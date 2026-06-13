Grazie per avere seguito con noi la diretta di questa gara dei Mondiali FIFA 2026. Arrivederci alle prossime partite della competizione.23:17

90'+8' Dopo 7' l'arbitro fischia tre volte. Finale incredibile a Santa Clara. Finisce 1-1 Qatar-Svizzera.23:06

90'+4' GOL!QATAR-Svizzera 1-1! Rete di Koukhi. Quello che la Svizzera voleva evitare è diventato realtà. La formazione qatariota segna con un colpo di testa del suo centrale un gol pesantissimo che vale il momentaneo pareggio a 1' dalla fine. Clamoroso.23:04

90' Come per il 1T anche in questa ripresa saranno 6 i minuti di recupero.22:59

89' Infine esce Remo Freuler per l'ingresso di Ardon Jashari.22:58

89' Termina le sostituzioni anche la Svizzera che cambia Ricardo Rodríguez per Miro Muheim.22:58

88' Finisce le sostituzioni il Qatar che cambia il suo uomo più pericoloso, Edmílson Junior, per far spazio a Hassan Al Haydos.22:57

85' Fa tutto bene Embolo sull'imbucata di Xhaka ma una volta arrivato in area incespica e perde il possesso del pallone. Buona occasione sprecata dalla Svizzera.22:52

82' Botta dai 30 metri di Mazambi. Esce di poco con Abunada che era sulla traiettoria.22:49

79' Esce un esausto Rubén Vargas ed entra sul terreno di gioco Zeki Amdouni.22:46

79' Quarto cambio per il Qatar. Esce Assim Madibo ed entra Mohammad Al Mannai.22:46

78' Stanca in questi ultimi minuti la Svizzera che sta concedendo spazio agli avversari. 22:45

75' Dopo un'azione di sfondamento del Qatar la palla arriva a Boudiaf che dalla distanza calcia alto sopra la traversa. Qatar che torna ad affacciarsi dopo quasi mezz'ora dalla ripresa dalle parti di Kobel.22:44

72' Bella giocata dell'appena entrato Fabian Rieder che sguscia via ad un paio di avversari ma sul più bello si allunga il pallone e calcia addosso a Pedro Miguel.22:40

71' Riprende il gioco. Pallone giocato da Abunada.22:38

68' Cooling break a metà del secondo tempo.22:35

65' Ed esce anche Dan Ndoye, sicuramente meglio nel 1T, per Johan Manzambi.22:34

65' Primi cambi anche per la Svizzera con Michel Aebischer che esce per far posto a Fabian Rieder.22:33

62' Imprendibile Ruben Vargas che con determinazione e con uno slalom salta due avversari, facendosi atterrare vicino alla linea dell'area di rigore qatariota. Per ora è il giocatore ad avere ricevuto più interventi fallosi tra i 22 giocatori in campo (ben 4).22:32

60' Infine finisce la partita di Yusuf Abdurisag e fa il suo ingresso sul terreno di gioco Bader Abdelmotaal.22:29

60' Esce anche Abdulsallam per far posto a Karim Boudiaf.22:27

60' Arrivano i primi cambi per il Qatar che sostituisce Al Oui Ahmed con Fathy Abdoulla.22:27

56' Ritmi che si sono abbassati in questi ultimi 5' con la Svizzera che preferisce gestire pallone ed energie.22:23

50' Missile potentissimo di Xhaka che da 30 metri calcia di collo pieno con il suo piede preferito, deviazione di Abunada che scappa all'arbitro. Si ripartirà con un rinvio dal fondo.22:18

49' Svizzera che riparte così come aveva chiuso il primo tempo. Elvetici che continuano a schiacciare il Qatar rendendosi pericolosi dalle parti di Abunada. 22:19

46' Inizia la ripresa col primo pallone giocato dal Qatar.22:13

Qatar che nonostante un primo tempo complicato si trova con un solo gol di svantaggio da recuperare. Ripresa quindi tutta da vivere con le due panchine possibili chiavi per decidere questo secondo match del gruppo B. Alla fine del 1T le statistiche dicono 14 conclusioni totali per la Svizzera contro le appena 4 dei qatarioti. Elvetici che, come pronosticabile, sono in vantaggio sia nel punteggio che nei principali dati della gara.22:07

Svizzera che parte forte e trova al quarto d'ora di gioco il gol del vantaggio con Embolo su calcio di rigore. Dopo la rete gli elvetici continuano a produrre gioco tentando svariate volte la conclusione e trovando sempre un eccellente Abunada che respinge ogni ulteriore tentativo degli avversari di portarsi sul 2-0. Sul finale è il Qatar a rendersi pericoloso con una bella conclusione da posizione defilata di Edmilson Junior ma Kobel non si fa trovare impreparato e devia in angolo. Dopo 6' di recupero l'arbitro honduregno manda le due squadre negli spogliatoi.22:04

45'+7' Dopo 6' di recupero l'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Svizzera avanti per 1-0 sul Qatar dopo la prima frazione di gioco.21:58

45'+6' Non riesce a trovare il raddoppio la Svizzera, questa volta sulla conclusione ravvicinata di piatto di Aebischer è Al-Amin a respingere la conclusione allontanando così il pericolo.21:57

45'+3' Ancora vicina la Svizzera al raddoppio! Questa volta è Ruben Vargas che calcia forte da dentro l'area di rigore e Abunada con la punta del piede devia in angolo. Ennesimo grande intervento per il portiere del Qatar che sta letteralmente tenendo in partita i suoi compagni.21:54

45' Saranno 6 i minuti di recupero, dovuti al controllo Var per confermare il rigore su Freuler e alle cure prestate a Pedro Miguel dopo il contrasto con Laye.21:52

44' Ancora Edmilson Junior! E' lui l'uomo più pericoloso per il Qatar. Defilato il giocatore dell'Al Duhail trova nuovamente pronto Kobel che come nei primi minuti di gioco cala una gran parata. Angolo per i qatarioti.21:50

42' Il primo cartellino giallo per la Svizzera lo riceve Zakaria. Il giocatore del Monaco nel rincorrere Edmilson Junior commette un fallo tattico e viene ammonito dal direttore di gara.21:48

41' Tiro-cross di Aebischer, l'ex giocatore del Bologna colpisce male il pallone e la traiettoria diventa insidiosa per Abunada che smanaccia in angolo.21:47

40' Bellissimo colpo di tacco di Ndoye per liberarsi dalla marcatura di Al-Amin con il numero 14 qatariota costretto al fallo sul giocatore del Nott Forest.21:45

36' Ancora pericolosa la Svizzera che cerca di portarsi avanti di due reti prima dell'intervallo. Ci prova prima Embolo e Ndoye dopo ma entrambe le conclusioni sono sterili e finiscono lontane dalla porta difesa da Abunada.21:43

31' Gioco momentaneamente interrotto per consentire le cure a Pedro Miguel dopo il contrasto con Laye sugli sviluppi di calcio d'angolo.21:36

30' Muove la palla il Qatar anzichè crossare in mezzo e di testa arriva Laye ma il tiro finisce largo. 21:35

29' Calcio d'angolo anche per il Qatar che proverà a mettere in difficoltà gli avversari.21:34

23' Seconda ammonizione in Casa Qatar. E' Jassem Abdulsallam a ricevere il cartellino giallo per una sbracciata su Ruben Vargas.21:30

18' Breel Embolo è il primo giocatore della Svizzera a realizzare un rigore in un match dei Mondiali. Infatti, nessuna delle precedenti 55 reti della formazione elvetica era arrivata dagli 11 metri nella competizione.21:32

17' GOL!Qatar-SVIZZERA 0-1! Rete di Breel Embolo. Sul dischetto si presenta il classe '97 che guarda negli occhi il portiere avversario fino alla fine e incrocia il tiro spiazzando l'estremo difensore qatariota. Svizzera avanti 1-0 poco dopo i primi 15'.21:29

16' Cartellino Giallo per Abunada. Il portiere qatariota riceve l'ammonizione per l'intervento in ritardo su Remo Freuler che costa il rigore a favore della Svizzera.21:22

14' Verifica Var per un rigore fischiato dall'arbitro a favore della Svizzera. Da capire se Freuler fosse in posizione di offside sulla sponda di testa di Embolo.21:32

13' Ruben Vargas tenta una cosa a metà tra un tiro e un cross in mezzo. Abunada la fa sua.21:18

12' Punizione da buona posizione conquistata dalla Svizzera. Sul pallone si presenta Ruben Vargas.21:17

10' Ci prova ancora Ndoye, il più ispirato della Svizzera. Questa volta è Ricardo Rodrìguez che mette in mezzo un cross rasoterra per l'ex Bologna che spara alto sopra la traversa.21:16

8' Primo corner per la Svizzera. Lo conquista Zakaria.21:13

6' Arriva al 5' minuto il primo tiro in porta anche per la Svizzera. Aebischer imbuca per Ndoye che, defilato e scivolando, riesce ad inquadrare lo specchio. Ottimo intervento di Abunada.21:11

3' Nemmeno il tempo di respingere la conclusione di Embolo che è il Qatar a rendersi pericoloso. Svarione di Akanji, prima, ed Elvedi, poi, che lasciano calciare Edmilson Junior solo davanti al portiere. Kobel ipnotizza il classe '94.21:09

2' Subito pericolosa la Svizzera. Tiro da fuori area di Embolo che viene respinto dalla difesa difesa avversaria.21:07

Inizia il match. Primo pallone giocato dalla Svizzera.21:05

Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il via ufficiale a questo match.21:01

Arbitro di questo secondo match del Gruppo B sarà l'honduregno Said Martinez.21:03

La Svizzera risponde con un 3-4-3: Kobel - Elvedi, Akanji, Zakaria - R. Rodrìguez, Xhaka, Freuler, Aebischer - Vargas, Ndoye, Embolo. All. Murat Yakin21:15

Formazioni ufficiali del Qatar in campo col 4-3-3: Abunad - Oui, P. Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Abdulsallam, Madibo, Laye - Edmilson Junior, Abdurisag, Akram Afif. All. Julen Lopetegui20:28

Questo sarà il 6º Mondiale consecutivo a cui la Svizzera prenderà parte. A partire dal 2006, solo una volta gli elvetici non hanno superato il rispettivo girone - nella Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, terminando terzi con 4 punti il Gruppo H alle spalle di Cile e Spagna (entrambe 6 punti).20:21

Questo sarà il secondo Mondiale per il Qatar - ma il primo in cui ha dovuto superare le qualificazioni - dopo avere preso parte all'edizione 2022 in qualità di paese ospitante. Per partecipare al torneo del 2026, la Nazionale qatariota ha superato un quarto turno di qualificazione, pareggiando 0-0 contro l'Oman e battendo gli Emirati Arabi Uniti per 2-1. 20:10

Prima sfida in assoluto tra Qatar e Svizzera ai Mondiali. L'unico precedente tra le due Nazionali risale a un'amichevole del novembre 2018, a Lugano, vinta dai qatarioti per 1-0, grazie a un gol di Akram Afif. 20:09

Gruppo B di questi Mondiali FIFA 2026 che vede la presenza anche di Canada (uno dei tre Paesi ospitanti con Messico e USA) e Bosnia ed Erzegovina - match tra le due andato in scena ieri sera alle ore 21 italiane (1-1 il punteggio finale). Da questo match, dunque, potrebbe già uscire la formazione capolista del girone.20:41

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Qatar-Svizzera, secondo match del Gruppo B di questi Mondiali FIFA 2026. Fischio d'inizio alle ore 21 italiane: si gioca al Levi's Stadium di Santa Clara (California).19:59

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