Grazie per aver seguito la diretta di Argentina-Svizzera 3-1 (d.t.s.) e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.05:46

120'+4' Finisce qui. Argentina-Svizzera 3-1 (d.t.s.)05:45

120'+1' GOL! ARGENTINA-Svizzera 3-1! Rete di Lautaro Martinez! Contropiede fulmineo dell'Argentina, guidato da Almada, che si presenta a tu per tu con Kobel senza riuscire a superarlo. Il pallone, però, arriva sul dischetto, dove Lautaro Martínez lo spedisce nell'angolino di destra.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez05:43

120' Segnalati 4 minuti di recupero.05:41

120' Messi scambia corto su corner ma finisce il fuorigioco: pronto sul pallone Kobel.05:40

119' Contropiede dell'Argentina con Messi che entra in area dalla destra, finta il tiro verso il palo lontano ma chiude verso il primo: Xhaka ci mette il piede e la palla finisce in calcio d'angolo.05:40

119' La punizione di Xhaka viene respinta senza problemi dalla difesa dell'Argentina.05:39

119' Punizione dalla trequarti laterale per la Svizzera: pronto Xhaka.05:39

116' Ruben Vargas prova subito la sponda aerea di testa: Dibu Martinez esce e la fa sua in presa. Il numero 23 si scontra poi con Mac Allister ed entrambi restano a terra per qualche secondo.05:37

115' 6a sostituzione Svizzera: esce Remo Freuler, entra Ruben Vargas05:35

114' 3° ammonito Argentina: cartellino giallo per José Manuel López05:35

112' GOL! ARGENTINA-Svizzera 2-1! Rete di Julián Alvarez! Ci prova Messi dal limite ma Kobel dice no: l'azione prosegue sulla sinistra, con José Manuel Lopez che tocca per il 9 che da fuori trova una traiettoria imprendibile all'incrocio dei pali di destra.05:33

111' Altro cross dalla trequarti destra di Messi verso il secondo palo: Kobel esce e blocca senza problemi.05:31

109' 6a sostituzione Argentina: esce Leandro Paredes, entra José Manuel Lopez05:30

108' Tentativo di contropiede della Svizzera, ma Widmer non si intende con Amdouni e consegna agli avversari.05:29

108' Xhaka crossa dentro l'area: traiettoria pericolosa, respinta dal colpo di testa di Lautaro.05:28

107' Mac Allister affonda il tackle sulla fascia su Muheim: punizione per la Svizzera.05:28

106' Via al secondo tempo supplementare: possesso per la Svizzera.05:26

106' 5a sostituzione Argentina: esce Cristian Romero, entra Nicolas Otamendi05:26

Situazione pressocché invariata in questa prima frazione dei supplementari: l'Argentina attacca, la Svizzera si difende compatta.05:23

105'+2' Finisce il primo tempo supplementare: Argentina-Svizzera 1-1.05:23

105'+2' Corner battuto da Messi: Romero colpisce di testa mettendo direttamente sul fondo.05:22

105'+1' Nico Gonzalez prova un cross dalla sinistra: Widmer devia in calcio d'angolo.05:22

105'+1' Messi trova Nico Gonzalez sul secondo palo: l'esterno argentino prova la sponda di testa ma non trova nessun compagno.05:22

105'+1' Un minuto di recupero.05:21

105' L'Argentina non riesce a trovare ritmo: Messi riceve con calma e serve Mac Allister sulla destra, ma il cross del centrocampista termina direttamente sul fondo.05:21

104' Punizione dalla trequarti battuta da Messi direttamente sulla barriera: la palla resta però in possesso dell'Albiceleste.05:19

103' Giro palla dell'Argentina sulla trequarti: Messi riceve, scarica il pallone e viene travolto da Amdouni. L'Albiceleste interrompe l'azione per ottenere il calcio di punizione.05:19

99' Jashari tocca per Xhaka che dalla trequarti prova il mancino di prima intenzione: palla alta sopra la traversa.05:15

98' 2° ammonito Argentina: cartellino giallo per Lautaro Martinez. Il numero 22 colpisce in scivolata Akanji con la palla che stava uscendo sul fondo, nessun dubbio per l'arbitro.05:14

98' Punizione battuta verso il centro dell'area, con Akanji che commette fallo in attacco.05:14

97' 1° ammonito Argentina: cartellino giallo per Thiago Almada. Il numero 16 commette un fallo tattico su Freuler e viene sanzionato.05:13

96' 5a sostituzione Svizzera: esce Denis Zakaria, entra Ardon Jashari05:12

95' Ci prova Almada! Il neoentrato riceve al limite dell’area sulla sinistra, rientra sul destro e lascia partire una conclusione potentissima: il pallone sfiora l’esterno del palo e termina sull’esterno della rete.05:12

93' Almada triangola con Alvarez, poi conclude di prima intenzione con il destro da dentro l'area di rigore: tiro centrale, blocca Kobel.05:09

92' Dagli sviluppi del corner battuto corto dalla destra, Alvarez arriva alla conclusione dalla lunga distanza: palla lontana dallo specchio difeso da Kobel.05:08

91' Subito chance per l'Argentina: prima Lautaro murato, poi Nico Gonzalez - con più spazio - ma la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo.05:07

91' Inizia il primo tempo supplementare. Possesso per l'Argentina.05:06

91' 4a sostituzione Argentina: esce Enzo Fernandez, entra Thiago Almada05:07

L'Argentina, nonostante la superiorità numerica maturata al 72' dopo l'espulsione per doppio giallo di Embolo, non riesce a trovare il gol della vittoria nei tempi regolamentari. Per l'Albiceleste si prospettano così ancora una volta i supplementari, dopo quelli già disputati ai sedicesimi contro Capo Verde.05:03

90'+10' Finiscono i tempi regolamentari: Argentina-Svizzera 1-1, si va ai supplementari.05:02

90'+9' Para Kobel! Sul corner battuto da Messi dalla sinistra, Lisandro Martínez si coordina al centro dell'area e colpisce in semirovesciata, ma il portiere svizzero è reattivo e respinge in tuffo.05:00

90'+8' Cross dalla destra di Messi con Widmer che non si fida e manda direttamente il calcio d'angolo.04:59

90'+6' Cross morbido dalla destra di Messi alla ricerca di Lautaro: palla troppo alta e direttamente sul fondo.04:57

90'+5' 4a sostituzione Svizzera: esce Ricardo Rodriguez, entra Eray Comert04:57

90'+4' Assalto finale dell'Argentina: è ormai un attacco contro difesa. Ridotta in dieci uomini, la Svizzera si chiude a protezione del pareggio, difendendo con le unghie e con i denti.04:56

90'+3' Nico Gonzalez mette giù sulla sinistra, punta Widmer e dopo due finte di corpo calcia con il mancino: palla lontana dalla porta difesa da Kobel.04:54

90'+2' Messi sfiora il raddoppio! Il numero 10 sterza al limite dell'area, rientra sul destro dopo aver saltato due avversari con una finta e calcia a giro. Kobel resta immobile, ma il pallone termina di pochissimo a lato.04:54

90'+1' Cross dalla trequarti destra di Enzo Fernandez per Lautaro: Elvedi spizza di testa e manda in calcio d'angolo.04:52

90'+1' Segnalati 9 minuti di recupero.04:52

89' Mac Allister mette alto! Il cross dalla destra attraversa tutta l’area e sembra destinato sul fondo, ma Nico González ci crede e rimette il pallone al centro. Mac Allister colpisce di testa a botta sicura, ma una leggera deviazione di Elvedi, non ravvisata dall’arbitro, manda il pallone sopra la traversa.04:52

86' 3a sostituzione Svizzera: esce Fabian Rieder, entra Miro Muheim04:49

86' 2a sostituzione Svizzera: esce Dan Ndoye, entra Zeki Amdouni04:49

86' 1a sostituzione Svizzera: esce Djibril Sow, entra Silvan Widmer04:48

85' 3a sostituzione Argentina: esce Nahuel Molina, entra Gonzalo Montiel04:48

85' 2a sostituzione Argentina: esce Rodrigo De Paul, entra Lautaro Martinez04:48

85' Grande imbucata di Paredes per Messi, che controlla magnificamente di petto e si presenta a tu per tu con Kobel. Il tentativo di pallonetto del numero 10, però, finisce direttamente tra le braccia del portiere svizzero. L'azione viene poi fermata per fuorigioco, anche se dal replay la posizione di Messi sembra regolare.04:47

83' Ora è l'Argentina a far girare il pallone sulla trequarti, con la Svizzera schiacciata nella propria metà campo.04:45

80' Messi cerca subito il taglio di Nico Gonzalez in area, ma Kobel legge bene la traiettoria e blocca in uscita.04:42

78' 1a sostituzione Argentina: esce Nicolas Tagliafico, entra Nico Gonzalez04:39

75' Cooling break: squadre a bordocampo.04:36

73' Prima le vibranti proteste di tutti i giocatori della Svizzera, poi le lacrime di Embolo, consolato dai compagni prima di lasciare il campo. A meno di venti minuti dalla fine, la partita cambia completamente volto.04:36

72' Secondo cartellino giallo e conseguente espulsione per Breel Embolo! Clamoroso a Kansas City: inizialmente l'arbitro ammonisce Paredes per un presunto fallo sull'attaccante svizzero, ma dopo il richiamo del VAR cambia decisione, ravvisa una netta simulazione di Embolo ed estrae il secondo giallo nei suoi confronti. La Svizzera resta così in dieci uomini.04:35

71' L'arbitro viene chiamato dal VAR al monitor per una possibile simulazione di Embolo.04:32

67' GOL! Argentina-SVIZZERA 1-1! Rete di Ndoye! L'ex Bologna riceve largo sulla sinistra, punta l'area e dialoga con Ricardo Rodríguez, che gli restituisce il pallone. Ndoye rientra sul destro e, con un rasoterra preciso, batte Emiliano Martínez.04:30

66' Altro tentativo della Svizzera, questa volta con Xhaka dalla lunga distanza: Emiliano Martínez blocca in due tempi, poi chiama il sostegno del pubblico argentino.04:28

66' Occasione Svizzera! Ricardo Rodríguez crossa dalla sinistra per Ndoye, che questa volta riesce a indirizzare di testa verso il palo lontano. Emiliano Martínez si distende e respinge lateralmente.04:27

64' Corner battuto dalla sinistra da Rieder, con Mac Allister che al centro dell'area respinge di testa.04:26

64' Riparte in contropiede la Svizzera: Embolo serve in profondità Ndoye, ma la difesa argentina rientra rapidamente. L'ex Bologna mette un cross rasoterra al centro, respinto in calcio d'angolo da Molina.04:25

61' Cross dalla sinistra di Ricardo Rodríguez per Embolo, che, stretto nella marcatura di Lisandro Martínez, riesce a colpire di testa senza saltare. Emiliano Martínez blocca in tuffo.04:22

58' Paredes rientra in campo: problema apparentemente rientrato per il centrocampista argentino. Si torna a giocare undici contro undici.04:19

56' Resta a terra Paredes, dolorante al ginocchio destro dopo una chiusura su Ndoye all'interno dell'area di rigore. Entra in campo lo staff medico dell'Albiceleste.04:18

54' Lancio lunghissimo di Emiliano Martínez per Molina, che raggiunge il pallone nei pressi della bandierina e lo scarica all'indietro per De Paul. L'ex Udinese e Atlético Madrid prova il cross dalla trequarti, ma Kobel blocca senza problemi.04:16

52' Messi trova Enzo Fernandez verso il primo palo, il quale spizza di testa mettendo però direttamente sul fondo.04:14

52' Torna a farsi avanti l'Argentina: conclusione mancina dal limite di Alvarez, Zakaria devia in calcio d'angolo. Dalla destra andrà Messi.04:13

50' Lancio di Akanji per Embolo, che con uno stop a seguire dà il via a un due contro uno insieme a Ndoye. Il numero 7 serve il compagno a tu per tu con il portiere, ma quest'ultimo perde l'attimo per calciare e viene chiuso dalla provvidenziale scivolata di Lisandro Martínez. Tutto inutile, però: l'azione era viziata da una posizione di fuorigioco.04:14

50' Grande imbucata di Messi per Molina, che dal limite destro dell’area calcia a incrociare senza però trovare lo specchio della porta.04:11

48' Possesso palla della Svizzera a metà campo, con l’Argentina raccolta sulla propria trequarti. Elvedi trova Rieder tra le linee: il centrocampista si gira e calcia, senza però creare problemi a Emiliano Martínez.04:10

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per l'Argentina.04:07

Piano gara della Svizzera completamente da rivedere: mai davvero pericolosa dalle parti di Emiliano Martínez, la squadra di Yakin ha scelto di tenere bassi i ritmi, finendo però per favorire l’Argentina, che può restare compatta e gestire il pallone con calma una volta riconquistato il possesso.03:53

Primo tempo con poche emozioni, ma che vede l'Argentina andare al riposo in vantaggio. A decidere fin qui il match è il colpo di testa di Mac Allister al 10', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Messi dalla sinistra verso il primo palo.03:52

45'+5' Finisce il primo tempo. Argentina-Svizzera 1-0.03:51

45'+4' Duro scontro aereo tra Ndoye e Molina, con il giocatore svizzero ad avere la peggio. Entra in campo lo staff medico elvetico.03:50

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.03:46

44' 1° ammonito Svizzera: cartellino giallo per Breel Embolo. L'attaccante elvetico colpisce in netto ritardo Paredes, che aveva già ceduto il pallone.03:45

44' Si accendono gli animi a centrocampo dopo un contatto tra Embolo e Paredes.03:44

43' Freuler batte il calcio di punizione: non è chiaro se volesse calciare in porta o cercare un cross, ma il pallone termina sul fondo, lontano sia dalla porta difesa da Emiliano Martínez sia dai compagni di squadra.03:44

42' Ndoye protegge bene palla sulla sinistra e viene travolto dalla scivolata di Molina: calcio di punizione per la Svizzera dalla zona laterale dell'area di rigore.03:43

41' Lancio in area alla ricerca di Julian Alvarez, che manca l'aggancio con il pallone. In uscita, Kobel blocca senza problemi.03:42

37' Rieder prova il cross dalla sinistra, ma sbaglia completamente la traiettoria e spedisce il pallone direttamente sul fondo.03:37

36' Punizione battuta da Rieder verso il centro dell'area, dove il Dibu Martinez - in mezzo al traffico - allontana con i pugni.03:37

35' Il corner battuto da Rieder dalla sinistra viene respinto dalla difesa, ma Alvarez commette fallo sullo stesso centrocampista svizzero: calcio di punizione dalla fascia sinistra per la Svizzera.03:36

34' Palla morbida di Xhaka alla ricerca di Ndoye, con Molina che corre all'indietro e allunga in calcio d'angolo.03:35

32' Bella imbucata di Ndoye per Embolo, che prova ad anticipare sia Lisandro Martínez sia Emiliano Martínez. Decisivo l'intervento del portiere argentino, che con il piede riesce a sventare la minaccia e interrompe l'azione offensiva della Svizzera.03:34

28' Zakaria mette un rasoterra insidioso dalla destra: Sow lascia sfilare il pallone al centro dell’area, mentre Lisandro Martínez non si fida e spazza in rimessa laterale.03:28

26' Il gioco riprende: si riparte da un calcio di punizione per l'Argentina nella zona di metà campo.03:27

23' Cooling break: squadre a bordocampo.03:24

21' Sow prova a mettersi in proprio tentando la conclusione dalla lunga distanza: tiro centrale, con Emiliano Martinez che blocca senza problemi.03:21

20' Dopo un lungo fraseggio, Messi serve Mac Allister sulla trequarti: il centrocampista tenta un improbabile colpo di tacco e riconsegna il pallone agli avversari. La Svizzera, però, non riesce ad approfittare del contropiede.03:21

18' Quando riconquista il possesso, l’Argentina gestisce il pallone con grande tranquillità. Paredes appare particolarmente ispirato ed è costantemente al centro della manovra degli uomini di Scaloni.03:20

14' Prova a reagire subito la Svizzera con un'azione manovrata, ma dopo la sponda di Ndoye sulla trequarti Sow sbaglia il cambio di gioco verso sinistra per Rieder e spedisce il pallone direttamente in fallo laterale.03:15

12' Messi ha realizzato il suo decimo assist ai Mondiali, due in più di qualsiasi altro giocatore dal 1966 (Maradona, che deteneva il record prima dell'inizio di questo torneo, ne ha realizzati 8).03:13

10' GOL! ARGENTINA-Svizzera 1-0! Rete di Mac Allister! Sul calcio d’angolo battuto da Messi dalla sinistra, il centrocampista anticipa tutti sul primo palo e gira alla perfezione verso l’angolo lontano, firmando il vantaggio dell’Albiceleste.03:12

10' Il corner battuto dalla destra da Messi viene deviato prima da Embolo poi da Akanji e termina sul fondo opposto: nuovo corner, dalla sinistra sempre Messi.03:10

9' Si accende l’Argentina, con la manovra che passa dai piedi di Messi: il numero 10 serve Mac Allister al limite dell’area, che calcia di destro. La conclusione viene deviata in calcio d’angolo.03:10

7' Continua a spingere la Svizzera: Rieder dialoga in area con Embolo, poi mette un cross per Sow, che cicca la conclusione. L'azione però prosegue, con il pallone che torna a Xhaka: il capitano ci prova dalla distanza, ma calcia alto.03:08

4' Ndoye raggiunge il fondo sulla sinistra, affiancato da Molina, e prova il cross, ma il tentativo viene murato dal difensore. Il pallone rimpalla sull’elvetico e termina sul fondo.03:05

Parte forte la Svizzera: Zakaria affonda sulla destra e cerca il cross, respinto dalla difesa. Sul proseguo dell'azione, il terzino elvetico stende Tagliafico.03:03

Via al match. Primo possesso per la Svizzera.03:01

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: a breve gli inni nazionali, poi il calcio d'inizio.02:53

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato alle 03:00 italiane, quando a Kansas City saranno le ore 20:00 di sabato, sarà l’arbitro portoghese João Pinheiro.01:56

Yakin conferma Kobel tra i pali e la difesa a quattro formata da Zakaria, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez. In mediana Freuler e Xhaka, mentre sulla trequarti Sow e Ndoye ai lati di Rieder, con Jashari che si accomoda in panchina. Il riferimento offensivo sarà nuovamente Embolo.03:09

FORMAZIONI UFFICIALI: La Svizzera risponde con un 4-2-3-1: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez - Freuler, Xhaka - Sow, Rieder, Ndoye - Embolo. Ct: Murat Yakin.03:09

Nonostante le difficoltà del match contro l’Egitto, Scaloni conferma 11/11 della formazione titolare, con Alvarez affianco a Messi in attacco. Sulla trequarti Enzo Fernandez con De Paul e Mac Allister ai lati di Paredes. Davanti alla porta difesa da Emiliano Martinez ecco Romero e Lisandro Martinez, con Molina e Tagliafico sulle corsie laterali.03:09

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Argentina scende in campo con un 4-3-1-2: Emiliano Martínez - Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister - Enzo Fernández - Messi, Alvarez. Ct: Lionel Scaloni.03:09

La Svizzera è l'unica squadra a non essere mai andata in svantaggio durante l'intero percorso dei Mondiali 2026, tra qualificazione e fase finale del torneo, per un totale di 11 partite (6 di qualificazione e 5 nella fase finale).01:52

Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Arabia Saudita nel match d'esordio del 2022, l'Argentina non ha perso alcuna delle successive 11 partite ai Mondiali, con nove vittorie e due pareggi, registrando la sua striscia di imbattibilità più lunga nella storia della competizione.01:52

L'Argentina ha vinto entrambi i precedenti contro la Svizzera ai Mondiali, imponendosi per 2-0 nel 1966 e per 1-0 nel 2014, nell'ultimo incontro ufficiale tra le due nazionali.01:52

Al Kansas City Stadium, negli Stati Uniti, l’Argentina - dopo i successi sofferti contro Capo Verde e Egitto - affronta la Svizzera, che ha invece eliminato Algeria e Colombia nella fase a eliminazione diretta, conquistando così l'accesso ai quarti di finale.01:52

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Argentina e Svizzera, gara valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026.01:52

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp