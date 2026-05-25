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TENNIS ROLAND GARROS LIVE

LIVE Roland Garros, Paolini-Yastremska in diretta 1° turno: nuovo break e Jasmine è sotto, caldo record in campo

La nostra azzurra al debutto a Parigi per fare un salto di qualità in una stagione avara di soddisfazioni, fino a questo momento e la rinuncia difficile al doppio

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

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Riassunto dell'evento

Roland Garros, terra

Court SIMONNE-MATHIEU – ore 11

Paolini (ITA) 3
Yastremska (UKR) 5

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    8° game, 3-5

    Non sbaglia al servizio, Yastremska che mantiene il suo vantaggio su Jasmine che sembra davvero entrata in un mood negativo. Contro il problema fisico, contro i timori, contro il caldo. Ora deve servire alla perfezione, soprattutto giocare bene la prima.

    11:43
  2. 1° set
    7° game, 3-4

    Avvio non esaltante del game, doppio fallo compreso della toscana che rimane indietro a causa dell’irruenza dei colpi dell’avversaria e nonostante un ace. Quando l’ucraina è avanti, il secondo doppio fallo dice molto della tenuta di Jasmine in questa fase. Nuovo break di Yastremska e un punto di domanda sulla seconda di Paolini.

    11:35
  4. 1° set
    6° game, perfetta parità

    Nulla da fare, i due game precedenti sono annullati dal ritorno all’equilibrio perfetto.

    11:32
  5. 1° set
    5° game, 3-2

    Niente da fare, l’ucraina si prende ben tre palle break immediate e infine centra il controbreak accorciando le distanze.

    11:29
  6. 1° set
    4° game, 3-1

    Paolini avanti grazie all’aggressività del suo gioco: tre palle break per Jas annullate da Yastremska, con una sequenze di piccoli miracoli. Non molla l’italiana che si riporta in vantaggio e centra il break!

    11:25
  7. 1° set
    3° game, 2-1

    Nuovo turno di servizio per Jasmine che cerca di chiudere bene e velocemente, con un piglio più aggressivo. Quando è sul 40-15 concede un punto di troppo all’ucraina che però nulla può quando Paolini inventa un dritto dalla traiettoria micidiale.

    11:19
  8. 1° set
    2° game, 1-1

    Perfetta parità, per questo turno di debutto a Parigi dominata da una temperatura pazzesca già alle 11 del mattino: si gioca con 31°, ma Yastremska non sbaglia e chiude la battuta tenendo il servizio.

    11:15
  10. 1° set
    1° game

    Serve Paolini che gioca un ottimo servizio e mette subito in seria difficoltà l’ucraina, alla quale concede un solo quindici. La chiusura di rabbia con schiaffo finale chiude gioco e esprime una buona mentalità.

    11:11
  11. 11:07
    SI INIZIA!
    11:09
  12. Pre
    Ingresso in campo di Paolini e Yastremska

    Accolte dall’applauso del pubblico parigino e non, entrano in campo Jasmine Paolini e Dayana Yastremska.

    11:06
  13. Pre
    Montepremi Roland Garros

    Gli organizzatori del Roland Garros hanno confermato il montepremi totale per l’edizione del 2026 che ammonterà a 61.723.000 euro. Questa cifra rappresenta un aumento del 9,53% rispetto allo scorso anno, quando il torneo aveva distribuito 56.352.000 euro.

    11:05
  14. Pre
    Pochi minuti all'ingresso delle tenniste

    Manca pochissimo all’ingresso delle tenniste in campo, a Parigi. Sole pieno, temperatura già afosa oggi a quest’ora il termometro segna già 31°…

    10:56
  16. Pre
    Dove vedere il RG in tv e streaming

    Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

    10:43
  17. Pre
    Social in fermento...

    Intanto, a Parigi…

    10:38
  18. Pre
    Le aspettative di Jasmine Paolini

    Dopo la delusione di Roma, innegabile, Paolini ha deciso di prepararsi al meglio in vista del Roland Garros cercando la forma perfetta a livello fisico, a seguito del livee infortunio riportato.

    10:37
  19. Pre
    I precedenti

    I precedenti tra le due tenniste sono molto netti: 6-1 per Paolini che qui a Parigi deve ritrovarsi per proseguire in un simile torneo, competitivo e ambito dove è già approdata alla finale singolare e vintoil doppio.

    10:34
  20. Pre
    Il programma

    Il porgramma di oggi al Roland Garros è intenso, per azzurre e azzurri in campo:

    • Cobolli (Ita) vs Pellegrino (Ita) – 4° match dalle 11 sul Campo 14
    • Berrettini (Ita) vs Fucsovics (Hun) – ore 11 sul Campo 13
    • Paolini (Ita) vs Yastremska (Ukr) – ore 11 sul Simonne Mathieu
    10:32

  23. Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. Esordio di Jasmine Paolini e l’ucraina Dayana Yastremska, al primo turno del Roland Garros 2026. Ottavo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’azzurra in netto vantaggio per 6-1. Per concentrarsi sul singolare, Jasmine ha deciso di rinunciare al doppio in coppia con Sara Errani che le ha dato le maggiori soddisfazioni sportive, dalla medaglia olimpica al titolo proprio qui.

LIVE Roland Garros, Paolini-Yastremska in diretta 1° turno: nuovo break e Jasmine è sotto, caldo record in campo Fonte: Getty Images

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