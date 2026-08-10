Riassunto dell'evento

Prendono il via gli Europei per l’Italia: primo giorno intenso con un programma molto impegnativo sia nella mattinata sia nella serata di questo day 1. Tanti gli azzurri e le azzurre in competizione: la delegazione conta 130 tra atleti e atlete che prenderanno parte a Birmingham 2026, in corso dal 10 al 16 agosto 2026. Sulla pista e sulle pedane dell’Alexander Stadium, la rassegna continentale. Peccato per Mattia Furlani, che si è infortunato, mentre Inzoli, Fabbri e gli altri azzurri e azzurre come Hooper si mettono in mostra.