Giro d’Italia 2026 – Tappa 6 Paestum-Napoli
|Tappa 6 – 122 km
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La presentazione
La carovana arriva in Campania per una tappa impegnativa ma, ci auguriamo, meno faticosa rispetto a ieri. La Corsa Rosa è partita puntuale da Paestum per arrivare a Napoli, 142 km. Poco dopo il via, Vergallito e Planckaert passano in testa. Dal percorso una sola difficoltà altimetrica, che non dovrebbe creare troppi stravolgimenti dopo il cambio al vertice di ieri con la classifica generale cambiata dall’impresa della nuova Maglia Rosa, il portoghese Afonso Eulalio.