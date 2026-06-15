Esordio leggendario per Capo Verde che riesce nell'impresa di fermare i campion d'Europa in carica della Spagna sul risultato finale di 0-0. Le Furie Rosse steccano la prima uscita di questo Mondiale, complice la poca qualità e aggressività che non ci si aspettava dagli uomini di De La Fuente. Da riconoscere anche i meriti dei Creoli che non si sono lasciati intimorire dal blasone degli avversari e hanno combattuto con caparbietà, buona organizzazione di gioco e un muro difensivo contro cui si sono infrante quasi tutte le conclusioni degli spagnoli. Neanche l'ingresso in campo di Lamine Yamal, all'esordio a un Mondiale, è servito a scalfire la personalità granitica dei ragazzi di Bubista. Una giornata storica per Capo Verde che nel finale ha addirittura avuto un'occasione clamorosa con Borges.
Nel girone H, Spagna e Capo Verde occupano in coabitazione il primo posto con un punto a testa, in attesa del match tra Arabia Saudita e Uruguay in programma domani a mezzanotte. Grazie per averci seguito. 20:32
90'+7'
Triplice fischio finale! All’Atlanta Stadium il Capo Verde ferma sullo 0-0 la Spagna.20:03
90'+7'
Le prova tutte la Spagna, ma sensa risultato: Oyarzabal gira sul primo palo, Cubarsì però è in netto ritardo.20:31
90'+5'
Murato anche Lamine Yamal che prova lo sfondamento a centro area, ma la palla viene deviata in angolo.20:30
90'+4'
Non rinuncia a dire la sua il Capo Verde, per niente intimorito dalle Furie Rosse: Mendes cerca il sette dalla distanza, ma colpisce male, pallone che termina fuori.20:21
90'+3'
Cartellino Giallo per Pedri che ferma Semedo in ripartenza.19:55
90'+1'
OCCASIONE CAPO VERDE! E per poco non succedeva l'inimmaginabile. Su ribaltone di fronte, il Capo Verde va vicino al gol con un colpo di testa di Borges su cross dalla bandierina, ma schiaccia troppo la palla che carambola tra le braccia di Unai Simon. Brividi per la Spagna.20:30
90'
Sono cinque i minuti di recupero concessi.19:54
88'
ALTRA OCCASIONE SPAGNA: Dani Olmo pesca al centro Oyarzabal che tenta il destro al volo, si immola Lopes che devia sopra la traversa. 19:51
87'
Sostituzione Spagna: esce proprio Rodri, fa il suo ingresso in campo Nico Williams. Finiti gli slot per De La Fuente.19:49
85'
Rodri. Conclusione senza pretese da fuori area, non calcia benissimo il centrocampista del Manchester City, con la palla che si spegne abbondantemente alla sinistra di Vozinha.19:47
84'
Sei minuti più recupero per le speranze della Spagna. Sei minuti più recupero perché diventi storico l'esordio del Capo Verde.19:46
82'
OCCASSIONE SPAGNA! Cross dalla destra, Cucurella solo sul secondo palo schiaccia a terra il colpo di testa senza riuscire a dare forza alla palla. Vozinha c'è.20:22
81'
Nella Spagna, Ferran Torres lascia il posto a Dani Olmo.19:43
79'
Ultimo cambio per Bubista: Monteiro fa spazio ad Arcanjo.20:23
78'
Assedio Spagna, muro Capo Verde. Tutte le conclusioni delle Furie Rosse sbattono contro il fortino eretto dai Creoli. Questa volta a essere smorzato è il tiro di Pedri.20:29
76'
Terza sostituzione per De La Fuente: fuori Sydny Cabral per Joao Paulo.19:38
76'
Un quarto d'ora alla fine. Spagna ancora inchiodata sullo 0-0 contro Capo Verde.19:37
74'
OCCASIONE SPAGNA! I due neo entrati fanno sentire subito il loro peso. Combinazione nello stretto tra Yamal, Llorente e Merino che libera il destro di prima, troppo debole però per impensierire Vozinha.19:37
71'
È arrivato il momento di Lamine Yamal che fa il suo esordio a un Mondiale. L’attaccante del Barcellona sospinto dal pubblico prende il posto di Gavi. In campo anche Merino che subentra a Fabián Ruiz.20:27
70'
Secondo cooling break della partita. 19:31
67'
Con molta pazienza la Spagna fa girare palla cercando lo spazio giusto, ma non riesce a verticalizzare. Capo Verde tutto rintanato negli ultimi 30 metri a difesa del risultato.20:27
65'
Passata l'ora di gioco. E contro qualsiasi pronostico, il Capo Verde sta fermando la Spagna sullo 0-0.20:27
63'
Inizia a scaldarsi anche Lamine Yamal. E si scalda il pubblico spagnolo.20:26
62'
Tre sostituzioni nelle file del Capo Verde, una per reparto: escono Cabral, Laros Duarte e Livramento, dentro Semedo, Deroy Duarte e Da Costa.20:26
59'
Sta rischiando il Capo Verde. Le distanze tra i reparti aumentano, le maglie si allargano, inizia ad affiorare un po' di stanchezza.19:20
56'
E' sempre lui, Pedri, dalla sinistra: cross col contagiri in area per Fabián Ruiz, che dimostra di non essere un attaccante e gira male di testa: Vozinha attento, neutralizza.19:19
54'
Continua il festival degli errori da parte della Nazionale spagnola: Oyarzabal in ripartenza sbaglia tutto e prova con un tentativo velleitario a sorprendere Vozinha, anziché servire Ferran Torres tutto libero a centro area. 20:22
51'
Ancora Fabián Ruiz, ancora la stessa mattonella, risultato peggiore del precedente: palla di molto a lato della porta difesa da Vozinha.20:22
49'
Prova a cambiare ritmo la Spagna. Pedri mette in mezzo dalla sinistra, Oyarzabal ci va di testa ma sbaglia ancora una volta la torsione, mancino di frustrazione di Fabián Ruiz che si perde sopra la traversa.20:25
46'
Iniziato il secondo tempo. Si riparte dallo 0-0, con gli stessi 22 dei primi 45' di gioco.19:13
Un Capo Verde ben messo in campo e con una diga difensiva solida ha messo in seria difficoltà una Spagna fin qui poco aggressiva, che soltanto nelle battute finali è riuscita a rendersi pericolosa, sfiorando il vantaggio con Ferran Torres, Oyarzabal e Laporte. E, ora, la domanda che tutti si pongono è soltanto una: De La Fuente farà entrare Lamine Yamal nella ripresa? 20:25
45'+4'
Spagna e Capo Verde hanno chiuso sullo 0-0 il primo all’Atlanta Stadium. 18:58
45'+3'
Insuperabile Vozinha. A provarci questa volta è Laporte che su azione d'angolo si arrampica più in alto di tutti, ma il numero uno del Capo Verde si distende e salva in angolo.20:25
45'
Quattro i minuti di recupero concessi dal fischietto Makhadmeh.18:50
45'
Incontenibile Cucurella che mette in mezzo un traversone dalla sinistra, mancino ancora una volta del canterano del Valencia che non angola a sufficienza, ci arriva Vozinha.18:49
41'
Soffre ora il Capo Verde che ha abbassato troppo il baricentro. Questa volta ci prova Oyarzabal, conclusione da dimenticare.18:51
40'
OCCASIONE SPAGNA: ancora Vozinha, ancora un colpo di reni a negare la gioia del gol agli iberici. Cucurella imbeccato da Pedri fa da torre per Ferran Torres che a rimorchio fa tremare la traversa; Oyarzabal inzucca sulla ribattuta, ma l'estremo difensore di Capo Verde alza in angolo. Furie Rosse a un passo dal vantaggio.20:24
37'
Tentativo di reazione della Spagna. Sventola di Pedri dalla distanza, Vozinha si immola spedendo la palla sopra la traversa, ma il fischietto giordano Makhadmeh aveva già fermato il gioco per offside.20:23
35'
Livramento vede Unai Simon fuori dai pali e tenta la giocata del giorno da metà campo, ma non centra il sette.20:23
30'
Fatica la Spagna. Capo Verde raddoppia sempre le marcature e non butta mai via la palla.18:34
29'
Sul capovolgimento di fronte, la Spagna ci prova con una botta al volo da fuori di Cucurella, alta sopra la traversa.20:23
29'
Ha personalità il Capo Verde. Gli uomini di Bubista prendono fiducia col passare dei minuti. Moreira conclude da dentro l'area della Spagna, ma Cucurella ribatte col corpo. Rimessa laterale per Capo Verde.20:22
26'
Riprende il match con una rimessa dal fondo di Capo Verde che costruisce la manovra dal basso.18:28
23'
Cooling break. Le squadre rifiatano. Il risultato resta inchiodato nullo 0-0.18:25
19'
Capo Verde tutto rintanato nella propria metà campo, ben organizzato. Fabian Ruiz prova a impensierire Vozinha dalla distanza, ma stecca la conclusione al volo.18:22
16'
Arriva il primo giallo della partita. Destinatario Sidny Cabral che allarga il braccio ai danni di Llorente.18:26
15'
La Spagna prova a cercare il bandolo della matassa: Pedri tenta il tiro a giro da poco fuori l'area di Capo Verde, ma la sua conclusione è lenta e facile preda di Vozinha.18:31
11'
Le Furie rosse continuano a tenere il piede sull'acceleratore cercando di sfondare sull'out di destra, ma Capo Verde copre bene.20:21
8'
Prova a sfondare la Spagna. Cross dal fondo di Pedri che si trasforma quasi in una conclusione, ma Vozinha non si fa sorprendere18:14
4'
Inizio di gara a ritmi contenuti, fase di studio, con Capo Verde che tiene bene il campo.18:12
Partiti! Primo pallone giocato dalla Spagna.18:13
Sarà l’arbitro giordano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh a dirigere il match, che si gioca all’Atlanta Stadium alle 18:00 ora italiana (12:00 ora locale).20:20
Dall'altra parte, invece, Capo Verde schiera l'XI titolare con l'età media più elevata in questo Mondiale finora: 31 anni e 26 giorni.20:20
All'età di 19 anni e 144 giorni, Pau Cubarsí diventa oggi il secondo difensore più giovane a scendere in campo da titolare in un match della Coppa del Mondo con la maglia della Spagna, dietro solo ad Alejandro Balde contro il Giappone nel 2022 (19 anni e 44 giorni).18:56
Spagna e Capo Verde si affrontano in quello che è il loro primo confronto in assoluto tra tutte le competizioni.18:28
FORMAZIONI UFFICIALI: Capo Verde risponde con un 4-1-4-1: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina; Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon Livramento. A disposizione:Stopira, Logan Costa, João Paulo, Gilson Benchimol, Garry Rodrigues, Márcio Rosa, Deroy Duarte, Yannick Semedo, Willy Semedo, Telmo Arcanjo, Nuno da Costa, CJ dos Santos, Wagner Pina, Kelvin Pires, Hélio Varela.18:27
FORMAZIONI UFFICIALI: La Spagna schiera un 4-3-3: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi. A disposizione: David Raya, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Eric García, Mikel Merino, Dani Olmo, Yéremi Pino, Pedro Porro, Joan García, Álex Baena, Nico Williams, Martín Zubimendi, Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Borja Iglesias.18:27
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Spagna-Capo Verde, match valido per la 1ª giornata del Gruppo H.18:23
Dove si gioca la partita:
Stadio: Atlanta Stadium Città: Atlanta, Georgia Capienza: 75000 spettatori18:23
Formazioni Spagna - Capo Verde
Spagna
Capo Verde
TITOLARI SPAGNA
(23) UNAI SIMÓN (P)
(22) PAU CUBARSÍ (D)
(5) MARCOS LLORENTE (D)
(14) AYMERIC LAPORTE (D)
(24) MARC CUCURELLA (D)
(16) RODRI (C)
(20) PEDRI (C)
(8) FABIÁN RUIZ (C)
(9) GAVI (A)
(7) FERRAN TORRES (A)
(21) MIKEL OYARZABAL (A)
PANCHINA SPAGNA
(15) ÁLEX BAENA (C)
(13) JOAN GARCÍA (P)
(11) YÉREMY PINO (C)
(10) DANI OLMO (C)
(25) VÍCTOR MUÑOZ (A)
(6) MIKEL MERINO (C)
(26) BORJA IGLESIAS (A)
(17) NICO WILLIAMS (A)
(12) PEDRO PORRO (D)
(1) DAVID RAYA (P)
(3) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
(18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
(4) ERIC GARCÍA (D)
(2) MARC PUBILL (D)
(19) LAMINE YAMAL (A)
ALLENATORE SPAGNA
Luis de la Fuente
TITOLARI CAPO VERDE
(1) VOZINHA (P)
(22) STEVEN MOREIRA (D)
(4) PICO LOPES (D)
(3) DINEY BORGES (D)
(13) SIDNY CABRAL (D)
(6) KEVIN PINA (C)
(10) JAMIRO MONTEIRO (C)
(20) RYAN MENDES (C)
(7) JOVANE CABRAL (C)
(15) LAROS DUARTE (C)
(19) DAILON LIVRAMENTO (A)
PANCHINA CAPO VERDE
(23) CJ DOS SANTOS (P)
(11) GARRY RODRIGUES (A)
(18) TELMO ARCANJO (C)
(17) WILLY SEMEDO (A)
(12) MÁRCIO ROSA (P)
(5) LOGAN COSTA (D)
(2) STOPIRA (D)
(25) KELVIN PIRES (D)
(8) JOÃO PAULO (C)
(26) HÉLIO VARELA (A)
(24) WAGNER PINA (D)
(21) NUNO DA COSTA (A)
(9) GILSON BENCHIMOL (A)
(14) DEROY DUARTE (C)
(16) YANNICK SEMEDO (C)
ALLENATORE CAPO VERDE
Pedro Leitão Brito
PREPARTITA
Spagna - Capo Verde è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 15 giugno alle ore 18:00 allo stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia. Arbitro di Spagna - Capo Verde sarà Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. Al VAR invece ci sarà Joe Dickerson.
Dove vedere Spagna-Capo Verde di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Spagna-Capo Verde si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 15 giugno. Spagna-Capo Verde verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Spagna - Capo Verde sulla Guida TV.