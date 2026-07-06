Gli italiani oggi in campo nella seconda giornata degli ottavi di Wimbledon. Cobolli e Paolini giocheranno i match d’apertura sul Campo 1 e sul Centrale
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Gli italiani oggi in campo nella seconda giornata degli ottavi di Wimbledon. Cobolli e Paolini giocheranno i match d’apertura sul Campo 1 e sul Centrale
Leggero calo per Jasmine che si scopre indietro di un game, nel secondo set dopo aver vinto il 1°.
L’azzurro si concentra e mette a segno anche il 2° set, superando al tie-break l’australiano che si scopre sotto di ben due set in circa due ore di gioco.
Nel 2° set, si torna all’equilibrio perfetto: 6-6 e inevitabile tie-break per decidere la sorte di questo secondo set.
Reazione di Flavio che riesce a riprendere punti e game, adesso si porta sotto e rimane indietro di un solo game nel 2° set dopo l’exploit di de Minaur.
Gioca d’intelligenza e d’esperienza de Minaur che nel 2° set ribalta a suo favore il punteggio ed è avanti 5-2.
Contro-break di de Minaur nel 2° set ai danni di Cobolli, il quale sta subendo il gioco dell’australiano.
Paolini non si ferma e chiude il 1° set con il punteggio di 6-4. L’azzurra è a metà dell’opera, adesso si dovrà sperare nella continuità del suo gioco e del rendimento dell’avversaria.
Recupero parziale della tennista filippina che si porta sul 5-4, avanti sempre Jasmine che rischia di veder sfumare il margine conquistato fino ad ora.
Archiviato il 1° set, Cobolli si porta subito 2-1 nel 2°: il match è sostenuto ma non impossibile per Flavio.
La filippina accusa il gioco di Jasmine che stavolta prende il largo ed è già 5-2 nel 1° set.
Cobolli non commette errori
Flavio Cobolli si aggiudica il 1° set per 7-5 e chiude un set importante dopo lo choc del precedente match e il recupero, ai limiti del miracoloso.
Flavio si porta avanti, guidando 6-5 in questo 1° set molto combattuto e per nulla ovvio. Il break, molto sofferto dopo essere arrivato 0-40 giunge comunque e paga la conquista dell’ultima palla break.
Paolini centra il break e si porta sul 3-1, al 1° set guadagnando un vantaggio importante anche in chiave mentale in un match decisivo per il tabellone e la classifica.
Comincia anche la partita che vede protagonista la nostra Jasmine Paolini contro la filippina Eala. L’azzurra conquista il primo punto del match tenendo il servizio e si porta sull’1-0.
Cobolli e De Minaur sono scesi in campo. A breve il via al match che deciderà chi tra i due avanzerà nel tabellone.
Wimbledon vede nuovamente protagonista Flavio Cobolli, oggi. Lunedì 6 luglio l’azzurro è atteso sul campo 1, alle ore 14, per sfidare l’australiano Alex de Minaur negli ottavi di finale. L’azzurro punta a bissare l’ottimo cammino dell’ultimo Roland Garros, torneo nel quale ha perso in finale contro il tedesco Alexander Zverev. Jasmine Paolini se la vedrà contro la filippina Alex Eala, orgoglio e rivelazione sull’erba, in un match valido sempre per gli ottavi di finale.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live della giornata tennistica di Wimbledon. Oggi in campo gli azzurri Jasmine Paolini e Flavio Cobolli: il sogno continua!
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