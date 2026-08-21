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LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Kessie sogno di fine agosto. Como avanzata decisiva per Kean

Le ultime indiscrezioni, affari e trattative di oggi 21 agosto dopo l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato su Serie A e i principali campionati esteri

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

I rumors e le indiscrezioni su trattative e operazioni più le ufficialità di oggi, venerdì 21 agosto, quando siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato. La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Kessie con il giocatore che aspetta solamente i bianconeri. Il Milan ufficializza Moreira e fissa il prezzo del cartellino di Rafa Leao. Inter ecco Curtis Jones dal Liverpool per 35 milioni di euro. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro. La Roma, dopo aver vinto la concorrenza per Rodrigo Mora del Porto, continua a osservare Malick Fofana del Lione. Rodri e Cancelo al Barcellona, Konsa all’Arsenal. Lazio, sfuma Dieng ma è ufficiale Sutalo dall’Ajax, Como pronta una nuova offerta per Kean, Ricci si avvicina. Qui tutte le notizie della giornata del 21 agosto:

Cronaca in diretta

  1. 10.31
    Como, assalto a Kean

    Dopo il “no grazie” della Fiorentina alla proposta da 30 milioni di euro fatta dal Como, il club lariano è pronto ad alzare l’offerta. Secondo le ultime indiscrezioni la cifra che metterà sul piatto la proprietà lombarda si aggira intorno ai 40 milioni di euro. 

    10:31
  2. 10.07
    Juve, la situazione Kessie

    Il club bianconero continua a monitorare la situazione Kessie. Idea concreta, forte degli ultimi giorni di calciomercato. La Juve, infatti, prima di chiudere per l’ivoriano deve cedere. 

    10:06

  5. La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Kessie con il giocatore che aspetta solamente i bianconeri. Il Milan ufficializza Moreira e fissa il prezzo del cartellino di Rafa Leao. Inter ecco Curtis Jones dal Liverpool per 35 milioni di euro. Il Napoli accoglie ufficialmente Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro. La Roma, dopo aver vinto la concorrenza per Rodrigo Mora del Porto, continua a osservare Malick Fofana del LioneRodri e Cancelo al Barcellona, Konsa all’Arsenal. Lazio, sfuma Dieng ma è ufficiale Sutalo dall’Ajax, Como pronta una nuova offerta per Kean, Ricci si avvicina.

LIVE Calciomercato affari e trattative in diretta, Juve-Kessie sogno di fine agosto. Como avanzata decisiva per Kean Fonte: Getty

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