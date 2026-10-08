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Al tie-break finisce l’avventura delle Azzurre a Pechino, dove avevano vinto le due precedenti edizioni e arrivavano da detentrici del titolo. Nulla da fare, per Sara Errani e Jasmine Paolini contro una delle coppie più vincenti e temute in questa stagione nel doppio. Impressionante la resa di Stefani, che si conferma una doppista di altissimo livello e non a caso tra le più vincenti e alte nel ranking di categoria (3°).
Vincono Dabrowski/Stefani 5-7, 6-7 e accedono così alla semifinale mentre la coppia che deteneva il titolo a Pechino deve salutare così. Errani/Paolini hanno disputato un ottimo 2° set ma non basta a cancellare le occasioni perse nel 1° quando potevano prendere il largo e portarsi avanti contro questa coppia davvero notevole e dal bagaglio tecnico determinante.
Si va al tie break complice il servizio di Stefani che si dimostra una doppista davvero micidiale, quando trova i tempi giusti.
Le azzurre si mantengono lucide e proteggono il vantaggio recuperato, dopo una palla break concessa alle avversarie. Quando sono sul 40 pari, Errani trova un passante spettacolare che mette in chiaro l’obiettivo.
Si riportano in parità le avversarie, accusato il colpo. Il punteggio è di nuovo in perfetto equilibrio sul 5-5.
Jasmine alla battuta subito dopo il cambio passo. Game vinto a zero e recupero effettuato: ora si cerca la conferma del sorpasso appena realizzato dopo lo smash perfetto di Sara dopo il servizio di Paolini.
Stefani commette un doppio fallo inusuale, in un match in cui ha dimostrato uno stato di forma notevole. Cambia passo Paolini, che dopo un fraseggio con la brasiliana, mette in difficoltà Dabrowski che sbaglia e regala il punto chiave per il game.
Doppio break scansato da Errani/Paolini che rimangono attaccate con le unghie a questo set. Dritto miracoloso di Jas quando siamo sul 40-30 e sbagli propizi di Dabrowski per rimanere in partita.
Dabrowski al servizio, ma è Stefani a inventarsi angoli inarrivabili per Jasmine che non arriva sul dritto incrociato della brasiliana e che fa davvero impressione per lucidità e intuizione.
Moto d’orgoglio delle italiane che dopo un doppio fallo di Jasmine che sembrava aver già deciso il game, le spinge a una serie di colpi vincenti e utili a chiudere per portarsi sul 2-3.
Stefani al servizio: la coppia si porta subito sul 30-0, cedendo poi un 15 utile al morale. La Dabrowki intercetta al risposta di Jasmine con uno schiaffo al volo e chiude il game portandolo sull’1-3. Errani e Paolini devono riprendere le redini del gioco se voglio rimanere nel set e in partita.
L’aggressività delle avversarie cresce e aumenta anche il ritmo: arriva il break stavolta, dopo il rischio corso nel primo game di questo secondo set.
Si riporta in parità la coppia in vantaggio. Ora tocca alle italiane difendersi.
Con due palle break quasi inspiegabili, le avversarie rischiano di portarsi di nuovo avanti se non fosse per il passante di Jas e la trovata per chiudere il game e difendere la battuta. Si apre un secondo set davvero teso.
Un doppio fallo mette le Azzurre temporaneamente in una posizione di ritrovato vantaggio, contro una Stefani davvero massacrante. Smash e angoli perfetti, consentono alle due di aggiudicarsi il game decisivo. Errani/Paolini sotto di un set, 5-7 il punteggio.
Ribaltone ai danni delle Azzurre che si vedono rimontate dalle avversarie che sotto 5-2 si portano sul 5-6. Adesso Stefani serve per il set.
Si torna in parità, a dimostrazione di quanto la coppia Dabrowski/Stefani sia molto solida. L’ultimo tocco che vanifica il vantaggio è di Sara che manda il dritto a rete.
Controbreak subito da Errani e Paolini quando sembrava il set avesse preso una sola direzione. A dimostrazione che non vanno sottovalutate le avversarie, temibilissime sul piano tattico.
Stefani al servizio non si lascia sfuggire l’occasione e mette a segno con la compagna di doppio un game che allunga il set.
Errani e Poalini possono chiuderla così, dopo aver preso il largo in questo 1° set. Dabrowski sbaglia ancora e lo smash dal centro del campo esce di tantissimo.
In crescendo Stefani, micidiale nello smash e nelle chiusure in particolare. Da mettere in evidenza il piccolo miracolo di Jas sul 40-30 con un colpo da incorniciare. Paolini si inventa un lungolinea che vale il break.
Senza particolari patemi, ancora un buon game da parte delle italiane che sono avanti 3-2 nel 1° set.
Dopo aver subito, Errani e Paolini reagiscono sotto 40-0. Non centrano l’obiettivo break, ancora distante vista l’aggressività delle finaliste di Wimbledon ma almeno rimangono in scia.
Game molto combattuto, ma decisivo per mantenere alto il livello di concentrazione mentale contro due rivali determinate. Paolini trova il punto decisivo lasciando pressoché immobili Dabrowski/Stefani e portando le Azzurre sul 2-1.
Riportano in parità il punteggio, le avversarie che spingono su Paolini conquistando due punti decisivi.
Le italiane tengono la battuta a zero, senza apparente difficoltà dopo aver guadagnato il servizio al sorteggio. Sono 1-0.
Tenniste in campo, pronte al sorteggio.
Siamo in attesa dell’ingresso di Sara Errani e Jasmine Paolini in campo: le due Azzurre sono presentate da luci e la consueta iperbole a cui ci stiamo abituando.
Mirra Andreeva chiude al tie-break anche il secondo set e di fatto “libera” il campo per le italiane che attendono di disputare la loro partita, dopo una attesa non prevista.
Come ci suggerisce il database della WTA, le avversarie della coppia Errani/Paolini è già qualificata alle Finals. Quest’anno hanno trionfato al WTA 1000 di Dubai, al WTA 500 di Strasburgo e in due WTA 250, a Eastbourne e Sao Paulo. Inoltre, sono state finaliste a Wimbledon e hanno centrato la semi al Roland Garros e allo US Open.
Nella capitale cinese, Errani e Paolini arrivano forti dei risultati precedenti in questo torneo, assai favorevoli in quanto detentrici del titolo. L’auspicio è di mantenere alto il livello di gioco contro una coppia temibile e che in questa stagione ha raggiunto un risultato eccezionale a Wimbledon con la finale.
Le due Azzurre arrivano ai quarti dopo aver superato Dietuc/Wu Fang Hsien (6-2, 6-4) e Starodubtseva/Boulter (7-5, 6-1), contro una coppia capace di vincere quattro titoli quest’anno e che promette di dare battaglia anche su questo campo, a Pechino.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani valido per i quarti di finale del WTA 1000 di Pechino, torneo che ha sempre regalato alle Azzurre soddisfazioni enormi. Le due arrivano da campionesse in carica a questa sfida.
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