Come ci suggerisce il database della WTA, le avversarie della coppia Errani/Paolini è già qualificata alle Finals. Quest’anno hanno trionfato al WTA 1000 di Dubai, al WTA 500 di Strasburgo e in due WTA 250, a Eastbourne e Sao Paulo. Inoltre, sono state finaliste a Wimbledon e hanno centrato la semi al Roland Garros e allo US Open.