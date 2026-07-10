GOL! SPAGNA-Belgio 2-1! Rete di Merino. Cubarsi avanza e calcia dai 30 metri. Lammens non trattiene e sul pallone vagante arriva per primo Merino che riporta in vantaggio la squadra spagnola.22:52

Baena combina a sinistra con Yamal e poi crossa a centro area. Pallone troppo lungo per Oyarzabal e che termina direttamente sul fondo.21:48

Occasione Spagna! Yamal si libera di De Cuyper e Doku e poi libera il mancino dal limite. Traiettoria che termina sull'esterno della rete.21:41

Baena controlla un lancio lungo in area di rigore e poi chiama Courtois ad un altro intervento a difesa della propria porta. Il laterale spagnolo però si aiuta con un braccio e gioco che viene interrotto.21:37

Doku entra centralmente e poi allarga a destra per De Ketelaere che si sistema palla e libera il mancino. Cucurella si mette una pezza.21:16

Nella Spagna l'unica novità rispetto all'ottavo di finale contro il Portogallo è l'inserimento di Fabian Ruiz a centrocampo al posto di Pedri, per il resto fiducia ad Oyarzabal terminale offensivo con Baena e Yamal ai suoi lati. Nel Belgio Raskin arretra nei due di centrocampo al posto dell'infortunato Onana mentre nel terzetto alle spalle di De Ketelaere si rivedono dal primo minuto sia Doku, per Lukebakio, che De Bruyne. Out nel riscaldamento Tielemans, sostituito da Vanaken.20:57

Questa sarà la terza sfida tra Spagna e Belgio ai Mondiali, la seconda ai quarti di finale dopo quella del 1986, quando i Diavoli Rossi passarono il turno ai rigori dopo l'1-1 tra tempi regolamentari e supplementari (l'altro precedente è un 2-1 a favore della Spagna nella fase a gironi del 1990).10:22