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LIVE Giro d'Italia 2026 Tappa 18 Fai della Paganella-Pieve di Soligo in diretta

La cronaca della Tappa 18 del Giro d'Italia 2026, Fai della Paganella-Pieve di Soligo, pari a 171 km con la Maglia Rosa ancora sulle spalle di Vingegaard

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Giro d’Italia 2026, Tappa 18: Fai della Paganella-Pieve di Soligo

KM Situazione
171 km

Da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, nel cuore delle colline del Prosecco, ci sono 171 km con quel Muro di Ca’ del Poggio posto a 10 km dall’arrivo. Dopo la partenza si congiunge la valle dell’Adige con quella del Brenta con la salita di Civezzano (4,9 km al 6,2%) per poi proseguire su percorso ondulato, ma prevalentemente in discesa fino a Primolano. Segue la breve salita delle Scale di Primolano (3a cat., 3,2 km al 3,9%) per entrare poi nella valle del Piave e dopo Valdobbiadene e colline del Prosecco. Combai (1,9 km al 6,2%), Tarzo e, soprattutto, il celebre Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km al 12,3%) gli ostacoli finali prima dell’arrivo.

Cronaca in diretta

  1. 11:54
    Intanto i corridori...
    11:56
  2. 10:56
    Gli orari di oggi

    Gli orari di oggi: partenza alle 13:15, arrivo al Km 0 alle 13:30, arrivo attorno alle 17:04 circa secondo cronoprogramma.

    11:58
  4. 10:58
    cronoprogramma-tappa-18 Fonte:Giro d'Italia
    Il cronoprogramma di oggi
    11:52
  5. 10:40
    Tappa 18: Fai della Paganella-Pieve di Soligo
    L'altimetria della tappa 18

    Discese e GPM della frazione che porta da  Fai della Paganella a Pieve di Soligo.

    11:51
  6. 10:20
    percorso-tappa-18 Fonte:Giro d'Italia
    Il percorso di oggi

    Il tratto del percorso del Giro coperto dai corridori in programma oggi.

    11:51
  7. 10:00
    Dove seguire in tv e streaming il Giro

    Posta la nostra diretta testuale, la giornata in rosa inizierà con “Giro Mattina” su Rai Sport HD, dopodiché sempre sullo stesso canale ci sarà “Prima Diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14:00. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai Due, con “Giro in Diretta” e “Giro all’Arrivo”. Subito dopo la gara “Processo alla Tappa”. Completano la diretta integrale su Eurosport e sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max.

    11:49
  8. 09:45
    La diciottesima tappa in breve

    La Tappa 18 del Giro porta la Carovana Rosa nel cuore del Trentino, precisamente a Pieve di Soligo per un totale di 171 km. Anche oggi arrivo in quota prima delle due tappe più attese.

    11:48

  11. Buongiorno e benvenuti alla diretta dalla redazione di Virgilio Sport. Dopo la sorpresa di ieri ad Andalo, si consolida la Maglia Rosa di Vingegaard alla guida della classifica generale del Giro. Oggi si parte proprio da queste montagne per arrivare a Pieve di Soligo prima delle ultime tappe dolomitiche.

LIVE Giro d'Italia 2026 Tappa 18 Fai della Paganella-Pieve di Soligo in diretta Fonte: ANSA

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