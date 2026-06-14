Era dal 1990 che la Scozia che non vinceva una partita ai Mondiali (2-1 sulla Svezia a Genova in quel caso). Vittoria meritata per i britannici, nonostante l'ottima partita giocata da Haiti, che nella ripresa ha anche sfiorato il pareggio. Scozzesi primi nel gruppo C, con tre punti. Brasile e Marocco hanno infatti pareggiato.