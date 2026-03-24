LIVE Sci, finali di Coppa del Mondo 2026 Lillehammer, gigante maschile: al via 2° manche. Slalom femminile, si riparte dalla divina Shiffrin

Doppio appuntamento, oggi 24 marzo, a Lillehammer, in Norvegia, con le due manche del gigante maschile e dello slalom. Infatti potrebbe arrivare il verdetto per la Coppa del Mondo generale femminile: Mikaela Shiffrin comanda nella prima manche davanti alla tedesca Emma Aicher. Delude Lara Della Mea mentre la giovane Anna Trocker, qualificata grazie alla doppietta ai Mondiali juniores di Narvik, si piazza quindicesima. Prima gli uomini con il gigante maschile, che deve ancora assegnare la Coppa di specialità. L’Italia non convince con Alex Vinatzer, che manca il riscatto, e Giovanni Franzoni, che conclude 22°. Seconda manche a partire dalle 12:30.
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