LIVE Giro d'Italia 2026 Tappa 18 Fai della Paganella-Pieve di Soligo in diretta

Da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, nel cuore delle colline del Prosecco, ci sono 171 km con quel Muro di Ca’ del Poggio posto a 10 km dall’arrivo. Dopo la partenza si congiunge la valle dell’Adige con quella del Brenta con la salita di Civezzano (4,9 km al 6,2%) per poi proseguire su percorso ondulato, ma prevalentemente in discesa fino a Primolano. Segue la breve salita delle Scale di Primolano (3a cat., 3,2 km al 3,9%) per entrare poi nella valle del Piave e dopo Valdobbiadene e colline del Prosecco. Combai (1,9 km al 6,2%), Tarzo e, soprattutto, il celebre Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km al 12,3%) gli ostacoli finali prima dell’arrivo.