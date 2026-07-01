Altro successo per il Messico che in questo Mondiale ha sempre vinto (4/4) e non ha ancora subito gol. La squadra di Aguirre mantiene il pallino del gioco come nel 1T e conduce la ripresa con tranquillità e una minor intensità, senza rischiare; dall'altro lato, l'Ecuador non riesce ad invertire la rotta e non si rende mai realmente pericoloso dalle parti di Rangel. Da annotare anche la seconda espulsione in questo torneo per un giocatore per essersi coperto la bocca - in questo caso Hincapiè, dopo Almiròn del Paraguay.

Messico che grazie a questo successo accede agli ottavi di finale dove incontrerà la vincente di Inghilterra - Congo, in programma oggi alle 18:00 ore italiane.