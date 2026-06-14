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Haiti-Scozia: 0-1 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts
14 Giugno 2026 ore 03:00
Haiti
0
Scozia
1
Partita finita
Arbitro: Mustapha Ghorbal
  1. 28' 0-1 John McGinn
0'
45'
90'
90'
98'

Era dal 1990 che la Scozia che non vinceva una partita ai Mondiali (2-1 sulla Svezia a Genova in quel caso). Vittoria meritata per i britannici, nonostante l'ottima partita giocata da Haiti, che nella ripresa ha anche sfiorato il pareggio. Scozzesi primi nel gruppo C, con tre punti. Brasile e Marocco hanno infatti pareggiato.

  1. Grande festa scozzese a Boston. La Scozia tornerà il campo il 19 giugno contro il Marocco. Mentre Haiti il 20 giugno sfiderà il Brasile di Ancelotti. Grazie per averci seguito, alla prossima.05:08

  2. 90'+8'

    Finisce qui. Storica vittoria per la Scozia. 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di McGinn. Haiti ko.05:02

  3. 90'+6'

    Gioco fermo, perché Casimir è rimasto dolorante a terra. Si allungherà il recupero.05:00

  4. 90'+5'

    Ammonito Kenny McLean. Intervento scomposto e fallosso su Casimir.04:59

  5. 90'+3'

    Scorre il cronometro nel recupero. Haiti rimane lì, per la Scozia spazi in contropiede.04:57

  6. 90'+1'

    Cartellino giallo per Findlay Curtis, che alza troppo la gamba su Casimir.04:56

  8. 90'

    Assegnati 6 minuti di recupero.04:54

  9. 88'

    Due minuti alla comunicazione del recupero, che sarà ampio. Haiti insiste.04:50

  10. 85'

    Haiti cambia ancora. Fuori Ruben Providence, dentro Yassin Fortuné.04:50

  11. 84'

    PIERROT. Che brivido per la Scozia. Prende il tempo benissimo e alza troppo la mira di testa. 04:50

  12. 84'

    Prova a resistere una stremata Scozia, gara comunque da applausi di Haiti, che ha dimostrato di non essere al Mondiale per caso.04:49

  14. 83'

    Fuori anche Lawrence Shankland, dentro Kenny McLean04:47

  15. 83'

    Altri due cambi per la Scozia. Fuori John McGinn, dentro il classe 2006 Findlay Curtis04:47

  16. 81'

    Contropiede velocissimo di Providence, respinto molto bene da Hanley.04:45

  17. 79'

    HAITI ATTACCA. Due conclusioni respinte. Prima di Bellegarde e poi di Providence.04:44

  18. 76'

    Un cambio anche per Haiti. Esce Wilson Isidor, entra Lenny Joseph.04:40

  20. 76'

    E infine fuori anche Aaron Hickey, dentro Nathan Patterson04:40

  21. 75'

    Esce anche Ché Adams, entra Lyndon Dykes04:40

  22. 75'

    Tre cambi per la Scozia. Fuori Ben Gannon-Doak, dentro Ryan Christie04:40

  23. 74'

    Risponde subito Haiti. Tiro cross deviato di Providence, che per poco non innesca sul secondo palo Isidor. Brividi per la Scozia.04:38

  24. 73'

    Occasionissima SCOZIA. Hickey di testa per McGinn, che incrocia troppo il sinistro da ottima posizione. Palla a lato.04:37

  26. 70'

    Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.04:34

  27. 67'

    Cooling break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa. 04:31

  28. 66'

    Haiti non cambia passo. Gira palla, ma senza verticalizzare. Scozia un po' stanca ora.04:30

  29. 63'

    Adams si sta allargando molto a sinistra in questa ripresa. Shankland invece più centrale. Congela il ritmo la Scozia.04:26

  30. 61'

    Prima sostituzione del match. Haiti cambia. Fuori Louicius Deedson, dentro Josué Casimir.04:25

  32. 58'

    Non ci sono occasioni da gol in questo secondo tempo. La Scozia rimane coperta e attenta.04:22

  33. 55'

    Cross da sinistra di McGinn, sul secondo palo arriva Gannon-Doak, fermato in corner.04:20

  34. 51'

    Si continua a viaggiare su ritmi alti. Regna comunque l'equilibrio. Viene fischiato ora il primo corner di tutto il match.04:16

  35. 48'

    Scozia che continua a cercare gli esterni Gannon-Doak e McGinn. Haiti sempre per vie centrali.04:12

  36. 47'

    Cartellino per l'ex Bologna Aaron Hickey: trattenuta vistosa su Providence.04:12

  38. 46'

    Si riparte! Via al secondo tempo di Haiti-Scozia. Nessun cambio.04:11

  39. A tra poco per la ripresa di questo fondamentale match del girone C, lo stesso di Brasile e Marocco. Vedremo se Haiti cambierà qualcosa dopo l'intervallo.03:55

  40. Primo tempo equilibrato a Boston. Haiti per nulla timoroso e anzi pericoloso in più occasioni. La Scozia ha più qualità: palo di McTominay e gol di McGinn. Ottima impressione del classe 2005 Ben Gannon-Doak. Una vera freccia a destra.03:55

  41. 45'+4'

    Finisce qui il primo tempo. Scozia avanti 1-0 grazie alla firma di McGinn al 28'.03:53

  42. 45'+3'

    Gannon-Doak a destra è imprendibile. Migliore in campo in questo primo tempo l'esterno del Bournemouth.03:52

  44. 45'

    Assegnati 4 minuti di recupero. Molto falloso Adams, spesso richiamato dall'arbitro in questa prima frazione.03:50

  45. 42'

    Scozia sempre molto fallosa. Haiti che rimane incollato al match. Gara viva e aperta in questo finale di primo tempo.03:47

  46. 39'

    Cartellino giallo per Jean-Ricner Bellegarde. Primo ammonito del match. Duro e in ritardo su Shankland.03:42

  47. 37'

    Haiti che rimane in partita, la Scozia invece cerca sempre di rallentare e poi cercare la verticalizzazione lunga.03:40

  48. 34'

    Vicina al pareggio HAITI. ci provano prima Providence e poi Pierrot, ma per due volte replica Gunn. Poi viene fischiato fuorigioco, ma la doppia occasione resta.03:38

  50. 32'

    All'età di 31 anni e 238 giorni, John McGinn è il giocatore più anziano ad aver segnato per la Scozia ai Mondiali FIFA, superando Kenny Dalglish (31 anni e 103 giorni) contro la Nuova Zelanda nel 1982.03:36

  51. 31'

    Gannon-Doak crossa in mezzo per Shankland, che colpisce di testa, ma mette a lato.03:35

  52. 30'

    Bolgia ora degli scozzesi in tribuna a Boston. La Scozia insiste. Gannon-Doak scatenato a destra.03:35

  53. 28'

    GOL! Haiti-SCOZIA 0-1. Rete di John McGinn. Lancio lungo per Adams, che lavora bene per Gannon-Doak, cross in mezzo, tocca Adams, respinge Placide, la palla arriva sul dischetto a McGinn, che calcia col mancino e, trovando un paio di deviazioni, vede il suo tiro finire in rete.03:34

  54. 27'

    Ripartita la sfida, Scozia che gestisce il possesso, ma fatica a cambiare ritmo. Haiti difende molto bene.03:30

  56. 23'

    Hydration break o cooling break. Insomma, tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, ma buoni ritmi.03:26

  57. 20'

    Sta riprendendo campo e fiducia la Scozia ora. Molto imprecise però le due punte.03:23

  58. 17'

    PALO CLAMOROSO di McTominay! Gannon-Doak lavora benissimo a destra, tocca al giocatore del Napoli, che spara col destro. Palo pieno, grande chance per la Scozia qui.03:21

  59. 14'

    Scozia molto bassa e con enorme fatica nell'attaccare la metà campo di Haiti. Più brillanti i calciatori della Nazionale americana.03:18

  60. 10'

    Haiti bene in partita comunque. E molto rapido quando riparte e si distende. Deve stare attenta la Scozia dietro. Per adesso poco in partita McTominay.03:13

  62. 8'

    Insiste la Scozia e gira palla, alla ricerca del varco giusto. Scozia questa sera vestita in rosso, mentre Haiti in maglia bianca.03:11

  63. 5'

    Risponde Haiti. Si invola e ci prova da fuori Louicius Deedson, senza inquadrare la porta.03:09

  64. 3'

    Ritmi subito altissimi, attacca e spinge la Scozia. Ci prova proprio il classe 2005 Gannon-Doak. Sicuro in presa bassa Placide.03:06

  65. PARTITI! Via al match, si comincia. Inizia il Mondiale di Haiti e Scozia.03:03

  66. Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con Haiti, poi quello scozzese. Grande atmosfera a Boston.02:56

  68. Ovviamente da tenere d'occhio ben tre giocatori del campionato italiano: Scott McTominay del Napoli, Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino. Tra poco si parte.02:44

  69. Arbitro di Haiti-Scozia sarà Mustapha Ghorbal (Algeria). Al VAR invece ci sarà Abdullah Dhafer Abdullah Al Haidan Al Shehri. Fischio d'inizio alle ore 3 italiane (le 21 locali). Si gioca al Boston Stadium, negli Stati Uniti.02:43

  70. Questo sarà il primo confronto in assoluto tra Haiti e Scozia, nonché la prima sfida di Haiti contro un'avversaria proveniente dalle Isole Britanniche. Haiti parteciperà ai Mondiali per la seconda volta, dopo quella del 1974.02:40

  71. FORMAZIONI - Mignè sceglie Providence come freccia mancina, mentre Clarke punta sulla coppia Shankland-Ché Adams. Ma soprattutto lancia il giovanisso Gannon-Doak: all'età di 20 anni e 214 giorni, diventerà il giocatore più giovane ad aver mai rappresentato la Scozia nella Coppa del Mondo FIFA.02:40

  72. SCOZIA (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Adams. CT: Clarke.02:38

  74. HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Ricardo Adè, Experience; Deedson, Bellegarde, Jacques, Providence; Pierrot, Isidor. CT: Migné. 02:36

  75. Buonanotte e benvenuti alla diretta scritta di Haiti-Scozia, match valido per la 1a giornata del girone C. Lo stesso in cui poco fa Brasile-Marocco è terminata 1-1.02:33

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Boston Stadium
    Città: Foxborough, Massachusetts
    Capienza: 65000 spettatori02:33

    Boston Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Haiti - Scozia

Haiti
Scozia
TITOLARI HAITI
  • (1) JOHNY PLACIDE (P)
  • (8) MARTIN EXPÉRIENCE (D)
  • (4) RICARDO ADÉ (D)
  • (2) CARLENS ARCUS (D)
  • (5) HANNES DELCROIX (D)
  • (11) LOUICIUS DEEDSON (C)
  • (15) RUBEN PROVIDENCE (C)
  • (17) DANLEY JEAN JACQUES (C)
  • (10) JEAN-RICNER BELLEGARDE (C)
  • (18) WILSON ISIDOR (A)
  • (20) FRANTZDY PIERROT (A)
PANCHINA HAITI
  • (7) DERRICK ETIENNE (A)
  • (22) JEAN-KÉVIN DUVERNE (D)
  • (3) KEETO THERMONCY (D)
  • (14) GARVEN METUSALA (D)
  • (6) CARL SAINTÉ (C)
  • (23) JOSUÉ DUVERGER (P)
  • (25) DOMINIQUE SIMON (C)
  • (21) JOSUÉ CASIMIR (A)
  • (9) DUCKENS NAZON (A)
  • (16) LENNY JOSEPH (A)
  • (24) WILGUENS PAUGAIN (D)
  • (19) YASSIN FORTUNÉ (A)
  • (26) WOODENSKY PIERRE (C)
  • (12) ALEXANDRE PIERRE (P)
  • (13) DUKE LACROIX (D)
ALLENATORE HAITI
  • Sébastien Migné
TITOLARI SCOZIA
  • (1) ANGUS GUNN (P)
  • (13) JACK HENDRY (D)
  • (2) AARON HICKEY (D)
  • (3) ANDY ROBERTSON (D)
  • (5) GRANT HANLEY (D)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (C)
  • (4) SCOTT MCTOMINAY (C)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (20) LAWRENCE SHANKLAND (A)
  • (10) CHÉ ADAMS (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (9) LYNDON DYKES (A)
  • (25) FINDLAY CURTIS (A)
  • (22) NATHAN PATTERSON (D)
  • (15) JOHN SOUTTAR (D)
  • (12) LIAM KELLY (P)
  • (8) TYLER FLETCHER (C)
  • (21) CRAIG GORDON (P)
  • (11) RYAN CHRISTIE (C)
  • (24) ANTHONY RALSTON (D)
  • (23) KENNY MCLEAN (C)
  • (16) DOMINIC HYAM (D)
  • (14) ROSS STEWART (A)
  • (18) GEORGE HIRST (A)
  • (26) SCOTT MCKENNA (D)
  • (6) KIERAN TIERNEY (D)
ALLENATORE SCOZIA
  • Steve Clarke
PREPARTITA

Haiti - Scozia è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 14 giugno alle ore 03:00 allo stadio Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts.
Arbitro di Haiti - Scozia sarà Mustapha Ghorbal. Al VAR invece ci sarà Abdullah Dhafer Abdullah Al Haidan Al Shehri.

Dove vedere Haiti-Scozia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Haiti-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 14 giugno.
Haiti-Scozia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Haiti - Scozia sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Haiti - Scozia Live

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