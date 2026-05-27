LIVE Giro d'Italia 2026 Tappa 17 Cassano d'Adda-Andalo in diretta

Dalla Lombardia oggi si arriva in Trentino, precisamente si tratta della frazione Cassano d’Adda-Andalo pari a 202 km. È la classica tappa che strizza l’occhio ai fuggitivi, quindi aspettiamoci velocità folli nella prima ora di corsa per riuscire ad entrare nella fuga di giornata. Montagne di grande suggestione, oggi: si scalano prima il Passo dei Tre Termini (3a cat., 8,2 km al 5,9%) e poi la Cocca di Lodrino (3a cat., 8,2 km al 4,1%) per entrare nella valle del Chiese sempre in leggera e costante ascesa, con il traguardo volante posto a Roncone, dopo una salita di 4,8 km al 5%. A San Lorenzo Dorsino inizia la salita cronometrata che porta a Molveno prima e Andalo-Lever (3a cat., 8,3 km al 3,6%) poi, per quindi affrontare il finale. Si percorre una discesa veloce e quindi i successivi 6 km in salita prima leggera, poi marcata che termina a 1.5 km dall’arrivo. Traguardo a Andalo.