La Corea del Sud debutta con un successo nella Coppa del Mondo 2026, battendo la Repubblica Ceca in un incontro in cui i coreani hanno creato più occasioni da gol ed espresso un calcio più propositivo. Gli asiatici ottengono una vittoria in rimonta, grazie alle reti di Hwang In-Beom e Oh Hyeon-Gyu, dopo il vantaggio iniziale dei cechi con il capitano Ladislav Krejcí. I coreani hanno meritato la vittoria, come confermano anche le conclusioni registrate (15 contro le 7 dei cechi), esprimendo un gioco ben organizzato e giocate dal tasso tecnico notevole, come quella che ha portato alla rete di Hwang In-Beom, autore di una grande prova, avendo messo lo zampino in entrambe le reti dei coreani.