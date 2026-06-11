Grazie per avere seguito con noi la diretta della gara inaugurale dei Mondiali FIFA 2026. Arrivederci alle prossime partite della competizione.23:11

90'+8' Finisce qui! Messico-Sudafrica 2-0.23:04

90'+7' Prova a chiudere in attacco il Sudafrica.23:03

90'+5' Sugli sviluppi del seguente calcio piazzato sciupa una buona occasione il Sudafrica che tenta uno schema piuttosto complicato.23:01

90'+2' Cartellino rosso a Montes per un intervento falloso ai danni di Mudau. 23:00

90'+1' Sette minuti di recupero.22:57

88' Comodo possesso palla del Messico che però non sembra voler alzare troppo il ritmo.22:55

85' Diventa ancora più complicata la gara del Sudafrica ora rimasta con nove calciatori sul terreno di gioco.22:51

84' Cartellino rosso diretto per Zwane autore di una sbracciata ai danni di Alvarado.22:51

82' Sampaio richiamato al VAR per un possibile cartellino rosso ai danni di Zwane.22:50

81' Spunto personale di Appollis che dopo una serie di finte libera il destro dal limite. Para a terra Rangel.22:47

79' Sostituzione per il Messico, entra Vega ed esce Quinones.22:45

77' Cambio per il Sudafrica, entra Appollis per Modiba.22:44

77' Sostituzione per il Sudafrica, entra Makgopa per Rayners.22:44

76' Cambio per il Messico, dentro Gonzalez per Jimenez.22:43

76' Sostituzione per il Messico, spazio per Alvarez al posto di Lira.22:43

74' Cartellino giallo a Sibisi per un intervento falloso ai danni di Quinones.22:41

73' Contatto in area di rigore tra Jimenez e Sibisi che copriva l'uscita del portiere. Lascia correre Sampaio.22:40

71' Scenario decisamente favorevole per il Messico in vantaggio di due reti e con l'uomo in più.22:37

69' Altro momento di pausa per le due squadre che raggiungono le due panchine.22:36

67' GOL! MESSICO-Sudafrica 2-0! Rete di Jimenez. Alvarado riceve sulla destra e opera un cross sul secondo palo per Jimenez che si libera dalla marcatura e di testa sigla il raddoppio.22:35

66' Cambio per il Messico, entra Chávez ed esce Gutierrez.22:33

66' Sostituzione per il Messico, entra Mora ed esce Fidalgo.22:32

64' Ci prova il Sudafrica che nonostante l'uomo in meno prova a tenere alto il baricentro.22:31

61' Seconda sostituzione per il Sudafrica. Dentro Zwane al posto di Adams.22:28

60' Quinones riceve sull'out di sinistra e poi opera un traversone sul palo lungo a cercare l'accorrente Alvarado. Esecuzione di poco imprecisa e sfera che termina direttamente sul fondo.22:27

56' Sostituzione per il Sudafrica, entra Mbatha ed esce Foster.22:23

56' Mokoena allarga per Modiba che controlla e libera il mancino dai 30 metri. Para senza troppi patemi Rangel.22:22

54' Alza il ritmo il Messico che ora prova ad assestare il colpo del KO.22:21

52' Sul calcio di punizione seguente al rosso di Sithole, destro di Jimenez che si infrange sulla barriera.22:18

49' Cartellino rosso a Sithole per un fallo da ultimo uomo ai danni di Gutierrez che si involava a tu per tu col portiere.22:16

48' Quinones si libera di un avversario e poi calcia in porta dai 40 metri. Williams recupera la posizione e blocca la sfera.22:14

46' Inizia la ripresa col primo pallone giocato dal Sudafrica.22:13

Sudafrica che nonostante il primo tempo complicato si trova con un solo gol da recuperare. Ripresa quindi tutta da vivere con le due panchine possibili chiavi per decidere la partita inaugurale di questi Mondiali.21:59

Messico che parte forte e trova subito il gol del vantaggio con Quinones. Dopo la rete il numero 16 di casa continua a seminare il panico tra le maglie della difesa sudafricana e in chiusura di tempo sfiora la doppietta personale con una conclusione che termina sul palo.21:57

45'+5' Finisce il primo tempo, Messico-Sudafrica 1-0.21:55

45'+4' Quinones libera Gutierrez in area di rigore. Il centrocampista impatta male la sfera e spreca una buonissima occasione.21:55

45'+1' Quattro minuti di recupero.21:51

45' Sugli sviluppi di un corner, conclusione dalla lunga distanza di Mbokazi. Para in due tempi Rangel.21:51

43' Palo del Messico! Gutierrez lavora palla in area e serve a rimorchio Quinones che apre il piatto destro e colpisce il montante alla sinistra di Williams.21:49

42' Jimenez sfiora un traversone a centro area e costringe Williams alla deviazione. Vicino al raddoppio la formazione messicana.21:48

40' Problemi per Lira, a terra dolorante dopo un contrasto con Sithole. Sembra però poter proseguire il centrocampista messicano.21:46

38' Traversone di Mbokazi che pesca Foster a centro area. L'attaccante impatta di testa senza però trovare lo specchio della porta.21:44

35' Quinones controlla in area e allarga per Gallardo. Cross forte e teso del terzino che però viene intercettato da Williams in presa bassa.21:42

34' Azione in verticale del Sudafrica che porta Foster a controllare palla in area di rigore. Il numero 9 però sbaglia poi l'appoggio per un compagno a supporto e l'azione sfuma.21:40

32' Lancio di Montes che però non trova compagni in zona offensiva. Fase del match povera di spunti degni di nota.21:38

30' Gutierrez si inserisce in area di rigore ma la sua conclusione viene poi murata dalla difesa sudafricana.21:36

28' Si riprende a giocare col Sudafrica in palleggio.21:34

26' Hydratation Break per le due squadre che si avvicinano verso le rispettive panchine.21:33

23' Cartellino giallo a Gutierrez per un fallo su Mokoena.21:29

20' Quinones riceve palla sulla trequarti e con un controllo orientato si libera per la conclusione. Sfera che però termina alta sopra la traversa.21:26

17' Cartellino giallo a Mokoena, autore di un intervento falloso ai danni di Fidalgo.21:23

14' Prova a riorganizzarsi il Sudafrica anche se il Messico non concede spazi nella propria metà campo.21:20

9' GOL! MESSICO-Sudafrica 1-0! Rete di Quinones. Sithole perde palla in impostazione complice la pressione di Lira. Pallone poi buono per Quinones che calcia di potenza una volta entrato in area di rigore e trova il gol del vantaggio.21:27

7' Gallardo sfonda sulla sinistra e tenta il cross in area. Dopo un rimpallo però la palla si spegne direttamente sul fondo.21:14

5' Cross a centro area di Reyes, Jimenez si coordina e calcia di prima intenzione col mancino. Risponde presente Williams che devia in corner.21:11

3' Lungo possesso palla del Sudafrica che però fatica a superare la zona mediana palla al piede.21:09

Inizia il Mondiale FIFA 2026! Primo pallone giocato dal Messico.21:06

Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il via ufficiale a questa edizione dei Mondiali.20:56

Arbitro di questo match inaugurale sarà il brasiliano Sampaio.20:28

Messico a trazione anteriore con Jimenez riferimento offensivo supportato da Alvarado e Quinones. Nella mediana a tre, Lira da perno mentre davanti a Rangel coppia centrale formata da Montes e Vasquez. Nel Sudafrica coppia d'attacco formata da Foster e Rayners con alle spalle un centrocampo a tre guidato da Sithole. Completa lo schieramento tattico una difesa a cinque guidata da Sibisi.20:59

5-3-2 invece per il Sudafrica: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rayners.21:05

Formazioni ufficiali e Messico in campo col 4-1-2-3: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Gutierrez, Fidalgo - Alvarado, Jimezez, Quinones.21:07

Il Sudafrica affronterà invece la sua quarta Coppa del Mondo e, nelle tre edizioni a cui ha partecipato al Mondiale, non è mai riuscito a superare la fase a gironi; i Bafana Bafana arrivano a questo Mondiale dopo aver primeggiato nel proprio girone di qualificazione CAF, chiuso a 18 punti davanti alla Nigeria.20:02

Il Messico disputerà il suo 18° Mondiale di calcio ed è la squadra proveniente dalla CONCACAF ad averne disputati di più; inoltre ha raggiunto, come massimo risultato, i quarti di finale nelle due occasioni in cui ha precedentemente ospitato la manifestazione.20:02

Un solo precedente tra Messico e Sudafrica ai Mondiali e risale ad esattamente 16 anni fa, l’11 Giugno del 2010, a Johannesburg, nella gara inaugurale del mondiale sudafricano, match chiuso con il risultato di 1-1. Questa infatti sarà la prima sfida a disputarsi come partita inaugurale in due diverse edizioni nella storia della competizione.20:06

Ad aprire le danze quindi ci sarà il Messico, uno dei tre paesi organizzatori assieme a Canada e Stati Uniti. Messico e Sudafrica si trovano nel gruppo A insieme a Repubblica di Corea e Repubblica Ceca.19:57

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Messico-Sudafrica, gara inaugurale dei Mondiali FIFA 2026. Inizia la competizione più attesa. Fischio d'inizio alle ore 21 italiane: si gioca a Città del Messico, al Mexico City Stadium (Azteca).19:57

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