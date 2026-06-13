Grazie per aver seguito la diretta di Brasile-Marocco. Le due formazioni torneranno in campo sabato 20 giugno, rispettivamente contro Haiti e Scozia. 02:19

90'+10' Triplice fischio: Brasile-Marocco termina 1-1 con le reti di Saibari e Vinicius Jr nel primo tempo. 02:07

90'+8' Doppia parata di Alisson che salva il Brasile: il portiere del Liverpool prima va in allungo sul tiro da fuori di El Aynaoui, poi mura d'istinto il tentativo di ribattuta di Amaimouni. 02:06

90'+6' Punizione per il Marocco da circa 40 metri: El Mourabet non la sfrutta e Alisson esce in presa sicura. 02:03

90'+5' Corner per il Marocco, ma la traiettoria del pallone non desta preoccupazione alla retroguardia brasiliana. 02:01

90'+3' Occasione per Danilo Santos! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il classe 2001 si gira bene ma calcia troppo debolmente. 02:00

89' Sostituzione Ismael Saibari Soufiane Rahimi03:14

89' Sostituzione Marocco: esce l'autore del momentaneo vantaggio Saibari, che lascia il posto a Rahimi. 02:02

89' Saranno ben 10 i minuti di recupero. 01:56

87' Buon momento per il Marocco ora, che tiene palla e prova a trovare gli spazi per l'affondo. 01:53

83' Grande anticipo di Bounou su Raphinha, favorito da un retropassaggio troppo leggero di Diop. Il portiere dell'Al-Hilal riesce ad intervenire ma rimane poi a terra con una spalla dolorante. 01:51

80' Sostituzione Marocco: out Noussair Mazraoui, che lascia il posto ad Anass Salah-Eddine.01:47

80' Sostituzione Brasile: out Bruno Guimarães, al suo posto Danilo.01:47

80' Sostituzione Marocco: Bilal El Khannouss lascia il posto ad Ayoube Amaimouni.01:46

78' Occasione per il Brasile: Vinicius Jr si porta il pallone sul fondo e lo mette in mezzo per Raphinha, cher però calcia centrale e favorisce la presa sicura di Bounou.01:45

74' Saibari allarga a sinistra e tenta di imbastire una trama offensiva, interrotta però dall'intervento puntuale di Fabinho. 01:40

71' Si riparte con un calcio piazzato per il Marocco nella propria metà campo, ma la manovra offensiva non dà esito.01:37

69' Altro cooling break nel match. 01:35

68' Scontro Saibari-Gabriel: il marocchino ha la peggio e rimane a terra. 01:33

67' Insiste il Brasile che prova a sfondare sulla destra, ma il cross di Danilo dalla linea di fondo non è preciso e agevola l'intervento dei difensori rivali. 01:33

66' Fabinho momentaneamente out per farsi medicare: il giocatore dell'Al-Ittihad perde sangue dal naso. 01:31

65' Sostituzione Marocco: fuori Brahim Díaz, al suo posto Chemsdine Talbi. 01:30

65' Sostituzione Marocco: out Azzedine Ounahi, in Samir El Mourabet.01:29

62' Sostituzione Brasile: Igor Thiago lascia il posto a Luiz Henrique. 01:28

61' Sostituzione Brasile: out Lucas Paquetà, a cui subentra Matheus Cunha.01:27

56' Meglio il Brasile in avvio di secondo tempo, ma i ritmi in generale sono decisamente più bassi. 01:24

55' Fallo di Igor Thiago su El Aynaoui e punizione per il Marocco dalla propria area. 01:24

52' Igor Thiago spreca: su una rimessa l'attaccante calcia con il mancino ma trova l'opposizione di un attento Bounou. 01:19

51' Azione personale di Vinicius Jr sulla sinistra: l'ala del Real alla fine mette in mezzo il pallone ma arriva la respinta della difesa avversaria. 01:17

49' Fallo di Bruno Guimaraes su Hakimi: punizione per il Marocco dalla propria trequarti. 01:15

47' La prima chance del secondo tempo è per il Brasile, che guadagna un corner. 01:13

47' Sostituzione Brasile: Roger Ibañez lascia il posto a Danilo.01:11

47' Sostituzione Brasile: Casemiro lascia il posto a Fabinho. 01:11

46' Si riparte a New York, al via il secondo tempo di Brasile-Marocco. 01:11

Tutto aperto al MetLife Stadium, dove Brasile e Marocco ripartiranno dall'1-1. L'esito è tutt'altro che scritto, anche se dal 1970 il Brasile non ha mai perso una partita di Coppa del Mondo in cui il primo tempo si era chiuso con lo stesso punteggio: su 13 occasioni, 10 vittorie e tre pareggi.01:08

Termina in parità la prima frazione tra Brasile e Marocco, grazie a due grandi giocate di Saibari al 21' e di Vinicius Jr al 32'. Più convincente la squadra di Ouahbi nel complesso, che soprattutto nella prima mezz'ora mette più volte in difficoltà la retrovuardia verdeoro, ma gli undici di Ancelotti acquistano fiducia e metri dopo il pareggio. 01:00

45'+4' Duplice fischio di Vincic: finisce il primo tempo tra Brasile e Marocco che tornano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. 00:55

45'+1' Saranno 4 i minuti di recupero. 00:53

45' Girata di sinistro di Paquetà e grande risposta di Bounou che concede calcio d'angolo.00:52

44' Punizione per il Brasile poco oltre la linea di centrocampo, ma la difesa del Marocco respinge. 00:50

43' Cartellino giallo per Ibañez che ferma Brahim Diaz in modo irregolare. 00:51

39' Il Brasile prova a mettere pressione in avanti ora, con il Marocco più arretrato rispetto alla prima mezz'ora. 00:45

37' Cartellino giallo per Casemiro, in netto ritardo su El Aynaoui.00:43

32' GOL! BRASILE-Marocco 1-1. Rete di Vinícius Jr che riceve da Bruno Guimaraes, si mette in proprio nell'area di rigore del Marocco e con un destro imparabile rimette tutto in parità.00:39

31' Ancora pericoloso il Marocco, ma dopo una serie di tocchi al limite dell'area è la squadra di Ancelotti ad uscire con il pallone. 00:35

29' Fallo di Paquetà su Brahim Diaz: punizione nei pressi della bandierina di destra per il Marocco. 00:33

27' Altro pericolo per il Brasile: coast to coast di Hakimi sulla destra ma il suo diagonale termina fuori. 00:32

23' Primo cooling break, con il Marocco avanti meritatamente grazie alla rete di Saibari.00:31

21' GOL! Brasile-MAROCCO 0-1. Rete di Ismael Saibari, che lanciato in profondità da Brahim Diaz batte Alisson con un delizioso tocco sotto lasciandosi alle spalle i due difensori avversari. Il giocatore del PSV si prende la scena a New York e sblocca il parziale. 00:30

19' Buono spunto del Brasile sull'asse Casemiro-Raphinha-Vinicius: Hakimi sporca il pallone e devia in corner. 00:43

16' Se n'è andato il primo quarto d'ora del match, che finora si è giocato a buoni ritmi e con un'occasione per parte. 00:22

14' Prima chance per il Brasile: Vinicius si accende e mette in mezzo per Igor Thiago, che manca l'impatto con il pallone da ottima posizione.00:20

12' Prova a respirare il Brasile, che guadagna una punizione dalla propria trequarti dopo 10 minuti sotto pressione. 00:17

9' Altra incursione pericolosa del Marocco, ma alla fine Hakimi commette fallo e si riparte con una punizione per il Brasile dalla propria area piccola. 00:14

6' Altro duello El Khannouss-Ibanez sull'out di sinistra. Il pallone finisce a El Aynaoui che però sporca la conclusione e viene murato da Bruno Guimaraes. 00:13

4' Meglio il Marocco nei primi minuti, che mantiene il possesso e insiste in avanti. 00:10

3' Buon avvio del Marocco che guadagna con El Khannouss un calcio di punizione sulla trequarti di sinistra. 00:08

1' Si parte al MetLife di New York: al via Brasile-Marocco, prima gara del Gruppo C. Primo pallone toccato dal Marocco.00:05

Tutto pronto: le squadre stanno entrando in campo e a breve ci saranno gli inni nazionali. 23:56

Il Brasile non perde la partita d'esordio ai Mondiali dal 1934: 18 vittorie e due pareggi da allora, la striscia aperta più lunga per quanto riguarda i debutti nella competizione.23:54

L'undici titolare del Brasile contro il Marocco ha un'età media di 29 anni e 235 giorni, la più alta dei brasiliani per una partita della Coppa del Mondo FIFA dalla loro gara dei quarti di finale del 2006 contro la Francia (30 anni e 31 giorni); solo nel 1962 il Brasile ha schierato una formazione iniziale con un'età media superiore (in tutte le sei partite).23:39

Ayyoub Bouaddi (18 anni e 254 giorni) è il secondo titolare più giovane del Marocco in un match dei Mondiali, dopo Bilal El Khannouss (18 anni e 221 giorni) il 17 dicembre 2022. 23:37

Formazione ufficiale Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Diaz, Saibari, El Khannouss. Allenatore: Ouahbi.23:32

Formazione ufficiale Brasile (4-2-3-1): Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel, Ibanez; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Paquetà, Vinicius Jr; Igor Thiago. All: Carlo Ancelotti. 23:29

La sfida tra Brasile e Marocco sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic, affiancato dagli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, entrambi sloveni. Quarto uomo lo svizzero Sandro Schaerer, al VAR il tedesco Bastian Dankert.23:30

Brasile e Marocco fanno parte del Gruppo C insieme a Scozia e Haiti, in campo alle 3.00 (ora italiana). 23:12

Benvenuti alla diretta di Brasile-Marocco, match valido per la prima giornata del Mondiale FIFA 2026. Il calcio d'inizio è previsto per le 00.00 (ora italiana) dal MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. 23:35

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