Cantano "It's coming home" tutti i tifosi inglesi a Miami! Doverosa però anche "Hey Jude" vista la doppietta del loro numero 10 che nel supplementare è riuscito a ribaltare l'inziale vantaggio di Schjelderup e li ha portati in semifinale! I Tre Leoni affronteranno la vincente tra Argentina e Svizzera che si giocherà alle 3 della notte italiana. Qui è tutto, grazie per averci seguito.02:03

120'+3' FINISCE QUI! La doppietta di Jude Bellingham stende la Norvegia ai supplementari.01:48

120'+2' Inghilterra tutta dietro, anche Kane davanti alla difesa ad allontanare.01:47

120'+1' 2 minuti di recupero01:47

117' Ammonito Kristoffer Ajer per proteste dopo uno scontro aereo tra Rogers e Pickford.01:44

114' CHANCE SPRECATA DA BOBB! Corner Norvegia, palla all'altezza degli 11 metri sui piedi dell'attaccante che però calcia altissimo!01:41

113' Sulle gambe le due squadre! Pressing della Norvegia con l'Inghilterra che però si sta difendendo molto bene.01:38

111' Tutti in piedi per Jude Bellingham! Al suo posto entra Dan Burn01:36

110' Doppia occasione per chiuderla! Break di Spence che recupera il pallone sulla trequarti e avanza indisturbato verso l'area. La sua conclusione viene ribattuta da Nyland sui piedi di Saka che ritrova il portiere norvegese a dire di no!01:36

109' Gran giocata di Saka sulla destra, sterza e calcia giro con il sinistro. Centrale, blocca facile Nyland.01:35

109' OCCASIONE NORVEGIA! Lampo di Berg che si crea spazio dal limite ma spara altissimo sopra la traversa!01:34

106' Buona iniziativa di Nusa sulla sinistra, sposta la palla e crossa rasoterra verso l'area ma l'Inghilterra difende bene e allontana il pericolo.01:32

106' Out Erling Haaland, zoppicante, dentro Jørgen Strand Larsen01:30

106' Si riparte! 15 minuti più recupero alla fine, tutti da vivere! 01:30

105'+4' Finisce qui il primo supplementare! 2-1 firmato Bellingham.01:27

105'+2' Attacca Saka dalla sinistra, Bellingham ci prova da fuori area ma il pallone finisce altissimo.01:26

105' 3 minuti di recupero01:23

105' Nulla di fatto dagli sviluppi del corner, resta comunque lì la Norvegia che prova il tutto per tutto!01:23

103' GUEHI SU NUSA! Si è immolato il difensore del Manchester City su un sinistro a giro dal limite dell'area del norvegese. Palla in corner!01:22

101' VAR-CHECK! Turpin torna sui suoi passi e annuncia che non si andrà dagli 11 metri! Nessun fallo, è stato Spence a cercare il contatto e poi lasciarsi cadere in area.01:20

99' RIGORE INGHILTERRA! HA L'OCCASIONE PER CHIUDERLA! Spence insiste sulla sinsitra e in area mette la gamba davanti a Bobb che lo stende, Turpin indica il dischetto.01:18

99' Ora gestisce il possesso l'Inghilterra! Bellingham sembra aver tagliato le gambe alla Norvegia.01:17

93' GOL! Norvegia-INGHILTERRA 1-2! Rete di Jude Bellingham! Ancora lui! Male Nyland sulla conclusione da lontanissimo di Rogers, Bellingham brucia Ostigard e appoggia in rete! E' 2-1! 01:13

93' OCCASIONE PER KANE! Colpo di testa da posizione defilata e grande risposta da parte di Nyland!01:15

91' Via al primo supplementare, comincia l'Inghilterra!01:08

91' Esce uno stremato Torbjørn Heggem, dentro il genoano Leo Østigård01:09

90'+9' 1-1 anche alla fine del secondo tempo. Marcatori Schjelderup e Bellingham nella prima frazione. SI VA AI SUPPLEMENTARI.01:05

90'+5' Cross interessante di Stones che trova Bellingham con i tempi giusti. Il centrocampista però riesce solo a pizzicare di testa e il pallone si spegne sul fondo.00:59

90'+4' RISCHIO PER NYLAND che va in difficoltà con i piedi sul pressing di Spence ma alla fine riesce a salvarsi!00:58

90'+1' Assegnati 7 minuti di recupero00:53

90' Fuori David Møller Wolfe, dentro Marcus Pedersen00:52

89' Fuori Ezri Konsa, dentro Morgan Rogers00:52

88' Gran giocata di Saka sulla destra ma salvataggio provvidenziale di Aursnes che anticipa Eze in area piccola!00:52

87' SI FA SPAZIO NUSA! Rientra sul destro ma non riesce ad angolare, Pickford blocca facile.00:50

86' Esce Nico O'Reilly, entra Djed Spence00:48

82' Sembra averne di più la Norvegia! L'Inghilterra si è chiusa dietro e non riesce a ripartire.00:48

77' TRAVERSA NORVEGIA! Ancora pericolosi da corner gli scandinavi, sul cross di Berg la conclusione sporca di Aursnes trova la deviazione di testa di Ajer che si stampa sul legno più alto! Poi Konsa, con una spallata, evita la ribattuta a rete di Berge e Haaland chiude l'azione con una conclusione debole sull'esterno della rete.00:44

71' Out Anthony Gordon, entra Reece James00:34

71' Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.00:36

68' Fuori anche Andreas Schjelderup, dentro Antonio Nusa00:30

68' Cambia le ali la Norvegia! Fuori Alexander Sørloth, dentro Oscar Bobb00:30

68' Hydration break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.00:30

67' Fiammata di Gordon che va via sulla sinsitra e la mette in mezzo, Kane viene anticipato sul più bello da Schjelderup!00:30

62' Decisamente meglio la Norvegia in questa prima fase della seconda frazione!00:28

60' Problemi per Julian Ryerson, al suo posto dentro Fredrik Aursnes00:23

57' Aveva di nuovo trovato il vantaggio la Norvegia! Dopo VAR-CHECK il tap-in vincente di Heggem viene però annullato per una spinta di Haaland su Anderson!00:24

53' Si fa spazio Haaland in area, il suo colpo di testa è debole ma angolato e Pickford deve rifugiarsi in angolo.00:16

52' Sponda sbagliata di Haaland, Eze riparte e serve Saka che però viene murato sul sinistro!00:15

48' Subito punizione per Eze! il suo destro sembra essere ben indirizzato ma la palla sbatte sul compagno Gordon e si alza sopra la traversa.00:12

46' Si riparte! Via al secondo tempo.00:08

45' Fuori anche Declan Rice, dentro Eberechi Eze!00:08

45' Doppio cambio per l'Inghilterra! Out Noni Madueke, dentro Bukayo Saka.00:08

Un'altra sfida che cambia dopo l'hydration break in questi Mondiali! Dopo una prima fase di studio, un lampo di Schjelderup la sblocca ma subito prima dell'intervallo si accende Bellingham che prima segna il pareggio poi illumina per Kane; il 2-1 però viene annullato per un fuorigioco millimetrico. Ci si gioca tutto nei dettagli! Speriamo in un secondo all'altezza del primo!00:09

45'+5' Finisce 1-1 il primo tempo. Al lampo di Schjelderup ha risposto Bellingham subito prima dell'intervallo.23:52

45'+5' GOL ANNULLATO A KANE! Bellingham inventa per Kane, pallonetto e gol. La posizione di partenza dell'attaccante del Bayern però era irregolare.23:58

45'+2' GOL! Norvegia-INGHILTERRA 1-1! Rete di Jude Bellingham! Il numero 10 si fa trovare pronto sull'assist di Gordon e con un sinistro nel cuore dell'area brucia Nyland! Tutto di nuovo in equilibrio a Miami!23:55

45'+1' Sorloth spreca in contropiede! L'attaccante dell'Atletico non serve subito Haaland e si trova costretto a sfidare da solo la difesa inglese. La sua conclusione viene murata!23:55

45'+1' Assegnati 4 minuti di recupero.23:51

41' La Norvegia sfiora due volte il raddoppio nel giro di due minuti. Prima Sørloth vince il duello fisico con O'Reilly e calcia di potenza con il mancino, sfiorando la traversa. Poco dopo ci prova anche Ødegaard con un sinistro rasoterra dal limite, ma Pickford blocca in due tempi.23:47

36' GOL! NORVEGIA-Inghilterra 1-0! Rete di Andreas Schjelderup! Una prodezza del classe 2004! Sull'appoggio di Ødegaard, Schjelderup lascia partire un sinistro potentissimo che bacia il palo interno e si insacca. Pickford sorpreso e Norvegia avanti!23:47

36' Ecco Haaland! Stacca altissimo nel cuore dell'area inglese ma il suo colpo di testa è troppo centrale. Blocca facile Pickford.23:39

29' Punizione da posizione interessante per l'Inghilterra ma Kane cerca solo la potenza e il suo destro dal limite vola alto sopra la traversa.23:36

28' Ripartita la sfida, Inghilterra che gestisce il possesso, ma fatica a cambiare ritmo. Norvegia molto ordinata.23:32

24' E' il momento di idratarsi, tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, meglio l'Inghilterra.23:25

24' Tiro-cross insidioso di Madueke che attraversa tutta l'area, O'Reilly ci arriva sul secondo palo ma non riesce a cordinarsi per controllare e la palla sfila sul fondo.23:30

19' Primo squillo dell'Inghilterra! Cross teso di Anderson dalla sinistra che Bellingham riesce solo a spizzare sul fondo.23:22

18' Dagli sviluppi di questo primo corner nulla di fatto, la difesa della Norvegia allontana un cross per nulla pericoloso sul primo palo.23:20

17' Prova una prima accelerazione Gordon sulla sinistra, Ajer chiude in corner.23:22

16' Non riesce a cambiare ritmo l'Inghilterra in questo primo quarto d'ora di gioco, ancora 0-0 e nessuna occasione.23:17

10' Prima fase di studio, l'Inghilterra gestisce il possesso ma la Norvegia difende bene.23:16

7' Prima palla recuperata dalla Norvegia nella trequarti inglese, Sorloth verticalizza subito ma Stones chiude tutto prima che la prima arrivi a Haaland da solo davanti al portiere.23:10

PARTITI! Via al match, si comincia. 23:01

Un minuto di silenzio per la memoria di Jayden Adams, che ha partecipato al Mondiale in corso con il Sudafrica e scomparso nelle scorse ore a soli 25 anni.23:03

Squadre in campo a Miami, è il momento degli inni nazionali. Si parte con quello della Norvegia, poi spazio al God Save the King dell'Inghilterra. Bellissima l'atmosfera sugli spalti.22:54

All'Hard Rock Stadium di Miami arbitrerà il francese Clement Turpin. Fischio d'inizio alle ore 23 italiane (le 17 locali). A tra poco!22:33

Nel giorno dell'attesissima sfida tra Haaland e Kane, Jordan Pickford taglia un traguardo storico con l'Inghilterra: l'estremo difensore disputa la sua 18ª partita ai Mondiali, superando Peter Shilton e diventando il giocatore con più presenze per la nazionale inglese nella competizione.22:38

Norvegia e Inghilterra si affronteranno per la prima volta in un grande torneo internazionale. Gli scandinavi disputano i primi quarti di finale della loro storia ai Mondiali, mentre i Tre Leoni sono alla loro 11ª presenza in questa fase della competizione. La nazionale inglese, però, ha superato questo turno soltanto tre volte, uscendo l'ultima nel 2022 contro la Francia.22:42

Tuchel risolve l'emergenza terzino destro: è Konsa il prescelto, con Stones che verrà riproposto al fianco di Guehi al centro della difesa; in attacco Kane davanti e Madueke nei tre dietro. Dall'altra parte Haaland punto di riferimento nell'11 di Solbakken, con Sorloth e Schjelderup ai lati e Odegaard nei tre di centrocampo; confermata la difesa titolare degli ottavi contro il Brasile.22:11

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel22:01

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Schjelderup. Ct. Solbakken22:00

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Norvegia-Inghilterra, match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026.22:00

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