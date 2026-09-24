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LIVE Italia-Cina BJK Cup 2026 Cocciaretto-Zhang poi Paolini-Qinwen Zheng in diretta, l'azzurra in difficoltà

Le azzurre si devono misurare con avversarie in crescita e molto determinate: sarà decisivo lo spirito oltre la strategia della capitana Garbin

Aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Giornata decisiva per l’Italia al femminile in Cina per una sfida che presenta ostacoli innegabili, ma alla portata delle ragazze di Tathiana Garbin.

Cronaca in diretta

  1. 13:03
    1° singolare Cocciaretto-Zhang
    13:04
  2. 12:59
    1° singolare Cocciaretto-Zhang 0-3

    Alquanto scioccante l’avvio di questo match, basta il break della Zhang per prendere il largo: la cinese è avanti già 3-0 sull’azzurra, che non riesce a sbloccarsi.

    13:01
  4. 12:57
    1° singolare Cocciaretto-Zhang 0-2, c'è il break

    Pur essendo partita bene, Cocciaretto perde lucidità sul 30 pari consentendo alla cinese di centrare quei punti decisivi per approdare al break iniziale. 0-2 per Zhang.

    12:59
  5. 12:52
    1° singolare Cocciaretto-Zhang 0-1

    Zhang (numero 55 in classifica WTA) tiene il servizio, nonostante l’avvio aggressivo di Cocciaretto (numero 67) che si appresta a servire dopo aver studiato l’avversaria e la superficie.

    12:53
  6. 12:49
    1° singolare Cocciaretto-Zhang

    Due singolari e un doppio in programma, ma nessun precedente tra Cocciaretto e Zhang che si scontrano per la prima volta. Non ci sono precedenti, dunque, tra le due tenniste in campo nel primo singolare di Italia-Cina.

    12:51
  7. 12:48
    Cocciaretto-Zhang inizia, Eli in risposta
    12:48
  8. 12:43
    Inizia il riscaldamento

    Elisabetta Cocciaretto e Zhang incominciano il riscaldamento: l’azzurra ha una vistosa fasciatura elastica al ginocchio sinistro.

    12:44
  10. 12:37
    Partono gli Inni Nazionali: le azzurre cantano abbracciate
    12:37
  11. 12:33
    Entrano in campo le due singolariste che apriranno Italia-Cina

    Fanno il loro ingresso in campo Elisabetta Cocciaretto e Zhang, con le altre ragazze pronte a difendere il titolo.

    12:37
  12. 12:23
    Inizio posticipato alle 12:30 circa

    Scivola alle 12:30 l’inizio della prima partita singolare che segna l’avvio di Italia-Cina.

    12:26
  13. 11:57
    La prima sfida singolare: tocca a Eli Cocciaretto

    Si partirà con la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e la veterana Shuai Zhang, primo singolare di oggi ma si partirà dopo le 12. Purtroppo il ritardo aumenta e Italia-Cina incomincerà con più di un’ora di ritardo.

    11:55
  14. 11:35
    Si prepara il primo singolare di Italia-Cina

    Concluso il doppio tra Ucraina e Belgio, si prepara l’inizio della sfida tra Italia e Cina: a breve finito il deflusso degli spettatori scenderanno in campo le prime singolariste.

    11:39
  16. 11:15
    Ucraina e Belgio ancora in campo

    Ucraina e Belgio ancora in campo: ucraine avanti di un set (6-3).

    11:16
  17. 10:30
    Sara Errani, la veterana

    La giocatrice di maggiore esperienza per l’Italia allo Shenzhen Bay Sports Center è la compagna di doppio di Jas Paolini, Sara Errani: 5 titoli in bacheca (sui 6 complessivi vinti dall’Italia nella storia della competizione); record-woman per numero di tie disputati (28) e record-woman per numero di vittorie (30, di cui 16 in singolare e 14 in doppio). La capitana Tathiana Garbin la definisce una ‘pietra miliare’ del gruppo azzurro. “Per me, quella in cui gioco in nazionale è sempre stata una settimana molto speciale. È tutto un po’ diverso dal giocare i tornei del circuito, tutti i giorni: qui si avverte una responsabilità diversa, una energia diversa. Giocare con la maglia azzurra è sempre stato un onore, un privilegio e anche un sogno. In Fed Cup prima, in Billie Jean King Cup poi, e anche alle Olimpiadi… è sempre speciale”, ha dichiarato al sito della Federtennis.

    10:34
  18. 10:25
    Il primo match in programma

    L’Italia ha vinto tutti e 3 i precedenti confronti con le padrone di casa, ci dicono le statistiche imponendosi in tutti e 10 gli incontri disputati in quelle sfide: Tokyo nel 1981, in casa a Castellaneta Marina nel 2007 e a Shenzhen lo scorso anno. L’obiettivo è superarsi, sempre. La Cina, invece, cerca una semifinale.

    10:28
  19. 10:00
    L'orario della sfida Italia-Cina

    Italia-Cina è previsto, da programma, a partire dalle 11 di oggi, 24 settembre ma visto il protrarsi del confronto tra Belgio e Ucraina, bisognerà attendere.

    10:26

  21. Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Cina, match valido per i quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre devono affrontare un ostacolo vero, per continuare a sognare. Esordio determinante per il team guidato da Tathiana Garbin, con le padrone di casa in cerca di riscatto. Attesa per le nostre a causa del protrarsi di Ucraina e Belgio.

LIVE Italia-Cina BJK Cup 2026 Cocciaretto-Zhang poi Paolini-Qinwen Zheng in diretta, l'azzurra in difficoltà Fonte: ANSA

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