LIVE Roland Garros, Paolini-Yastremska in diretta 1° turno: nuovo break e Jasmine è sotto, caldo record in campo

Roland Garros, terra
Court SIMONNE-MATHIEU – ore 11
|Paolini (ITA)
|3
|–
|–
|Yastremska (UKR)
|5
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Roland Garros, terra
Court SIMONNE-MATHIEU – ore 11
|Paolini (ITA)
|3
|–
|–
|Yastremska (UKR)
|5
|–
|–
Non sbaglia al servizio, Yastremska che mantiene il suo vantaggio su Jasmine che sembra davvero entrata in un mood negativo. Contro il problema fisico, contro i timori, contro il caldo. Ora deve servire alla perfezione, soprattutto giocare bene la prima.
Avvio non esaltante del game, doppio fallo compreso della toscana che rimane indietro a causa dell’irruenza dei colpi dell’avversaria e nonostante un ace. Quando l’ucraina è avanti, il secondo doppio fallo dice molto della tenuta di Jasmine in questa fase. Nuovo break di Yastremska e un punto di domanda sulla seconda di Paolini.
Nulla da fare, i due game precedenti sono annullati dal ritorno all’equilibrio perfetto.
Niente da fare, l’ucraina si prende ben tre palle break immediate e infine centra il controbreak accorciando le distanze.
Paolini avanti grazie all’aggressività del suo gioco: tre palle break per Jas annullate da Yastremska, con una sequenze di piccoli miracoli. Non molla l’italiana che si riporta in vantaggio e centra il break!
Nuovo turno di servizio per Jasmine che cerca di chiudere bene e velocemente, con un piglio più aggressivo. Quando è sul 40-15 concede un punto di troppo all’ucraina che però nulla può quando Paolini inventa un dritto dalla traiettoria micidiale.
Perfetta parità, per questo turno di debutto a Parigi dominata da una temperatura pazzesca già alle 11 del mattino: si gioca con 31°, ma Yastremska non sbaglia e chiude la battuta tenendo il servizio.
Serve Paolini che gioca un ottimo servizio e mette subito in seria difficoltà l’ucraina, alla quale concede un solo quindici. La chiusura di rabbia con schiaffo finale chiude gioco e esprime una buona mentalità.
Accolte dall’applauso del pubblico parigino e non, entrano in campo Jasmine Paolini e Dayana Yastremska.
Gli organizzatori del Roland Garros hanno confermato il montepremi totale per l’edizione del 2026 che ammonterà a 61.723.000 euro. Questa cifra rappresenta un aumento del 9,53% rispetto allo scorso anno, quando il torneo aveva distribuito 56.352.000 euro.
Manca pochissimo all’ingresso delle tenniste in campo, a Parigi. Sole pieno, temperatura già afosa oggi a quest’ora il termometro segna già 31°…
Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.
Intanto, a Parigi…
Dopo la delusione di Roma, innegabile, Paolini ha deciso di prepararsi al meglio in vista del Roland Garros cercando la forma perfetta a livello fisico, a seguito del livee infortunio riportato.
I precedenti tra le due tenniste sono molto netti: 6-1 per Paolini che qui a Parigi deve ritrovarsi per proseguire in un simile torneo, competitivo e ambito dove è già approdata alla finale singolare e vintoil doppio.
Il porgramma di oggi al Roland Garros è intenso, per azzurre e azzurri in campo:
Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. Esordio di Jasmine Paolini e l’ucraina Dayana Yastremska, al primo turno del Roland Garros 2026. Ottavo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’azzurra in netto vantaggio per 6-1. Per concentrarsi sul singolare, Jasmine ha deciso di rinunciare al doppio in coppia con Sara Errani che le ha dato le maggiori soddisfazioni sportive, dalla medaglia olimpica al titolo proprio qui.
Ecco dove andare per staccare la spinaLEGGI
ULTIME NOTIZIE