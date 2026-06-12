Per questo incontro è davvero tutto: l'appuntamento è ai prossimi entusiasmanti match del Mondiale 2026.23:01

90'+6' OCCASIONE CANADA! Sfiora la doppietta Larin, la cui conclusione ravvicinata in area viene ribattuta in extremis dalla retroguardia bosniaca.22:58

90'+5' Altro cross di Ali Ahmed, molto bravo in uscita alta Vasilj che fa sua la sfera con sicurezza.22:57

90'+3' Cartellino giallo per la Bosnia: ammonito Nikola Katic per fallo tattico nella sua metà campo offensiva.22:55

90'+1' Sostituzione Canada: esce Stephen Eustaquio, entra Jonathan Osorio.22:52

90' Concessi 6 minuti di recupero.22:52

88' Bella giocata di Alajbegovic, che stoppa un pallone difficile e lo difende facendo respirare i suoi.22:49

84' Sostituzione Bosnia: esce Sead Kolasinac, entra Dzenis Burnic.22:46

83' Finale caldissimo a Toronto, con lo stadio che si è acceso per provare a spingere il Canada verso il primo storico successo in un Mondiale: la Bosnia da troppo tempo ha smesso di attaccare, confermando che l'inerzia della partita è definitivamente girata in questo momento.22:45

78' Quello di Cyle Larin è il primo gol del pareggio realizzato da un giocatore del Canada nella fase finale di un Mondiale.22:43

78' GOL! CANADA-Bosnia 1-1, rete di Cyle Larin. Grande giocata della leggenda canadese, che si gira in un fazzoletto in area di rigore e scarica un destro violento su cui Vasilj non può nulla. Fanno 31 gol con la maglia della sua nazionale, il primo dopo due anni per lui. Assist di Promise David.22:42

77' Bella palla in profondità d'esterno di Ahmed a cercare proprio il nuovo entrato Larin, attento in uscita Vasilj.22:39

76' Sostituzione Canada: esce Tani Oluwaseyi, entra Cyle Larin.22:37

74' Sostituzione Bosnia: esce Amar Memic, entra Kerim Alajbegovic.22:36

74' Sostituzione Bosnia: esce Esmir Bajraktarevic, entra Ivan Sunjic.22:35

73' Gara ripresa a Toronto.22:34

69' Cooling break nel secondo tempo: tre minuti di stop.22:31

65' Tentativo da fuori di Eustaqio, che libera un destro potente ma lontano dai pali della porta di Vasilj.22:27

64' OCCASIONE CANADA! Azione insistita dei nordamericani, la palla in qualche modo carambola sui piedi di Promise David che riesce a girarsi ma calcia troppo debolmente.22:26

62' Sostituzione Bosnia: esce Ivan Basic, entra Armin Gigovic.22:23

62' Sostituzione Bosnia: esce Jovo Lukic, entra Samed Bazdar.22:23

61' Sostituzione Canada: esce Tajon Buchanan, entra Ali Ahmed.22:24

61' Sostituzione Canada: esce Liam Millar, entraJacob Shaffelburg.22:24

61' Sostituzione Canada: esce Jonathan David, entra Promise David.22:23

59' OCCASIONE BOSNIA! Stacco imperioso di testa di Muharemovic ancora su corner, palla alta non di molto.22:20

56' Il Canada ora sta spingendo con forza, la Bosnia prova ad addormentare il ritmo contenendo però con più difficoltà le folate avversarie.22:18

53' Cartellino giallo Canada: ammonito Luc De Fougerolles per un fallo commesso immediatamente dopo l'azione che ha quasi portato i nordamericani al pareggio.22:17

53' OCCASIONE CANADA! Splendida azione dei nordamericani: Eustaquio la mette dentro per Laryea, che calcia d'interno superando Vasilj ma trovando anche una clamorosa deviazione di Kolasinac. La palla si impenna sulla traversa, poi allontana la difesa bosniaca.22:18

50' Grande sgroppata in avanti di Millar, che poi però sbaglia il pallone filtrante d'esterno in profondità..22:12

50' Vasilj ha preso il pallone uscendo con i pugni, ma ha poi colpito in testa Oluwaseyi: rischio enorme per l'estremo difensore bosniaco, ma si prosegue.22:12

49' Contatto tra il portiere della Bosnia Vasilj e Oluwaseyi: Tello non sembra aver preso decisioni riguardo un eventuale calcio di rigore, mentre entrano in campo gli staff sanitari a soccorrere i due giocatori.22:11

45' SI RICOMINCIA! Iniziato il secondo tempo a Toronto tra Canada e Bosnia.22:09

Partita condotta sul piano del possesso palla dal Canada, che ha costruito anche due ottime occasioni da gol con David e Oluwaseyi. Cinica però la Bosnia a colpire su azione di corner con il suo centravanti nell'unica vera chance creata in questo primo tempo. Ora altri 45 minuti di emozioni da Toronto: sfida ancora apertissima.21:54

FINE PRIMO TEMPO! A Toronto Bosnia avanti 1-0 sul Canada dopo i primi 45', decide per ora la zuccata di Lukic.21:52

45'+4' Stacca di testa Cornelius, palla alta sopra la traversa.21:51

45'+1' Cartellino giallo per la Bosnia: sanzionato stavolta l'altro attaccante Jovo Lukic.21:49

45'+1' Concessi 4 minuti di recupero.21:48

45' Cartellino giallo per la Bosnia: intervento duro di Ermedin Demirovic, punti con l'ammonizione da Tello.21:47

44' Uscita in verticale della Bosnia, Johnston ferma Memic che aveva puntato il fondo del campo.21:46

40' Campanile diretto in area di rigore, che David prova a controllare mancando però l'aggancio: raccoglie senza problemi Vasilj.21:43

37' Millar prende il fondo e crossa trovando una deviazione preziosa: corner per il Canada.21:40

36' Canada che continua a mantenere il pallino del gioco, senza però sfondare: la Bosnia si difende tenendo i reparti stretti, sempre pronta a ripartire.21:38

32' OCCASIONE CANADA! Ed eccola invece una chance clamorosa per i nordamericani: ingenuità di Muharemovic che spalanca la porta a Oluwaseyi, che spara però altissimo con il sinistro da posizione molto invitante.21:35

31' Ci sta provando il Canada, ma senza troppa convinzione: dopo il gol di Lukic la Bosnia non ha rischiato praticamente nulla.21:34

29' David stavolta guadagna un fallo da ottima posizione a ridosso dell'area sulla sinistra: ingenuo stavolta Muharemovic, intervenuto in maniera troppo irruenta.21:32

28' Altra conclusione di David su bel passaggio filtrante di Millar: troppo debole il sinistro del canadese, respinto senza problemi dalla difesa bosniaca.21:30

26' Si riprende a giocare dopo i tre minuti canonici per il cooling break.21:28

21' GOL! Canada-BOSNIA 0-1, rete di Jovo Lukic. Segna all'esordio nel Mondiale il centravanti bosniaco, che sfrutta su occasione di calcio d'angolo una spizzata perfetta di Kolasinac e deposita in porta di testa da posizione ravvicinata.21:25

19' Bella chiusura di un ottimo Muharemovic, che interrompe una trama offensiva pericolosa del Canada intervenendo su un pallone ben messo in profondità di Millar.21:22

17' OCCASIONE CANADA! Prima chance davvero importante della partita: palla messa dentro, respinta sbagliata della difesa della Bosnia e David ha tutto il tempo e lo spazio per calciare in porta da ottima posizione in area. Il centravanti della Juventus, tuttavia, di fatto consegna il pallone a Vasilj.21:20

16' Oluwaseyi ha un po' di spazio sulla sinistra a ridosso dell'area di rigore e mette dentro un pallone insidioso, sul quale però non arriva puntuale Jonathan David.21:18

14' David alza la testa cercando l'inserimento dalle retrovie di Oluwaseyi, chiude in corner Tahirovic.21:17

11' Cartellino giallo per il Canada: ammonito Alistair Johnston, che ferma irregolarmente Dedic lanciato in campo aperto.21:15

8' L'ex Inter Buchanan prova a puntare sulla destra Kolasinac, ma finisce per trascinarsi il pallone in fallo laterale.21:11

6' Conclusione di testa di Lukic da posizione defilata: l'attaccante bosniaco prova a convertire in rete un cross dalla trequarti, ma va molto lontano dall'inquadrare lo specchio della porta.21:08

5' Partita che dopo cinque minuti scarsi non ha ancora un vero padrone: nessuna delle due squadre infatti è riuscita per il momento a prendere in mano il pallino del gioco.21:14

3' Buona chance anche per la Bosnia: palla a rimorchio e conclusione dall'interno dell'area di rigore di Dedic, palla altissima sopra la traversa.21:05

Subito partenza aggressiva del Canada, con Muharemovic che si rifugia in corner.21:04

PARTITI! Iniziata Canada-Bosnia, primo pallone mosso dai nordamericani.21:03

Dopo la performance canora di Michael Bublé, ecco le squadre in campo per gli inni nazionali: a breve l'inizio di Canada-Bosnia-Erzegovina.20:55

Fondamentale come detto per i nordamericani l'apporto di Jonathan David, che ha partecipato attivamente a oltre un terzo dei gol del Canada negli ultimi due tornei maggiori internazionali realizzando quattro reti e fornendo un assist tra la Copa América 2024 e la CONCACAF Gold Cup 2025.20:29

Può scrivere la storia in questo incontro Edin Dzeko: se dovesse entrare in campo, a 40 anni e 87 giorni il centravanti diventerebbe il secondo giocatore di movimento più anziano a disputare una partita di Coppa del Mondo dopo Roger Milla del Camerun (42 anni e 39 giorni).21:04

Arbitra la sfida il direttore di gara argentino Facundo Tello.20:26

Nella Bosnia fuori, il leader Edin Dzeko e il baby talento del Bayer Leverkusen Kerim Alajbegovic, seguito dalla Roma e da vari altri club italiani ed esteri. In campo invece il difensore dell'Atalanta Sead Kolasinac con la fascia da capitano e il centrale del Sassuolo Tarik Muharemovic.21:13

Stagione difficilissima, la prima alla Juventus, per Jonathan David: il leader canadese scende in campo dal 1' minuto per dimenticare un'annata complessa in Italia e trascinare i suoi al loro primo storico successo in un Mondiale. Pesante l'assenza di Alphonso Davies, che non potrà essere impiegato causa infortunio: l'esterno del Bayern Monaco dovrebbe restare fuori almeno fino alla terza gara del girone.20:22

A disposizione della Bosnia: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Malic, Gigovic, Sunjic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Dzeko, Alajbegovic, Tabakovic.20:17

A disposizione per il Canada: St. Clair, Goodman, Jones, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Choiniere, Shaffelburg, Osorio, Saliba, Larin, Ahmed, P. David, Nelson.20:14

Sergej Barbarez schiera a sua volta la Bosnia a specchio, affidandosi anche lui al 4-4-2: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. 20:10

Il Canada del ct Jesse Marsch scende in campo con un 4-4-2 così composto: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Oluwaseyi. 20:10

Questa è la terza partecipazione del Canada alla Coppa del Mondo: nelle due precedenti la selezione nordamericana ha raccolto sei sconfitte in altrettante uscite ed è ad oggi una delle due squadre che hanno disputato più incontri al Mondiale tra quelle che hanno sempre perso, assieme a El Salvador. Per la Bosnia invece seconda appariziona alla rassegna iridata dopo quella del 2014 in Brasile, terminata ai gironi con un successo e due sconfitte.21:04

Sarebbe dovuto essere il giorno dell'esordio nel torneo dell'Italia, eliminata invece ai playoff europei proprio dalla selezione balcanica. Nel Gruppo B, assieme a Bosnia e Canada, ci sono anche Svizzera e Qatar che si sfideranno invece domani alle 21 italiane.20:05

Bentornati ai Mondiali 2026! Si parte con le sfide che riguardano il gruppo B: al Toronto Stadium di Toronto il Canada, uno dei tre Paesi ospitanti della competizione assieme a Stati Unti e Messico, sfida la Bosnia-Erzegovina, che ha centrato l'accesso alla fase finale della competizione dopo aver superato i due turni di playoff nelle qualificazioni europee. La partita inizierà alle ore 21 italiane, le 15 in territorio canadese.20:06

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