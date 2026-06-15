Esordio leggendario per Capo Verde che riesce nell'impresa di fermare i campion d'Europa in carica della Spagna sul risultato finale di 0-0. Le Furie Rosse steccano la prima uscita di questo Mondiale, complice la poca qualità e aggressività che non ci si aspettava dagli uomini di De La Fuente. Da riconoscere anche i meriti dei Creoli che non si sono lasciati intimorire dal blasone degli avversari e hanno combattuto con caparbietà, buona organizzazione di gioco e un muro difensivo contro cui si sono infrante quasi tutte le conclusioni degli spagnoli. Neanche l'ingresso in campo di Lamine Yamal, all'esordio a un Mondiale, è servito a scalfire la personalità granitica dei ragazzi di Bubista. Una giornata storica per Capo Verde che nel finale ha addirittura avuto un'occasione clamorosa con Borges.

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