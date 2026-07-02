CENTRE COURT
Ore 14.30 – Pliskova vs (3) Swiatek
a seguire – Berrettini vs (20) Fils
a seguire – McNally vs (2) Rybakina
COURT 1
ore 14.00 – Swan vs (26) Keys
a seguire – Royer vs (2) Zverev
a seguire – (15) Mensik vs Dimitrov
COURT 2
ore 12.00 – (6) Fritz vs Kypson
a seguire – (6) Anisimova vs Kenin
Non prima delle ore 15.30 – (17) Tiafoe vs Choinski
Non prima delle ore 17.30 – (13) Paolini vs Golubic
COURT 3
Ore 12.00 – (5) De Minaur vs Mannarino
a seguire – (29) Eala vs Joint
Non prima delle ore 15.30 – Duckworth vs (9) Cobolli
Non prima delle ore 17.30 – Osorio vs (9) Noskova
COURT 12
Ore 12.00 – (15) Shnaider vs Samsonova
a seguire – Fearnley vs Munar
a seguire – (17) Cirstea vs Birrell
a seguire – Jacquet vs (10) Bublik
COURT 18
Ore 12.00 – Fery vs Virtanen
a seguire – Blinkova vs (12) Kostyuk
a seguire – (13) Lehecka vs Molcan
COURT 14
Ore 12.00 – Diallo vs Sonego
a seguire – (19) Khachanov vs Hanfmann
a seguire – (25) Mertens vs Timofeeva
COURT 15
Ore 12.00 – Snigur vs Jeanjean
a seguire – Bergs vs Faria
a seguire – Rakhimova vs Sakkari
COURT 16
Ore 12.00 – Grant vs (21) Bouzkova
a seguire – Bolkvadze vs Krueger
a seguire – Halys vs Giron
COURT 17
Ore 12.00 – (23) Navarro vs Selekhmeteva
a seguire – Svajda vs Majchrzak