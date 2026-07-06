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LIVE Wimbledon day 8 ottavi di finale Cobolli-de Minaur 7-5, 7-6 e Paolini-Eala 6-4, 3-4 in diretta

L'andamento della giornata sull'erba in tempo reale di oggi 6 luglio: ottavi azzurri nel pomeriggio di Londra

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Gli italiani oggi in campo nella seconda giornata degli ottavi di Wimbledon. Cobolli e Paolini giocheranno i match d’apertura sul Campo 1 e sul Centrale

Cronaca in diretta

  1. 16:13
    Flessione Paolini nel 2° set

    Leggero calo per Jasmine che si scopre indietro di un game, nel secondo set dopo aver vinto il 1°.

    16:14
  2. 16:10
    Cobolli si aggiudica anche il 2° set

    L’azzurro si concentra e mette a segno anche il 2° set, superando al tie-break l’australiano che si scopre sotto di ben due set in circa due ore di gioco.

    16:13
  4. 16:01
    Cobolli-de Minaur 6-6

    Nel 2° set, si torna all’equilibrio perfetto: 6-6 e inevitabile tie-break per decidere la sorte di questo secondo set.

    16:02
  5. 15:50
    Cobolli recupera e si porta 5-4

    Reazione di Flavio che riesce a riprendere punti e game, adesso si porta sotto e rimane indietro di un solo game nel 2° set dopo l’exploit di de Minaur.

    15:53
  6. 15:45
    Cobolli sotto, de Minaur avanti 5-2

    Gioca d’intelligenza e d’esperienza de Minaur che nel 2° set ribalta a suo favore il punteggio ed è avanti 5-2.

    15:46
  7. 15:35
    Cobolli subisce nel 2° set 2-3

    Contro-break di de Minaur nel 2° set ai danni di Cobolli, il quale sta subendo il gioco dell’australiano.

    15:36
  8. 15:33
    Paolini vince il 1° set 6-4

    Paolini non si ferma e chiude il 1° set con il punteggio di 6-4. L’azzurra è a metà dell’opera, adesso si dovrà sperare nella continuità del suo gioco e del rendimento dell’avversaria.

    15:34
  10. 15:24
    Paolini-Eala sul 5-4 nel 1° set

    Recupero parziale della tennista filippina che si porta sul 5-4, avanti sempre Jasmine che rischia di veder sfumare il margine conquistato fino ad ora.

    15:28
  11. 15:17
    Flavio avanti nel 2° set

    Archiviato il 1° set, Cobolli si porta subito 2-1 nel 2°: il match è sostenuto ma non impossibile per Flavio.

    15:18
  12. 15:15
    Paolini dilaga, è avanti 5-2

    La filippina accusa il gioco di Jasmine che stavolta prende il largo ed è già 5-2 nel 1° set.

    15:16
  13. 15:08
    Cobolli-de Minaur 1-0, 1-1

    Cobolli non commette errori

    15:16
  14. 15:03
    Cobolli-de Minaur 1-0

    Flavio Cobolli si aggiudica il 1° set per 7-5 e chiude un set importante dopo lo choc del precedente match e il recupero, ai limiti del miracoloso.

    15:06
  16. 14:58
    Cobolli-de Minaur 6-5

    Flavio si porta avanti, guidando 6-5 in questo 1° set molto combattuto e per nulla ovvio. Il break, molto sofferto dopo essere arrivato 0-40 giunge comunque e paga la conquista dell’ultima palla break.

    15:01
  17. 14:56
    Break Paolini 3-1

    Paolini centra il break e si porta sul 3-1, al 1° set guadagnando un vantaggio importante anche in chiave mentale in un match decisivo per il tabellone e la classifica.

    14:58
  18. 14:40
    Paolini-Eala, si inizia

    Comincia anche la partita che vede protagonista la nostra Jasmine Paolini contro la filippina Eala. L’azzurra conquista il primo punto del match tenendo il servizio e si porta sull’1-0.

    14:55
  19. 14:02
    Ingresso in campo di Cobolli-de Minaur

    Cobolli e De Minaur sono scesi in campo. A breve il via al match che deciderà chi tra i due avanzerà nel tabellone.

    14:53
  20. 12:00
    Oggi Cobolli e Jasmine in campo

    Wimbledon vede nuovamente protagonista Flavio Cobolli, oggi. Lunedì 6 luglio l’azzurro è atteso sul campo 1, alle ore 14, per sfidare l’australiano Alex de Minaur negli ottavi di finale. L’azzurro punta a bissare l’ottimo cammino dell’ultimo Roland Garros, torneo nel quale ha perso in finale contro il tedesco Alexander Zverev. Jasmine Paolini se la vedrà  contro la filippina Alex Eala, orgoglio e rivelazione sull’erba, in un match valido sempre per gli ottavi di finale.

    14:47

  23. Buongiorno e benvenuti alla diretta live della giornata tennistica di Wimbledon. Oggi in campo gli azzurri Jasmine Paolini e Flavio Cobolli: il sogno continua!

LIVE Wimbledon day 8 ottavi di finale Cobolli-de Minaur 7-5, 7-6 e Paolini-Eala 6-4, 3-4 in diretta Fonte: Getty Images

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