Grazie per aver seguito la diretta di Germania-Curacao 7-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti dei Mondiali 2026.21:05

90'+6' Finisce qui! La Germania vince all'esordio battendo con un netto 7-1 il Curacao.21:00

90'+5' Ultima chance della partita per la Germania: punizione dai 35 metri con Raum che prova a imbucare per Havertz, il quale fa da sponda per Goretzka, che però non riesce a trovare lo spazio per la conclusione e spreca l’occasione.20:59

90'+2' Prova ad alzare il baricentro il Curacao, nel tentativo di rendere meno pesante il passivo.20:56

90' Segnalati 5 minuti di recupero.20:54

88' GOL! GERMANIA-Curacao 7-1! Rete di Havertz! Palla filtrante di Undav per Havertz che si inserisce in area dalla zona di centrosinistra, difende il pallone da Obispo e supera Room con un tocco sotto di mancino, firmando la doppietta personale.20:54

86' Ottima sponda di Undav per Raum che si inserisce dalla zona sinistra dell’area di rigore e conclude, trovando però la pronta risposta di Room. La Germania continua a spingere e non sembra intenzionata a fermarsi.20:50

83' 5a sostituzione Germania: esce Joshua Kimmich, entra Waldemar Anton20:46

83' 3a sostituzione Curacao: esce Tahith Chong, entra Gervane Kastaneer20:46

78' GOL! GERMANIA-Curacao 6-1! Rete di Undav! La Germania non si ferma più e cala anche il sesto gol, firmato dal secondo assist di giornata di Kimmich. Il centrocampista del Bayern finta la conclusione facendo uscire Room, poi serve Undav che, nonostante la presenza di diversi difensori sulla linea di porta, trova comunque il varco per insaccare sul palo sinistro.20:43

77' Ci prova Margaritha! Il classe 2000, entrato nella ripresa, avanza sulla sinistra, rientra sul destro e calcia forte: la palla non si abbassa e termina sopra la traversa.20:41

73' 4a sostituzione Germania: esce Nathaniel Brown, entra David Raum20:37

73' 3a sostituzione Germania: esce Felix Nmecha, entra Leon Goretzka20:40

73' 2a sostituzione Germania: esce Jonathan Tah, entra Antonio Rüdiger20:39

72' Altro cooling-break: le squadre si avvicinano alle rispettive panchine.20:36

72' Esordio memorabile nel torneo fin qui per Brown: il classe 2003 dell'Eintracht è infatti il primo giocatore a segnare e fornire un assist al suo debutto in Coppa del Mondo FIFA con la Germania da Thomas Müller contro l'Australia nel 2010.20:35

68' GOL! GERMANIA-Curacao 5-1! Rete di Brown! Wirtz serve in area Undav che, spalle alla porta, appoggia di prima intenzione con l’esterno destro per Brown: il terzino sinistro calcia al volo con il destro e firma la cinquina della Germania.20:33

67' Gol annullato al Curacao: conclusione al volo da fuori di Comenencia che finisce sui piedi di Obispo, in evidente posizione di fuorigioco, il quale appoggia per Leandro Bacuna che insacca a porta vuota, pur consapevole dell’irregolarità del compagno.20:32

65' 2a sostituzione Curacao: esce Jürgen Locadia, entra Jearl Margaritha20:28

64' 1a sostituzione Germania: esce Jamal Musiala, entra Deniz Undav20:28

64' Che errore di Sané! Splendida imbucata di Tah in profondità per Sané, che parte sul filo del fuorigioco, entra in area e si presenta a tu per tu con Room: l’esterno tedesco calcia a botta sicura con l’interno mancino, ma il pallone sfila a lato del palo di sinistra.20:28

63' Tentativo da calcio piazzato per il Curacao: calcio di punizione dalla sinistra battuto da Jeremy Antonisse per capitan Leandro Bacuna, che di testa mette alto.20:27

59' Ritmi leggermente più bassi in questa fase del match, con la Germania che continua comunque a gestire il possesso e a fare la partita. Il Curacao prova timidamente a ripartire in contropiede, senza però riuscire a trovare spazi nella metà campo avversaria.20:23

54' Sembra in confusione il Curacao, che fatica a uscire dalla propria metà campo. Dopo una palla persa in fase di costruzione, Nmecha lascia scorrere al limite per Pavlovic che calcia di prima intenzione, ma il suo destro termina alto sopra la traversa.20:18

54' Imbucata di Nmecha per Wirtz, che stoppa di petto dentro l'area prima di concludere con il destro: conclusione deviata in calcio d'angolo.20:17

50' Grande parata di Room! Schema della Germania su punizione dalla zona laterale, con palla giocata corta in area per Nmecha che, defilato sulla destra, prova la conclusione potente cercando di sorprendere il portiere sotto la traversa, ma il numero uno del Curacao è reattivo e respinge, poi si arrabbia con i propri difensori.20:15

47' GOL! GERMANIA-Curacao 4-1! Rete di Musiala! La Germania cala subito il poker in avvio di ripresa. L’azione nasce da una bella trama sulla trequarti, con Kimmich che serve in profondità Musiala: il numero 10, leggermente defilato sulla destra, protegge il pallone con il corpo e lascia partire un destro incrociato che si infila nell’angolino basso sul palo lontano, senza lasciare scampo a Room.20:12

46' Una sola sostituzione dunque in avvio di ripresa, lato Curacao: Jeremy Antonisse ha preso il posto di Sontje Hansen.20:09

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per la Germania.20:09

46' 1a sostituzione Curacao: esce Sontje Hansen, entra Jeremy Antonisse20:09

Dopo qualche minuto di difficoltà seguito al gol del pareggio, la Germania ha ripreso il controllo della gara, schiacciando il Curacao nella propria metà campo e creando numerose occasioni da rete. Fondamentale il sigillo di Havertz allo scadere del primo tempo: il rigore trasformato dal numero 7 consente infatti ai tedeschi di rientrare in campo nella ripresa con un rassicurante vantaggio di due reti.19:58

Si chiude un primo tempo spettacolare e ricco di emozioni, con ben quattro reti messe a segno nei primi 45 minuti. A condurre è la Germania, passata in vantaggio al 6' grazie al destro a giro di Nmecha. Il Curacao ha però trovato il pareggio al 21' con Comenencia, autore del primo storico gol della nazionale caraibica in una fase finale del Mondiale. La squadra di Nagelsmann ha quindi rialzato il ritmo nella seconda parte della frazione, tornando avanti al 38' con il colpo di testa di Schlotterbeck sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prima di allungare ulteriormente al 45'+5' grazie al calcio di rigore trasformato da Havertz per il 3-1.19:56

45'+5' Finisce il primo tempo: squadre a riposo, con la Germania avanti 3-1 sul Curacao.19:53

45'+5' GOL! GERMANIA-Curacao 3-1! Rete su rigore di Havertz! Il numero 7 tedesco è glaciale: guarda fino all'ultimo Room e lo spiazza calciando all'angolino basso di sinistra.19:53

45'+3' Calcio di rigore per la Germania! Nmecha riceve in area, finta il tiro con il mancino e salta secco Riechedly Bazoer, che lo stende: nessun dubbio per Jalal Jayed, che indica il dischetto. Pronto Havertz dagli 11 metri.19:51

45'+2' Il Curacao prova a rendersi pericoloso in contropiede, ma la conclusione di Hansen dal limite dell’area, in posizione leggermente defilata sul centrosinistra, è troppo debole per impensierire Neuer, che blocca senza alcuna difficoltà.19:49

45'+1' Segnalati 4 minuti di recupero.19:48

45' Sugli sviluppi del nuovo calcio d’angolo arriva una raffica di conclusioni da parte della Germania, ma la difesa del Curacao riesce a opporsi in più occasioni a pochi passi dalla linea di porta. I tedeschi continuano a spingere con insistenza e cercano il gol del doppio vantaggio prima dell’intervallo.19:48

44' Ci riprova Schlotterbeck da calcio d'angolo, questa volta battuto da sinistra da Kimmich: la sua conclusione di testa viene però murata e respinta nuovamente sul fondo dalla difesa caraibica.20:23

41' Grazie alla rete di Schlotterbeck, la Germania torna a segnare da calcio d’angolo in una fase finale dei Mondiali per la prima volta dal 2014, quando Thomas Müller andò a segno nel celebre successo per 7-1 contro il Brasile.19:44

38' GOL! GERMANIA-Curacao 2-1! Rete di Schlotterbeck! Calcio d’angolo dalla destra battuto a rientrare con il mancino da Brown: il centrale del Borussia Dortmund si libera con un perfetto contromovimento e, sul primo palo, indirizza di testa il pallone in rete, trovando così il suo primo gol in carriera con la Nazionale maggiore.19:42

36' Juninho Bacuna resiste al pressing di Nmecha, lo supera con un dribbling sulla trequarti e prova la conclusione di destro. Il tentativo, però, è impreciso e termina abbondantemente sopra la traversa.19:38

33' Grande intuizione di Wirtz, che legge alla perfezione il varco lasciato dalla difesa del Curacao e pesca in profondità Sané. L’esterno tedesco, però, non conclude bene con il sinistro, consentendo a Fonville di rientrare e chiudere tempestivamente in scivolata.19:36

31' Comenencia salva il Curacao! Bella iniziativa personale di Pavlovic al limite dell’area: il centrocampista si crea lo spazio per il tiro e lascia partire un mancino potente e rasoterra che sembra destinato in porta. Provvidenziale, però, l’intervento in scivolata dell’autore dell’1-1, che salva il Curacao concedendo soltanto un calcio d’angolo ed esultando come dopo una rete segnata.19:34

28' Schlotterbeck impegna Room! Punizione dalla destra per la Germania, vicino alla bandierina, con Kimmich che crossa verso il secondo palo dove il difensore tedesco impatta di testa: Room ci mette il guantone e la alza in angolo, togliendo la palla da sotto la traversa.19:30

24' Cooling break a Houston: breve pausa per Germania e Curacao, con i giocatori che si avvicinano alle rispettive panchine per rinfrescarsi e ricevere nuove indicazioni tattiche dai propri commissari tecnici.19:27

21' GOL! Germania-CURACAO 1-1! Rete di Comenencia! Incredibile a Houston: il Curacao trova il gol del pareggio. Dopo aver sofferto il dominio tedesco in avvio, la formazione caraibica fa 1-1 grazie al suo numero 8, che calcia dal limite dell’area, in posizione leggermente defilata sul centrodestra. Decisiva la deviazione di Kimmich, che spiazza Neuer e manda il pallone in rete.19:32

19' Primo squillo del Curacao, che riesce ad affacciarsi nella metà campo tedesca con un’azione piuttosto confusa. A concluderla è il capitano Leandro Bacuna, che prova il mancino dalla lunga distanza, ma il pallone termina ampiamente lontano dalla porta difesa da Neuer.19:22

17' Con il gol realizzato oggi, Nmecha ha firmato la rete più veloce (5'17") segnata da un giocatore della Germania alla sua prima partita da titolare in un Mondiale FIFA dai tempi di Philipp Lahm contro il Costa Rica nel 2006, quando andò a segno dopo appena 5'08".19:19

14' Si accende Wirtz! Il trequartista del Liverpool punta Floranus partendo da sinistra, lo supera accentrandosi sul destro e lascia partire una conclusione dalla distanza: il pallone termina di poco a lato del palo lontano.19:17

13' Nmecha continua a essere una vera spina nel fianco per il Curacao: il centrocampista del Borussia Dortmund riceve in area di rigore, controlla il pallone e conclude con il destro, ma il suo tiro è debole e centrale, consentendo questa volta a Room di bloccare senza difficoltà.19:16

11' Continua a spingere la Germania: questa volta è Musiala a saltare un avversario sulla trequarti e a servire Sané, che però, in precario equilibrio, colpisce male di sinistro e conclude a lato.19:14

9' Cosa stava per fare Nmecha! Scatenato il centrocampista tedesco, che riceve nuovamente al limite dell’area, questa volta sul centrodestra: controllo di destro e conclusione potente con il collo del piede, con il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Room.19:11

6' GOL! GERMANIA-Curacao 1-0! Rete di Nmecha! Grande azione dei tedeschi sviluppata sulla sinistra: Musiala viene inizialmente murato, ma il pallone torna al limite dell’area, dove il classe 2000 del Borussia Dortmund dialoga con Wirtz e poi calcia di prima intenzione con il destro verso il palo lontano, lì dove Room non può arrivare.19:09

2' Fin dai primi minuti appare chiaro il piano gara: la Germania gestisce il possesso e fa la partita, mentre il Curacao si compatta nella propria metà campo, limitandosi a difendere.19:05

Via al match! Primo possesso per il Curacao.19:03

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. A breve gli inni ufficiali, poi si inizia!18:54

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro marocchino Jalal Jayed, assistito dai connazionali Zakaria Brinssi e Mustapha Akarkad. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato al sudafricano Tom Abongile, coadiuvato dal connazionale Zikhile Siwela in qualità di assistente di riserva.18:10

Advocaat schiera un 4-3-1-2. Davanti a Room, la coppia centrale di difesa sarà composta da Bazoer e Obispo, con Floranus e Fonville sulle corsie laterali. In mediana ci sarà capitan Leandro Bacuna, affiancato dal fratello Juninho e da Comenencia. Sulla trequarti, invece, ecco Chong, alle spalle di Hansen e Locadia.19:45

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Curacao risponde con un 4-3-1-2: Room - Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville - Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna - Chong - Locadia, Hansen. Ct. Advocaat 19:46

Nagelsmann si affida ad una difesa a quattro formata da Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown, con Neuer tra i pali. In mediana Nmecha affiancherà Pavlovic, mentre sulla trequarti ci saranno Sané, Musiala e Wirtz, con Havertz unica punta. Dalla panchina, invece, Woltemade.18:00

FORMAZIONI UFFICIALI: La Germania scende in campo con un 4-2-3-1: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz. Ct: Nagelsmann18:00

Dall’altro lato, il Curacao ha raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo FIFA per la prima volta nella sua storia; la rappresentativa caraibica è la nazione più piccola per superficie e popolazione ad aver conquistato l'accesso a questa fase della competizione.14:22

La Germania si è qualificata ai Mondiali come vincitrice del Gruppo A nelle qualificazioni UEFA. Dopo aver perso l'esordio contro la Slovacchia, la formazione di Nagelsmann ha vinto le successive cinque partite in un girone che comprendeva anche Irlanda del Nord e Lussemburgo.14:21

La Germania partecipa al 21° Mondiale della sua storia, più partecipazioni di qualsiasi altra nazione europea e meno solo del Brasile (23) a livello generale. I tedeschi, inoltre, hanno vinto il torneo ben quattro volte, un record per una squadra europea al pari dell’Italia.14:21

Quella tra Germania e Curaçao sarà una sfida inedita: le due nazionali non si sono mai affrontate in precedenza in alcuna competizione. I tedeschi, inoltre, vantano un bilancio particolarmente positivo ai Mondiali contro selezioni provenienti dalle Americhe, avendo vinto 14 delle ultime 17 gare disputate contro avversarie del continente - completano il bilancio un pareggio e due sconfitte.14:21

All’Houston Stadium, in Texas, la Germania di Julian Nagelsmann farà il suo esordio nel Mondiale 2026, ospitato da Canada, Messico e Stati Uniti, affrontando Curaçao, nazionale alla sua prima storica partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo. Il calcio d’inizio è in programma alle 19:00 italiane, quando a Houston saranno invece le 12:00 locali.14:21

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Germania e Curacao, gara valida per la 1ª giornata del gruppo E dei Mondiali 2026.14:20

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