tensione evidente per Rafa Leao nell’amichevole Portogallo-Cile. Dopo aver chiuso il campionato col Milan tra i fischi dopo aver fallito la qualificazione alla Champions League all’ultima giornata, a capo di un’annata costellata da problemi fisici e rendimento sotto la media con recente polemica con la società, il giocatore vuole sfruttare il Mondiale. Ma quel che è accaduto non depone a suo favore. Risente forse delle recenti vicende e dei contrasti con il club.

    09:33
  8. 09:27
    Milan, piace Alaba

    Secondo La Gazzetta dello Sport con Rangnick e Glasner, il Milan potrebbe arrivare a David Alaba. Il difensore è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato a parametro zero il Real Madrid, che lo ha già sostituito con l’arrivo del francese classe 1999 Ibrahima Konaté dal Liverpool con la stessa formula. Nonostante gli stop, è apprezzato da Rangnick come ha detto in una recente intervista.

    09:30
  10. 09:26
    Fiorentina, Paratici ci prova con Miretti

    Secondo La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici starebbe tentando il colpo portando in Viola Fabio Miretti, giocatore della Juventus.

    09:27
  11. 09:20
    Juve-Sorloth, trovata l'intesa con il giocatore

    La Juventus ha ormai stretto e trovato un accordo con Alexander Sorloth, come viene riferito dall’esperto Matteo Moretto. A questo punto, trovata l’intesa con il giocatore per il dopo Vlahovic, sarebbe pronta a partire la trattativa con l’Atletico Madrid.

    09:25
  12. 09:10
    Juve-Maignan, le ultimissime

    Come viene riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto in uno dei video del canale di Fabrizio Romano, le indiscrezioni su Mike Maignan alla Juventus o in trattativa con il club bianconero rimangono da verificare. A oggi non c’è alcun contatto, alcuna trattativa concreta fra le parti e anzi la Juve non sta contemplando la possibilità di arrivare all’estremo difensore francese del Milan alle condizioni attuali e con un rinnovo appena firmato.

    09:23
  13. 09:00
    Chiesa e Cambiaso, Como al centro del mercato

    Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è intervenuto a margine del Festival della Serie A a Parma, parlando anche di Cesc Fabregas. “Non basiamo il nostro mercato sulla nazionalità, ma sulle opportunità e su cosa chiede il tecnico. Investiamo molto per la crescita dei prodotti del settore giovanile. Siamo arrivati in Champions League prima dei nostri piani, ma la speranza è comunque quella che i nostri prodotti del settore giovanile siano pronti per competere nel giro di due anni. I nostri proprietari sono stati molto chiari. Il FFP è in linea con i nostri obiettivi, non è un problema per noi. Chiesa e Cambiaso? Guardiamo molti giocatori. Il prezzo di quei giocatori è un po’ più alto rispetto al range di prezzo che abbiamo noi”.

    09:20

  15. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di calciomercato: indiscrezioni e trattative in divenire in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I movimenti e le trattative relative a Inter, Roma, Napoli, Juventus e Milan più le big di Serie A e d’Europa. In primis nodo allenatori, tanti i dettagli emersi anche nell’ultimo Festival della Serie A.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Sorloth ha detto sì, Juve-Maignan-Vicario, follia Leao Fonte: ANSA

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