FINISCE QUI! Termina 1-1 a Toronto la sfida tra Canada e Bosnia: alla rete di Lukic ha risposto quella di Larin.
Si chiude con un pareggio l'esordio Mondiale di Canada e Bosnia, un 1-1 che coincide con il primo storico punto conquistato dalla nazionale nordamericana nella rassegna iridata dopo sei sconfitte nelle precedenti due partecipazioni. Un punto storico dunque per la nazionale di Jesse Marsch, brava a crederci e a restare in partita nonostante la rete subita nel primo tempo da Lukic su azione di calcio d'angolo. Nella ripresa, dopo un clamoroso salvataggio di Kolasinac con palla stampata sulla parte bassa della traversa, a realizzzare il gol del meritato pari è la leggenda canadese Cyle Larin in uscita dalla panchina.
La Bosnia tornerà in campo giovedì 18 giugno alle ore 21 italiane contro la Svizzera, mentre il Canada se la vedrà a mezzanotte di venerdì 19 giugno con il Qatar.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Per questo incontro è davvero tutto: l'appuntamento è ai prossimi entusiasmanti match del Mondiale 2026.23:01
90'+6'
OCCASIONE CANADA! Sfiora la doppietta Larin, la cui conclusione ravvicinata in area viene ribattuta in extremis dalla retroguardia bosniaca.22:58
90'+5'
Altro cross di Ali Ahmed, molto bravo in uscita alta Vasilj che fa sua la sfera con sicurezza.22:57
90'+3'
Cartellino giallo per la Bosnia: ammonito Nikola Katic per fallo tattico nella sua metà campo offensiva.22:55
90'+1'
Sostituzione Canada: esce Stephen Eustaquio, entra Jonathan Osorio.22:52
90'
Concessi 6 minuti di recupero.22:52
88'
Bella giocata di Alajbegovic, che stoppa un pallone difficile e lo difende facendo respirare i suoi.22:49
Finale caldissimo a Toronto, con lo stadio che si è acceso per provare a spingere il Canada verso il primo storico successo in un Mondiale: la Bosnia da troppo tempo ha smesso di attaccare, confermando che l'inerzia della partita è definitivamente girata in questo momento.22:45
78'
Quello di Cyle Larin è il primo gol del pareggio realizzato da un giocatore del Canada nella fase finale di un Mondiale.22:43
78'
GOL! CANADA-Bosnia 1-1, rete di Cyle Larin. Grande giocata della leggenda canadese, che si gira in un fazzoletto in area di rigore e scarica un destro violento su cui Vasilj non può nulla. Fanno 31 gol con la maglia della sua nazionale, il primo dopo due anni per lui. Assist di Promise David.22:42
77'
Bella palla in profondità d'esterno di Ahmed a cercare proprio il nuovo entrato Larin, attento in uscita Vasilj.22:39
76'
Sostituzione Canada: esce Tani Oluwaseyi, entra Cyle Larin.22:37
Sostituzione Canada: esce Jonathan David, entra Promise David.22:23
59'
OCCASIONE BOSNIA! Stacco imperioso di testa di Muharemovic ancora su corner, palla alta non di molto.22:20
56'
Il Canada ora sta spingendo con forza, la Bosnia prova ad addormentare il ritmo contenendo però con più difficoltà le folate avversarie.22:18
53'
Cartellino giallo Canada: ammonito Luc De Fougerolles per un fallo commesso immediatamente dopo l'azione che ha quasi portato i nordamericani al pareggio.22:17
53'
OCCASIONE CANADA! Splendida azione dei nordamericani: Eustaquio la mette dentro per Laryea, che calcia d'interno superando Vasilj ma trovando anche una clamorosa deviazione di Kolasinac. La palla si impenna sulla traversa, poi allontana la difesa bosniaca.22:18
50'
Grande sgroppata in avanti di Millar, che poi però sbaglia il pallone filtrante d'esterno in profondità..22:12
50'
Vasilj ha preso il pallone uscendo con i pugni, ma ha poi colpito in testa Oluwaseyi: rischio enorme per l'estremo difensore bosniaco, ma si prosegue.22:12
49'
Contatto tra il portiere della Bosnia Vasilj e Oluwaseyi: Tello non sembra aver preso decisioni riguardo un eventuale calcio di rigore, mentre entrano in campo gli staff sanitari a soccorrere i due giocatori.22:11
45'
SI RICOMINCIA! Iniziato il secondo tempo a Toronto tra Canada e Bosnia.22:09
Partita condotta sul piano del possesso palla dal Canada, che ha costruito anche due ottime occasioni da gol con David e Oluwaseyi. Cinica però la Bosnia a colpire su azione di corner con il suo centravanti nell'unica vera chance creata in questo primo tempo. Ora altri 45 minuti di emozioni da Toronto: sfida ancora apertissima.21:54
FINE PRIMO TEMPO! A Toronto Bosnia avanti 1-0 sul Canada dopo i primi 45', decide per ora la zuccata di Lukic.21:52
45'+4'
Stacca di testa Cornelius, palla alta sopra la traversa.21:51
45'+1'
Cartellino giallo per la Bosnia: sanzionato stavolta l'altro attaccante Jovo Lukic.21:49
45'+1'
Concessi 4 minuti di recupero.21:48
45'
Cartellino giallo per la Bosnia: intervento duro di Ermedin Demirovic, punti con l'ammonizione da Tello.21:47
44'
Uscita in verticale della Bosnia, Johnston ferma Memic che aveva puntato il fondo del campo.21:46
40'
Campanile diretto in area di rigore, che David prova a controllare mancando però l'aggancio: raccoglie senza problemi Vasilj.21:43
37'
Millar prende il fondo e crossa trovando una deviazione preziosa: corner per il Canada.21:40
36'
Canada che continua a mantenere il pallino del gioco, senza però sfondare: la Bosnia si difende tenendo i reparti stretti, sempre pronta a ripartire.21:38
32'
OCCASIONE CANADA! Ed eccola invece una chance clamorosa per i nordamericani: ingenuità di Muharemovic che spalanca la porta a Oluwaseyi, che spara però altissimo con il sinistro da posizione molto invitante.21:35
31'
Ci sta provando il Canada, ma senza troppa convinzione: dopo il gol di Lukic la Bosnia non ha rischiato praticamente nulla.21:34
29'
David stavolta guadagna un fallo da ottima posizione a ridosso dell'area sulla sinistra: ingenuo stavolta Muharemovic, intervenuto in maniera troppo irruenta.21:32
28'
Altra conclusione di David su bel passaggio filtrante di Millar: troppo debole il sinistro del canadese, respinto senza problemi dalla difesa bosniaca.21:30
26'
Si riprende a giocare dopo i tre minuti canonici per il cooling break.21:28
21'
GOL! Canada-BOSNIA 0-1, rete di Jovo Lukic. Segna all'esordio nel Mondiale il centravanti bosniaco, che sfrutta su occasione di calcio d'angolo una spizzata perfetta di Kolasinac e deposita in porta di testa da posizione ravvicinata.21:25
19'
Bella chiusura di un ottimo Muharemovic, che interrompe una trama offensiva pericolosa del Canada intervenendo su un pallone ben messo in profondità di Millar.21:22
17'
OCCASIONE CANADA! Prima chance davvero importante della partita: palla messa dentro, respinta sbagliata della difesa della Bosnia e David ha tutto il tempo e lo spazio per calciare in porta da ottima posizione in area. Il centravanti della Juventus, tuttavia, di fatto consegna il pallone a Vasilj.21:20
16'
Oluwaseyi ha un po' di spazio sulla sinistra a ridosso dell'area di rigore e mette dentro un pallone insidioso, sul quale però non arriva puntuale Jonathan David.21:18
14'
David alza la testa cercando l'inserimento dalle retrovie di Oluwaseyi, chiude in corner Tahirovic.21:17
11'
Cartellino giallo per il Canada: ammonito Alistair Johnston, che ferma irregolarmente Dedic lanciato in campo aperto.21:15
8'
L'ex Inter Buchanan prova a puntare sulla destra Kolasinac, ma finisce per trascinarsi il pallone in fallo laterale.21:11
6'
Conclusione di testa di Lukic da posizione defilata: l'attaccante bosniaco prova a convertire in rete un cross dalla trequarti, ma va molto lontano dall'inquadrare lo specchio della porta.21:08
5'
Partita che dopo cinque minuti scarsi non ha ancora un vero padrone: nessuna delle due squadre infatti è riuscita per il momento a prendere in mano il pallino del gioco.21:14
3'
Buona chance anche per la Bosnia: palla a rimorchio e conclusione dall'interno dell'area di rigore di Dedic, palla altissima sopra la traversa.21:05
Subito partenza aggressiva del Canada, con Muharemovic che si rifugia in corner.21:04
PARTITI! Iniziata Canada-Bosnia, primo pallone mosso dai nordamericani.21:03
Dopo la performance canora di Michael Bublé, ecco le squadre in campo per gli inni nazionali: a breve l'inizio di Canada-Bosnia-Erzegovina.20:55
Fondamentale come detto per i nordamericani l'apporto di Jonathan David, che ha partecipato attivamente a oltre un terzo dei gol del Canada negli ultimi due tornei maggiori internazionali realizzando quattro reti e fornendo un assist tra la Copa América 2024 e la CONCACAF Gold Cup 2025.20:29
Può scrivere la storia in questo incontro Edin Dzeko: se dovesse entrare in campo, a 40 anni e 87 giorni il centravanti diventerebbe il secondo giocatore di movimento più anziano a disputare una partita di Coppa del Mondo dopo Roger Milla del Camerun (42 anni e 39 giorni).21:04
Arbitra la sfida il direttore di gara argentino Facundo Tello.20:26
Nella Bosnia fuori, il leader Edin Dzeko e il baby talento del Bayer Leverkusen Kerim Alajbegovic, seguito dalla Roma e da vari altri club italiani ed esteri. In campo invece il difensore dell'Atalanta Sead Kolasinac con la fascia da capitano e il centrale del Sassuolo Tarik Muharemovic.21:13
Stagione difficilissima, la prima alla Juventus, per Jonathan David: il leader canadese scende in campo dal 1' minuto per dimenticare un'annata complessa in Italia e trascinare i suoi al loro primo storico successo in un Mondiale. Pesante l'assenza di Alphonso Davies, che non potrà essere impiegato causa infortunio: l'esterno del Bayern Monaco dovrebbe restare fuori almeno fino alla terza gara del girone.20:22
A disposizione della Bosnia: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Malic, Gigovic, Sunjic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Dzeko, Alajbegovic, Tabakovic.20:17
A disposizione per il Canada: St. Clair, Goodman, Jones, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Choiniere, Shaffelburg, Osorio, Saliba, Larin, Ahmed, P. David, Nelson.20:14
Sergej Barbarez schiera a sua volta la Bosnia a specchio, affidandosi anche lui al 4-4-2: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. 20:10
Il Canada del ct Jesse Marsch scende in campo con un 4-4-2 così composto: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Oluwaseyi. 20:10
Questa è la terza partecipazione del Canada alla Coppa del Mondo: nelle due precedenti la selezione nordamericana ha raccolto sei sconfitte in altrettante uscite ed è ad oggi una delle due squadre che hanno disputato più incontri al Mondiale tra quelle che hanno sempre perso, assieme a El Salvador. Per la Bosnia invece seconda appariziona alla rassegna iridata dopo quella del 2014 in Brasile, terminata ai gironi con un successo e due sconfitte.21:04
Sarebbe dovuto essere il giorno dell'esordio nel torneo dell'Italia, eliminata invece ai playoff europei proprio dalla selezione balcanica. Nel Gruppo B, assieme a Bosnia e Canada, ci sono anche Svizzera e Qatar che si sfideranno invece domani alle 21 italiane.20:05
Bentornati ai Mondiali 2026! Si parte con le sfide che riguardano il gruppo B: al Toronto Stadium di Toronto il Canada, uno dei tre Paesi ospitanti della competizione assieme a Stati Unti e Messico, sfida la Bosnia-Erzegovina, che ha centrato l'accesso alla fase finale della competizione dopo aver superato i due turni di playoff nelle qualificazioni europee. La partita inizierà alle ore 21 italiane, le 15 in territorio canadese.20:06
Dove si gioca la partita:
Stadio: Toronto Stadium Città: Toronto Capienza: 45000 spettatori20:06
Formazioni Canada - Bosnia Erzegovina
Canada
Bosnia Erzegovina
TITOLARI CANADA
(16) MAXIME CRÉPEAU (P)
(22) RICHIE LARYEA (D)
(4) LUC DE FOUGEROLLES (D)
(13) DEREK CORNELIUS (D)
(2) ALISTAIR JOHNSTON (D)
(7) STEPHEN EUSTAQUIO (C)
(8) ISMAËL KONÉ (C)
(17) TAJON BUCHANAN (C)
(11) LIAM MILLAR (C)
(10) JONATHAN DAVID (A)
(12) TANI OLUWASEYI (A)
PANCHINA CANADA
(24) PROMISE DAVID (A)
(5) JOEL WATERMAN (D)
(18) OWEN GOODMAN (P)
(23) NIKO SIGUR (C)
(21) JONATHAN OSORIO (C)
(14) JACOB SHAFFELBURG (A)
(19) ALPHONSO DAVIES (D)
(9) CYLE LARIN (A)
(3) ALFIE JONES (D)
(20) ALI AHMED (C)
(6) MATHIEU CHOINIÈRE (C)
(26) JAYDEN NELSON (A)
(25) NATHAN SALIBA (C)
(15) MOÏSE BOMBITO (D)
(1) DAYNE ST. CLAIR (P)
ALLENATORE CANADA
Jesse Marsch
TITOLARI BOSNIA ERZEGOVINA
(1) NIKOLA VASILJ (P)
(4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
(18) NIKOLA KATIC (D)
(7) AMAR DEDIC (D)
(5) SEAD KOLASINAC (D)
(20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (C)
(6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
(15) AMAR MEMIC (C)
(13) IVAN BASIC (C)
(25) JOVO LUKIC (A)
(10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
PANCHINA BOSNIA ERZEGOVINA
(11) EDIN DZEKO (A)
(14) IVAN SUNJIC (C)
(26) ERMIN MAHMIC (C)
(17) DZENIS BURNIC (C)
(16) AMIR HADZIAHMETOVIC (C)
(22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
(9) SAMED BAZDAR (A)
(19) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
(21) STJEPAN RADELJIC (D)
(8) ARMIN GIGOVIC (C)
(24) ARJAN MALIC (D)
(12) MLADEN JURKAS (P)
(23) HARIS TABAKOVIC (A)
(3) DENNIS HADZIKADUNIC (D)
(2) NIHAD MUJAKIC (D)
ALLENATORE BOSNIA ERZEGOVINA
Sergej Barbarez
PREPARTITA
Canada - Bosnia Erzegovina è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 12 giugno alle ore 21:00 allo stadio Toronto Stadium di Toronto. Arbitro di Canada - Bosnia Erzegovina sarà Facundo Tello. Al VAR invece ci sarà Hernán Mastrángelo.
Dove vedere Canada-Bosnia Erzegovina di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Canada-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 giugno. Canada-Bosnia Erzegovina verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Canada - Bosnia Erzegovina sulla Guida TV.