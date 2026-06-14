Era dal 1990 che la Scozia che non vinceva una partita ai Mondiali (2-1 sulla Svezia a Genova in quel caso). Vittoria meritata per i britannici, nonostante l'ottima partita giocata da Haiti, che nella ripresa ha anche sfiorato il pareggio. Scozzesi primi nel gruppo C, con tre punti. Brasile e Marocco hanno infatti pareggiato.
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Grande festa scozzese a Boston. La Scozia tornerà il campo il 19 giugno contro il Marocco. Mentre Haiti il 20 giugno sfiderà il Brasile di Ancelotti. Grazie per averci seguito, alla prossima.05:08
90'+8'
Finisce qui. Storica vittoria per la Scozia. 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di McGinn. Haiti ko.05:02
90'+6'
Gioco fermo, perché Casimir è rimasto dolorante a terra. Si allungherà il recupero.05:00
90'+5'
Ammonito Kenny McLean. Intervento scomposto e fallosso su Casimir.04:59
90'+3'
Scorre il cronometro nel recupero. Haiti rimane lì, per la Scozia spazi in contropiede.04:57
90'+1'
Cartellino giallo per Findlay Curtis, che alza troppo la gamba su Casimir.04:56
90'
Assegnati 6 minuti di recupero.04:54
88'
Due minuti alla comunicazione del recupero, che sarà ampio. Haiti insiste.04:50
85'
Haiti cambia ancora. Fuori Ruben Providence, dentro Yassin Fortuné.04:50
84'
PIERROT. Che brivido per la Scozia. Prende il tempo benissimo e alza troppo la mira di testa. 04:50
84'
Prova a resistere una stremata Scozia, gara comunque da applausi di Haiti, che ha dimostrato di non essere al Mondiale per caso.04:49
83'
Fuori anche Lawrence Shankland, dentro Kenny McLean04:47
83'
Altri due cambi per la Scozia. Fuori John McGinn, dentro il classe 2006 Findlay Curtis04:47
81'
Contropiede velocissimo di Providence, respinto molto bene da Hanley.04:45
79'
HAITI ATTACCA. Due conclusioni respinte. Prima di Bellegarde e poi di Providence.04:44
76'
Un cambio anche per Haiti. Esce Wilson Isidor, entra Lenny Joseph.04:40
76'
E infine fuori anche Aaron Hickey, dentro Nathan Patterson04:40
75'
Esce anche Ché Adams, entra Lyndon Dykes04:40
75'
Tre cambi per la Scozia. Fuori Ben Gannon-Doak, dentro Ryan Christie04:40
74'
Risponde subito Haiti. Tiro cross deviato di Providence, che per poco non innesca sul secondo palo Isidor. Brividi per la Scozia.04:38
73'
Occasionissima SCOZIA. Hickey di testa per McGinn, che incrocia troppo il sinistro da ottima posizione. Palla a lato.04:37
70'
Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.04:34
67'
Cooling break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa. 04:31
66'
Haiti non cambia passo. Gira palla, ma senza verticalizzare. Scozia un po' stanca ora.04:30
63'
Adams si sta allargando molto a sinistra in questa ripresa. Shankland invece più centrale. Congela il ritmo la Scozia.04:26
61'
Prima sostituzione del match. Haiti cambia. Fuori Louicius Deedson, dentro Josué Casimir.04:25
58'
Non ci sono occasioni da gol in questo secondo tempo. La Scozia rimane coperta e attenta.04:22
55'
Cross da sinistra di McGinn, sul secondo palo arriva Gannon-Doak, fermato in corner.04:20
51'
Si continua a viaggiare su ritmi alti. Regna comunque l'equilibrio. Viene fischiato ora il primo corner di tutto il match.04:16
48'
Scozia che continua a cercare gli esterni Gannon-Doak e McGinn. Haiti sempre per vie centrali.04:12
47'
Cartellino per l'ex Bologna Aaron Hickey: trattenuta vistosa su Providence.04:12
46'
Si riparte! Via al secondo tempo di Haiti-Scozia. Nessun cambio.04:11
A tra poco per la ripresa di questo fondamentale match del girone C, lo stesso di Brasile e Marocco. Vedremo se Haiti cambierà qualcosa dopo l'intervallo.03:55
Primo tempo equilibrato a Boston. Haiti per nulla timoroso e anzi pericoloso in più occasioni. La Scozia ha più qualità: palo di McTominay e gol di McGinn. Ottima impressione del classe 2005 Ben Gannon-Doak. Una vera freccia a destra.03:55
45'+4'
Finisce qui il primo tempo. Scozia avanti 1-0 grazie alla firma di McGinn al 28'.03:53
45'+3'
Gannon-Doak a destra è imprendibile. Migliore in campo in questo primo tempo l'esterno del Bournemouth.03:52
45'
Assegnati 4 minuti di recupero. Molto falloso Adams, spesso richiamato dall'arbitro in questa prima frazione.03:50
42'
Scozia sempre molto fallosa. Haiti che rimane incollato al match. Gara viva e aperta in questo finale di primo tempo.03:47
39'
Cartellino giallo per Jean-Ricner Bellegarde. Primo ammonito del match. Duro e in ritardo su Shankland.03:42
37'
Haiti che rimane in partita, la Scozia invece cerca sempre di rallentare e poi cercare la verticalizzazione lunga.03:40
34'
Vicina al pareggio HAITI. ci provano prima Providence e poi Pierrot, ma per due volte replica Gunn. Poi viene fischiato fuorigioco, ma la doppia occasione resta.03:38
32'
All'età di 31 anni e 238 giorni, John McGinn è il giocatore più anziano ad aver segnato per la Scozia ai Mondiali FIFA, superando Kenny Dalglish (31 anni e 103 giorni) contro la Nuova Zelanda nel 1982.03:36
31'
Gannon-Doak crossa in mezzo per Shankland, che colpisce di testa, ma mette a lato.03:35
30'
Bolgia ora degli scozzesi in tribuna a Boston. La Scozia insiste. Gannon-Doak scatenato a destra.03:35
28'
GOL! Haiti-SCOZIA 0-1. Rete di John McGinn. Lancio lungo per Adams, che lavora bene per Gannon-Doak, cross in mezzo, tocca Adams, respinge Placide, la palla arriva sul dischetto a McGinn, che calcia col mancino e, trovando un paio di deviazioni, vede il suo tiro finire in rete.03:34
27'
Ripartita la sfida, Scozia che gestisce il possesso, ma fatica a cambiare ritmo. Haiti difende molto bene.03:30
23'
Hydration break o cooling break. Insomma, tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, ma buoni ritmi.03:26
20'
Sta riprendendo campo e fiducia la Scozia ora. Molto imprecise però le due punte.03:23
17'
PALO CLAMOROSO di McTominay! Gannon-Doak lavora benissimo a destra, tocca al giocatore del Napoli, che spara col destro. Palo pieno, grande chance per la Scozia qui.03:21
14'
Scozia molto bassa e con enorme fatica nell'attaccare la metà campo di Haiti. Più brillanti i calciatori della Nazionale americana.03:18
10'
Haiti bene in partita comunque. E molto rapido quando riparte e si distende. Deve stare attenta la Scozia dietro. Per adesso poco in partita McTominay.03:13
8'
Insiste la Scozia e gira palla, alla ricerca del varco giusto. Scozia questa sera vestita in rosso, mentre Haiti in maglia bianca.03:11
5'
Risponde Haiti. Si invola e ci prova da fuori Louicius Deedson, senza inquadrare la porta.03:09
3'
Ritmi subito altissimi, attacca e spinge la Scozia. Ci prova proprio il classe 2005 Gannon-Doak. Sicuro in presa bassa Placide.03:06
PARTITI! Via al match, si comincia. Inizia il Mondiale di Haiti e Scozia.03:03
Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con Haiti, poi quello scozzese. Grande atmosfera a Boston.02:56
Ovviamente da tenere d'occhio ben tre giocatori del campionato italiano: Scott McTominay del Napoli, Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino. Tra poco si parte.02:44
Arbitro di Haiti-Scozia sarà Mustapha Ghorbal (Algeria). Al VAR invece ci sarà Abdullah Dhafer Abdullah Al Haidan Al Shehri. Fischio d'inizio alle ore 3 italiane (le 21 locali). Si gioca al Boston Stadium, negli Stati Uniti.02:43
Questo sarà il primo confronto in assoluto tra Haiti e Scozia, nonché la prima sfida di Haiti contro un'avversaria proveniente dalle Isole Britanniche. Haiti parteciperà ai Mondiali per la seconda volta, dopo quella del 1974.02:40
FORMAZIONI - Mignè sceglie Providence come freccia mancina, mentre Clarke punta sulla coppia Shankland-Ché Adams. Ma soprattutto lancia il giovanisso Gannon-Doak: all'età di 20 anni e 214 giorni, diventerà il giocatore più giovane ad aver mai rappresentato la Scozia nella Coppa del Mondo FIFA.02:40
Buonanotte e benvenuti alla diretta scritta di Haiti-Scozia, match valido per la 1a giornata del girone C. Lo stesso in cui poco fa Brasile-Marocco è terminata 1-1.02:33
Dove si gioca la partita:
Stadio: Boston Stadium Città: Foxborough, Massachusetts Capienza: 65000 spettatori02:33
Formazioni Haiti - Scozia
Haiti
Scozia
TITOLARI HAITI
(1) JOHNY PLACIDE (P)
(8) MARTIN EXPÉRIENCE (D)
(4) RICARDO ADÉ (D)
(2) CARLENS ARCUS (D)
(5) HANNES DELCROIX (D)
(11) LOUICIUS DEEDSON (C)
(15) RUBEN PROVIDENCE (C)
(17) DANLEY JEAN JACQUES (C)
(10) JEAN-RICNER BELLEGARDE (C)
(18) WILSON ISIDOR (A)
(20) FRANTZDY PIERROT (A)
PANCHINA HAITI
(7) DERRICK ETIENNE (A)
(22) JEAN-KÉVIN DUVERNE (D)
(3) KEETO THERMONCY (D)
(14) GARVEN METUSALA (D)
(6) CARL SAINTÉ (C)
(23) JOSUÉ DUVERGER (P)
(25) DOMINIQUE SIMON (C)
(21) JOSUÉ CASIMIR (A)
(9) DUCKENS NAZON (A)
(16) LENNY JOSEPH (A)
(24) WILGUENS PAUGAIN (D)
(19) YASSIN FORTUNÉ (A)
(26) WOODENSKY PIERRE (C)
(12) ALEXANDRE PIERRE (P)
(13) DUKE LACROIX (D)
ALLENATORE HAITI
Sébastien Migné
TITOLARI SCOZIA
(1) ANGUS GUNN (P)
(13) JACK HENDRY (D)
(2) AARON HICKEY (D)
(3) ANDY ROBERTSON (D)
(5) GRANT HANLEY (D)
(17) BEN GANNON-DOAK (C)
(4) SCOTT MCTOMINAY (C)
(19) LEWIS FERGUSON (C)
(7) JOHN MCGINN (C)
(20) LAWRENCE SHANKLAND (A)
(10) CHÉ ADAMS (A)
PANCHINA SCOZIA
(9) LYNDON DYKES (A)
(25) FINDLAY CURTIS (A)
(22) NATHAN PATTERSON (D)
(15) JOHN SOUTTAR (D)
(12) LIAM KELLY (P)
(8) TYLER FLETCHER (C)
(21) CRAIG GORDON (P)
(11) RYAN CHRISTIE (C)
(24) ANTHONY RALSTON (D)
(23) KENNY MCLEAN (C)
(16) DOMINIC HYAM (D)
(14) ROSS STEWART (A)
(18) GEORGE HIRST (A)
(26) SCOTT MCKENNA (D)
(6) KIERAN TIERNEY (D)
ALLENATORE SCOZIA
Steve Clarke
PREPARTITA
Haiti - Scozia è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 14 giugno alle ore 03:00 allo stadio Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts. Arbitro di Haiti - Scozia sarà Mustapha Ghorbal. Al VAR invece ci sarà Abdullah Dhafer Abdullah Al Haidan Al Shehri.
Dove vedere Haiti-Scozia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Haiti-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 14 giugno. Haiti-Scozia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Haiti - Scozia sulla Guida TV.