Diretta Mondiali Ciclismo 2026, Crono Elite Maschile LIVE: Evenepoel favoritissimo per il poker a Montreal, un cambio per l'Italia

Il primo italiano a partire, sui due iscritti, sarà Mattia Cattaneo alle 14:00 locali, quando saranno le 20:00 da noi. Inizialmente avrebbe dovuto essere Matteo Sobrero l’altro azzurro a disputare la cronometro iridata oltre al confermatissimo Filippo Ganna, ma dopo la ricognizione del percorso il ct Marco Villa, in accordo con i corridori, ha preferito puntare sull’alfiere della Red Bull-Bora-Hansgrohe giacché il tracciato si confà maggiormente alle sue caratteristiche.