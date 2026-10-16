Rompiamo il silenzio
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Errani alla battuta. Primo 15 alle Azzurre dopo uno scambio rocambolesco che porta fuori lo smash della coppia Danilina/Zhang. Grande confusione e le nostre si portano sul 30-0. Danilina sbaglia ancora sullo smash dimostrando una gestione scriteriata di questo momento. Ma all’ultima possibilità riesce l’impresa!
Il servizio passa a Danilina/Zhang che devono cercare di protrarre il match. Dopo un doppio 15 notevole, Danilina commette un doppio fallo che riapre il game. Non ne approfittano, però, le Azzurre che si trovano sul 5-2. Ora si serve per il match.
Ancora Paolini al servizio e i segnali di cedimento delle avversarie sono notevoli. Con l’interruzione di ritmo, l’altezza delle palle e una serie di tagli che disturbano Danilina e soprattutto Zhang si avvicina il risultato sperato. Errani ci crede e si porta sul 5-1.
Game devastante per le rivali. Si arriva al 40-0 per Errani/paolini in un soffio: i primi due break point vengono salvati con pere di ingegno notevoli da Danilina e Zhang, ma alla terza c’è il nuovo break. Un doppio fallo della cinese porta le nostre sul 4-1. Adesso si può davvero parlare di una svolta.
Errani alla battuta. Come ci hanno abituato a vedere, Sara avanza mentre Paolini va in copertura ma non serve quando sono sul 15-0 perché la Danilina manca uno smash che sembrava fatto. In una fase forse di stanchezza, si insiste sulla kazaka e anche questo game (dopo lo sbaglio di dritto di Jas) viene portato sul tabellone a favore delle Azzurre. Siamo 3-1.
Danilina/Zhang mettono a segno il game recuperando quel 2-0 iniziale che poteva significare altro. Qualche net di troppo e un errore di dritto di Jas in conclusione portano il punteggio sul 2-1.
Ancora avanti le Azzurre.
Una palla break sprecata mette in chiaro che questo secondo set non sarà cosa semplice per le avversarie. Buona prova della Zhang che riesce ad addomesticare l’impeto azzurro e a mantenere momentaneamente la battuta per poi aiutare le italiane. 1-0 e un set avanti.
Jas al servizio. Paolini non spreca l’occasione di aggiudicarsi la prima partita in considerazione di quello che scrivevamo a inizio match: la toscana brilla e chiude alla prima occasione la questione. 1-0 per Errani/Paolini.
Dopo una breve interruzione video, riprende il match sul punteggio di 5-3 per le italiane che fino a questo momento hanno trovato i colpi e la concentrazione per contrastare il duo Danilina/Zhang.
Prendono di nuovo in mano il gioco le italiane che si riportano avanti con il punteggio di 4-3.
Game tirato, con uno scambio notevole che ha visto Errani impegnata nella sua zona di campo.
Con una indubbia sofferenza e qualche rammarico per quel 2-0 vanificato, arriva di nuovo il vantaggio di Errani/Paolini. Bene al servizio Jas. Ora siamo 3-2 e alla battuta la cinese Zhang.
La coppia costituita dalla kazaka e dalla cinese non si fa trovare impreparata: sono tra le più forti sulla carta, quindi il recupero arriva e siamo sul 2-2. Servizio alle italiane.
Ecco la reazione da parte delle avversarie che non mollano e approfittano dell’incertezza delle Azzurre che non prendono il largo quando alla battuta era Sara. Controbreak e 2-1.
L’impressione è corretta: la coppia Errani/Paolini si dimostra spietata e quando è il turno di servizio di Danilina/Zhang infilano un piccolo capolavoro realizzando il break. 2-0.
Alla battuta Paolini, che sembra subito molto determinata nel mantenere alto il ritmo. Servizio deciso, game che si aggiudica senza problemi la coppia azzurra che si porta sull’1-0.
La campionessa polacca chiude il match con un 6-4, 6-1 nettissimo che la proietta già oltre i quarti. Tra poco sarà la volta delle nostre doppiste.
Iga Swiatek è avanti 5-a nel 2° set, dopo aver vinto 6-4 il primo. Dopo questo match, in programma per il singolare femminile, scenderanno in campo Sara Errani e Jasmine Paolini.
Le speranze non possono essere soffocate e così anche per le nostre, la possibilità per quanto complicata di riuscire ad inserirsi dipenderà dai punti che metteranno da parte. Secondo la classifica live, la soglia si assesta ai 3390 punti.
Sara Errani e Jasmine Paolini si rilanciano nella corsa verso le WTA Finals 2026 grazie al risultato fino ad ora conseguito a Wuhan. Con l’accesso ai quarti si ravviva la speranza di arrivare rispetto all’inizio della fase “asiatica”. Con la Race aggiornata, le nostre Azzurre si trovano al decimo posto con 2.241 punti.
A Wuhan le azzurre hanno superato all’esordio la canadese Leylah Fernandez e l’australiana Talia Gibson e poi si sono ripetute al secondo turno e ottavi contro la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, dirette concorrenti per le Finals.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match su Virgilio Sport tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini contro quella costituita dalle temibili Anna Danilina, kazaka, e la cinese Zhang Shuai che hanno usufruito del forfait delle ucraine Anhelina Kalinina e Daiana Yastremska in tabellone. L’obiettivo delle Azzurre rimane qualificarsi alle WTA Finals e questo ultimo 1000 della stagione a Wuhan è una grande, grandissima occasione.
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