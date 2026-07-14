Grazie per aver seguito la diretta della prima semifinale di questo Mondiale tra Francia e Spagna. I prossimi appuntamenti saranno la semifinale tra Inghilterra e Argentina (mercoledì 15), la finalissima di New York del 19 luglio e la finalina per il terzo posto.23:11

90'+7' Finisce qui: la Spagna batte con un perentorio 2-0 la Francia e stacca il pass per la seconda finale mondiale della sua storia. Decisive le reti di Oyarzabal e Pedro Porro per la squadra di de la Fuente, che sfiderà la vincente tra Inghilterra e Argentina. 23:00

90'+4' Ci prova Dembelé, ma l'azione didisturbo di Cucurella favorisce la presa sicura di Unai Simon. 22:57

90'+3' Inizia la festa per itifosi spagnoli presenti a Dallas: la formazione iberica è ad un passo dalla sua seconda finale ai Mondiali, dopo quella vinta nel 2010 contro l'Olanda.22:56

90'+1' Prodigioso salvataggio di Cucurella su Mbappé: corner che il classe '98 festeggia come un gol. 22:55

90' Saranno sette i minuti di recupero. 22:54

89' Spagna ad un passo dalla finale di New York. A una manciata di secondi dal recupero la nazionale di de la Fuente comanda 2-0.22:53

88' Punizione per la Francia dal limite dell'area di rigore spagnola di cui si incarica Mbappé: destro sopra la traversa.22:51

86' Cartellino giallo per Kylian Mbappé: gesto di frustrazione nei confronti di Unai Simon totalmente gratuito. 22:49

84' Sostituzione per la Spagna: out Álex Baena, al sup posto Nico Williams.22:47

84' Sostituzione per la Spagna: esce Pedro Porro che lascia il posto a Marcos Llorente.22:47

83' Fa tutto Unai Simon: il portiere della Spagna prima esce per anticipare Mbappé, ma la porta rimane scoperta; il pallone arriva a Doué che però ci mette troppo a calciare e alla fine è ancora l'estremo difensore spagnolo a salvare tutto. 22:47

82' La Francia deve cambiare passo se vuole riaprire il match: a 10 minuti dalla fine è sotto di due gol. 22:43

80' Spunto sulla fascia sinistra di Théo Hernández, ma il cross rasoterra viene intercettato da Unai Simon. 22:42

78' A un passo dal 3-0 la Spagna con Ferran Torres che di testa manca lo specchio della porta per una manciata di centimetri. 22:41

78' Sostituzione per la Spagna: Fabián Ruiz lascia il posto a Pedri.22:40

78' Sostituzione Spagna: Dani Olmo lascia il posto a Mikel Merino.22:40

76' Fallo di Yamal su Mbappé: punizione sulla trequarti per la Francia. 22:39

74' Sostituzione anche per la Spagna: out tra gli applausi dei tifosi spagnoli Mikel Oyarzabal, al suo posto Ferran Torres.22:36

73' Si riparte. 22:36

72' Sostituzione per la Francia: Michael Olise esce e al suo posto entra Rayan Cherki.22:35

72' Sostituzione per la Francia: Lucas Digne lascia il posto a Théo Hernández.22:34

70' Secondo cooling break del match. 22:31

67' Destro di Mbappé deviato in corner: si è acceso il francese.22:30

64' Nessun pericolo sul traversone di Olise dalla bandierina: si riparte con il possesso per la Spagna. 22:28

63' Mbappé si mette in proprio sulla corsia di sinistra e guadagna un calcio d'angolo che fa risalire la Francia. 22:27

61' Gol annullato a Yamal: il classe 2007 aveva siglato il tris con un sinistro a giro incredibile, ma la posizione di partenza era leggeremente oltre. Giusta la decisione dell'arbitro. 22:25

58' GOOOL! Francia-SPAGNA 0-2! Rete di Pedro Porro: triangolazione perfetta della Spagna con la sponda di Dani Olmo e la conclusione che trafigge Maignan del classe '99 del Tottenham. 22:22

57' Sostituzione per la Francia: Bradley Barcola lascia spazio a Désiré Doué. Si tratta del terzo cambio per Deschamps, dopo quelli di Saliba e Rabiot. 22:19

54' Giropalla della Francia sulla trequarti spagnola, ma la squadra di Deschamps sembra sfiduciata: si riparte dal comodo intervento di Unai Simon. 22:17

52' Ancora Spagna, con Oyarzabal riceve palla al limite dell'area, si gira e calcia: pallone alto sopra la traversa. 22:15

51' Guizzo di Yamal sull'out di destra, il gioiellino del Barcellona si allunga il pallone sul fondo ma la posizione di partenza era nettamente in fuorigioco: tutto fermo per Barton su segnalazione del guardalinee. 22:14

50' Mbappé prova a far correre Barcola tra le linee, ma la Spagna non concede spazi alla manovra offensiva. 22:12

48' Prova a salire subito la Francia, ma Laporte rovina l'iniziativa di Olise.22:10

47' Si riparte a Dallas: al via il secondo tempo di Francia-Spagna. 22:07

46' Sostituzione per la Francia: Deschamps toglie l'ammonito Adrien Rabiot e manda in campo Manu Koné. 22:06

Chiude avanti la Spagna a Dallas dopo i primi 45' di gara. In un primo tempo piuttosto equilibrato pesa l'intervento scellerato di Digne su Yamal al 21', che porta al calcio di rigore per la formazione di de la Fuente. Dal dischetto non sbaglia Oyarzabal, che supera Maignan con un mancino vincente. 21:55

45'+6' Duplice fischio di Barton: la prima frazione si chiude con la Spagna in vantaggio grazie alla rete di Oyarzabal su calcio di rigore. 21:52

45'+5' Fallo su Olise commesso da Baena: punizione a metà campo per la formazione di Deschamps. 21:50

45'+3' Azione insistita della Franicia sulla trequarti spagnola: alla fine però l'azione viene interrotta dall'arbitro per posizione di offside. 21:48

45' Saranno sei i minuti di recupero. 21:46

44' Calcio di punizione dal limite concesso alla Francia per un intervento di Fabian su Dembelé, ma lo spagnolo non ha toccato l'avversario e il direttore di gara dopo una manciata di secondi torna sui propri passi. 21:45

42' Uscita prodigiosa di Unai Simon che anticipa con grande coraggio Mbappé lanciato a tutta velocità verso la porta difesa dal'estremo difensore dell'Athletic Bilbao. 21:44

38' Azione magistrale della Spagna confezionata da Rodri, Yamal e Baena: provvidenziale Upamecano a chiudere in angolo su Fabian.21:39

37' Dalla parte opposta si mette in proprio Pedro Porro, ma il tentativo è velleitario anche per lo spagnolo: pallone sul fondo. 21:37

36' Ci prova Barcola dalla distanza: destro alto.21:37

34' Che rischio per la Francia!!! Unai Simon dal fondo calcia un pallone profondissimo per Baena, Upamecano legge male la traiettoria e Maignan esce fuori tempo, ma l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. 21:36

32' Nulla di fatto sulla punizione guadagnata da Olise nei pressi della linea laterale: il pallone lo blocca senza problemi Unai Simon. 21:34

31' Cartellino giallo per Marc Cucurella, secondo ammonito della gara: punito l'intervento scomposto su Olise sulla linea laterale. 21:31

30' Sostituzione per la Francia: William Saliba butta il pallone in fallo laterale e chiama il cambio. Al suo posto entra Maxence Lacroix. 21:31

27' Si riparte!21:27

24' Mikel Oyarzabal ha realizzato il suo quinto gol in questa fase finale della Coppa del Mondo; nessun giocatore spagnolo ha mai segnato di più in una singola edizione della competizione (cinque anche per Emilio Butragueño nel 1986 e David Villa nel 2010).21:27

23' Arriva, proprio dopo il vantaggio di Oyarzabal, il primo cooling break della gara. 21:25

22' GOOOL! Francia-SPAGNA 0-1. Rete di Mikel Oyarzabal: mancino letale a mezz'altezza per il centravanti della Real Sociedad, che trafigge Maignan dagli 11 metri. Avanti la formazione di de la Fuente al minuto 22. 21:24

21' Rigore confermato: dal dischetto andrà Oyarzabal. 21:29

20' Calcio di rigore per la Spagna: clamoroso calcione di Digne sulla coscia di Yamal per tentare di togliere il pallone all'avversario, ma il VAR è al lavoro perché lo spagnolo potrebbe aver stoppato con il braccio. 21:29

16' Brivido per la Spagna: Mbappé riceve una gran palla in profondità ma viene arginato, al termine dell'azione ci prova Olise e la conclusione viene deviata in angolo. 21:17

15' Brutto intervento di Olise su Rodri nel tentativo di disinnescare l'avversario: punizione per la Spagna.21:15

12' Duello Laporte-Koundé sulla linea di fondo: ha la meglio lo spagnolo che riesce a non concedere il corner. 21:13

10' Baena non calcia bene dal limite e centra in pieno la barriera; sulla respinta la Spagna non trova l'affondo. 21:11

9' Cartellino giallo per Adrien Rabiot, in netto ritardo su Dani Olmo. Punizione da posizione invitantissima per la Spagna: siamo al limite dell'area francese. 21:10

8' Olise tenta di sfondare per vie centrali, ma Fabián gli dice di no.21:09

6' Spunto sulla sinistra di Barcola che salta Pedro Porro e va sul fondo, ma alla fine ci mette il piede Cubarsì: corner per la Francia. 21:07

4' Dembele prova a cambiare gioco in orizzontale, ma il pallone impreciso innesca un possibile contropiede per la formazione iberica: nulla di fatto alla fine: Francia e Spagna continuano a studiarsi. 21:05

3' Prova a tener palla la Francia ora, ma la Spagna non concede spazi. 21:04

2' Subito possesso Spagna che prova a salire con Cucurella, ma l'azione si spegne tra i guantoni di Maignan. 21:01

1' Si parte: al via la prima semifinale del Mondiale 2026. 21:01

Tutto pronto a Dallas, ma prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'attentato di Nizza del 2016. 21:00

Si parte con la Marsigliese, dopodiché toccherà alla Marcha Real. 20:54

Squadre in campo a Dallas: tra poco gli inni nazionali. L'Arlington è una bolgia. 20:53

Questa sarà l'undicesima volta che Lamine Yamal e Kylian Mbappé si affrontano in una partita tra club e nazionale: Yamal ha vinto otto di queste 10 gare.20:17

Lamine Yamal è il secondo under 20 a giocare sette partite ai Mondiali FIFA; l'altro è stato Kylian Mbappé nel 2018.20:17

Kylian Mbappé stabilisce stasera il record di presenze con la Francia nella storia della Coppa del Mondo FIFA (21), superando Hugo Lloris (20).20:16

Didier Deschamps dirige stasera la sua 26ª partita ai Mondiali FIFA, più di qualsiasi altro allenatore nella storia della competizione: superato Helmut Schön (25), della Germania. 20:16

Formazione ufficiale Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De la Fuente. 19:45

Formazione ufficiale Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.19:44

Questo sarà solo il secondo incontro di sempre ai Mondiali tra Francia e Spagna, dopo quello degli ottavi di finale del 2006, in cui i Bleus passarono il turno vincendo per 3-1 in rimonta.19:42

Francia-Spagna sarà diretta dal salvadoregno Ivan Barton, affiancato dagli assistenti David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicaragua). Il quarto uomo sarà Glenn Nyberg e l'arbitro riserva Mahmod Beigi, entrambi svedesi.19:42

Francia e Spagna si contendono il primo posto nella finalissima del 19 luglio all'Arlington Stadium di Dallasm con fischio d'inizio alle 21 italiane (14.00 locali). Inghilterra e Argentina, invece, scenderanno in campo mercoledì 15 nella seconda semifinale, in scena ad Atlanta. 19:39

Benvenuti alla diretta di Francia-Spagna, prima semifinale del Mondiale 2026. 19:32

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