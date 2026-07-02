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LIVE Wimbledon day 4, l'Italia in campo con Berrettini, Sonego, Cobolli, Paolini e Grant: programma risultati

L'andamento della giornata sull'erba in tempo reale di oggi giovedì 2 luglio: si chiude il programma di secondo turno sia per il tabellone maschile che quello femminile con molta Italia in campo

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Quarto giorno a Wimbledon 2026: giovedì 2 luglio si chiude il programma di secondo turno sia per il tabellone maschile che quello femminile con molta Italia in campo. Risultati, aggiornamenti e tabellone live

Cronaca in diretta

  1. 10:04
    Il programma completo di oggi
    CENTRE COURT
    Ore 14.30 – Pliskova vs (3) Swiatek
    a seguire – Berrettini vs (20) Fils
    a seguire – McNally vs (2) Rybakina
    COURT 1
    ore 14.00 – Swan vs (26) Keys
    a seguire – Royer vs (2) Zverev
    a seguire – (15) Mensik vs Dimitrov
    COURT 2
    ore 12.00 – (6) Fritz vs Kypson
    a seguire – (6) Anisimova vs Kenin
    Non prima delle ore 15.30 – (17) Tiafoe vs Choinski
    Non prima delle ore 17.30 – (13) Paolini vs Golubic
    COURT 3
    Ore 12.00 – (5) De Minaur vs Mannarino
    a seguire – (29) Eala vs Joint
    Non prima delle ore 15.30 – Duckworth vs (9) Cobolli
    Non prima delle ore 17.30 – Osorio vs (9) Noskova
    COURT 12
    Ore 12.00 – (15) Shnaider vs Samsonova
    a seguire – Fearnley vs Munar
    a seguire – (17) Cirstea vs Birrell
    a seguire – Jacquet vs (10) Bublik
    COURT 18
    Ore 12.00 – Fery vs Virtanen
    a seguire – Blinkova vs (12) Kostyuk
    a seguire – (13) Lehecka vs Molcan
    COURT 14
    Ore 12.00 – Diallo vs Sonego
    a seguire – (19) Khachanov vs Hanfmann
    a seguire – (25) Mertens vs Timofeeva
    COURT 15
    Ore 12.00 – Snigur vs Jeanjean
    a seguire – Bergs vs Faria
    a seguire – Rakhimova vs Sakkari
    COURT 16
    Ore 12.00 – Grant vs (21) Bouzkova
    a seguire – Bolkvadze vs Krueger
    a seguire – Halys vs Giron
    COURT 17
    Ore 12.00 – (23) Navarro vs Selekhmeteva
    a seguire – Svajda vs Majchrzak
    10:07
  2. 10:00
    Torna in campo anche Cobolli

    Flavio Cobolli calcherà i campi di Wimbledon subito dopo il match con Mariano Navone, sospeso inizialmente per oscurità. Affronterà il veterano James Duckworth. Infine, Lorenzo Sonego prosegue la sua corsa a Church Road, subito alle 12:00 contro il canadese Gabriel Diallo.

    09:55
  4. 09:55
    Jasmine Paolini in campo oggi

    Finalista nel 2024, Jasmine Paolini continua a soffrire ma prova a lottare. Al secondo turno, la numero 13 del seeding affronta la svizzera Victorija Golubic, ultimo match sul Campo 2. C’è anche Tyra Grant, diciottenne al suo debutto assoluto negli Slam.

    09:52
  5. 09:45
    Berrettini in campo alle 14:30

    Sconfitto Wawrinka, Matteo Berrettini torna sul centrale di Wimbledon, dove nel 2021 ha conteso la finale a Djokovic, con il francese testa di serie (20) Arthur Fils.

    09:48

  7. Si chiude il programma del secondo turno con 5 italiani in campo: Matteo Berrettini con Fils, secondo match del centrale, Jasmine Paolini sfida Golubic di sera, Flavio Cobolli in campo per il terzo giorno consecutivo, alle 12:00 Lorenzo Sonego e la rivelazione Tyra Grant.

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