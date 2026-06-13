90'+8' GOL! STATI UNITI-Paraguay 4-1! Gol di Giovanni Reyna. Gli Stati Uniti insistono sulla destra, Freeman serve Reyna che di "trivela" la insacca sul secondo palo.05:04

90'+6' Finisce così: Stati Uniti-Paraguay 4-1.05:05

90'+5' Lanciato McKennie nello spazio che mette in mezzo ma la difesa del Paraguay respinge fuori.05:01

90'+3' Cartellino giallo per Júnior Alonso che ferma il contropiede degli Stati Uniti.04:57

90'+1' Punizione di Robinson, ma la difesa del Paraguay respinge.04:56

90'+1' Sette minuti di recupero!04:55

89' Occasione Stati Uniti! McKennie cerca al centro Pepi che dal dischetto calcia alto.04:55

88' Cartellino giallo per Álex Arce a seguito di un calcio ai danni di Giovanni Reyna.04:53

86' Stati Uniti che ora cercano di mantenere il possesso della palla.04:50

82' Cambio anche per gli Stati Uniti con Malik Tillman che esce al posto di Giovanni Reyna.04:46

80' Sostituzione Diego Gómez Alejandro Romero04:44

79' Ammonito Diego Gómez dopo il fallo su Tillman.04:45

79' Sostituzione Miguel Almirón Ramón Sosa04:43

79' Sostituzione Juan José Cáceres Gustavo Velázquez04:43

73' GOL! Stati Uniti-PARAGUAY3-1! Gol di Mauricio Magalhães. Almiron sfrutta una palla al limite dell'area per allargare per Mauricio che di prima incrocia e non lascia scampo a Frese.04:41

72' Doppio cambio per gli Stati Uniti: fuori Sergiño Dest per Timothy Weah e fuori Folarin Balogun per Ricardo Pepi.04:38

67' Secondo cooling break del match.04:33

64' Gli Stati Uniti sfondano sulla destra con Dest, ma il suo cross è respinto e il Paraguay prova a impostare un'azione ma viene subito fermato.04:32

62' Altro cambio per il Paraguay: esce Antonio Sanabria, al suo posto Álex Arce.04:27

62' Altra occasione potenzialmente pericolosa con Dest che la mette in mezzo al centro dell'area ma la difesa del Paraguay respinge.04:28

59' Ammonizione per Tyler Adams che scalcia Mauricio dopo che aveva già scaricato il pallone.04:25

58' Spunto di Dest che guadagna un angolo. Sul seguente corner la difesa paraguaiana respinge e guadagna una punizione.04:24

56' Palla persa dal Paraguay che innesca il contropiede degli Stati Uniti. Balogun serve McKennie sul dischetto, ma il suo tiro viene respinto.04:22

53' Ammonito Miguel Almirón dopo una simulazione corretta dal VAR.04:19

45' Incomincia il secondo tempo. Un cambio per parte per le due formazioni. Fuori Pulisic per Berhalter tra gli Stati Uniti, mentre il Paraguay ha sostituito Damián Bobadilla per Mauricio Magalhães.04:13

Primo tempo senza storia con gli Stati Uniti che conducono per 3-0 contro il Paraguay. In grande spolvero sia Pulisic, che ha propiziato le prime due reti, sia Balogun che - cercato in profondità - sta creando diversi pericoli alla difesa paraguaiana.03:59

45'+7' Termina qui il primo tempo, con gli Stati Uniti che conducono per 3-0-03:55

45'+5' GOL! STATI UNITI-Paraguay 3-0! Gol di Folarin Balogun. Balogun viene servito in profondità da Tillman, rientra sul sinistro e calcia sotto il sette alla destra del portiere.03:54

45' Occasione per gli Stati Uniti in contropiede. McKennie serve Tillman, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa paraguaiana.03:48

42' Spunto di Dest che la mette in mezzo, ma Gill blocca e ferma tutto.03:45

39' Sul seguente angolo calciato da Tillman, Richards prova a deviare sul secondo palo, ma il suo colpo finisce di poco a lato.03:42

38' McKennie cercato in profondità; lo juventino crossa a rimocrchio per Tillman ma il suo tiro viene deviato in angolo.03:42

35' Stati Uniti ora padroni del campo. Altro spunto di Pulisic che crossa per Balogun, ma l'attaccante spizza lateralmente.03:40

31' GOL! STATI UNITI-Paraguay 2-0! Gol di Folarin Balogun. Pulisic viene trovato in profondità e serve Balogun al centro dell'area che di prima insacca nell'angolo basso alla sinistra del portiere.03:36

28' Gol annullato agli Stati Uniti. Posizione di offside di Pulisic che allarga per Adams che a sua volta serve Balogun che segna. Tutto annullato per la porizione di fuorigioco del rossonero.03:33

24' Stati Uniti che costruiscono a tre per scardinare la linea compatta del Paraguay. Spunto di Pulisic, ma il suo cross termina fuori. Primo cooling break del match.03:28

20' Tacco di Tillman a cercare McKennie, ma la difesa del Paraguay chiude e conquista il possesso.03:24

16' Robinson trova tra le linee McKennie che allarga per Dest, l'esterno americano sbaglia lo stop e viene chiuso in angolo.03:20

14' Rimessa lunga del Paraguay che porta alla conclusione di Enciso che non inquadra lo specchio della porta.03:18

10' Cartellino giallo per Juan José Cáceres dopo un fallo su Pulisic.03:14

7' GOL! STATI UNITI-Paraguay 1-0! Autorete di Bobadilla. Spunto di Pulisic che passa in mezzo a due avversari, poi la mette in mezzo e Bobadilla la devia involontariamente nella propria porta.03:13

5' Possesso Stati Uniti col Paraguay che aspetta, gli Usa conquistano una rimessa03:09

3' Lancio lungo per Balogun che al volo gira ma Gill blocca facilmente.03:06

Si comincia! Primo pallone gestito dagli Stati Uniti che la tirano direttamente in rimessa laterale per forzare il pressing.03:05

Mentre il Paraguay scende in campo con un 4-2-3-1: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Cubas, Bobadilla; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.03:03

Squadre che entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi si comincia!02:54

La partita verrà disputata al Los Angeles Stadium di Inglewood, nella contea di Los Angeles, alle ore 18:00 locali (03:00 italiane), arbitrata dal direttore di gara Danny Makkelie.02:45

Gli Stati Uniti si schierano con un 4-2-3-1: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic, Balogun. 02:44

Questa sarà la nona partecipazione del Paraguay ai Mondiali FIFA. La sua miglior prestazione risale al 2010, quando raggiunse i quarti di finale prima di essere eliminato dalla Spagna, poi vincitrice del torneo.02:33

Il Mondiale 2026 sarà la 12ª partecipazione per gli Stati Uniti e la seconda da paese ospitante, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale nel 1994, dove furono eliminati dal Brasile, poi vincitore del torneo. In quell'edizione, gli Stati Uniti vinsero solo una delle quattro partite disputate, un 2-1 nella fase a gironi contro la Colombia.02:25

Questo sarà il secondo incontro tra Stati Uniti e Paraguay ai Mondiali. L'unico precedente risale al 1930, quando gli Stati Uniti vinsero 3-0 in una partita che vide la prima tripletta nella storia del torneo, segnata da Bert Patenaude.02:22

Dopo gli esordi di Messico e Canada, inizia il Mondiale anche per gli Stati Uniti, terzo paese organizzatore del torneo. La formazione di Pochettino è inserita nel Gruppo D, insieme ad Australia e Turchia, oltre al Paraguay avversario di giornata.02:15

Buoasera e benvenuti alla diretta scritta di Stati Uniti-Paraguay, prima partita della fase a gironi del gruppo D della Coppa del Mondo 2026.02:10

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