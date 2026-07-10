Successo della Spagna che vince una sfida per lunghi tratti dominata sul piano del gioco ma decisa solo nel finale da un gol di Merino. Primo tempo che si chiude sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Fabian Ruiz e De Ketelaere. Nella ripresa la formazione spagnola continua a tenere in mano il pallino e creare occasioni mentre il Belgio si difende con ordine e agisce in ripartenza. Quando ormai i supplementari sembrano alle porte arriva però un'altra marcatura decisiva di Merino che vale il passaggio del turno.
La Spagna raggiunge la Francia in semifinale, in una sfida che andrà in scena a Dallas martedì alle 21:00 ora italiana (14:00 locali).
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite dei Mondiali FIFA 2026.23:08
90'+8'
Finisce qui! Spagna-Belgio 2-1.23:00
90'+6'
Fallo in attacco di Lukaku ai danni di Unai Simon. Belgio che ci prova con le ultime forze.22:59
90'+5'
Cartellino giallo a Witsel per un intervento falloso ai danni di Rodri.22:57
90'+3'
Cartellino giallo a Laporte per gioco falloso.22:56
90'+2'
Salvataggio di Laporte! Unai Simon sbaglia il tempo di uscita e viene superato da Saelemaekers che poi crossa a centro area. Il difensore spagnolo anticipa un Lukaku pronto alla deviazione decisiva.22:55
90'+1'
Sette minuti di recupero.22:53
88'
GOL! SPAGNA-Belgio 2-1! Rete di Merino. Cubarsi avanza e calcia dai 30 metri. Lammens non trattiene e sul pallone vagante arriva per primo Merino che riporta in vantaggio la squadra spagnola.22:52
86'
Cambio nella Spagna, entra Merino al posto di Olmo.22:48
86'
Sostituzione nel Belgio, entra Saelemaekers per De Bruyne.22:48
85'
Cartellino giallo a De Bruyne per fallo tattico.22:47
84'
Rodri per Yamal che cerca il controllo volante in area di rigore. Lammens abbandona i pali e arriva per primo sulla sfera.22:46
82'
Alza il ritmo la Spagna anche se il Belgio continua a difendersi con ordine senza concedere occasioni.22:45
79'
Sostituzione per la Spagna, entra Nico Williams ed esce Oyarzabal.22:41
77'
Spagna che ci prova senza però riuscire a creare grandi pericoli.22:39
77'
Yamal per Porro che arriva sul fondo e crossa a rimorchio senza però trovare compagni.22:39
74'
Porro per Torres che prova il velo a favorire Oyarzabal. Allontana in fallo laterale la difesa belga.22:37
71'
Cambio obbligato per il Belgio, entra Lammens ed esce Courtois.22:33
70'
Si riprende a giocare con Courtois regolarmente sul terreno di gioco.22:32
67'
Gioco che non riprende e arbitro che concede il break in panchina alle due squadre.22:30
66'
Problemi per Courtois che rimane a terra dolorante per un problema muscolare.22:29
65'
Fase di partita molto aperta con la Spagna ad attaccare tramite un possesso palla avvolgente e il Belgio che invece prova a replicare in ripartenza.22:29
62'
Yamal per Oyarzabal che calcia in area di rigore da posizione defilata. Courtois protegge il primo palo e devia in corner.22:25
61'
Yamal si mette in proprio e una volta al limite libera il mancino. Ancora attento Courtois che devia in tuffo.22:24
61'
Terzo cambio per il Belgio, entra Seys per De Cuyper.22:23
60'
Cambio nel Belgio, spazio per Lukaku al posto di Vanaken.22:23
60'
Sostituzione nel Belgio, dentro Witsel per Trossard.22:22
59'
Doku intercetta un passaggio di Yamal e guadagna un calcio di punizione. Rialza il baricentro il Belgio dopo alcuni minuti di pressione spagnola.22:21
57'
Pedri allarga per Porro che però sbaglia completamente l'esecuzione del cross. Lunga azione della Spagna che termina con un nulla di fatto.22:19
55'
Sostituzione per la Spagna, entra Pedri per Fabián Ruiz.22:18
55'
Primo cambio per la Spagna, entra Ferran Torres ed esce Baena.22:17
53'
Sugli sviluppi di un corner, sfera che diventa buona per Olmo che si coordina e libera il destro dal limite. Pallone che termina molto alto sopra la traversa.22:15
50'
Buon avvio di ripresa da parte del Belgio che sembra essere uscito meglio dagli spogliatoi.22:14
47'
Doku porta palla centralmente e poi imbuca in area di rigore. Una deviazione per poco non favorisce Trossard, anticipato in uscita bassa da Unai Simon.22:10
46'
Inizia la ripresa! Primo pallone mosso dalla Spagna.22:08
Termina in parità un primo tempo vivace e ben giocato da entrambe le squadre. Spagna che tiene più palla ma che va in vantaggio al primo vero tiro in porta con Fabian Ruiz. Sul finire del primo tempo arriva il pareggio di De Keteleare, primo calciatore in gol contro gli spagnoli in questi Mondiali.21:54
45'+6'
Finisce il primo tempo. Spagna-Belgio 1-1.21:51
45'+3'
Baena combina a sinistra con Yamal e poi crossa a centro area. Pallone troppo lungo per Oyarzabal e che termina direttamente sul fondo.21:48
45'+1'
Cinque minuti di recupero.21:46
45'
Baena per Porro che non chiude il triangolo ma opta per la conclusione mancina. Pallone molto lontano dalla porta di Courtois.21:46
43'
Cartellino giallo a Cubarsí per intervento falloso su De Bruyne.21:44
41'
GOL! Spagna-BELGIO 1-1! Rete di De Ketelaere. Lunga azione del Belgio che si sviluppa sull'out di destra con Castagne che crossa in area di rigore. Sul pallone si avventa De Ketelaere che vince il duello aereo con Cubarsi e di testa firma il pareggio.
Occasione Spagna! Yamal si libera di De Cuyper e Doku e poi libera il mancino dal limite. Traiettoria che termina sull'esterno della rete.21:41
36'
Baena controlla un lancio lungo in area di rigore e poi chiama Courtois ad un altro intervento a difesa della propria porta. Il laterale spagnolo però si aiuta con un braccio e gioco che viene interrotto.21:37
35'
Sul calcio piazzato di Yamal si oppone Courtois che devia in tuffo.21:36
34'
Altro guizzo di Yamal che si libera sullo stretto e poi guadagna un fallo sul ritorno di Doku. Buona posizione per i tiratori spagnoli.21:35
33'
Partita sbloccata dalla Spagna al primo vero tiro in porta della partita.21:33
30'
GOL! SPAGNA-Belgio 1-0! Rete di Fabian Ruiz. Porro combina con Yamal e crossa a centro area per Olmo che calcia di prima intenzione trovando però la risposta di Courtois. Sul pallone vagante arriva per primo Fabian Ruiz che libero da marcature porta in vantaggio la Spagna.21:32
28'
Esterno sinistro di Yamal a cercare l'inserimento nei pressi del primo palo di Baena. Idea interessante ma esecuzione di poco imprecisa.21:29
26'
Si riprende a giocare con una rimessa laterale in favore della Spagna.21:27
23'
Hydration break per le due squadre che si avviano verso le rispettive panchine.21:24
21'
Primo squillo di Yamal che recupera palla sulla trequarti e poi calcia a giro verso il palo lontano. Pallone che termina direttamente sul fondo.21:22
20'
Olmo allarga per Porro che porta palla sull'out di destra e poi mette al centro per Yamal che però commette fallo in attacco.21:20
17'
Lancio a tagliare il campo di Porro troppo lungo per Baena. Spagna che prova a variare i suoi attacchi ma il Belgio continua a difendersi con ordine.21:18
15'
Doku entra centralmente e poi allarga a destra per De Ketelaere che si sistema palla e libera il mancino. Cucurella si mette una pezza.21:16
13'
Baena taglia centralmente e una volta servito calcia di prima intenzione, si oppone Ngoy col braccio posto lungo il corpo.21:14
10'
Sugli sviluppi del calcio di punizione, Rodri si libera per la conclusione da buona posizione. Si oppone il muro belga.21:11
9'
Calcio piazzato guadagnato da Yamal sull'out di sinistra. Occupano l'area di rigore le torri spagnole.21:10
8'
Doku guadagna un fallo laterale in zona mediana. Ottimo avvio dell'esterno già protagonista di diverse azioni personali palla al piede.21:08
5'
Buon avvio da parte della Spagna che tiene in mano il pallino del gioco.21:05
3'
Baena entra in area dalla sinistra e poi premia la discesa di Cucurella. Gioco fermo però per la posizione di fuorigioco del terzino spagnolo.21:03
Inizia il match! Primo pallone giocato dal Belgio.21:01
Le squadre entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il calcio d'inizio.20:53
L'arbitro dell'incontro sarà il fischietto inglese Michael Oliver.19:53
Nella Spagna l'unica novità rispetto all'ottavo di finale contro il Portogallo è l'inserimento di Fabian Ruiz a centrocampo al posto di Pedri, per il resto fiducia ad Oyarzabal terminale offensivo con Baena e Yamal ai suoi lati. Nel Belgio Raskin arretra nei due di centrocampo al posto dell'infortunato Onana mentre nel terzetto alle spalle di De Ketelaere si rivedono dal primo minuto sia Doku, per Lukebakio, che De Bruyne. Out nel riscaldamento Tielemans, sostituito da Vanaken.20:57
Il Belgio risponde col medesimo 4-2-3-1: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Raskin - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere.20:54
Formazioni ufficiali e Spagna in campo col 4-2-3-1: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal.19:46
Questa sarà la terza sfida tra Spagna e Belgio ai Mondiali, la seconda ai quarti di finale dopo quella del 1986, quando i Diavoli Rossi passarono il turno ai rigori dopo l'1-1 tra tempi regolamentari e supplementari (l'altro precedente è un 2-1 a favore della Spagna nella fase a gironi del 1990).10:22
Spagna che si presenta a questo appuntamento dopo aver eliminato l'Austria ai sedicesimi e il Portogallo agli ottavi di finale mentre il Belgio arriva nel gruppo delle migliori otto grazie ai successi nelle sfide ad eliminazione diretta contro Senegal e USA.10:22
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spagna e Belgio, gara valida per i quarti di finale del Mondiale FIFA 2026. Calcio d'inizio fissato alle 21:00 italiane (12:00 locali) al Los Angeles Stadium.10:18
Dove si gioca la partita:
Stadio: Los Angeles Stadium Città: Inglewood, California Capienza: 70000 spettatori10:18
Formazioni Spagna - Belgio
Spagna
Belgio
TITOLARI SPAGNA
(23) UNAI SIMÓN (P)
(14) AYMERIC LAPORTE (D)
(24) MARC CUCURELLA (D)
(12) PEDRO PORRO (D)
(22) PAU CUBARSÍ (D)
(8) FABIÁN RUIZ (C)
(19) LAMINE YAMAL (C)
(15) ÁLEX BAENA (C)
(16) RODRI (C)
(10) DANI OLMO (C)
(21) MIKEL OYARZABAL (A)
PANCHINA SPAGNA
(4) ERIC GARCÍA (D)
(13) JOAN GARCÍA (P)
(3) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
(25) VÍCTOR MUÑOZ (A)
(9) GAVI (C)
(6) MIKEL MERINO (C)
(20) PEDRI (C)
(11) YÉREMY PINO (C)
(2) MARC PUBILL (D)
(26) BORJA IGLESIAS (A)
(5) MARCOS LLORENTE (C)
(17) NICO WILLIAMS (A)
(18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
(7) FERRAN TORRES (A)
(1) DAVID RAYA (P)
ALLENATORE SPAGNA
Luis de la Fuente
TITOLARI BELGIO
(1) THIBAUT COURTOIS (P)
(25) NATHAN NGOY (D)
(21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
(5) MAXIM DE CUYPER (D)
(4) BRANDON MECHELE (D)
(7) KEVIN DE BRUYNE (C)
(20) HANS VANAKEN (C)
(11) JÉRÉMY DOKU (C)
(10) LEANDRO TROSSARD (C)
(23) NICOLAS RASKIN (C)
(17) CHARLES DE KETELAERE (A)
PANCHINA BELGIO
(3) ARTHUR THEATE (D)
(6) AXEL WITSEL (C)
(15) THOMAS MEUNIER (D)
(19) DIEGO MOREIRA (A)
(12) SENNE LAMMENS (P)
(9) ROMELU LUKAKU (A)
(22) ALEXIS SAELEMAEKERS (A)
(26) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
(16) KONI DE WINTER (D)
(18) JOAQUIN SEYS (D)
(14) DODI LUKÉBAKIO (A)
(13) MIKE PENDERS (P)
ALLENATORE BELGIO
Rudi Garcia
PREPARTITA
Spagna - Belgio è valevole per i quarti della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 10 luglio alle ore 21:00 allo stadio Los Angeles Stadium di Inglewood, California. Arbitro di Spagna - Belgio sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Dove vedere Spagna-Belgio di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Spagna-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 luglio. Spagna-Belgio verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Spagna - Belgio sulla Guida TV.