La Corea del Sud debutta con un successo nella Coppa del Mondo 2026, battendo la Repubblica Ceca in un incontro in cui i coreani hanno creato più occasioni da gol ed espresso un calcio più propositivo. Gli asiatici ottengono una vittoria in rimonta, grazie alle reti di Hwang In-Beom e Oh Hyeon-Gyu, dopo il vantaggio iniziale dei cechi con il capitano Ladislav Krejcí. I coreani hanno meritato la vittoria, come confermano anche le conclusioni registrate (15 contro le 7 dei cechi), esprimendo un gioco ben organizzato e giocate dal tasso tecnico notevole, come quella che ha portato alla rete di Hwang In-Beom, autore di una grande prova, avendo messo lo zampino in entrambe le reti dei coreani.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo!06:07
90'+8'
Finisce la partita! La Corea del Sud batte la Repubblica Ceca per 2-1!05:56
90'+6'
Cartellino giallo a Gi-Hyuk Lee per un'entrata scomposta in gioco aereo su Ladislav Krejcí.05:55
90'+6'
Ultimo giro d'orologio, i cechi avevano avuto un'occasione ghiotta per pareggiare la partita.05:54
90'+4'
OCCASIONE REPUBBLICA CECA! Michal Sadílek libera un destro dall'interno dell'area ben piazzato, ma il portiere coreano si distende sulla sua destra e blocca una conclusione velenosa e diretta all'angolino!05:53
90'+3'
La Corea del Sud sembra in controllo del match in queste battute finali, senza esporsi ad alcun rischio particolare.05:51
90'+1'
Sono sei i minuti di recupero concessi dall'arbitro.05:49
89'
Tentativo di ingresso in area dalla sinistra per Hwang Hee-Chan, che cerca di superare il diretto avversario con un dribbling ma viene fermato.05:48
88'
La Corea del Sud fa ancora densità nella metà campo avversaria e guadagna secondi preziosi.05:45
86'
Altalena di emozioni in questo finale di gara, con la Repubblica Ceca che adesso si lancia all'attacco alla ricerca del pareggio.05:44
86'
Nelle file dei cechi esce Alexandr Sojka per Mojmír Chytil.05:44
85'
Fuori anche Seung-Ho Paik per Jin-Seob Park della Corea del Sud.06:12
84'
Esce dopo una gran gara disputata In-Beom Hwang per Jin-Gyu Kim.05:43
80'
RETE DEL VANTAGGIO DELLA COREA DEL SUD! Gol di Hyeon-Gyu Oh! Su un cross dalla destra a mezza altezza di In-Beom Hwang, Hyeon-Gyu Oh si inserisce in area avversaria e con un tiro di prima intenzione, deviato parzialmente dal portiere ceco, trova la rete del 2-1 per la Corea del Sud! 06:12
79'
La Repubblica Ceca trova il gol ancora una volta di testa, in questa occasione con Tomás Soucek, dagli sviluppi di un piazzato, ma la rete viene annullata per fuorigioco.05:38
78'
Quando ci addentriamo nell'ultimo quarto d'ora di gioco la sensazione è che entrambe le squadre stiano spingendo per trovare la rete della vittoria.05:36
76'
Grande giocata al centro del campo di Lee Kang-In, che con un controllo orientato si libera di Ladislav Krejcí, che lo mette giù tirandolo a terra per la maglietta.05:34
73'
Dopo il secondo cooling break del match, la gara riparte in situazione di parità, con gli ultimi 20 minuti che si preannunciano combattuti.05:32
70'
Esce anche Heung-Min Son per Hyeon-Gyu Oh.05:30
69'
Altra sostituzione per i coreani: fuori Tae-Seok Lee, dentro Ji-Sung Eom.05:30
67'
PAREGGIO DELLA COREA DEL SUD! Gol di In-Beom Hwang! Su un cross delizioso da centrocampo di Kang-In Lee, In-Beom Hwang si inserisce in area avversaria, finta la conclusione col sinistro, rientra con un gioco di prestigio sul dentro, mette a sedere Robin Hranác e il portiere e con uno scavetto trova il gol del pareggio!06:12
67'
Nonostante le diverse occasioni create dai coreani, è la Repubblica Ceca a trovarsi sopra, grazie ad un'azione da calcio piazzato che ha sorpreso la difesa avversaria.05:25
65'
Esce inoltre anche Patrik Schick per Tomás Chory.05:24
65'
Fuori anche Lukás Provod e dentro Michal Sadílek per i cechi.05:24
64'
Fuori Pavel Sulc per i cechi e dentro Adam Hlozek.05:23
62'
Sostituzione nella Corea del Sud: fuori Jae-Sung Lee e dentro Hee-Chan Hwang.05:23
59'
GOL DELLA REPUBBLICA CECA! Gol di Ladislav Krejcí! Alla prima vera occasione da gol dei cechi, arrivata su una lunga rimessa laterale di Vladimír Coufal, il capitano Ladislav Krejcí si precipita in area avversaria e con un imperioso stacco di testa trova la rete del vantaggio ceco!05:24
57'
OCCASIONE COREA DEL SUD! Imbucata magistrale di Lee Jae-Sung, che con un preciso filtrante trova Son Heung-Min che si incunea in area avversaria ma a tu per tu con il portiere ceco, da posizione defilata, lo scavetto del capitano dei coreani viene deviato in angolo.05:16
55'
La Corea del Sud amministra il possesso e occupa stabilmente la metà campo avversaria.05:13
53'
Anche in questo avvio di secondo tempo sono i coreani a creare reali occasioni da gol.05:11
51'
OCCASIONE COREA DEL SUD! Hwang In-Beom incrocia con il destro all'ingresso in area e Lee Jae-Sung si avventa sulla respinta corta del portiere ceco ma da pochi passi non riesce a trovare la porta.06:12
49'
Partenza decisa dei cechi, che guadagnano subito un corner.05:06
48'
Nessun cambio in entrambe le formazioni, che ripartono così come avevano concluso nel primo tempo.05:05
46'
Si riparte! La Corea del Sud muove il primo pallone del secondo tempo.05:04
Sarà curioso vedere nella ripresa se la Corea del Sud continuerà nella sua positiva proposta di gioco e se la Repubblica Ceca proverà qualcosa di diverso rispetto alla prima frazione.04:54
Nei primi 45 minuti di gioco la Corea del Sud ha creato di più rispetto alla Repubblica Ceca, andando anche vicino al gol in un paio di occasioni, in entrambi i casi con il suo terminale offensivo Son Heung-Min. In generale, i coreani hanno amministrato meglio nella fase di possesso, mentre i cechi hanno più che altro provato a sfruttare le ripartenze.04:53
45'+4'
Finisce il primo tempo! Squadre ferme sullo 0-0.04:49
45'+2'
OCCASIONE COREA DEL SUD! Son Heung-Min riceve un pallone prezioso all'altezza del dischetto, grazie ad un cross rasoterra dalla sinistra, ma il capitano dei coreani non riesce a controllare il pallone e perde l'occasione di andare al tiro da posizione vantaggiosa. 04:49
45'
Bella triangolazione tra il capitano della Corea del Sud e Seol Young-Woo, con la quale gli asiatici guadagnano il fondo, ma al momento del cross la difesa ceca spazza via e allontana il pericolo.04:46
42'
A seguito di un calcio piazzato, i cechi hanno cercato più volte di arrivare alla conclusione stazionando nei pressi dell'area ma i coreani sono ben compatti nel difendere.04:44
39'
OCCASIONE COREA DEL SUD! Bella serpentina di Son Heung-Min tra le maglie avversarie, che con un movimento trasversale palla al piede arriva al limite dell'area e libera un sinistro che termina di poco al lato della porta avversaria.04:42
38'
Son Heung-Min riceve poco al di fuori dell'area avversaria e scaglia un destro potente verso la porta, ma la sua conclusione è imprecisa e finisce alta.06:13
36'
I cechi cercano di penetrare in area avversaria, palleggiando nella trequarti avversaria ma la difesa coreana è attenta e coriacea al momento.04:37
32'
Tentativo velleitario di Pavel Sulc dalla lunga distanza, che tenta un destro al volo con una scarsa coordinazione e la conclusione termina alta sulla traversa.04:34
30'
I coreani stanno mostrando una maggiore maestria nell'amministrare il possesso quando siamo ormai alla mezzora di gioco, i cechi giocano invece più in ripartenza.04:32
28'
Hwang In-Beom si libera del diretto avversario al centro del campo con un avvitamento su sé stesso e avanza palla al piede ma viene arrestato. Resta comunque la giocata di gran classe del numero 6 coreano.04:29
26'
Bell'inserimento dalla destra di Seol Young-Woo, che però parte leggermente in anticipo e viene segnalato in fuorigioco.04:27
23'
Siamo al cooling break: nonostante si giochi in tarda serata locale, le temperature elevate incidono anche a quest'orario.04:24
21'
La Repubblica Ceca guadagna due calci d'angolo in rapida successione, ma la Corea del Sud fa buona guardia sui piazzati.04:22
19'
Nei primi 20 minuti di gioco è la Corea del Sud a fare la partita, come conferma un possesso palla a favore del 61.2%. 04:20
16'
Son Heung-Min raccoglie un bel lancio in profondità dalle retrovie e guadagna un fallo in zona vantaggiosa nella trequarti offensiva.04:17
14'
Bella conclusione dalla distanza di Lee Kang-In, che costringe Matej Kovár a deviare in angolo.04:15
12'
Lee Han-Beom va a staccare di testa in area avversaria, sfruttando un cross interessante dalla sinistra, ma la sua conclusione termina alta sulla traversa.04:14
10'
Corner per la Corea del Sud, ottenuto grazie al buon lavoro sulla fascia destra di Seol Young-Woo.04:11
9'
Lee Kang-In è tra i più attivi in queste prime battute e guadagna anche un fallo prezioso nella trequarti offensiva.04:10
6'
Palleggio affidato alla Corea del Sud in questa fase, che imbastisce anche un'azione offensiva sviluppata sull'out di sinistra.04:07
4'
La Corea del Sud tiene lontani i cechi dalla propria area, cercando i propri attaccanti con lanci lunghi.06:13
3'
I cechi si riversano subito nella trequarti offensiva.04:03
Inizia la partita! Calcio di inizio affidato alla Repubblica Ceca.04:01
La partita verrà disputata nella cornice dell’Estadio Guadalajara, alle ore 22:00 locali (04:00 italiane), arbitrata dal direttore di gara Amin Mohamed Omar.03:37
Modulo speculare per la Repubblica Ceca, formato da: Matej Kovar - Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zeleny - Pavel Sulc, Patrik Schick, Lukas Provod.03:31
La Corea del Sud si schiera con un 3-4-3, composto da: Kim Seunggyu - Lee Hanbeom, Kim Minjae, Lee Gihyuk - Seol Youngwoo, Hwang Inbeom, Paik Seungho, Lee Taeseok - Lee Kangin, Son Heungmin, Lee Jaesung.03:28
Dopo il debutto vincente di una delle tre Nazioni ospitanti (Messico-Sudafrica 2-0), l’obiettivo di Corea del Sud e Repubblica Ceca nella loro gara di debutto è di agganciare con una vittoria il Messico in testa al girone.03:26
La Repubblica Ceca torna a disputare un Mondiale FIFA dopo 20 anni di assenza. Nella sua ultima partecipazione nel 2006 fu eliminata nella fase a gironi nonostante la vittoria per 3-0 all'esordio contro gli Stati Uniti.03:25
Il miglior piazzamento della Corea del Sud in un Mondiale FIFA risale al 2002, quando chiuse al quarto posto nell'edizione da co-ospitante; lontano dai propri confini, la nazionale coreana non ha mai superato gli ottavi di finale.03:25
Corea del Sud e Repubblica Ceca vantano tre precedenti, tutti in gare amichevoli, con un bilancio di una vittoria per parte e un pareggio; l'ultimo scontro risale al giugno 2016, quando i coreani si imposero per 2-1 a Praga.03:25
Benvenuti alla diretta testuale di Corea del Sud-Repubblica Ceca, partita della fase a gironi del gruppo A della Coppa del Mondo 2026.03:25
Corea del Sud - Repubblica Ceca è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 12 giugno alle ore 04:00 allo stadio Estadio Guadalajara di Guadalajara. Arbitro di Corea del Sud - Repubblica Ceca sarà Amin Mohamed Omar. Al VAR invece ci sarà Mahmoud Ashour.
Dove vedere Corea del Sud-Repubblica Ceca di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Corea del Sud-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 04:00 (mezz'ora prima) del 12 giugno. Corea del Sud-Repubblica Ceca verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Corea del Sud - Repubblica Ceca sulla Guida TV.