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LIVE Europei di atletica Birmingham 2026 in diretta day 1, infortunio per Furlani ma Inzoli vola, risultati e programma

Prendono il via gli Europei per l'Italia: primo giorno intenso con un programma molto impegnativo sia nella mattinata sia nella serata di questo day 1

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

Prendono il via gli Europei per l’Italia: primo giorno intenso con un programma molto impegnativo sia nella mattinata sia nella serata di questo day 1. Tanti gli azzurri e le azzurre in competizione: la delegazione conta 130 tra atleti e atlete che prenderanno parte a Birmingham 2026, in corso dal 10 al 16 agosto 2026. Sulla pista e sulle pedane dell’Alexander Stadium, la rassegna continentale. Peccato per Mattia Furlani, che si è infortunato, mentre Inzoli, Fabbri e gli altri azzurri e azzurre come Hooper si mettono in mostra.

Il racconto della giornata

  1. 15:00
    Peso con tre azzurri

    Passano il turno nel getto del peso Weir (19.80m), e prima di lui Ponzio (20.48m) e Fabbri (21.29m). Questa sera in finale alle 21.33 per i nostri azzurri.

    15:19
  2. 14:10
    400hs femminile, Sartori passa

    Dopo la terza e ultima batteria, Sartori passa ufficialmente i 400m ostacoli e accede alla semifinale della sua specialità.

    14:10
  4. 14:01
    Lancio del peso, ottimo Fabri e Ponzio

    Fabbri molto pragmatico anche se il lancio non è ai soliti livelli. Secondo risultato positivo per gli Italiani nel getto del peso con Ponzio, alle spalle del compagno azzurro che ambisce a un risultato eccezionale questa sera.

    14:09
  5. 13:59
    400m ostacoli, bene Sartori

    Sartori ha corso in 56.18 nella prima delle 3 batterie previste, deve dunque aspettare per sapere se si qualificherà per la semifinale.

    14:02
  6. 13:23
    Inzoli, che salto! Vale la qualificazione diretta

    Clamoroso Inzoli che, dopo l’incertezza del computer, conquista la miglior misura di qualificazione con 8:27. Dopo lo choc per Furlani, un ottimo risultato che lo vede salire in testa e vale la qualifica.

    13:26
  7. 13:20
    Furlani intanto ufficiliazza il ritiro

    Adesso c’è anche l’ufficialità per Furlani, per via della “R” del ritiro comparsa accanto al nome di Mattia. La finale del salto in lungo non lo vedrà gareggiare.

    13:24
  8. 13:20
    Strepitoso terzo salto per Inzoli!
    13:21
  10. 13:16
    400m maschile, Benati in pista

    Benati primo degli azzurri in pista nei 400m: conclude solo quinto nella sua batteria con remote possibilità di ripescaggio. Molto deluso, ha espresso il suo sconcerto per il tempo ai microfoni di RaiSport: “Questo è il tempo, mi spiace proprio qui agli Europei ma va accettato”, ha detto.

    13:18
  11. 13:03
    Furlani, infortunio più grave del previsto

    Mattia Furlani sta uscendo dallo stadio in sedia a rotelle, si vede in diretta live da Bormingham, a evidenziare la gravità della sua situazione dopo il primo salto. A mostrare le immagini è la Rai. Epilogo anticipato, a quel che pare, e amaro per l’azzurro.

    13:06
  12. 12:59
    Inzoli in forse, attesa per Furlani

    Ancora da capire che cosa accaduto a Furlani, Inzoli intanto con il primo salto insufficiente per la qualificazione diretta, secondo nullo e situazione già molto complicata.

    13:02
  13. 12:51
    Salto in lungo: Furlani salta a 7.73

    Furlani ci prova e salta chiudendo a 7.73, ma si tocca subito dopo dietro, all’altezza del bicipite femorale. Si teme un problema muscolare.

    12:53
  14. 12:50
    FURLANI IN PEDANA
    12:51
  16. 12:49
    hooper Fonte:ANSA
    Il punto sulla prima parte della mattinata

    Proviamo a tracciare un primo quadro della situazione:

    • 800m maschili: Lazzaro e Pernici accedono alle semifinali di mercoledì, mentre è stato eliminato Tecuceanu;
    • getto del peso femminile: fuori dalla finale le azzurre Verteramo e Musci;
    • lancio del martello maschili: Olivieri fuori dalla finale;
    • 100m femminili: Hooper in semifinale
    12:50
  17. 12:42
    Salto in lungo, si prepara Furlani

    Incomincia anche la qualificazione per il salto in lungo. Primo salto per Inzoli con 7.89m, per la qualificazione diretta dovrà aspettare il secondo risultato. Ricordiamo che la lunghezza utile è a  8.15m e che Mattia Furlani salterà per ultimo, nel gruppo B.

    12:47
  18. 12:41
    100m, Hooper 3° nella sua batteria

    L’azzurra Hooper conquista il 3° tempo nella sua batteria!

    12:44
  19. 12:30
    Martello uomini, fuori Olivieri

    Niente da fare per Olivieri. Con un terzo lancio nullo e un miglior lancio non sufficiente (71.83m), Olivieri conclude l’Europeo 12° nella specialità del martello.

    12:41
  20. 12:29
    Martello, Olivieri si qualifica

    78m la misura con cui ci si qualifica direttamente l’azzurro Olivieri, che mette via una prova buona in avvio e ora deve confermarsi.

    12:37
  22. 12:28
    100m femminili: al via le batterie

    Incominciano le batterie dei 100m donne: non ci sarà l’azzurra Zaynab Dosso nelle batterie, ricordiamo, come da regolamento. L’azzurra la vedremo stasera attorno alle 21:10.

    12:34
  23. 12:23
    pernici Fonte:ANSA
    Pernici impressiona

    Pernici ha fatto un tempo ottimo, dimostrandosi competitivo. Ai microfoni di RaiSport ha espresso la sua soddisfazione. Quarta e ultima batteria degli 800m, poi, con Burgin che chiude davanti a Kramer e Stepanov. Tual quarto con 1.46.33 è dentro per appena un decimo e di fatto elimina Tecuceanu dai possibili ripescati.

    12:28
  24. 12:19
    Qualificazioni peso femminile, no azzurre

    Sara Verteramo con 15,69m e Anna Musci con 15,49m non accedono alla finale, chiudendo rispettivamente 23^e 24^

    12:22
  25. 12:10
    800m maschile: Pernici al top nella sua batteria!

    Pernici domina la terza batteria con 1:45.31, resistendo all’ultimo scatto del francese Le Clezio, che chiude 12 centesimi dietro. Passa il turno e vola in semifinale. Situazione Tecuceanu: scende al 4° posto dei ripescati

    12:19
  26. 11:40
    800m, qualificazioni maschili: Lazzaro qualificato

    Giovanni Lazzaro si qualifica alla semifinale di mercoledì. Chiude 3° dalla seconda corsia con 1:47.53. Vince la batteria English davanti a Bloudek.

    12:14
  28. 11:00
    Il prgramma di oggi a Birmingham

    Il day 1 secondo il programma già molto impegnativo per l’Italia che sogna di superare i risultati conseguiti a Roma. Oggi molta attesa per Mattia Furlani e in serata per Dosso. Orari e gare qui.

    12:13

  30. La prima giornata di Europei prende il via con le qualificazioni del getto del peso femminile con Musci e Verteramo, poi il martello maschile con Olivieri, gli 800 maschili con Lazzaro, Pernici e Tecuceanu, i 100 femminili con Hooper. Alle 12.30 iniziano le qualificazioni del lungo con Furlani e Francesco Inzoli, poi i 400, i 400 ostacoli con Sartori e le qualificazioni del peso con Fabbri, Ferrara, Ponzio e Weir. La sessione serale inizia alle 20 con un programma tutto femminile, attesa per Dosso.

LIVE Europei di atletica Birmingham 2026 in diretta day 1, infortunio per Furlani ma Inzoli vola, risultati e programma Fonte: ANSA

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