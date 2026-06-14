Olanda e Giappone chiudono sul 2-2 una gara equilibrata e dai due volti, con un primo tempo bloccato e una ripresa più intensa e ricca di gol. Gli orange vanno due volte in vantaggio ma il Giappone risponde sempre con ordine e grande carattere. I nipponici riescono così a strappare un punto tanto prezioso quanto meritato.
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L’Olanda tornerà il campo il 20 giugno contro la Svezia. Mentre il Giappone il 21 giugno sfiderà la Tunisia. Grazie per averci seguito, alla prossima.00:46
90'+6'
FINISCE QUI. Il Giappone riesce a rimontare per due volte i vantaggi degli orange, strappando un pareggio meritato al termine di una gara combattuta e ricca di episodi.23:58
90'+3'
Scorre il cronometro nel recupero. A metà dei sei minuti assegnati prova a spingere l'Olanda ma il Giappone non si scompone.23:55
90'+1'
Cartellino Giallo Micky van de Ven per un fallo su Junya Ito00:22
90'+1'
Assegnati 6 minuti di recupero.23:52
89'
GOL! Olanda-GIAPPONE 2-2! Rete di Daichi Kamada! Sugli sviluppi di un corner, Koki Ogawa svetta più in alto di tutti e indirizza il pallone verso la porta; la deviazione decisiva è di Kamada, che beffa Verbruggen e firma il nuovo pareggio nipponico.01:01
86'
Ultimi cinque minuti, poi la comunicazione del recupero, che sarà ampio. Giappone che non molla.23:45
85'
Ultimo cambio per l'Olanda. Fuori un'intraprendente Cody Gakpo, dentro Brian Brobbey23:44
84'
Esce Ayase Ueda per il Giappone, dentro Kento Shiogai23:43
83'
Cartellino Giallo per Memphis Depay che staccando non guarda la palla e travolge direttamente l'avversario.23:43
81'
Cambia ancora l'Olanda. Esce Ryan Gravenberch ed entra Nathan Aké. Gli Orange passano così a tre dietro.23:41
80'
Il Giappone, sempre ben organizzato, riparte e arriva in area dell'Olanda. La conclusione fuori equilibrio di Yukinari Sugawara si spegne però tra le braccia di Verbruggen.23:40
75'
Infine Takefusa Kubo lascia il posto a Koki Ogawa23:36
75'
L'ex Bologna Takehiro Tomiyasu entra al posto di Tsuyoshi Watanabe 23:36
75'
Triplo cambio anche per il Giappone. Esce Ritsu Doan ed entra Yukinari Sugawara23:35
73'
Occasione per Cody Gapko. Ancora una volta l'esterno riceve largo sulla sinistra e rientra. La sua conclusione a chiudere sul primo palo trova un attento Zion Suzuki che accompagna in calcio d'angolo.23:36
70'
E infine fuoriTijjani Reijnders, dentro Quinten Timber23:30
70'
Esce anche Crysencio Summerville per Teun Koopmeiners23:30
70'
Tre cambi per l'Olanda. Fuori Donyell Malen, dentro Memphis Depay.23:29
70'
Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.23:29
68'
Cooling break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.23:27
66'
Prima sostituzione del match. Cambia il Giappone. Fuori Daizen Maeda, dentro Junya Ito.23:27
64'
GOL! OLANDA-Giappone 2-1! Rete di Crysencio Summerville! Terzo tiro nel secondo tempo e terzo gol. Un altro assist per Ryan Gravenberch che appoggia per Summerville al limite dell'area, conclusione molto angolata che bacia il palo e firma il nuovo vantaggio orange.23:26
61'
Cartellino giallo per Crysencio Summerville. Primo ammonito del match. Ferma una rapida ripartenza del Giappone con i suoi malposizionati.23:23
57'
GOL! Olanda-GIAPPONE 1-1! Rete di Keito Nakamura! Destro secco dal limite dell'area dell'esterno che, anche grazie a una deviazione di Maeda, sorprende Verbruggen e firma l'immediato pareggio. 23:38
51'
GOL! OLANDA-Giappone 1-0! Rete di Virgil van Dijk! Il Giappone si perde colpevolmente il difensore in area che raccoglie il cross di Ryan Gravenberch dalla destra e con un colpo da bilardo di testa bacia il palo portando in vantaggio gli Orange al Dallas Stadium!23:15
46'
Si riparte! Via al secondo tempo di Olanda-Giappone. Nessun cambio.01:01
A tra poco per la ripresa di questo fondamentale match del girone F.00:46
Primo tempo a due velocità tra Olanda e Giappone: dopo un avvio bloccato, con il solo tiro di Donyell Malen nei primi 25 minuti, la gara si è accesa dopo il cooling break, quando sono arrivate tutte le altre sette conclusioni della frazione. Protagonista proprio Malen, il giocatore più cercato e più attivo degli orange, con già tre conclusioni nello specchio e costante riferimento offensivo per i suoi compagni.00:46
45'+4'
Finisce qui il primo tempo. 0-0 e squadre negli spogliatoi.22:59
45'+3'
Terza conclusione per Donyell Malen che sicuramente è il più attivo dei suoi. Da un altro corner di Tijani Reijnders l'attaccante della Roma colpisce di nuovo di testa ma stavolta la conclusione è debole.22:49
45'
Assegnati 3 minuti di recupero. Gara viva e aperta in questo finale di primo tempo.22:47
42'
Il Giappone alza i giri del motore e costruisce due buone occasioni in rapida successione. Stavolta sulla destra è prima Keito Nakamura a rendersi pericoloso, poi tocca ad Ayase Ueda da posizione più angolata: entrambi sfiorano il vantaggio, ma le loro conclusioni si spengono sull'esterno della rete.22:47
38'
Altra occasione per l'Olanda da calcio da fermo, stavolta dagli sviluppi di un piazzato sbuca Cody Gapko che però arriva lungo e spara altissimo.23:08
34'
Doppia occasione di testa per l'Olanda. Sul calcio d'angolo battuto da Tijani Reijnders, Donyell Malen riesce a colpire in mezzo a due difensori giapponesi, ma Suzuki si supera ancora con un riflesso straordinario. Sugli sviluppi dell'azione arriva un altro traversone in area: questa volta è Micky Van de Ven a colpire di testa, ma il suo tentativo termina alto.22:40
30'
Si accentra Cody Gakpo che attira il raddoppio della difesa giapponese e cambia gioco verso Denzel Dumfries sul lato opposto. L'esterno però arriva con un attimo di ritardo e il suo tentativo di sponda termina sopra la traversa. Un'azione che ricorda da vicino i meccanismi offensivi dell'Inter nella passata stagione.22:34
28'
Bella trama del Giappone che libera Keito Nakamura al limite. L'esterno esita un istante di troppo e scarica per Hiroki Ito, il cui tiro dalla distanza si spegne altissimo.22:30
26'
Ripartita la sfida, Olanda che gestisce il possesso, ma il Giappone difende molto bene.22:26
23'
E' il momento di idratarsi per i giocatori in campo, quindi tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, ma buoni ritmi.22:24
21'
Possesso ragionato dell'Olanda, che prova a costruire con qualità. Il Giappone risponde con grande organizzazione, pressando con intensità e togliendo riferimenti agli attaccanti avversari.22:22
15'
Sfonda sulla sinistra il Giappone con Shogo Taniguchi che crossa in mezzo e trova Deizen Maeda. Bloccato il suo tentativo da un buon intervento di Jan Paul van Hecke che sbroglia questa situazione pericolosa.22:18
10'
Prova a rispondere il Giappone che gira palla con un buon ritmo alla ricerca del varco giusto. Olanda questa sera con il classico completo arancione, giapponesi invece in maglia blu e pantaloncini bianchi.22:14
3'
Subito un lampo di Donyell Malen: protegge palla spalle alla porta, si gira rapidamente e lascia partire una conclusione potente e piuttosto angolata. Zion Suzuki risponde presente, distendendosi con grande reattività per deviare il pallone in calcio d'angolo.22:13
PARTITI! Via al match, si comincia. Inizia il Mondiale di Olanda e Giappone.22:00
Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con l’Olanda, poi quello giapponese. Bella atmosfera al Dallas Stadium, tra poco si parte.21:54
Arbitrerà lo statunitense Ismail Elfath. Si gioca al Dallas Stadium, negli Stati Uniti. Fischio d'inizio alle ore 22 italiane (le 15 locali). 21:20
Olanda e Giappone si affronteranno per la seconda volta nella storia della Coppa del Mondo FIFA; il precedente risale alla fase a gironi del 2010, quando gli olandesi vinsero 1-0 grazie a un gol di Wesley Sneijder.21:24
Un giocatore del campionato italiano per parte: l’attaccante della Roma Donyell Malen, lato Olanda e l’estremo difensore del Parma Zion Suzuki, lato Giappone. 21:51
L'Olanda schiera un XI titolare privo di giocatori provenienti dall'Eredivisie in una partita dei Mondiali per la prima volta in assoluto, mentre il Giappone schiera dal 1' due giocatori provenienti dal massimo campionato olandese (Tsuyoshi Watanabe e Ayase Ueda, entrambi del Feyenoord).21:16
Giappone con Ueda come punta più avanzata, sostenuto da Kubo e Maeda. L'assenza pesante è quella di Endo, centrocampista del Liverpool, costretto a rinunciare ai Mondiali per infortunio. In mezzo al campo titolare l'ex laziale Kamada.21:13
OIanda guidata da Donyell Malen, che fungerà da riferimento offensivo in un tridente completato da Summerville e Gakpo: parte dalla panchina Depay, ancora non al 100%. Titolare anche l'ex rossonero Reijnders in mezzo al campo. Dumfries farà il terzino puro anche complice anche l'assenza di Timber, inizialmente convocato ma costretto a saltare il torneo per infortunio.21:12
Olanda - Giappone è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 14 giugno alle ore 22:00 allo stadio Dallas Stadium di Arlington, Texas. Arbitro di Olanda - Giappone sarà Ismail Elfath. Al VAR invece ci sarà Armando Villarreal.
Dove vedere Olanda-Giappone di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Olanda-Giappone si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 22:00 (mezz'ora prima) del 14 giugno. Olanda-Giappone verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Olanda - Giappone sulla Guida TV.