LIVE Roland Garros Auger Aliassime-Cobolli quarto in diretta

Roland Garros, Philippe-Chatrier, Quarti di finale
Inizio match – ore 14:20
|Auger Aliassime (CAN)
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|Cobolli (ITA)
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Ultimo aggiornamento:
Roland Garros, Philippe-Chatrier, Quarti di finale
Inizio match – ore 14:20
|Auger Aliassime (CAN)
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|Cobolli (ITA)
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Come ormai di prassi, in questa edizione del Roland Garros, si registra il ritardo sul programma che porterà in campo i due contendenti non prima delle 14:20 circa.
Flavio Cobolli giocherà come 3° incontro dalle 11 sullo Chatrier il suo secondo quarto di finale in uno Slam. Sarà la terza sfida tra i due, che non si affrontano dal 2024, con Flavio che è avanti 2-0 nei precedenti entrambi sul cemento.
Felix Auger-Aliassime è l’avversario di Flavio Cobolli nei quarti di finale del Roland-Garros in un mercoledì che vede da programma anche il derby azzurro Berrettini-Arnaldi.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Virgilio Sport. Il mercoledì azzurro del Roland Garros si apre con il quarto di Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime, numero 6 della classifica ATP. Per il tennista italiano un match di certo non agevole, ma forte dei precedenti.
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