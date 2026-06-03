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TENNIS ROLAND GARROS LIVE

LIVE Roland Garros Auger Aliassime-Cobolli quarto in diretta

Flavio Cobolli protagonista di un mercoledì incredibile al Roland Garros per il tennis italiano contro il numero 6 del ranking in attesa del derby tra Berrettini e Arnaldi

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Roland Garros, Philippe-Chatrier, Quarti di finale

Inizio match – ore 14:20

Auger Aliassime (CAN)
Cobolli (ITA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Orario e campo della sfida

    Come ormai di prassi, in questa edizione del Roland Garros, si registra il ritardo sul programma che porterà in campo i due contendenti non prima delle 14:20 circa.

    13:09
  2. Pre
    I precedenti

    Flavio Cobolli giocherà come 3° incontro dalle 11 sullo Chatrier il suo secondo quarto di finale in uno Slam. Sarà la terza sfida tra i due, che non si affrontano dal 2024, con Flavio che è avanti 2-0 nei precedenti entrambi sul cemento.

    11:48
  4. Pre
    Il quarto di finale di oggi

    Felix Auger-Aliassime è l’avversario di Flavio Cobolli nei quarti di finale del Roland-Garros in un mercoledì che vede da programma anche il derby azzurro Berrettini-Arnaldi. 

    11:46

  6. Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Virgilio Sport. Il mercoledì azzurro del Roland Garros si apre con il quarto di Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime, numero 6 della classifica ATP. Per il tennista italiano un match di certo non agevole, ma forte dei precedenti.

LIVE Roland Garros Auger Aliassime-Cobolli quarto in diretta Fonte: ANSA

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