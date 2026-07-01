Grazie per aver seguito la diretta di Inghilterra-Congo 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il Mondiale.20:07

90'+8' Finisce la partita! L'Inghilterra vince in rimonta 2-1!20:01

90'+5' L'Inghilterra riesce a tenere palla in avanti e fa trascorrere secondi preziosi.19:57

90'+3' Il Congo adesso si affaccia in avanti, tentando gli ultimi assalti alla difesa inglese.19:55

90'+2' Sono sei i minuti di recupero concessi.19:54

90'+2' Esce Declan Rice per John Stones.19:54

90'+1' Harry Kane ha del tutto ribaltato il match e non pago riceve ancora palla e tenta una conclusione dalla lunga distanza, che finisce però lontana dalla porta.19:54

90' Fuori pure Samuel Moutoussamy per Fiston Mayele nel Congo.19:53

89' Esce Arthur Masuaku per Joris Kayembe.19:53

86' RETE DELL'INGHILTERRA! Gol di Harry Kane! Rete di cattiveria e potenza assurda di Harry Kane, che riceva palla da Gordon spalle alla porta al limite dell’area, fa un movimento trasversale verso destra e con il corpo diretto verso la bandierina scaglia un destro poderoso che si infila sotto la traversa.19:53

85' Il Congo è tutto schiacciato nella sua trequarti, con l'Inghilterra che attacca senza sosta.19:48

83' Ancora un cross al centro per l'Inghilterra, questa volta con Bukayo Saka, da cui nasce una mischia ma nessuno riesce a concludere a rete.19:46

81' L'Inghilterra dà l'impressione di voler evitare i supplementari, cercando con forza il gol del raddoppio.19:43

80' Tiro dal limite di Elliot Anderson, con un bel piattone destro, che accarezza la parte superiore della traversa.19:43

77' Esce pure Ngal'ayel Mukau per Edo Kayembe.19:41

76' Fuori Brian Cipenga per Théo Bongonda.19:40

75' RETE DELL'INGHILTERRA! Gol di Harry Kane! Su un cross dalla sinistra di Anthony Gordon, Kane si fa trovare pronto a pochi metri dalla porta avversaria e con un bello stacco in avvitamento batte il portiere congolese, che questa volta tocca il pallone solo parzialmente, sensa riuscire a respingerlo.19:40

74' In questo momento il Congo è chiuso nella sua trequarti e difende con compattezza.19:37

73' L'Inghilterra attacca a tutto spiano adesso, quando ci addentriamo negli ultimi 20 minuti.19:36

70' Esce Djed Spence per Eberechi Eze.19:35

69' Siamo al secondo hydration break del match.19:31

66' Il dato dei cross al momento dice addirittura 31 a 9 per l'Inghilterra, che cerca spesso le corsie laterali ma per adesso senza successo.19:29

64' Esce Nathanaël Mbuku per Meschack Elia.19:27

64' Bella conclusione a giro per Nathanaël Mbuku, con un sinistro potente dal limite che viene deviato e regala un corner al Congo.19:27

62' L'Inghilterra cambia volto all'attacco, alla ricerca forsennata del pareggio.19:24

62' Esce anche Marcus Rashford per Anthony Gordon.19:24

61' Fuori Noni Madueke e dentro Bukayo Saka per l'Inghilterra.19:24

60' Fase confusa del match, con le squadre spaccate e che giocano di ripartenze.19:23

58' Il gioco adesso si concentra nella trequarti congolese, ma l'Inghilterra non trova spiragli.19:21

57' L'Inghilterra sta spingendo in avanti, ma il Congo fa buona guardia al momento.19:19

54' OCCASIONE INGHILTERRA! Gioco di gambe di Bellingham, che dal limite dell'area di rigore, dalla sinistra, tenta poi un cross teso che, deviato, viene indirizzato verso la porta, ma Lionel Mpasi con un salto all'indietro respinge con la mano destra, compiendo un altro intervento maiuscolo.19:17

52' Bella discesa palla al piede di Rashford, che penetra in area di rigore dalla sinistra, si porta la palla sul sinistro e tenta la conclusione, che si spegne sull'esterno della rete.19:15

51' Cross insidioso dalla sinistra, da corner, con Rice che disegna una parabola a rientrare, ma Ngal'ayel Mukau scaccia il pericolo di testa.19:23

49' Qualche problema per Noni Madueke, che zoppica vistosamente.19:11

47' Il Congo si riversa subito in avanti, con lo stesso atteggiamento del primo tempo.19:10

46' Si riparte! Primo pallone della ripresa affidato al Congo.19:08

Sarà curioso vedere quante altre emozioni ci regalerà questa gara, dopo un primo tempo molto vivace.19:03

È stato un primo tempo ricco di emozioni e dal ritmo molto elevato, nel quale il Congo ha trovato il vantaggio con Brian Cipenga dopo soli sette minuti. La rete del Congo ha intimidito l’Inghilterra, che in una prima parte del match ha faticato a creare occasioni pericolose, prima di andare vicino alla rete in due occasioni con Bellingham di testa e in un altro caso con Rashford, la cui conclusioni è stata respinta sulla linea. Se il Congo ha chiuso sull’1-0 grande merito va dato anche al portiere, Lionel Mpasi, autore di alcuni interventi magistrali.19:02

45'+8' Finisce il primo tempo, il Congo conduce per 1-0.18:53

45'+6' Ancora una parata su una conclusione ravvicinata, questa volta di Kane, che calcia al volo sugli sviluppi di un corner, ma il portiere del Congo è ben appostato sul suo palo e respinge con la gamba sinistra.18:53

45'+5' Bella ripartenza palla al piede del Congo, che arriva con pochi passaggi sulla trequarti e si libera della pressione avversaria.18:51

45'+2' OCCASIONE INGHILTERRA! Lionel Mpasi si supera con un intervento sontuoso, su un colpo di testa forte e ravvicinato di Jude Bellingham, sul quale il portiere congolese si fa trovare pronto distendendosi in maniera rapida sul suo lato destro.18:49

44' Kane si invola verso la porta e arriva a pochi passi dal portiere, che lo ostacola in uscita e l'attaccante del Bayern Monaco finisce a terra, ma per l'arbitro, dopo anche un silent check del VAR, è tutto regolare.18:45

42' PALO DEL CONGO! Congo ad un passo dal raddoppio, con Yoane Wissa che da pochi metri colpisce in pieno il palo con un tiro di prima intenzione, arrivato sul cross teso e a mezza altezza di Aaron Wan-Bissaka.18:44

41' Dopo un forcing offensivo insistito dell'Inghilterra, adesso è di nuovo il Congo a gestire il possesso.18:42

39' Dalla battuta del calcio di punizione, sulla quale si è presentato Rice, è nata una mischia nell'area del Congo, durante la quale l'Inghilterra lamenta un tacco di mano avversario.18:40

38' Rashford cavalca sulla fascia sinistra e guadagna un fallo all'altezza della bandierina, dopo l'intervento a suo danno di Ngal'ayel Mukau.18:39

35' OCCASIONE INGHILTERRA! Marcus Rashford colpisce a rete indisturbato, dopo una serpentina sulla destra di Noni Madueke dalla quale il pallone finisce proprio al giocatore del Barcellona, che tira in porta ma Aaron Wan-Bissaka salva sulla linea!18:37

33' Bella giocata di Brian Cipenga, che prima arriva sul fondo e crossa dopo aver dribblato il diretto avversario e poi, dopo aver ritrovato il possesso, tenta il tiro a giro dal limite.18:34

30' Lionel Mpasi viene chiamato in causa dalla prima conclusione nello specchio dell'Inghilterra, con un colpo di testa a distanza ravvicinata di Jude Bellingham, su un bel cross di Rice, ma il portiere congolese è ben piazzato e respinge.18:32

29' La prima chance per l'Inghilterra è quasi fortuita: Ezri Konsa si ritrova una palla sui piedi, arrivata dalla battuta di un calcio di punizione di Rice, ma non è abbastanza reattivo per calciare e la palla gli rimbalza addosso, per poi sfiorare il palo alla sinistra di Lionel Mpasi.18:30

28' Cartellino giallo a Noah Sadiki per una scivolata in ritardo su Djed Spence.18:28

27' Al momento l'Inghilterra non ha ancora giocato un singolo pallone in area di rigore avversaria, a conferma della difficoltà attuale degli inglesi ad attaccare.18:28

23' Siamo al primo hydration break, tempo utile all'Inghilterra per riorganizzare le idee.18:23

22' Jude Bellingham cerca il suggerimento aereo per Marcus Rashford che scatta sulla fascia sinistra, ma il suo passaggio è troppo forte e finisce fuori.18:23

19' Cartellino giallo a Jude Bellingham per un'entrata troppo ruvida su Nathanaël Mbuku.18:20

19' L'Inghilterra sta provando a giocare di rimessa, ma le sue ripartenze spesso vengono arrestate sul nascere.18:19

18' Il Congo è in controllo della gara in questo momento, presentandosi spesso nella trequarti degli inglesi.18:19

14' L'Inghilterra si porta in avanti e fa densità nella trequarti avversaria.18:15

12' È la prima volta in assoluto che il Congo si trova in vantaggio nel primo tempo di una partita dei Mondiali, grazie ad un avvio davvero deciso della selezione africana.18:12

10' L'Inghilterra ora cerca di entrare in partita, imbastendo un palleggio insistito.18:13

7' RETE DEL CONGO! Gol di Brian Cipenga! Su un cross che ha tagliato tutta la trequarti avversaria da parte di Chancel Mbemba, Brian Cipenga riceve palla appena dentro l’area di rigore, da posizione defilata, controlla e scaglia un destro forte sul primo palo, che Pickford smanaccia ma non respinge!18:10

5' L'Inghilterra esercita un pressing alto, ma il Congo conduce il giropalla.18:06

3' Avvio di carattere del Congo, che adesso amministra il possesso.18:04

Si parte! Primo pallone affidato all'Inghilterra.18:01

Le squadre sono in campo per gli inni nazionali, è tutto pronto all'Atlanta Stadium dove sarà Adham Mohammad Tumah Makhadmeh a dirigere la gara, alle 12:00 locali.17:55

Il Congo risponde con un 4-3-3, formato da: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Mukau, Moutoussamy, Sadiki - Mbuku, Wissa, Cipenga. 17:35

L’inghilterra si schiera con un 4-2-3-1, composto da: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Rashford – Kane.17:34

L'Inghilterra non è riuscita a vincere solo quattro delle 17 partite con Thomas Tuchel allenatore (2N, 2P); la metà di questi mancati successi è arrivata proprio contro avversarie africane (1-3 contro il Senegal nel giugno 2025 e 0-0 contro il Ghana nella seconda giornata di questo Mondiale).17:28

La Repubblica Democratica del Congo giocherà la sua prima partita in assoluto nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali. Sarà l'11ª volta che una nazionale africana affronterà una ex vincitrice del torneo in una gara a eliminazione diretta.17:24

L'Inghilterra affronterà una nazionale africana nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la terza volta, dopo i successi contro il Camerun (3-2 nei quarti di finale del 1990) e il Senegal (3-0 negli ottavi di finale del 2022).17:24

Benvenuti alla diretta scritta di Inghilterra-RD Congo, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026.17:23

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