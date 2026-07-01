Altro successo per il Messico che in questo Mondiale ha sempre vinto (4/4) e non ha ancora subito gol. La squadra di Aguirre mantiene il pallino del gioco come nel 1T e conduce la ripresa con tranquillità e una minor intensità, senza rischiare; dall'altro lato, l'Ecuador non riesce ad invertire la rotta e non si rende mai realmente pericoloso dalle parti di Rangel. Da annotare anche la seconda espulsione in questo torneo per un giocatore per essersi coperto la bocca - in questo caso Hincapiè, dopo Almiròn del Paraguay.
Messico che grazie a questo successo accede agli ottavi di finale dove incontrerà la vincente di Inghilterra - Congo, in programma oggi alle 18:00 ore italiane.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di Messico-Ecuador. A presto!06:10
90'+10'
Dopo 9 minuti di recupero Vincic fischia tre volte e manda le squadre negli spogliatoi.06:02
90'+9'
Fallaccio di Moisés Caicedo che entra totalmente in ritardo ancora su Pineda. Ecuador che ha perso la testa.06:01
90'+5'
Rosso diretto per Piero Hincapié per essersi coperto la bocca dopo un alterco con Gimènez.05:58
90'+3'
Cartellino giallo per Kendry Páez per un calcione su Pineda che se ne stava andando via.05:56
90'+2'
Ci prova Pineda. Bellissimo tiro a giro ma la palla esce di poco sopra la traversa di Galindez. Rimessa dal fondo per l'Ecuador.05:55
90'+1'
Saranno 7 i minuti di recupero.05:53
86'
Calcia forte Caicedo da fuori area. Manca di precisione il centrocampista del Chelsea e palla che finisce abbondantemente fuori.05:48
81'
Infine esce Roberto Alvarado per Israel Reyes.05:44
80'
Cambia anche il Messico con l'uscita del primo marcatore del match, Julián Quiñones per Orbelín Pineda.05:44
80'
Kendry Páez è il giocatore più giovane ad aver esordito con l'Ecuador nella Coppa del Mondo FIFA (19 anni e 57 giorni), lo stesso record di Carlos Gruezo nel 2014 contro la Svizzera.05:45
79'
Ed esce anche Nilson Angulo per Kendry Páez.05:43
79'
Esaurisce le sostituzioni Beccacece. Esce John Yeboah per Jordy Caicedo.05:43
75'
Vicinissimo l'Ecuador al gol dell'1-2. Kevin Rodríguez se la porta avanti col petto ma sul più bello calcia fuori.05:38
74'
Ed esce anche l'autore del gol Raúl Jiménez per Santiago Giménez.05:36
73'
Doppio cambio per il Messico con Luis Romo che esce per Obed Vargas.05:36
68'
Hydration break.05:31
68'
Sul secondo corner arriva Vasquèz che spedisce fuori. Messico ancora pericoloso.05:31
67'
Da corner, stacca di esta Montès ed è bravo Galindez ad alzare sopra la traversa. Secondo angolo per il Messico.05:30
66'
Altro errore di misura per l'Ecuador che regala palla agli avversari. Gutierrez arriva sul fondo, mette in mezzo e il pallone viene deviato in corner.05:29
63'
Corner per l'Ecuador, dopo che il cross di Caicedo dalla trequarti viene deviato da Lira.05:26
62'
Ottima chiusura di Vasquez dopo lo slalom in area di Angùlo.05:25
59'
Terzo cambio per l'Ecuador che cambia Enner Valencia per Kevin Rodríguez.05:21
58'
Esce uno sfinito Gilberto Mora ed entra Brian Gutiérrez.05:21
58'
Tantissimi errori per l'Ecuador questa sera.05:21
55'
Ritmi decisamente più bassi in questo avvio di 2T dove il Messico gestisce pallone ed energie, senza che l'Ecuador trovi la forza per sfondare.05:18
51'
Tiro velleitario quello di Vite, che calcia senza convinzione dai 25 metri. Rimessa dal fondo per il Messico.05:14
47'
Altro errore dell'Ecuador. Difesa irriconoscibile, pallone che viene regalato ad Alvarado che calcia a lato della porta difesa da Galindez.05:09
47'
Esce anche Alan Franco per Yaimar Medina.05:09
46'
Doppio cambio per l'Ecuador. Esce Joel Ordóñez ed entra Ángelo Preciado.05:08
46'
Si riparte! Pallone giocato dall'Ecuador.05:08
Il Messico non ha subito gol nel 1T nelle ultime 15 partite dei Mondiali FIFA, questa è la seconda striscia più lunga nella storia della competizione (dopo quella dell'Inghilterra, con 19 gare consecutive dal 1982 al 1998) - l'ultima rete concessa nei primi 15' di gara nel torneo risale al 2010 contro l'Argentina.04:58
Messico meritatamente sul doppio vantaggio; Ecuador, invece, non pervenuto. Sin dai primi minuti il match è un monologo a tinte verdi, con 4 conclusioni in appena 10' di gara. Dobbiamo attendere 22' per la prima marcatura del solito Quinones. Passano meno di 10' e Raùl Jimenèz raddoppia, mettendo in ghiaccio il match. L'Ecuador ci prova due volte con Yeboah ma Rangel è bravo in entrambi i casi. Si va negli spogliatoi sul doppio vantaggio e con un Messico in totale controllo del match.04:56
45'+6'
Dopo 5' di recupero, dove succede ben poco, Vincic fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.04:53
45'+1'
Alan Franco è il primo ammonito del match per un fallo in ritardo su Mora.04:52
45'
Saranno 5 i minuti di recupero.04:52
44'
Colpo di testa di Raùl Jimenèz su cross di Mora. Ma la conclusione dell'attaccante termina alta sopra la traversa. Messico che non accenna a rallentare il ritmo.04:45
40'
Yeboah è sicuramente il giocatore più pericoloso per l'Ecuador. Il giocatore del Venezia calcia di nuovo col mancino e chiama Rangel ad un grande intervento. Corner per gli ospiti.04:42
32'
Julian Quiñones è il secondo giocatore messicano a realizzare un gol e fornire un assist in una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA, dopo Negrete contro la Bulgaria nel 1986.04:40
31'
GOL! MESSICO-Ecuador 2-0! Regalo di Ordonez che serve Raúl Jiménez, l'attaccante serve Quinones il quale è bravo a restituire al classe '91 che calcia all'incrocio dei pali. Partita a senso unico finora.04:34
25'
Hydration Break.04:26
23'
Julian Quiñones è il primo messicano a segnare in tre partite di un singolo Mondiale dai tempi di Luis Hernandez nel 1998.04:28
22'
GOL! MESSICO-Ecuador 1-0. Alvarado lancia in profondità Julián Quiñones che parte in posizione regolare dalla sua metà campo. Arriva in area avversaria e lascia partire un destro potentissimo che infila Galindez. 04:25
18'
L'Ecuador ha colpito cinque pali, il maggior numero di legni in questa edizione della Coppa del Mondo FIFA.04:23
17'
Grandissima giocata di Yeboah che va via in velocità e da dentro l'area di rigore avversaria calcia di punta per anticipare l'intervento difensivo. Forse tocca Rangel, salvo poi colpire il palo esterno. Vincic non vede l'intervento del Messicano e concede rimessa dal fondo.04:20
15'
Conclusione a giro di Mora! Esce di pochissimo, sarebbe stato un gol capolavoro.04:16
14'
Ancora Alvarado alla conclusione. Il giocatore del Guadalajara va al tiro da posizione defilata, trovando una deviazione del difensore avversario. Si ripartirà con un corner per i padroni di casa.04:15
11'
I quattro tiri totali del Messico nei primi 10 minuti di gara eguagliano il proprio record di conclusioni tentate in questa frazione di gioco in una partita della Coppa del Mondo FIFA (dal 1966).04:15
7'
4 conclusioni per il Messico in appena 6 minuti di gioco. Alvarado va al cross e Jimenez di testa la spedisce a lato. Messico già pericolosissimo.04:08
5'
Altra conclusione per la formazione di casa. Al tiro arriva Mora ma il classe 2008 calcia con il corpo all'indietro e il pallone finisce alto sopra la traversa di Galindez.04:07
4'
Ci prova subito il Messico dopo un buon giro palla, prolungato. Alvarado va alla conclusione col mancino ma colpisce Pacho che si immola.04:05
Si parte! Primo pallone giocato dal Messico.04:01
Dopo circa 1h di ritardo, è il momento degli inni nazionali! Entrambe le squadre sono sul terreno di gioco.03:54
Match, al momento, che subirà un ritardo di 30' per avverse condizioni meteo. Orario previsto, salvo ulteriori slittamenti, per le 03:30.02:49
Sedicesimi di finale che si disputeranno allo stadio Azteca di Città del Messico. Arbitro dell'incontro sarà lo sloveno Slavko Vincic che in questa Coppa del Mondo ha già diretto Brasile-Marocco (1-1) e Giordania-Algeria (1-2).02:40
L'Ecuador risponde con un 4-4-2: Galindez; Hincapiè, Pacho, Ordonez, Franco; Angulo, Vite, Caicedo (c), Yeboah; Valencia, Plata. All. Sebastian Beccacece.02:37
Messico che si schiera con un 4-3-3: Rangel; Sànchez, Montes (c), Vàsquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Jimenez, Quinones. All. Javier Aguirre.02:35
Dall'altro lato, l'Ecuador arriva a questa sfida come una tra le otto migliori terze del torneo - 4 punti ottenuti nel girone E con Germania, Costa D'Avorio (eliminata dalla Norvegia) e Curacao.02:32
Messico che arriva a questi sedicesimi di finale avendo ottenuto 3 successi su 3. La formazione di Aguirre ha inoltre realizzato sei reti, incassandone 0; attualmente è con la Spagna la miglior difesa di questo torneo.02:30
Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Messico-Ecuador, sedicesimi di finale di questi Mondiali FIFA.02:20
Dove si gioca la partita:
Stadio: Mexico City Stadium Città: Mexico City Capienza: 83000 spettatori02:20
Formazioni Messico - Ecuador
Messico
Ecuador
TITOLARI MESSICO
(1) RAÚL RANGEL (P)
(23) JESÚS GALLARDO (D)
(3) CÉSAR MONTES (D)
(5) JOHAN VÁSQUEZ (D)
(2) JORGE SÁNCHEZ (D)
(7) LUIS ROMO (C)
(6) ÉRIK LIRA (C)
(19) GILBERTO MORA (C)
(9) RAÚL JIMÉNEZ (A)
(25) ROBERTO ALVARADO (A)
(16) JULIÁN QUIÑONES (A)
PANCHINA MESSICO
(24) LUIS CHÁVEZ (C)
(17) ORBELÍN PINEDA (C)
(12) CARLOS ACEVEDO (P)
(14) ARMANDO GONZÁLEZ (A)
(18) OBED VARGAS (C)
(20) MATEO CHÁVEZ (D)
(11) SANTIAGO GIMÉNEZ (A)
(8) ÁLVARO FIDALGO (C)
(13) GUILLERMO OCHOA (P)
(21) CÉSAR HUERTA (C)
(15) ISRAEL REYES (D)
(4) EDSON ÁLVAREZ (C)
(22) GUILLERMO MARTÍNEZ (A)
(10) ALEXIS VEGA (A)
(26) BRIAN GUTIÉRREZ (C)
ALLENATORE MESSICO
Javier Aguirre
TITOLARI ECUADOR
(1) HERNÁN GALÍNDEZ (P)
(21) ALAN FRANCO (D)
(3) PIERO HINCAPIÉ (D)
(6) WILLIAN PACHO (D)
(4) JOEL ORDÓÑEZ (D)
(20) NILSON ANGULO (C)
(9) JOHN YEBOAH (C)
(15) PEDRO VITE (C)
(23) MOISÉS CAICEDO (C)
(19) GONZALO PLATA (A)
(13) ENNER VALENCIA (A)
PANCHINA ECUADOR
(22) GONZALO VALLE (P)
(14) ALAN MINDA (A)
(5) JORDY ALCÍVAR (C)
(2) FÉLIX TORRES (D)
(11) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
(26) YAIMAR MEDINA (D)
(10) KENDRY PÁEZ (C)
(7) PERVIS ESTUPIÑÁN (D)
(18) DENIL CASTILLO (C)
(8) ANTHONY VALENCIA (A)
(25) JACKSON POROZO (D)
(16) JORDY CAICEDO (A)
(12) MOISÉS RAMÍREZ (P)
(17) ÁNGELO PRECIADO (D)
(24) JEREMY ARÉVALO (A)
ALLENATORE ECUADOR
Sebastián Beccacece
PREPARTITA
Messico - Ecuador è valevole per i sedicesimi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 1 luglio alle ore 04:00 allo stadio Mexico City Stadium di Mexico City. Arbitro di Messico - Ecuador sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Dove vedere Messico-Ecuador di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Messico-Ecuador si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 04:00 (mezz'ora prima) del 1 luglio. Messico-Ecuador verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Messico - Ecuador sulla Guida TV.