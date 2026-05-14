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LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 6 oggi Paestum-Napoli in diretta: caduta in salita, Vergallito e Planckaert in testa

La sesta tappa del Giro, edizione numero 109, porta la carovana Rosa in Campania con arrivo nella città di Napoli. Nuova Maglia Rosa è Eulalio

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Giro d’Italia 2026 – Tappa 6 Paestum-Napoli

Tappa 6 – 122 km

La presentazione

La carovana arriva in Campania per una tappa impegnativa ma, ci auguriamo, meno faticosa rispetto a ieri. La Corsa Rosa è partita puntuale da Paestum per arrivare a Napoli, 142 km. Poco dopo il via, Vergallito e Planckaert passano in testa. Dal percorso una sola difficoltà altimetrica, che non dovrebbe creare troppi stravolgimenti dopo il cambio al vertice di ieri con la classifica generale cambiata dall’impresa della nuova Maglia Rosa, il portoghese Afonso Eulalio.

Cronaca in diretta

  1. 15:20
    100 km

    CADUTA IN SALITA! A terra Nelson Oliveira della Movistar e Nico Denz della Red Bull. Il tedesco sembra davvero dolorante alla clavicola.

    15:23
  2. 15:12
    103 km

    Manca 1,8 km a Cava de’Tirreni, GPM della tappa di oggi. La situazione: la mini fuga prosegue, mentre il gruppo è a 46”.

    15:14
  4. 14:56
    113 km

    Continua la fuga a due dei battistrada che aumentano il loro vantaggio; il gruppo segue a distanza a 1’08”.

    14:57
  5. 14:43
    122 km

    Il gruppo di inseguitori riduce ancora il divario rispetto al duo di testa, ora il loro vantaggio scende a appena 36”.

    14:44
  6. 14:41
    123 km

    Il duo di fuggitivi Vergallito-Planckaert prosegue nella fuga, mentre a breve distanza segue il gruppo con appena 56” di ritardo rispetto alla coppia che fa da battistrada.

    14:42
  7. 14:38
    126 km

    Due corridori accennano a una sorta di mini fuga, il gruppo è ad appena 52”. Prosegue la corsa lungo la costa salernitana con le sue spiagge in pieno rettilineo.

    14:40
  8. 14:34
    130 km

    Milan torna in gruppo dopo il piccolo incidente che lo ha estromesso dalla testa della Corsa Rosa in avvio di questa sesta frazione.

    14:36
  10. 14:25
    CADUTA DI GRUPPO! C'E' ANCHE MILAN

    Prima caduta, per fortuna senza conseguenze, nel gruppo di corridori della Lidl. Coinvolto anche Milan che deve cambiare la ruota e riprendere la corsa, già rallentata da questo inconveniente.

    14:27
  11. 14:21
    La 6° tappa sotto un timido sole

    La tappa di oggi, da Paestum a Napoli, incomincia sotto un timido sole che speriamo di vedere anche all’arrivo nel capoluogo partenopeo dopo qualche pioggerella mattutina.

    14:22
  12. 14:18
    CICLISTI AL VIA DAL KM 0
    14:20
  13. 14:00
    PARTITI!
    14:20
  14. 12:58
    La Maglia Rosa ceduta da Ciccone

    Non è stato indolore il passaggio della Maglia Rosa da Ciccone a Eulalio, dato che l’abruzzese avrebbe avuto piacere ad arrivare a casa come leader. Peccato, ma ieri è accaduto di tutto e la squadra non è riuscito ad aiutare Giulio nel realizzare il suo sogno…

    13:04
  16. 11:35
    giadaborgato Fonte:ANSA
    Chi è Giada Borgato

    La commentatrice tecnica del Giro è l’ex pro Giada Borgato: chi è e che cosa sappiamo di lei. Il ritratto qui.

    11:37
  17. 11:25
    Piazza Plebiscito per un finale da volata

    L’arrivo della tappa sarà nella centralissima Piazza Plebiscito, a Napoli, per conferire ancora più magia a questa frazione della Corsa Rosa. L’epilogo dovrebbe essere in volata, attenzione dunque agli specialisti.

    11:27
  18. 11:20
    Tappa 6: Paestum-Napoli
    L'altimetria
    11:51
  19. 11:12
    Gli orari di oggi

    Mettiamo in fila gli orari: partenza attorno alle 13:50, km 0 alle 14:05 e conclusione della frazione odierna attorno alle 17:15.

    11:13
  20. 11:14
    percorso-tappa-6 Fonte:Giro d'Italia
    La tappa di oggi, Paestum-Napoli

    Il percorso della tappa di oggi, che attraversa di fatto la Campania e i suoi borghi tra cui Vietri sul Mare, fino all’arrivo nel capoluogo campano.

    12:16
  22. 10:59
    Dove seguire in tv la tappa di oggi

    Posta la nostra diretta testuale, la giornata in rosa inizierà con “Giro Mattina” su Rai Sport HD, dopodiché sempre sullo stesso canale ci sarà “Prima Diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14:00. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai Due, con “Giro in Diretta” e “Giro all’Arrivo”. Subito dopo la gara “Processo alla Tappa”. Completano la diretta integrale su Eurosport e sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max.

    12:14
  23. 09:45
    La sesta tappa in breve

    Partenza da Paestum e spettacolare arrivo a Napoli in una frazione da 142 km in cui con un GPM arduo ma affrontabile. Anche questa tappa potrebbe essere adatta ai più versatili in grado di scattare e imporsi nella volata finale, che porta al traguardo.

    10:01

  25. Buongiorno e benvenuti alla diretta live della quinta tappa del Giro d’Italia. La sesta tappa presenta un percorso breve e pianeggiante ma molto panoramico che costeggia la costa tirrenica fino a Salerno, dove si sale a Cava de’ Tirreni (unico GPM di giornata) per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Dopo Nola, gli ultimi 70 km sono cittadini in un susseguirsi di centri abitati ma prima di Napoli si percorrono circa 20 km in superstrada. Finale nella città di Napoli su strade ampie e asfaltate. Gli ultimi 3 km sono dritti lungo il porto. A 650 m dall’arrivo, una curva a sinistra immette nella leggera salita (4%) di via Acton su basolato.

LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 6 oggi Paestum-Napoli in diretta: caduta in salita, Vergallito e Planckaert in testa Fonte: ANSA

Studio Bonardo

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