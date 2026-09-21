Tecnologie diverse per esigenze diverse
Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della AcrossLEGGI
Ad accompagnare l’ingresso nella Basilica di Sandro Mazzola, la maglia della sua Inter e rose bianche: inizia la benedizione, prima dell’effettiva passaggio all’interno di Sant’Ambrogio.
Fa il suo ingresso anche Urbano Cairo, presidente del Torino, che si è fermato a rilasciare una breve dichiarazione poco prima dell’arrivo del feretro.
Intorno alle 14.30 sono arrivati anche il presidente della Figc Giovanni Malagò, il vice segretario generale della Uefa Giorgio Marchetti e Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter.
Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta: “Mazzola è una leggenda che se ne va, un personaggio che ha generato tante emozioni. Il dovere principale è preservare la memoria e i valori che questa memoria contengono e che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi, anche del nostro settore giovanile. Sandro ha impersonificato questi valori, che sono molto importanti per la vita futura dei nostri ragazzi”.
Entrano a Sant’Ambrogio anche Giovanni Carnevali e Frederic Massara, dirigenti della Juventus.
Anche Javier Zanetti fa il suo ingresso nella Basilica insieme alla moglie Paula.
Mancano circa venti minuti all’inizio della cerimonia, diverse centinaia di persone fuori la Basilica di Sant’Ambrogio di Milano attendono Sandro Mazzola. Presenti fin qui il presidente dell’Inter Beppe Marotta, arrivato intorno alle 14, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Sebastien Frey, Ivan Cordoba, Francesco Toldo, Gianfranco Bedin (campione d’Europa nel ’64) e Aristide Guarnieri, campione d’Europa con l’Italia nel 1968 insieme a Mazzola e due volte vincitore della Coppa dei Campioni coi nerazzurri. Presente anche una delegazione delle giovanili dell’Inter. Poco fa ha fatto il suo arrivo anche Scaroni, presidente del Milan.
Bandiere dell’Inter, all’ingresso della Basilica di Sant’Ambrogio in cui a breve arriveranno i partecipanti alla cerimonia funebre. Un lungo striscione domina la piazza antistante: “Restarei tra le pagine della nostra storia, ciao Sandro”.
Sono già centinaia i tifosi dell’Inter che si sono portati all’esterno della Basilica di Sant’Ambrogio, in attesa dell’arrivo dei partecipanti e della salma del campione, scomparso a 83 anni. Persone semplici, ultrà, interisti e non arrivati per partecipare a quest’ultimo saluto a un uomo segnato dalla tragica perdita di suo padre Valentino e che ha ritrovato nel calcio, a Milano, un nuovo inizio.
Come anticipato, la cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 14:45 nella Basilica simbolo della città di Milano. Lutto cittadino e bandiere a mezz’asta nel capoluogo lombardo e a Vedano al Lambro, dove Mazzola aveva scelto di vivere e dove trascorreva il suo tempo con la famiglia. La cerimonia sarà officiata da monsignor Carlo Faccendini ma non sarà consentita la diretta, per espresso volere dei suoi cari.
Nel giorno dei funerali di Sandro Mazzola, la società gli ha riservato un ricordo particolare sugli account social ufficiali. “Un tempo le uniche partite trasmesse in tv erano quelle di Coppa dei Campioni. A 21 anni, era normale restare incantati davanti al Real Madrid di Puskas, Gento e Di Stefano. Meno normale affrontarli in finale. Prima di Inter-Real Madrid, Luis Suarez dovette scuotere Sandro Mazzola: “Noi andiamo a giocare. Tu resti qui a guardare?”. Risposta? 3-1 e doppietta ai blancos. Sandro era un figlio dell’Inter, quasi letteralmente. Perse suo padre Valentino a sei anni nella tragedia di Superga e Veleno Lorenzi lo prese sotto la sua ala”.
L’ultimo saluto al campione è fissato per oggi, 21 settembre, nella Basilica di Sant’Ambrogio a partire dalle ore 14:45. A Milano è stato proclamato lutto cittadino, in segno di rispetto e omaggio all’uomo e al calciatore che ha reso l’Inter grande: attesa la famiglia, le istituzioni societarie e uomini e donne che si sono legati, nel tempo, a Mazzola. È prevista la partecipazione di una folta rappresentanza anche del mondo del calcio, dello sport e ovviamente da parte dei tifosi.
La cerimonia funebre riunisce, nella Basilica di Sant’Ambrogio, la Milano interista come l’altro volto della città che deve a Sandro Mazzola quel sogno, quel calcio che aveva scelto dopo la tragica perdita del padre a Superga. Oggi, 21 settembre, le esequie a partire dalle 14:45.
Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della AcrossLEGGI
ULTIME NOTIZIE