120'+13' È FINITA! Allo Seattle Stadium, il Belgio sotto di due gol ribalta la partita e supera il Senegal per 3-2 volando agli ottavi di finale dove incrocerà una tra Stati Uniti e Bosnia.00:54

120'+12' Nulla da fare, la punizione di Sarr finisce alta sopra la traversa.00:49

120'+11' Ancora una speranza per il Senegal con una punizione dal limite. Un muro come barriera davanti a Courtois.00:49

120'+11' PILLOLA STATISTICA. Quello realizzato da Youri Tielemans (124:44) è il gol più tardivo mai realizzato nella storia dei Mondiali.00:48

120'+5' GOL! BELGIO-Senegal 3-2: rete di Tielemans. Dal dischetto, palla da una parte e Diaw dall'altra. Belgio a un passo dagli ottavi.00:44

120'+1' A seguito di revisione VAR, Saíd Martínez indica il dischetto: è rigore per il Belgio. Sul dischetto si porta il capitano, Tielemans. I Diavoli Rossi hanno la possibilità di strappare il pass per gli ottavi. Capannello intorno al fischietto honduregno. Continuano le proteste dei senegalesi.00:42

119' Nel frattempo il gioco è fermo e c'è un check VAR proprio per l'intervento precedente in area di rigore di Camara su Tielemans. L'arbitro viene richiamato al monitor per un possibile calcio di rigore. La tensione è palpabile.00:38

118' OCCASIONE BELGIO! Dopo un contrasto in area tra Camara e Tielemans, la palla finisce a Lukebakio il cui destra si stampa sulla traversa. 00:36

114' Il Senegal si fa vedere solo dalla distanza. Conclusione da fuori di Ndiaye, Courtois fa sua la palla senza problemi.00:31

109' Rudi Garcia si gioca ache la carta Onana, centro al posto di Trossard.00:30

109' COSA SI È MANGIATO MBAYE! Cross col contagiri dalla destra di Ndiaye, l'attaccante classe 2008 non riesce a chiudere il piattone, la palla si perde di un soffio alla destra di Courtois. Brividi per il Belgio!00:30

106' Via agli ultimi 15' di gara. Se il risultato resterà in parità si andrà alla lotteria dei rigori.00:23

105' Finisce il primo dei due tempi supplementari. Risultato sempre inchiodato sul 2-2.01:05

105' Ancora pericoloso il Belgio che sembra un'altra squadra. Raskin libera un rasoterra da fuori, la palla attraversa tutta l'area dei gialloverdi, Trossard non ci arriva in spaccata. Senegal tutto a difesa del risultato.00:20

102' Ancora Belgio in avanti. Gran palla di Castagne dalla sinistra, Lukaku si allunga, ma non riesce ad agganciare la sfera che termina alla destra di Diaw.00:17

101' Trossard di tacco invita Lukaku all'inserimento, ma il tocco è troppo corto per essere raggiunto da Big Rom.00:16

97' Primo tempo supplementare iniziato al piccolo trotto. Ora forse la paura e la stanchezza iniziano a prendere il sopravvento. Nessuna delle due squadre sembra volere rischiare.00:12

96' Thiaw richiama anche Idrissa Gueye che lascia il campo per Sapoko Ndiaye. La fascia da capitano passa a Sarr.00:11

93' Altro doppio cambio nel Senegal. Fuori Mané e Jakobs, entrano Jackson e Diuof.00:09

91' Scatta il primo tempo supplementare allo Seattle Stadium. Belgio e Senegal sono sul 2-2.00:06

Quanto tutto sembrava perduto, il Belgio trova l'uno-due nel giro di tre minuti per rimettere sui binari una gara che sembrava ormai compromessa; all'86' accorcia Romelu Lukaku che si avventa sul primo palo su cross dalla destra di Meunier e all'89' Tielemans con un'incornata su suggerimento di Trossard, complice un'uscita disastrosa di Diaw. E ora altri 30' minuti per decidere chi si qualificherà agli ottavi di questo Mondiale.00:08

90'+8' Finisce il secondo tempo: 2-2 tra Belgio e Senegal allo Seattle Stadium. Si va ai supplementari.00:00

90'+7' Si fa rivedere il Senegal. Destro dalla distanza di Idrissa Gueye, la palla si spegne alla destra di Courtois.23:59

90' Sono sette i minuti di recupero. Sette minuti di fuoco.23:56

89' GOL! BELGIO-Senegal 2-2: rete di Youri Tielemans. Incredibile quello che sta accadendo allo Seattle Stadium. Nel giro di tre minuti, i Diavoli Rossi hanno rimesso in sesto la gara. Ancora un cross dalla destra, questa volta decollato dai piedi di Trossard, Diaw sbaglia il tempo dell'uscita e Tielemans lo anticipa di testa. Ora è un altro Belgio.23:55

86' GOL! BELGIO-Senegal 1-2: rete di Romelu Lukaku. Accorciano i Diavoli Rossi. Cross rasoterra di Meunier, Big Rom attacca il primo palo e supera Diaw di destro riaprendo così la gara. E ora sarà assalto Belgio.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku23:51

85' Mantiene il possesso palla il Belgio nel finale di gara. Si fa vedere dalle parti di Diaw anche Tielemans, ma anche in questo caso il suo sinistro è da dimenticare.23:48

83' Nonostante i cambi, il Belgio non riesce a cambiare marcia. Ci prova Castagne, ma l'inzuccata finisce alla sinistra della porta difesa da Diaw. 23:46

78' Altro cambio per Garcia. De Cuyper fa spazio a Meunier.00:25

78' FIAMMATA BELGIO! Sinistro a giro dal limite di Lukebakio, palla che sfiora l'incrocio dei pali di un soffio alla destra di Diaw.23:42

77' Prova il tiro della disperazione dalla lunga distanza Theate, respinge il muro gialloverde.23:39

76' Meno di 15 minuti più recupero per le speranze dei Diavoli Rossi.23:38

75' Intanto sale l'incitamento dagli spalti dello Seattle Stadium per il Senegal.23:38

73' Doppio cambio per Thiaw. Lasciano il campo Ndiaye e Diarra, entrano la stella nascente Mbaye e Pape Sarr.23:37

71' Cooling break. Qualche minuto di pausa per riordinare le idee, soprattutto quelle del Belgio che manca di lucidità.23:34

70' Molto nervosi i Diavoli Rossi, con Tielemans e Trossard che arrivano quasi a contatto e devono essere separati dai compagni.23:34

70' Belgio sempre in difficoltà. Prima De Cuyper e poi Tielemans buttano in mezzo una palla per la testa di Lukaku, ma in entrambi i casi la difesa senegalese ha la meglio.23:33

67' E appena entrato Lamine Camara si becca il giallo per intervento falloso.23:30

66' Prima sostituzione anche nelle file del Senegal. Lamine Camara rileva Pape Gueye.23:29

64' Primo cartellino giallo della partita. Sul taccuino di Saíd Martínez finisce Mechele per un fallo sulla ripartenza di Sarr.23:27

63' Quarto cambio in Casa Belgio. Moreira entra per Vanaken. 23:26

60' Romelu Lukaku scivola al momento della conclusione, palla che finisce sui piedi di Tielemans il cui destro viene sporcato e termina sull'esterno della rete.23:25

59' PILLOLA STATISTICA. Nessun giocatore africano ha segnato più gol di Ismaila Sarr in un singolo Mondiale: quattro con il Senegal in questa edizione (a pari merito con Roger Milla con il Camerun nel 1990).23:22

56' Altre due sostituzioni per Rudi Garcia. Fuori Doku e De Bruyne, dentro Lukébakio e Raskin.23:19

51' GOL! Belgio-SENEGAL 0-2: rete di Ismaïla Sarr. Lancio dalle retrovie, l'attaccante del Crystal Palace attacca la profondità, stop di petto in corsa tra Theate e Mechele e destro che batte Courtois. E ora per il Belgio si fa dura. 23:20

51' CHE OCCASIONE SENEGAL! Ancora dalla sinistra, cross all'indietro per Diarra che di poco manca lo specchio della porta. Palla alla destra di Courtois. La Nazionale di Thiaw spadroneggia.23:13

47' È entrato Big Rom, ma il canovaccio non sembra essere cambiato. Subito pericoloso il Senegal, con una conclusione mancina dalla sinistra di Ndiaye, che sfila alla destra di Courtois.23:10

46' Nell'intervallo, Rudi Gardia butta nella mischia Romelu Lukaku, gli fa spazio Charles De Ketelaere.23:08

46' VIA ALLA RIPRESA! Si riparte dall'1-0 per il Senegal.23:07

Dunque, così non va. Rudi Garcia nell'intervallo dovrà inventarsi qualcosa per ribaltare un match finora a senso unico. E forse è arrivato il momento di buttare nella mischia Big Rom, avendo giocato il Belgio tutti i primi 45 minuti senza una vera punta di ruolo.23:01

Belgio lento e prevedeibile, Senegal che colpisce in velocità con le fiammate dei suoi esterni. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per la Nazionale africana, grazie alla rete firmata da Habib Diarra al 25', al termine di un'azione avvolgente iniziata da Mané, proseguita da Sarr che colpisce il palo e conclusa in rete con un tap-in dal centrocampista del Sunderland. I Diavoli Rossi si rendono pericolosi soltanto sul finale di tempo, con un destro a giro di De Cuyper dalla distanza, ma Diaw compie il miracolo allungandosi e salvando in angolo.22:58

45'+6' Finisce il primo tempo. Allo Seattle Stadium si va al riposo con il Senegal in vantaggio per 1-0 sul Belgio.22:53

45'+5' Punizione per il Belgio dai 30 metri. Sulla palla di concerto De Bruyne e De Cuyper, la battuta è del difensore del Brighton, palla che si infrange sulla fitta barriera eretta da Diaw.22:52

45'+1' DE CUYPER! Destro a giro da fuori area, Diaw si distende sulla sinistra e mette in angolo con la mano di richiamo. Sembra essersi svegliato il Belgio sul finale di tempo.22:47

45' Cinque i minuti di recupero concessi dal fischietto honduregno.22:47

42' Primo squillo del Belgio. De Bruyne appoggia per Doku che mette in mezzo, palla deviata da Jakobs, ma Diaw è un gatto e mette in angolo. 22:45

41' Ci prova il Belgio. Palla invitante sulla sinistra di De Cuyper in area senegalese, ma nessun compagno di squadra arriva a rimorchio. 22:42

40' Neanche il gol ha scosso la squadra di Rudi Garcia, troppo lenta e prevedibile in fase di impostazione della manovra per impensierire il Senegal.22:40

37' Bella combinazione nello stretto Diarra-Mané che viene disturbato al momento della conclusione da Castagne. Altro pericolo per il Belgio che non riesce a dare ampiezza e velocità alla manovra.22:39

35' Buon suggerimento di De Bruyne in verticale per De Ketelaere che mette in mezzo, ma intercetta la difesa senegalese. Non si passa.22:35

33' Possesso di palla troppo lento da parte del Belgio, si chiude bene il Senegal.22:33

32' Riprende di nuovo il gioco.22:32

31' Gioco fermo non per una, ma per tre invasioni di campo.22:32

30' Partita ripresa. Pallone manovrato dal Belgio.22:30

27' Cooling break. Rudi Garcia prova a dare la sveglia ai suoi.22:29

25' GOL! Belgio-SENEGAL 0-1: rete di Habib Diarra. Azione avvolgente dei Leoni della Teranga: controllo e cross dalla sinistra di Mané, testa di Sarr che colpisce il palo, alle sue spalle arriva a fari spenti Diarra che con un tap-in fulmina Courtois.22:30

23' Applausi del pubblico di Seattle per il Senegal. Pape Gueye mette una palla in mezzo dalla destra, ancora una volta la sfera danza senza che nessuno intervenga. Belgio schiacciato nella propria metà campo.22:24

21' Scontro di gioco tra Tielemans e Diarra che tentava la ripartenza. Il capitano dei Diavoli Rossi viene graziato da Saíd Martínez.22:22

19' Prova a farsi vedere il Belgio, ma il destro di De Bruyne è un tiraccio che finisce in curva. Serve altro per impensierire la squadra di Thiaw.22:20

17' Non molla di un centrimetro il Senegal. Questa volta a creare grattacapi alla retroguardia belga è Gueye con un destro al volo da fuori area, Courtois si inginocchia e blocca la sfera.22:19

16' Ancora Senegal in avanti. Sarr scappa sulla sinistra, Theate chiude con una diagonale da manuale. Diavoli Rossi in evidente difficoltà sulla pressione degli africani.22:17

13' SENEGAL A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Cross dalla sinistra di Diarra col contagiri, Courtois smanaccia male di sinistro, la palla termina addosso a Sarr che apre tutto il compasso, ma colpisce il palo. Si salva il Belgio. 22:15

11' Risponde subito il Senegal. Cross velenoso dalla destra di Ndiaye, palla che attraversa pericolosamente tutta l'area, ma nessun compagno di squadra si presenta all'appuntamento. 22:12

9' Manovra elaborata del Belgio: De Ketelaere scarica al limite per Trossard il cui destro viene neutralizzato a terra da Diaw senza problemi. Prima conclusione della partita.22:11

7' Pallone scaraventato in area da rimessa laterale di Castagne, allontana la difesa del Senegal.22:07

4' Squadra molto corta quella disegnata da Rudi Garcia per cercare di togliere ossigeno alla manovra dei senegalesi.22:06

3' Belgio sempre nella metà campo dei senegalesi: filtrante in area per Doku, ma piombano in tre per disinnescare il pericolo, riconquista palla la Nazionale africana.22:04

Subito avanti il Belgio, con lancio di Castagne per Trossard, palla sul fondo. Cerca di mettere subito pressione ai senegalesi la squadra di Rudi Garcia.22:02

È INIZIATA BELGIO-SENEGAL! Primo pallone giocato dai Diavoli Rossi.22:00

Le squadre sono al centro del campo. Ora gli inni nazionali. Prima quello del Belgio, poi del Senegal.21:54

A dirigere la sfida tra Belgio e Senegal, allo Seattle Stadium, sarà il fischietto honduregno Saíd Martínez. Fischio d’inizio fissato per le ore 22 italiane (le 13 locali). 21:21

Cambio tra i pali invece nelle file del Senegal. Thiaw dovrà fare a meno del titolare Édouard Mendy, per un problema fisico: al suo posto, spazio a Mory Diaw. In difesa spicca l'assenza di Kalidou Koulibaly sostituito da Saliou Ciss; in avanti, saranno Ndiaye e Mané ad affiancare la punta centrale Sarr.21:44

Squadra che vince non si cambia. Rudi Garcia riconferma lo stesso XI titolare che ha travolto la Nuova Zelanda. A fare da prima punta sarà ancora una volta Charles De Ketelaere preferito a Romelu Lukaku che, nel Mondiale 2026, ha gocato finora soltanto 102 minuti e solo una gara da titolare, contro l’Iran; Big Rom, però, è pronto a dare una mano ai Diavoli Rossi entrando a gara in corso, come fatto nell’ultima sfida contro la Nuova Zelanda, in cui ha segnato un gol e fornito un assist.21:58

FORMAZIONI UFFICIALI Il Senegal risponde schierandosi con un 4-3-3: Diaw; Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Sarr, Mané. All. Thiaw.21:14

FORMAZIONI UFFICIALI Il Belgio si disponde in campo con un 4-2-3-1: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. All. Garcia.21:13

Belgio-Senegal, ovvero Romelu Lukaku contro Sadio Mané: una sfida nella sfida, che rappresenta l’ultima chiamata per assurgere a protagonisti di questo Mondiale. I Diavoli Rossi hanno conquistato i sedicesimi di finale chiudendo al primo posto il girone G, con soltanto cinque punti sul pallottoliere (al pari dell’Egitto, ma in vantaggio per differenza reti); la Nazionale africana invece si è qualificata alla fase a eliminazione diretta tra le migliori terze, grazie all’unico, ma schiacciante, successo nell’ultima partita contro l’Iraq (5-0). Chi vince questo match affronterà agli ottavi una tra Stati Uniti e Bosnia.21:10

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Belgio-Senegal, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026.21:10

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