La giocatrice di maggiore esperienza per l’Italia allo Shenzhen Bay Sports Center è la compagna di doppio di Jas Paolini, Sara Errani: 5 titoli in bacheca (sui 6 complessivi vinti dall’Italia nella storia della competizione); record-woman per numero di tie disputati (28) e record-woman per numero di vittorie (30, di cui 16 in singolare e 14 in doppio). La capitana Tathiana Garbin la definisce una ‘pietra miliare’ del gruppo azzurro. “Per me, quella in cui gioco in nazionale è sempre stata una settimana molto speciale. È tutto un po’ diverso dal giocare i tornei del circuito, tutti i giorni: qui si avverte una responsabilità diversa, una energia diversa. Giocare con la maglia azzurra è sempre stato un onore, un privilegio e anche un sogno. In Fed Cup prima, in Billie Jean King Cup poi, e anche alle Olimpiadi… è sempre speciale”, ha dichiarato al sito della Federtennis.