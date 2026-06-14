Per questa sfida è davvero tutto: appuntamento ai prossimi incontri per altre straordinarie emozioni con i Mondiali 2026.08:02

90'+4' Meno di tre minuti al termine: le speranze della Turchia di Montella di rimettere in piedi questa partita sono praticamente svanite.07:55

90'+1' Concessi 6 minuti di recupero.07:51

90' Calhanoglu crossa per la testa di Demiral, che con la sua zuccata non inquadra però la porta.07:51

89' Ci riprova Guler, ma il suo tiro è ancora una volta impreciso e troppo debole: Beach non ha problemi a far sua la sfera.07:50

86' Cartellino giallo per la Turchia: sanzionato Yunus Akgun per un fallo tattico.07:47

86' OCCASIONE TURCHIA! Ancora su punizione, stavolta con Calhanoglu: Beach sempre attento sul suo palo.07:46

85' Sostituzione Turchia: esce Kerem Akturkoglu, entra Deniz Gül.07:46

84' Sostituzione Australia: fuori Paul Okon-Engstler, dentro Jackson Irvine.07:44

84' Sostituzione Australia: esce Jordan Bos, entra Aziz Behich.07:44

81' Sostituzione Tuirchia: esce Zeki Celik, entra Mert Müldür.07:42

81' Sostituzione Turchia: fuori Ismail Yuksek, dentro Salih Ozcan.07:42

78' OCCASIONE TURCHIA! Grande sponda di Demiral e destro al volo di Akturkoglu, su cui Beach si fa trovare pronto bloccando centralmente.07:38

75' GOL! AUSTRALIA-Turchia 2-0, rete di Connor Metcalfe. Ancora un contropiede che sorprende la Turchia, ancora una ripartenza letale dell'Australia: stavilta è Metcalfe che si lancia da solo nello spazio dopo un rimpallo, liberando un sinistro potente e preciso dal limite su cui Cakir on può nulla. 07:37

74' Sostituzione Australia: esce Mohamed Touré, entra Tete Yengi.07:35

74' Sostituzione Australia: esce Jacob Italiano, entra Jason Geria.07:34

72' OCCASIONE TURCHIA! Splendida palla filtrante di Calhanoglu a liberare Celik, che da posizione defilata calcia in porta trovando però ancora la risposta di Beach.07:33

71' Si riprende a giocare a Toronto.07:31

68' Cooling break anche in questa ripresa: squadre ferme per tre minuti.07:28

65' Sta spingendo forte la Turchia, ma di occasioni reali ne ha costruite pochissime: la muraglia australiana sta reggendo eccome fino a questo momento.07:26

62' Sostituzione Turchia: fuori Orkun Kokcu, dentro Yunus Akgun.07:23

61' Sostituzione Australia: esce Nestory Irankunda, entra Nishan Velupillay.07:21

60' Dopo qualche momento di sbandamento ha ricominciato a spingere la Turchia, con Yildiz finalmente coinvolto: la stella della Juventus prova l'azione personale insistita, poi il suo pallone al centro viene assorbito dalla retroguardia australiana.07:21

57' OCCASIONE TURCHIA! Parte Guler e calcia molto bene, forte e teso sul palo del portiere: Beach non perfetto stavolta, ma riesce a cavarsela.07:18

56' Kokcu riconquista il pallone e guadagna un calcio di punizione da posizione molto invitante: attenzione a Guler e Calhanoglu...07:17

54' OCCASIONE AUSTRALIA! Cakir stavolta è decisivo per salvare la Turchia: grande intervento del portiere turco sulla conclusione ravvicinata di Souttar.07:14

51' OCCASIONE TURCHIA! Ancora da fuori i turchi, stavolta con Akturkoglu che va vicino al gol del pareggio: decisiva nell'occasione la deviazione di Circati.07:13

48' Ancora una ripartenza pericolosissima dell'Australia, chiusa stavolta da Burgess la cui conclusione viene deviata in calcio d'angolo.07:09

47' Calcia da fuori ancora Calhanoglu, blocca centralmente Beach.07:07

46' Sostituzione Turchia: esce Baris Alper Yilmaz, entra Kenan Yildiz.07:06

45' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo a Vancouver.07:06

Partita che ha seguito esattamente il copione pronosticato alla vigilia finora: Turchia padrona del campo come certifica il 69.3% di possesso palla, ma Australia potenzialmente pericolosa in contropiede. E proprio da questa situazione è nato il gol di Irankuda che per ora decide la sfida. Per i turchi anche un palo colpito da Bardakci.06:53

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! Australia avanti sulla Turchia dopo i primi 45 minuti: la decide per ora il giovane Irankuda.06:51

45'+1' Concessi 4 minuti di recupero.06:48

42' Ancora niente gol del pareggio per la Trchia, che pure ha spinto praticamnte per tutto il prjmo tempo salvo venire punita in occasione dell'unico tiro pericoloso dell'Australia.06:49

36' Turchia ancora pericolosa: sponda di petto di Yilmaz in area per la conclusione a botta sicura di Kokc, che termina ampiamente a lato.06:37

33' Turchia tutta riversata nella metà campo australiana, ma che fa fatica ad arrivare in area di rigore: fin qui poco servito Akturkoglu, particolarmente in difficoltà.06:34

30' OCCASIONE TURCHIA! Reazione immediata della formazione di Vincenzo Montella: sinistro terrificante di controbalzo di Bardakci, che centra in pieno il palo anche grazie a un tocco decisivo di Beach.06:31

27' GOL! AUSTRALIA-Turchia 1-0, rete di Nestory Irankunda. Recupero alto e ripartenza letale:il piano partita australiano funziona alla perfezione. Su un lancio al millimetro di Okon-Engstler attacca la profondità Irankunda, che resiste al rientro di Demiral e supera Cakir con una conclusion potente e precisa.06:30

23' Cooling break a Toronto: squdre ferme per tre minuti.06:24

19' Calhanoglu la offre a Kadioglu, che da posizione invitante si gira in area di rigore ma calcia sul fondo.06:20

15' Deve aumentare i giri del motore la Turchia: il palleggio della formazione di Montella al momento non ha scalfito il muro australiano.06:16

12' Si fa vedere anche l'Australia con Italiano, che attacca il fondo e mette al centro un cross su cui non riesce tuttavia ad arrivare Irankunda.06:13

10' Il pallone continua ad averlo praticamente soltanto la Turchia che con pazienza cerca il varco giusto per far male all'avversario.06:11

7' Bellissima azione nello stretto della Turchia sulla trequarti offensiva: la chiude Guler con un sinistro a giro da fuori area, che termina alto sopra la traversa.06:08

5' Turchia che già dalle primissime battute del match ha preso in mano il controllo del centrocampo. Atteggiamento molto difensivo invece quello dell'Australia, che proverà a ripartire in contropiede.06:06

3' Calhanoglu controlla dal limite dell'area e calcia in porta trovando una deviazione: primo corner a favore della Turchia.06:04

2' Prima accelerazione di Guler, che poi non trovando sbocchi in profondità torna all'indietro dai suoi difensori.06:03

SI PARTE! Inizia Australia-Turchia, primo pallone mosso dai Socceroos.06:01

Squadre in campo per gli inni nazionali: a breve il fischio d'inizio di Australia-Turchia.05:55

Australia-Turchia si gioca in Canada, al BC Place Vancouver di Vancouver.05:48

Arbitra la partita il direttore di gara venezuelano Jesus Valenzuela.05:47

La Turchia si è qualificata tramite i play-off UEFA, battendo sia la Romania che il Kosovo con il punteggio di 1-0. I 17 gol segnati dai giocatori turchi durante le qualificazioni (19 in totale, inclusi due autogol) sono stati realizzati da 12 giocatori diversi, con Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yildiz (entrambi tre) e Merih Demiral (due) come unici marcatori con più di un centro.05:46

L'Australia ha perso più partite di qualsiasi altra squadra nelle ultime cinque edizioni della Coppa del Mondo FIFA, con 10 sconfitte su 17 incontri dal 2006. Inoltre, ha perso la gara di apertura in cinque delle sue sei partecipazioni al Mondiale, con l'unica eccezione rappresentata dalla vittoria per 3-1 contro il Giappone nel 2006.05:45

Diversi giocatori della Serie A sono coinvolti in questa sfida: tra le fila australiane è titolare il difensore centrale del Parma Alessandro Circati, mentre non parte dall'inizio l'esterno d'attacco del Sassuolo Cristian Volpato. L'interista Hakan Calhanoglu guida invece il centrocampo della Turchia, nella cui formazione titolare figura anche il terzino della Roma Zeki Celik. Solo panchina invece per il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz, non al meglio della condizione fisica come ammesso dallo stesso ct Montella.05:41

A disposizione per la Turchia: Gunok, Bayindir, Soyuncu, Elmali, Kabak, Muldur, Akaydin, Ozcan, Ayhan, Gul, Yildiz, Kahveci, Akgun, Aydin, Uzun.05:39

A disposizione per l'Australia: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Behich, Herrington, Devlin, Irvine, Leckie, Hrustic, Mabil, Volpato, Velupillay, Yengi.05:36

Risponde con il 4-2-3-1 la Turchia di Vincenzo Montella: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu.06:01

L'Australia di Tony Popovic scende in campo con un 5-4-1 così composto: Beach; Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess; Metcalfe, O’Neill, Okon-Engstler, Irankunda; Touré, 06:00

Per l'Australia si tratta della settima partecipazione alla Coppa del Mondo, nonché la sesta nelle ultime sei edizioni. La Turchia invece è alla terza apparizione nella rassegna iridata, la prima da quella del 2002.05:29

Le due formazioni si affrontano per la terza volta in assoluto nella loro storia: a prevalere nei due precedenti, due amichevoli risalenti entrambe al maggio 2004, fu la Turchia.05:27

Bentornati ai Mondiali 2026! Si torna in campo nel Gruppo D: dopo il netto successo per 4-1 degli Stati Uniti sul Paraguay, fanno il loro esordio in questa Coppa del Mondo Australia e Turchia.05:42

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