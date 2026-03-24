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LIVE Sci, finali di Coppa del Mondo 2026 Lillehammer, gigante maschile: al via 2° manche. Slalom femminile, si riparte dalla divina Shiffrin

Le due gare in programma oggi: si parte con il gigante maschile con Vinatzer e Franzoni, poi lo slalom femminile

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Doppio appuntamento, oggi 24 marzo, a Lillehammer, in Norvegia, con le due manche del gigante maschile e dello slalom. Infatti potrebbe arrivare il verdetto per la Coppa del Mondo generale femminile: Mikaela Shiffrin comanda nella prima manche davanti alla tedesca Emma Aicher. Delude Lara Della Mea mentre la giovane Anna Trocker, qualificata grazie alla doppietta ai Mondiali juniores di Narvik, si piazza quindicesima. Prima gli uomini con il gigante maschile, che deve ancora assegnare la Coppa di specialità. L’Italia non convince con Alex Vinatzer, che manca il riscatto, e Giovanni Franzoni, che conclude 22°. Seconda manche a partire dalle 12:30.

Cronaca in diretta

  1. 11:40
    Gli orari della seconda manche del gigante maschile e slalom femminile

    Ricapitoliamo gli orari della seconda manche del gigante maschile e dello slalom femminile:

    • Gigante maschile ore 12:30
    • Slalom femminile ore 13:30
    11:41
  2. 11:24
    La situazione alla fine della prima manche
    La classifica provvisoria alla conclusione della prima manche:
    1. Shiffrin
    2. Holdener
    3. Moltzan
    4. Aicher
    5. Swen Larsson
    6. Hector
    7. Truppe
    8. Chevrier
    9. Rast
    10. Colturi
    11. Duerr
    12. McFarlane
    13. Aronsson
    14. Germane
    15. Trocker
    16. Meillard
    17. Christen
    18. Oehlund
    19. Lamure
    20. Huber
    11:27
  4. 11:12
    Trocker chiude 15°

    Trocker chiude a +3.01 dalla divina Shiffrin, che domina questa prima manche: bene l’azzurra che si dimostra una promessa dopo i risultati ottimi dei mondiali juniores e nonostante il tracciato ormai non perfetto.

    11:13
  5. 11:10
    Tocca a Anna Trocker

    Ci prova Anna Trocker, che si piazza 16° quando è a metà gara.

    11:12
  6. 11:05
    Delude Della Mea, attesa e speranza per la giovanissima Troker

    Dopo la prova di Della Mea, Anna Trocker, 17 anni, è la speranza azzurra. Anna ha vinto due ori mondiali juniores a Narvik ed è la grande speranza italiana nello slalom. Scenderà con il pettorale numero 24.

    11:06
  7. 10:58
    shiffrin Fonte:ANSA
    Comanda sempre Shiffrin
    10:58
  8. 10:52
    Gara interrotta per sistemare un palo
    10:52
  10. 10:50
    Shiffrin in testa senza rivali

    A questo punto della prima manche, la statunitense Mikaela Shiffrin va al comando:

    1. Shiffrin,
    2. Holdener,
    3. Moltzan,
    4. Aicher
    10:51
  11. 10:43
    Shiffrin subito in testa

    Mikaela Shiffrin si conferma la migliore: parte a tutta velocità e a metà è in vantaggio. Chiude avanti con 1″10 rispetto a Holdener.

    10:44
  12. 10:39
    Tocca a Shiffrin
    10:40
  13. 10:37
    Aicher al cancelletto

    Aicher è a +0.28 sulla Holdener che rimane in testa.

    10:37
  14. 10:35
    Colturi rallenta sul finale, è 3°

    Lara Colturi chiude con fatica e non incide: è 3°.

    10:36
  16. 10:33
    La prossima sarà Lara Colturi

    Dopo Holdener e Truppe, tocca a Colturi pettorale numero 3.

    10:33
  17. 10:30
    SI PARTE
    10:32
  18. 10:27
    Tutto pronto per la prima manche di slalom femminile in partenza alle 10:30
    10:28
  19. 10:15
    I pettorali dello slalom femminile
    1. Katharina Truppe (Austria)
    2. Wendy Holdener (Svizzera)
    3. Lara Colturi (Albania)
    4. Emma Aicher (Germania)
    5. Paula Moltzan (Usa)
    6. Mikaela Shiffrin (Usa)
    7. Camille Rast (Svizzera)
    8. Lena Duerr (Germania)
    9. Dzenifera Germane (Lettonia)
    10. Lara Della Mea (Italia)
    11. Marion Chevrier (Francia)
    12. Anna Swenn Larsson (Svezia)
    13. Katharina Huber (Austria)
    14. Cornelia Oehlund (Svezia)
    15. Sara Hector (Svezia)
    16. Eliane Christen (Svizzera)
    17. Katharina Gallhuber (Austria)
    18. Melanie Meillard (Svizzera)
    19. Hanna Aronsson Elfman (Svezia)
    20. Laurence St-Germain (Canada)
    21. Caitlin McFarlane (Francia)
    22. Zrinka Ljutic (Croazia)
    23. Marie Lamure (Francia)
    24. Anna Trocker (Italia)
    10:18
  20. 10:12
    si chiude la prima manche con Franzoni 22°

    Franzoni a 3″35 da Pinheiro Braathen, quindi è 22°. Si chiude così la prima manche, appuntamento alle ore 12:30. Ora tocca allo slalom femminile.

    10:13
  22. 10:03
    odermatt Fonte:ANSA
    La sorpresa di Odermatt
    10:05
  23. 09:59
    Pinturault chiude e saluta

    Pinturault a 2”23 nella prima manche, così saluta il pubblico.

    10:02
  24. 09:49
    Delusione Vinatzer, attesa per le decisioni

    Il meteo, soprattutto il vento, fanno la loro parte in questa manche nonostante sia stata lavorata la neve per consentire che la pista fosse al meglio. Nulla da fare, però, per Vinatzer in attesa di sapere che cosa accadrà dopo le dimissioni del numero uno a seguito dell’esito delle Olimpiadi Invernali.

    09:52
  25. 09:44
    Vinatzer chiude male la prima manche

    Vinatzer parte molto bene a guardare il cronometro, ma non riesce a rimanere sugli standard nei successivi parziali. Chiude con 2″74 e, dunque, ottavo. Nulla da fare per l’azzurro che non riesce a invertire la tendenza.

    09:45
  26. 09:42
    Vinatzer al via

    Vinatzer si prepara al cancelletto, dopo la prova non esaltante dello svizzero.

    09:42
  28. 09:39
    Manche imprevedibile

    Con una situazione meteo complicata, l’esito della gara è molto incerto e gli errori visti lo dimostrano: sempre in testa il brasiliano quando siamo al turno di Aerni al cancelletto. Poi il primo azzurro.

    09:41
  29. 09:35
    La situazione dopo la clamorosa uscita di Odermatt

    Senza particolari problemi, il campione olimpico brasiliano (ex norvegese) scia una manche in sicurezza e arriva al traguardo con 21 centesimi di vantaggio sull’austriaco Brennsteiner, che aveva approfittato dello stop di Odermatt.

    09:38
  30. 09:31
    Il primo a scendere Odermatt

    Sua maestà Odermatt apre con il pettorale numero uno, ma commette due gravi errori, dal primo recupera ma dal secondo non riesce.

    09:33
  31. 09:30
    SI INIZIA!
    09:32
  32. 09:20
    La situazione per la Coppa

    Situazione delicata quella che riguarda il gigante maschile. Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen campione olimpico cerca il sorpasso su Marco Odermatt, a caccia della quarta coppa del mondo stagionale. L’Italia ci prova con Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni, che non è qualificato direttamente nella specialità, ma può correre grazie alla regola dei 500 punti. Le sue aspirazioni non sono elevate, ma proverà a dare il suo meglio.

    09:23
  34. 09:15
    I pettorali per il gigante maschile in partenza alle 09:30
    1.  Marco Odermatt (Svizzera)
    2.  Stefan Brennsteiner (Austria)
    3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)
    4. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile)
    5. Atle Lie McGrath (Norvegia)
    6. Marco Schwarz (Austria)
    7. Loic Meillard (Svizzera)
    8. Luca Aerni (Svizzera)
    9. Alex Vinatzer (Italia)
    10. Fabian Gratz (Germania)
    11. Zan Kranjec (Slovenia)
    12. Sam Maes (Belgio)
    13. Leo Anguenot (Francia)
    14. River Radamus (Usa)
    15. Timon Haugan (Norvegia)
    16. Raphael Haaser (Austria)
    17. Thomas Tumler (Svizzera)
    18. Alexis Pinturault (Francia)
    19. Filip Zubcic (Croazia)
    20. Alban Elezi Cannaferina (Francia)
    21. Anton Grammel (Germania)
    22. Thibaut Favrot (Francia)
    23. Patrick Feurstein (Austria)
    24. Joshua Sturm (Austria)
    25. Jonas Stockinger (Germania)
    26. Rasmus Bakkevig (Norvegia)
    27. Giovanni Franzoni (Italia)
    09:19

  36. A Lillehammer, a due gare conclusive della stagione, la statunitense Mikaela Shiffrin dovrà respingere l’assalto della tedesca tedesca Emma Aicher, seconda a 45 lunghezze, nello slalom femminile. Tra gli uomini, Pinheiro Braathen cerca di strappare quella di gigante a Odermatt. In gara anche il nostro Franzoni.

LIVE Sci, finali di Coppa del Mondo 2026 Lillehammer, gigante maschile: al via 2° manche. Slalom femminile, si riparte dalla divina Shiffrin Fonte: ANSA

ENEL

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