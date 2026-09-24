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Alquanto scioccante l’avvio di questo match, basta il break della Zhang per prendere il largo: la cinese è avanti già 3-0 sull’azzurra, che non riesce a sbloccarsi.
Pur essendo partita bene, Cocciaretto perde lucidità sul 30 pari consentendo alla cinese di centrare quei punti decisivi per approdare al break iniziale. 0-2 per Zhang.
Zhang (numero 55 in classifica WTA) tiene il servizio, nonostante l’avvio aggressivo di Cocciaretto (numero 67) che si appresta a servire dopo aver studiato l’avversaria e la superficie.
Due singolari e un doppio in programma, ma nessun precedente tra Cocciaretto e Zhang che si scontrano per la prima volta. Non ci sono precedenti, dunque, tra le due tenniste in campo nel primo singolare di Italia-Cina.
Elisabetta Cocciaretto e Zhang incominciano il riscaldamento: l’azzurra ha una vistosa fasciatura elastica al ginocchio sinistro.
Fanno il loro ingresso in campo Elisabetta Cocciaretto e Zhang, con le altre ragazze pronte a difendere il titolo.
Scivola alle 12:30 l’inizio della prima partita singolare che segna l’avvio di Italia-Cina.
Si partirà con la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e la veterana Shuai Zhang, primo singolare di oggi ma si partirà dopo le 12. Purtroppo il ritardo aumenta e Italia-Cina incomincerà con più di un’ora di ritardo.
Concluso il doppio tra Ucraina e Belgio, si prepara l’inizio della sfida tra Italia e Cina: a breve finito il deflusso degli spettatori scenderanno in campo le prime singolariste.
Ucraina e Belgio ancora in campo: ucraine avanti di un set (6-3).
La giocatrice di maggiore esperienza per l’Italia allo Shenzhen Bay Sports Center è la compagna di doppio di Jas Paolini, Sara Errani: 5 titoli in bacheca (sui 6 complessivi vinti dall’Italia nella storia della competizione); record-woman per numero di tie disputati (28) e record-woman per numero di vittorie (30, di cui 16 in singolare e 14 in doppio). La capitana Tathiana Garbin la definisce una ‘pietra miliare’ del gruppo azzurro. “Per me, quella in cui gioco in nazionale è sempre stata una settimana molto speciale. È tutto un po’ diverso dal giocare i tornei del circuito, tutti i giorni: qui si avverte una responsabilità diversa, una energia diversa. Giocare con la maglia azzurra è sempre stato un onore, un privilegio e anche un sogno. In Fed Cup prima, in Billie Jean King Cup poi, e anche alle Olimpiadi… è sempre speciale”, ha dichiarato al sito della Federtennis.
L’Italia ha vinto tutti e 3 i precedenti confronti con le padrone di casa, ci dicono le statistiche imponendosi in tutti e 10 gli incontri disputati in quelle sfide: Tokyo nel 1981, in casa a Castellaneta Marina nel 2007 e a Shenzhen lo scorso anno. L’obiettivo è superarsi, sempre. La Cina, invece, cerca una semifinale.
Italia-Cina è previsto, da programma, a partire dalle 11 di oggi, 24 settembre ma visto il protrarsi del confronto tra Belgio e Ucraina, bisognerà attendere.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Cina, match valido per i quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre devono affrontare un ostacolo vero, per continuare a sognare. Esordio determinante per il team guidato da Tathiana Garbin, con le padrone di casa in cerca di riscatto. Attesa per le nostre a causa del protrarsi di Ucraina e Belgio.
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