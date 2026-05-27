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LIVE Giro d'Italia 2026 Tappa 17 Cassano d'Adda-Andalo in diretta

La cronaca della Tappa 17 del Giro d'Italia 2026, Cassano d'Adda-Andalo, dopo la vittoria della frazione alpina da parte della Maglia Rosa che ha messo una mano sulla Corsa in modo netto

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Giro d’Italia 2026, Tappa 17: Cassano d’Adda-Andalo

KM Situazione
202 km

Dalla Lombardia oggi si arriva in Trentino, precisamente si tratta della frazione Cassano d’Adda-Andalo pari a 202 km. È la classica tappa che strizza l’occhio ai fuggitivi, quindi aspettiamoci velocità folli nella prima ora di corsa per riuscire ad entrare nella fuga di giornata. Montagne di grande suggestione, oggi: si scalano prima il Passo dei Tre Termini (3a cat., 8,2 km al 5,9%) e poi la Cocca di Lodrino (3a cat., 8,2 km al 4,1%) per entrare nella valle del Chiese sempre in leggera e costante ascesa, con il traguardo volante posto a Roncone, dopo una salita di 4,8 km al 5%. A San Lorenzo Dorsino inizia la salita cronometrata che porta a Molveno prima e Andalo-Lever (3a cat., 8,3 km al 3,6%) poi, per quindi affrontare il finale. Si percorre una discesa veloce e quindi i successivi 6 km in salita prima leggera, poi marcata che termina a 1.5 km dall’arrivo. Traguardo a Andalo.

Cronaca in diretta

  1. 11:00
    Gli orari di oggi

    Partenza oggi alle partenza: 12:10, KM 0 alle 12:40 con arrivo alle ore 17 circa.

    11:58
  2. 10:58
    cronoprogramma-tappa-17 Fonte:Giro d'Italia
    Il cronoprogramma di oggi
    11:52
  4. 10:40
    Tappa 17: Cassano d&#8217;Adda-Andalo
    L'altimetria della tappa 17
    11:51
  5. 10:20
    percorso-tappa-17 Fonte:Giro d'Italia
    Il percorso di oggi

    Il tratto del percorso del Giro coperto dai corridori in programma oggi, da Cassano d’Adda a Andalo.

    11:51
  6. 10:00
    Dove seguire in tv e streaming il Giro

    Posta la nostra diretta testuale, la giornata in rosa inizierà con “Giro Mattina” su Rai Sport HD, dopodiché sempre sullo stesso canale ci sarà “Prima Diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14:00. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai Due, con “Giro in Diretta” e “Giro all’Arrivo”. Subito dopo la gara “Processo alla Tappa”. Completano la diretta integrale su Eurosport e sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max.

    11:49
  7. 09:45
    La diciassettesima tappa in breve

    La Tappa 17 del Giro porta la Carovana Rosa dalla Lombardia al Trentino, precisamente ad Andalo nelle Dolomiti della Paganella per un totale di 202 km. Anche oggi arrivo in quota che potrebbe aiutare la Maglia Rosa.

    11:48

  9. Buongiorno e benvenuti alla diretta dalla redazione di Virgilio Sport. Vittoria annunciata di Vingegaard, che con uno scatto a circa 6 km dal traguardo mette fine ai sogni altrui nella tappa alpina. Oggi si riparte da Cassano d’Adda alla volta della splendida Andalo, ai piedi delle Dolomiti: fughe e scatti per una frazione che riserva emozioni.

LIVE Giro d'Italia 2026 Tappa 17 Cassano d'Adda-Andalo in diretta Fonte: ANSA

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