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Diretta Mondiali Ciclismo 2026, Crono Elite Maschile LIVE: Evenepoel favoritissimo per il poker a Montreal, un cambio per l'Italia

La diretta della cronometro individuale Elite maschile che inaugura, con quella femminile disputata oggi, il programma dei Mondiali di Ciclismo su Strada di Montreal 2026

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Mondiali Ciclismo su Strada 2026, Cronometro individuale Elite maschile, Montréal (Avenue du Parc) – Montréal (Parc Jeanne Mance), 39,2 km

Corridore Leader/

Tempo

 Situazione

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Filippo Ganna penultimo ad uscire, a seguire Evenepoel

    Filippo Ganna è il penultimo in ordine di uscita: il già campione olimpico partirà alle 14:28 locali, le 20:28 da noi. A seguire, alle 20:30 italiane, toccherà a Remco Evenepoel. L’ultima volta che Ganna ha battuto il belga in una prova contro il tempo è stato alla Vuelta 2023, in occasione della decima tappa Valladolid-Valladolid.

     

    18:21
  2. Pre
    Cattaneo sostituisce all'ultimo Sobrero

    Il primo italiano a partire, sui due iscritti, sarà Mattia Cattaneo alle 14:00 locali, quando saranno le 20:00 da noi. Inizialmente avrebbe dovuto essere Matteo Sobrero l’altro azzurro a disputare la cronometro iridata oltre al confermatissimo Filippo Ganna, ma dopo la ricognizione del percorso il ct Marco Villa, in accordo con i corridori, ha preferito puntare sull’alfiere della Red Bull-Bora-Hansgrohe giacché il tracciato si confà maggiormente alle sue caratteristiche.

    18:06
  4. Pre
    La cronometro verrà inaugurata da Gomes della Guinea-Bissau

    Quando saranno le 13:00 in Canada e le 19:00 da noi, scatterà ufficialmente la prova contro il tempo Elite maschile per i Mondiali di Ciclismo su strada. Il primo a partire sarà il corridore della Guinea-Bissau Gil Gomes.

    18:00
  5. Live
    Benvenuti alla diretta della crono maschile valida per i Mondiali
    17:57

  7. I Mondiali di Ciclismo su Strada iniziano oggi con il programma che vedrà svolgersi in terra canadese una settimana di gare per donne e uomini nelle varie categorie, dagli junior agli Elite. A proposito di questi ultimi, seguiremo la diretta della cronometro individuale maschile che si svolge all’interno di Montréal lungo un percorso di 39,2 km e un dislivello totale di 220 metri. Si parte dall’Avenue du Parc, sulla parte ovest del Parc Jeanne-Mance che rappresenta a sua volta il traguardo di questa prova iridata. I corridori affronteranno anche un tratto della pista di F1, il Circuit Gilles-Villeneuve, mentre la parte conclusiva sarà in leggera salita (con pendenze massime oltre il 7%) dopo una prima parte di questa cronometro in piano.

    Non esattamente una prova per gli specialisti puri, ma un invito a nozze per il favoritissimo Remco Evenepoel che ha conquistato il titolo mondiale contro il tempo negli ultimi tre anni, oltre ad essere il campione olimpico di specialità regnante.

    Il belga svetta in una lista partenti di 65 corridori per 41 nazionali, tra cui l’Italia che schiera il campione del mondo nella cronometro 2020 e 2021 Filippo Ganna e Mattia Cattaneo. Tra gli altri protagonisti della specialità, citiamo Joshua Tarling per la Gran Bretagna, lo svizzero Stefan Küng e lo statunitense Brandon McNulty.

Diretta Mondiali Ciclismo 2026, Crono Elite Maschile LIVE: Evenepoel favoritissimo per il poker a Montreal, un cambio per l'Italia Fonte: Getty

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