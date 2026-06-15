Grazie per aver seguito la diretta di Belgio-Egitto 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo 2026.23:05

90'+5' Finisce qui! In questa 1ª giornata del Gruppo G Belgio ed Egitto si dividono la posta in palio: 1-1 il punteggio finale del match.22:59

90'+5' Tocco d'esterno di Mechele che torna a farsi vedere dentro l'area avversaria sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il suo tiro termina alto.22:58

90'+3' Belgio in avanti alla ricerca del gol del vantaggio, quando siamo arrivati a metà del recupero.22:56

90' Saranno 5 i minuti di recupero che ci separano da qui alla fine del mach.22:53

88' Due cambi anche nell'Egitto: escono Fatouh e Fathy ed entrano Hafez e Adel.23:05

87' Colpo di testa di Lukaku dal limite dell'area piccola su cross di Raskin, ma la conclusione del centravanti belga termina alta!22:50

86' Ancora un doppio cambio tra le fila del belgio: fuori Doku e De Bruyne, dentro Fernandez-Pardo e Vanaken.22:48

84' Calcio d'angolo per l'Egitto: Zizo mette in mezzo, Hany cerca la conclusione dal limite, ma la difesa del Belgio riesce ad allontanare il pericolo.22:47

83' Nuova occasione per il Belgio, con Mechele che colpisce di testa dall'interno dell'area e costringe Shobeir ad un grande intervento!22:46

81' Steso Doku all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore dell'Egitto: i Diavoli Rossi avranno un'altra occasione da palla inattiva.22:44

79' Torna a farsi vedere in avanti l'Egitto, che adesso prova a tenere il possesso nella metà campo del Belgio in attesa della traccia giusta per cercare l'imbucata.22:44

76' Doppio cambio nell'Egitto: fuori Zico e Salah, dentro Zizo e Abdelkarim.22:39

75' Secondo ammonito tra le fila del Belgio: De Cuyper perde palla e ferma la ripartenza del Belgio con una trattenuta.22:38

73' Ci prova ancora il Belgio: Meunier entrain area dalla destra e cerca il secondo palo aprendo il piatto sinistro, ma la sua conclusione è debole e Shobeir non si fa sorprendere.22:36

71' Primo cambio nell'egitto al rientro dal cooling break: esce Ashour ed entra Rabia.22:34

68' È il momento del cooling break: le due formazioni si fermano per una pausa prima di giocare gli ultimi minuti di questa partita.22:34

66' GOL! BELGIO-Egitto 1-1! Autorete di Mohamed Hany! Il Belgio sfonda sulla destra con De Bruyne che cerca subito Lukaku al centro dell'area. Il centravanti del Napoli viene anticipato da Hany, che inganna il proprio portiere e deposita il pallone nella propria porta: 1-1.22:33

66' Terzo cambio nel belgio: fuori De Ketelaere e dentro Lukaku.22:29

65' Momento bellissimo della partita, con occasioni da una parte e dall'altra! Salah trova Marmoush in velocità, che entra in area e prova la conclusione di destro che termina a lato dopo una deviazione con Courtois, che non sarebbe riuscito ad intervenire.22:29

62' Seconda occasione per il Belgio nel giro di un minuto! Azione insistita con Meunier che entra in area dal centro-destra e serve al centro De Bruyne, ma la conslusione del classe 1991 è debole e Shobeir non si fa sorprendere. Si resta sullo 0-1 per l'Egitto.22:27

62' Gran botta di Tielemans dalla distanza che sfiora il palo alla destra di Shobeir! Sugli sviluppi di un corner la palla termina al limite e il capitano del Belgio calcia al volo, senza però riuscire ad inquadrare lo specchio.22:25

60' Ancora un'occasione per l'Egitto! Marmoush s'invola in contropiede, ma al momento della conclusione viene ostacolato da Ngoy e calcia alto.22:23

56' Doppio cambio nel Belgio: fuori Onana Castagne, dentro De Cuyper e Raskin.22:21

55' Occasionissima per l'Egitto! Colpo di testa di Salah da centro area parato da Courtois: sulla respinta corta del portiere del Real Madrid raccoglie Ashour, che tutto solo calcia forte ma strozza troppo il tiro, che termina larghissimo, sprecando la palla del possibile 2-0 per i Faraoni.22:24

53' Palo esterno di De Bruyne! Il fantasista del Napoli scavalca la barriera con il piatto destro e centra in pieno il legno, sfiorando il pareggio.22:17

52' Atterrato Doku al limite dell'area: buona opportunità per il Belgio con questo calcio di punizione, da una posizione molto interessante. De Bruyne sul punto di battuta.22:15

48' Subito un'occasione per l'Egitto, con Zico che riceve a centro area e calcia di prima, ma il suo piatto destro viene intercettato. Raccoglie Marmoush che ci riprova subito, ma anche la sua conclusione viene respinta dalla difesa belga.22:12

46' Inizia il secondo tempo! È l'Egitto a dare il via ai secondi 45' di gioco.22:08

Vedremo se Rudi Garcia proverà ad effettuare alcuni cambi per cambiare l'inerzia di questa partita, che fino ad ora ha visto l'Egitto in controllo e il Belgio un po' in affanno.21:56

Parte forte l'Egitto, che nei primi minuti di gioco tiene maggiormente il possesso, nonostante le prime due conclusioni del match arrivino da parte dei giocatori del Belgio. Al 19' la svolta: dopo un buon recupero sulla fascia destra, Salah trova il filtrante giusto per Ashour che sblocca la partita con un destro preciso dal limite che non lascia scampo a Courtois. La reazione del Belgio è disordinata e poco pericolosa e l'occasione migliore per i diavoli rossi arriva solo ad inizio recupero, con Doku che spreca dall'altezza del dischetto del rigore sugli sviluppi di una rimessa laterale. Il primo tempo si chiude con i Faraoni meritatamente in vantaggio.21:55

45'+5' Finisce il primo tempo! Si va all'intervallo sul punteggio di 0-1 tra Belgio ed Egitto, grazie al gol di Ashour al 19'.21:51

45'+4' Occasione per l'Egitto! Ngoy sbaglia l'intervento di testa e per poco Marmoush non ne approfitta: l'attaccante egiziano recupera il pallone e calcia da posizione angolata, costringendo Courtois all'intervento sul primo palo.21:50

45'+1' Prima vera occasione per il Belgio! Sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta lunga, De Ketelaere riceve a centro area e appoggia dietro per l'accorrente Doku. L'attaccante del Manchester City calcia al volo di esterno destro, ma la sua conclusione termina alta.21:48

45' Saranno 4 i minuti di recupero che ci separano dalla fine della prima frazione di gioco.21:46

43' Ci prova ancora da fuori il Belgio, con De Bruyne che fa partire il destro ma centra in pieno De Ketelaere che blocca la sua conclusione.21:44

39' Sugli sviluppi dell'azione ci prova ancora Trossard di sinistro dal limite, ma ancora una volta la difesa dell'Egitto allontana il pericolo. 21:41

38' Torna a farsi vedere in avanti il Belgio: dopo un'azione insistita Doku riceve in area e appoggia per Trossard a rimorchio, ma la conclusione del classe 1994 viene ribattuta. 21:40

34' Secondo ammonito tra le fila dell'Egitto: anche Ahmed Fotouh finisce sul taccuino dell'arbitro.21:36

33' Occasione per l'Egitto! Zico entra in area dalla destra e prova un tiro potente rasoterra ben indirizzato verso il secondo palo, costringendo Courtois ad un grande intervento per evitare il raddoppio dei Faraoni. 21:35

31' Castagne mette in mezzo un cross a rientrare dalla fascia sinistra, cercando l'inserimento di Tielemans. Il capitano del Belgio sfiora il pallone, ma non riesce ad indirizzarlo verso la porta avversaria e la sfera sfila sul fondo.21:33

28' Prova a reagire il Belgo che adesso occupa stabilmente la metà campo avversaria, ma fatica a trovare gli spazi giusti per affondare il colpo.21:28

25' Riprende la sfida, con un calcio di punizione in favore dell'Egitto all'altezza della linea mediana.21:27

22' Breve pausa per i giocatori delle due formazioni: è il momento del cooling break.21:24

19' GOL! Belgio-EGITTO 0-1! Rete di Emam Ashour! Salah da destra trova il suo compagno di squadra al limite dell'area: controllo orientato e destro rasoterra potente, ad incrociare sul secondo palo: Courtois non può nulla e l'Egitto si porta in vantaggio!21:22

16' Resta a terra Doku dopo un intervento molto deciso di Hany, l'arbitro Abatti non fischia nulla, nonostante le proteste dei giocatori del Belgio. Il classe 2002 è comunque in grado di proseguire.21:17

14' Prima ammonizione anche tra le fila del Belgio: Castagne trattiene Salah per fermare il contropiede dell'Egitto.21:15

13' Arriva il primo giallo del match: M. Attia ferma Ngoy a centrocampo con un intervento in ritardo e l'arbitro estrae il cartellino.21:14

10' Bel tacco di De Ketelaere sull'out di destra, che libera Trossard all'interno dell'area. Il giocatore dell'Arsenal cerca di sfondare in dribbling, ma dopo un rimpallo è l'ultimo a toccare il pallone, che termina sul fondo21:12

7' Prima sortita offensiva da parte del Belgio che prima prova ad andare alla conclusione con Trossard, ma il suo tiro viene ribattuto, poi sullo sviluppo dell'azione riesce a liberare De Bruyne che ci riprova dal limite con un sinistro insidioso, che termina di poco a lato. 21:10

3' Buona partenza dell'Egitto, che in questi primi minuti tiene in mano il pallino del gioco e appare più propositivo rispetto al Belgio.21:06

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Belgio.21:01

Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco: è il momento degli inni nazionali. Manca pochissimo al fischio d'inizio di questa sfida: il Mondiale di Belgio ed Egitto sta per avere inizio!20:54

Ci siamo quasi! Tra pochi minuti (21:00 ora italiana, 12:00 ora locale), l'arbitro brasiliano Ramon Abatti darà il via a questa sfida, che si giocherà al Lumen Field di Seattle.20:46

Nell’Egitto tutti gli occhi sono puntati su Mohamed Salah, che ha preso parte al 60% delle reti dei Faraoni nel corso delle qualificazioni al Mondiale, chiudendo la fase preliminare del torneo come capocannoniere e miglior assistman della sua Nazionale (nove gol e tre assist).20:07

A difendere la porta del Belgio ci sarà il solito Thibaut Courtois, che con questa presenza aggancia a quota 16 Jan Ceulemans al secondo posto della classifica dei giocatori con più gare disputate ai mondiali con i Diavoli Rossi, dietro solo ad Enzo Scifo (17).20:06

Belgio ed Egitto si affrontano per la prima volta in un match della Coppa del Mondo: i quattro precedenti tra le due Nazionali sono stati tutti match amichevoli, terminati con tre vittorie egiziane e una belga.20:06

FORMAZIONI UFFICIALI: Anche l’Egitto schiera un 4-2-3-1: Shobeir - Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh - Lasheen, Attia - Salah, Ashour, Zico - Marmoush. A disposizione: Abdelmaguid, M. Alaa, Dunga, T. Alaa, El Shenawy, Saber, Trezeguet, Adel, Hassan, Soliman, Abdelmonem, Rabia, Hafez, Zizo, Abdelkarim.20:05

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Belgio scende in campo con un 4-2-3-1: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne - Onana, Tielemans - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere. A disposizione: De Cuyper, De Winter, Fernandez-Pardo, Witsel, Lammens, Lukaku, Lukébakio, Penders, Raskin, Saelemaekers, Seus, Theate, Vanaken, Moreira.20:05

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Belgio-Egitto, match valido per la 1ª giornata del Gruppo G.20:05

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