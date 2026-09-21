L’ultimo saluto al campione è fissato per oggi, 21 settembre, nella Basilica di Sant’Ambrogio a partire dalle ore 14:45. A Milano è stato proclamato lutto cittadino, in segno di rispetto e omaggio all’uomo e al calciatore che ha reso l’Inter grande: attesa la famiglia, le istituzioni societarie e uomini e donne che si sono legati, nel tempo, a Mazzola. È prevista la partecipazione di una folta rappresentanza anche del mondo del calcio, dello sport e ovviamente da parte dei tifosi.