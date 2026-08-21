LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Kessie sogno di fine agosto. Como avanzata decisiva per Kean

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 21 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Kessie con il giocatore che aspetta solamente i bianconeri. Il Milan ufficializza Moreira e fissa il prezzo del cartellino di Rafa Leao. Inter ecco Curtis Jones dal Liverpool per 35 milioni di euro. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro. La Roma, dopo aver vinto la concorrenza per Rodrigo Mora del Porto, continua a osservare Malick Fofana del Lione. Rodri e Cancelo al Barcellona, Konsa all’Arsenal. Lazio, sfuma Dieng ma è ufficiale Sutalo dall’Ajax, Como pronta una nuova offerta per Kean, Ricci si avvicina. Qui tutte le notizie della giornata del 21 agosto: