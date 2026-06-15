Grazie per aver seguito la diretta di Costa D'Avorio-Ecuador 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con a Coppa del Mondo 2026.03:11

90'+9' Finisce qui! La rete al 90' di Amad Diallo regala il successo alla Costa D'Avorio sull'Ecuador, in questa 1ª giornata del Gruppo E.03:05

90'+8' Ultimissima occasione per l'Ecuador: Letexier concede un calcio d'angolo.03:04

90'+7' Prova a chiudere in attacco la Costa D'Avorio, ma la conclusione di Oulaï dal limite, servito da Diallo, termina alta.03:03

90'+6' Doppia occasione dalla bandierina per l'Ecuador, con M. Caicedo che mette in mezzo il palone ma la difesa ivoriana respinge entrambe le volte03:02

90'+4' Ci prova ancora Diallo dalla distanza, ma il suo tiro è debole e Galíndez neutralizza il pericolo.03:00

90'+1' Saranno sette i minuti di recupero che ci separano da qui alla fine del mach.03:00

90' GOL! COSTA D'AVORIO-Ecuador 1-0! Rete di Amad Diallo! Percussione di Singo sulla fascia destra, che mette in mezzo un cross basso raccolto da Diallo al limite dell'area. Il classe 2002 apre il piatto sinistro di prima e buca Galíndez, portando in vantaggio la Costa D'Avorio all'ultimo minuto regolamentare!02:59

89' Quinto cambio per la Costa D'Avorio, con Doué che lascia il posto a Kossounou.02:56

88' Nulla di fatto, però, sugli sviluppi del corner, con la Costa D'Avorio che può ripartire dalla propria metà campo.02:55

86' Fallo conquistato da Angulo sull'out di sinistra, all'altezza del lato corto del limite dell'area della Costa D'Avorio. Buona occasione per l'Ecuador da palla inattiva, con il pallone messo in mezzo da M. Caicedo: l'ultimo ad aver toccato il pallone è Konan e si riprenderà con un corner per la squadra allenata da Beccacece.02:53

84' Ancora una percussione di Diomande, che semina il panico dribblando un paio di avversari e cerca d'imbucare per un compagno, ma il pallone termina sul fondo e Letexier assegna un calcio di rinvio.02:50

81' É leggermente calato il ritmo in questa fase di gioco, con le due formazioni che sembrano iniziare ad accusare la fatica.02:46

77' Cambio anchge tra le fila dell'Ecuador: fuori E. Valencia e dentro Rodríguez.02:45

77' Doppio cambio per la Costa D'Avorio: escono Pépé e S. Fofana, entrano Oulaï e Sangaré.02:44

73' Arriva il primo giallo anche per l'Ecuador: ammonito Jackson Porozo.02:39

72' Tonano in campo le squadre: si riparte con una rimessa dal fondo in favore della Costa D'Avorio.02:37

69' È il momento del cooling break: le due formazioni si fermano per una pausa prima di entrare negli ultimi minuti di questa partita, ancora ferma sullo 0-0 nonostante quattro legni colpiti (tre dall'Ecuador e uno dalla Costa D'Avorio) e tante occasioni.02:36

68' Gran botta dal limite di Plata, che costringe Y. Fofana ad intervenire su una conclusione potente, ma centrale.02:34

62' Secondo e terzo cambio tra le fila dell'Ecuador: escono Franco e Yeboah, entrano Porozo e Preciado.02:32

61' Arriva ancora al tiro la Costa D'Avorio: S. Fofana si accentra e prova un destro dal limite, ma la sua conclusione è centrale e viene bloccata da Galíndez in presa bassa.02:27

58' Sempre il solito Y. Diomande per la Costa D'Avorio, che stavolta entra in area dalla fascia di sinistra, salta tre giocatori e prova il destro, che però termina alto. Risultato ancora inchiodato sullo 0-0.02:24

56' Doppio cambio per la Costa D'Avorio: fuori Touré e Wahi, al loro posto Diallo e Bonny.02:27

56' Primo cambio per l'Ecuador: esce Minda ed entra Angulo.02:25

52' Arriva il quarto legno del match! Stavolta è la Costa D'Avorio ad andare vicina al gol, con Wahi che riceve in mezzo un bel cross teso del solito Y. Diomande, apre il destro dall'interno dell'area piccola ma viene fermato dalla traversa!02:20

50' Torna a farsi vedere in zona tiro anche la Costa d'Avorio con Pépé che calcia al volo dal limite, ma il suo sinistro è impreciso e termina alto.02:16

46' Terzo legno colpito dall'Ecuador! Pallone di Plata a scavalcare la difesa dell'Ecuador, E. Valencia raccoglie e calcia di sinstro, ma colpisce la base del primo palo!02:13

46' Inizia il secondo tempo! È la Costa D'Avorio a dare il via ai secondi 45' di gioco.02:11

Nonostante un buon ritmo e numerose occasioni, persiste la parità al termine dei primi 45': tutto si deciderà nella seconda frazione di gioco!02:01

Dopo un primo quarto d'ora di studio, l'Ecuador alza i giri del motore e assume il controllo del match, rendendosi sempre più pericoloso e colpendo anche due volte la traversa, prima con Yeboah al 23' e poi con Minda al 30'. Le iniziative della Costa D'Avorio, invece, sono affidate soprattutto alle percussioni di Y. Diomande sulla fascia destra ed alle imbucate di Kessie per i tagli di Touré. Si va al riposo sul punteggio di 0-0 dopo 45 minuti di grande intensità.01:58

45'+5' Finisce il primo tempo! Si va all'intervallo sul punteggio di 0-0 tra Costa D'Avorio ed Ecuador.01:53

45'+2' Calcio d'angolo per la Costa D'Avorio, conquistato ancora da Y. Diomande. Sugli sviluppi del corner, in un primo momento la difesa dell'Ecuador allontana, poi sul pallone rimesso in mezzo Singo tenta una rovesciata che termina alta non di molto.01:52

45' Saranno 4 i minuti di recupero che ci separano dalla fine della prima frazione di gioco.01:52

45' Buona opportunità sprecata dalla Costa D'Avorio: Kessie trova bene Touré sulla fascia sinistra, ma il cross del numero 24 è troppo sul potiere.01:50

40' Terza ammonizione del match, ancora per un giocatore della Costa D'Avorio: Guéla Doué interviene in ritardo su E. Valencia e viene punito con un cartellino da Letexier.01:45

38' Arriva il secondo giallo tra le file della Costa D'Avorio: ammonito anche Franck Kessie.01:44

35' Torna a rendersi pericolosa la Costa D'Avorio con Pépé, che dopo l'ennesima percussione di Y. Diomande riceve il pallone all'altezza del dischetto del rigore, ma la sua conclusione di prima viene bloccata da un ottimo intevento difensivo di Franco.01:40

30' Seconda traversa colpita dall'Ecuador! Grandissima imbucata di Vite per Minda, che apre l'interno di prima intenzione dall'interno dell'area anticipando Y. Fofana in uscita, ma il legno gli nega la gioia del gol.01:35

28' Arriva il primo giallo della partita: ammonito S. Fofana per un fallo in ritardo all'altezza del centrocampo ai danni di M. Caicedo.01:32

28' Riprende la sfida, con una rimessa dal fondo in favore della Costa D'Avorio.01:31

24' Breve pausa per i giocatori delle due formazioni: è il momento del cooling break.01:28

24' Occasionissima Ecuador, con Yeboah che colpisce la traversa dopo un altro tiro di sinistro dal limite!01:27

19' Ancora pericolosa la Costa D'Avorio: gran giocata di Y. Diomande che serve Wahi all'interno dell'area piccola, ma la sua girata è debole e Galíndez riesce ad intervenire.01:23

17' Prima vera occasione del match, con una percussione centrale di Kessie che imbuca in area per l'accorrente Touré sulla sinistra: il sinistro di prima del classe 2006 termina di poschissimo a lato, con gli ivoriani che chiedono un calcio d'angolo, non concesso però da Letexier.01:28

16' Primo tiro del match anche per la Costa D'Avorio, ma il Destro di S. Fofana dal limite viene ribattuto dalla difesa dell'Ecuador.01:20

14' Arriva la seconda conclusione del match, ancora da parte dell'Ecuador: Yeboah rientra dalla fascia destra e fa partire un bel mancino dal limite che si spegne sul fondo, non lontano dall'incrocion dei pali. 01:18

11' È l'Ecuador a fare la partita in questa fase, tenendo il possesso e cercando di verticalizzare, ma la difesa della Costa D'Avorio fin qui è apparsa solida.01:25

6' Fase di studio in questi primi minuti di gioco, con le due formazioni che fanno girare bene il pallone, senza però riuscire ad affondare.01:11

2' Arriva la prima conclusione di questa sfida: M. Caicedo prova un destro ad incrociare dal limite dell'area, ma il suo tiro rasoterra finisce piuttosto largo, fuori dallo specchio della porta.01:07

Inizia il match! Primo pallone giocato dall'Ecuador.01:04

Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco: è il momento degli inni nazionali. Manca pochissimo al fischio d'inizio di questa sfida: il Mondiale di Costa D'Avorio e Ecuador sta per avere inizio!00:55

Ci siamo quasi! Tra pochi minuti (1:00 ora italiana, 19:00 ora locale), l'arbitro francese François Letexier darà il via a questa sfida, che si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia. 01:32

Nell'Ecuador scende in campo da titolare John Yeboah, fresco di promozione in Serie A con il Venezia, con cui ha messo a segno 10 gol e servito nove assist nell'ultima stagione di Serie B. 00:41

Nella Costa D'Avorio, occhi puntati su Yan Diomande: 12 gol e otto assist nell'ultima Bundesliga, per quello che è stato anche uno dei soli due giocatori a vantare almeno 100 dribbling riusciti nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (assieme a Lamine Yamale). 00:38

Costa D'Avorio e Ecuador si trovano di fronte per la prima volta in assoluto. Gli ivoriani sono alla loro quarta partecipazione alla Coppa del Mondo, mentre gli ecuadoriani partecipano al torneo per la quinta volta.00:34

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Ecuador risponde con un 3-4-3: Galíndez - Ordóñez, Pacho, Hincapié - Minda, Franco, M. Caicedo, Vite - Plata, E. Valencia, Yeboah. A disposizione: Torres, Alcívar, Estupiñán, A. Valencia, Páez, Rodríguez, Ramírez, J. Caicedo, Preciado, Castillo, Angulo, Valle, Arévalo, Porozo, Medina.00:31

FORMAZIONI UFFICIALI: La Costa D'Avorio scende in campo con un 4-4-2: Y. Fofana - Doué, Singo, Agbadou, Konan - Y. Diomande, S. Fofana, Kessie, Touré - Pèpé, Wahi. A disposizione: O. Diomande, Seri, Kossounou, Bonny, Adingra, Opéri, Diakité, Diallo, Koné, Sangaré, Ndicka, Guessand, Lafont, Guiagon, Oulaï.00:31

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Costa D'Avorio-Ecuador, match valido per la 1ª giornata del Gruppo E.00:01

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