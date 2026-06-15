Svezia prima nel gruppo F, con questi tre punti. Olanda e Giappone hanno infatti pareggiato. Gli svedesi torneranno il campo il 20 giugno contro gli Orange, mentre la Tunisia il 21 giugno sfiderà la Giappone. Grazie per averci seguito, alla prossima. 06:09

90'+9' Finisce qui. Larga vittoria per la Svezia, 5-1 grazie alla doppietta di Ayari e le reti di Isak, Gyokeres e Svanberg. Tunisia ko.06:03

90'+6' GOL! SVEZIA-Tunisia 5-1! Rete di Yasin Ayari! Anche in questo caso, un errore in costruzione della Tunisia che sulla pressione di Bergvall regala il pallone ad Ayari. Il classe 2003 con un altra conclusione da fuori area firma la doppietta personale e la manita svedese!05:59

90'+1' Esce anche Alexander Bernhardsson per far posto a Daniel Svensson05:52

90'+1' Esce Alexander Isak, sicuramente tra i migliori dei suoi, dentro Anthony Elanga05:52

90'+1' Assegnati 6 minuti di recupero.05:54

84' GOL! SVEZIA-Tunisia 4-1! Rete di Mattias Svanberg! Il neoentrato lascia subito il segno. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il cross in area viene leggermente deviato da Isak, favorendo Svanberg che resta in gioco e dall'altezza del dischetto, gira in rete il pallone del 4-1, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria svedese.05:50

84' Per la Svezia esce Jesper Karlström ed entra Mattias Svanberg05:45

84' Fuori anche Anis Ben Slimane che lascia il posto a Firas Chaouat05:44

83' Due cambi offensivi per la Tunisia. Fuori Rani Khedira, dentro Ismaël Gharbi.05:44

82' Abbassa i ritmi la Svezia che sta gestendo il doppio vantaggio con il giro palla.05:44

72' Infine fuori Yan Valery, dentro Hadj Mahmoud.05:33

72' Esce anche Elias Saad che lascia il posto a Sebastian Tounekti.05:33

72' Primi cambi anche per la Tunisia. Fuori Ellyes Skhiri, dentro Elias Achouri.05:32

72' Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.05:32

69' Cooling break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.05:32

69' Prova l'acrobazia Gyokeres. Da un bel cross dall'esterno di destra, l'attaccante si coordina per la sforbiciata in area ma non arriva all'impatto con il pallone che sfila sul fondo.05:31

68' Gyokeres e Isak sembrano imprendibili per la Tunisia in ripartenza. Il primo serve il secondo che cerca di ripetere l'azione del suo primo gol ma stavolta viene murato sul più bello.05:31

66' Grande occasione per il 4-1 svedese! Un altro errore in costruzione per la Tunisia e ancora Gyokeres che riceve un pallone invitante in area di rigore ma spara alle stelle.05:27

65' Fuori anche Benjamin Nygren, dentro Lucas Bergvall.05:26

65' Primi due cambi per la Svezia. Esce Gabriel Gudmundsson ed entra Elliot Stroud.05:26

63' Dopo il gol del 3-1 c'è spazio in ripartenza per la Svezia. Gyökeres punta l'area dopo aver ricevuto palla sull'esterno ma viene fermato appena prima di entrare in area di rigore.05:26

59' GOL! SVEZIA-Tunisia 3-1! Rete di Viktor Gyökeres! Grave errore in fase di costruzione di Skhiri, che perde il pallone sotto la pressione di Isak. L'attaccante svedese recupera e serve immediatamente Gyökeres, che si presenta a tu per tu con il portiere e con grande freddezza firma il gol del 3-1, riportando la Svezia a +2.05:23

58' La Tunisia attacca dalle fasce ma i cross dei suoi esterni sono lenti e imprecisi. La Svezia libera senza problemi anche se fa fatica a ripartire in questo avvio di ripresa.05:36

55' Prova a contrattaccare la Tunisia che conquista il suo primo calcio d'angolo nel match. 05:17

54' Primo cartellino giallo del match. E' Rani Khedira il primo ammonito per un fallo a centrocampo.05:18

53' Ritmi bassi e squadre imprecise in questo avvio di ripresa. Ci prova Gyokeres con una conclusione dal limite dell'area, respinta.05:15

46' Si riparte! Via al secondo tempo di Svezia-Tunisia. Nessun cambio.05:06

La Svezia ha chiuso il primo tempo avanti 2-1 sulla Tunisia al termine di una frazione a forti tinte gialloblu. Gli svedesi hanno trovato il doppio vantaggio con Ayari e Isak, sfruttando al meglio le disattenzioni della difesa tunisina. Nel finale, però, Rekik ha riaperto la gara con l'unico tiro in porta per i tunisini.05:05

A tra poco per la ripresa di questo fondamentale match del girone F, lo stesso di Olanda e Giappone. Vedremo se le squadre cambieranno qualcosa dopo l'intervallo.05:04

45'+4' Finisce qui il primo tempo. Svezia avanti 2-1 grazie alle firme di Ayari e Isak nella prima mezz'ora, al 43° però Rekik ha accorciato le distanze per la Tunisia.05:01

45' Assegnati 4 minuti di recupero. 04:47

43' GOL! Svezia-TUNISIA 2-1! Rete di Omar Rekik! Dagli sviluppi di una rimessa laterale, la Svezia non allontana e la Tunisia è brava a crederci e far girare il pallone che viene crossato in area da Hannibal Mejbri. Rekik, lasciato colpevolemnrte troppo solo in area, colpisce di testa e accorcia le distanze. 04:48

40' Bel taglio di Viktor Gyokeres che però manca di un soffio l'appuntamento al gol dopo un cross teso dalla trequarti.04:41

36' Ancora una mischia in area dagli sviluppi di un altro calcio d'angolo per la Svezia. La difesa tunisina libera ma non riesce a uscire.04:38

33' La Svezia prova a chiudere la pratica nel primo tempo. Colpo di testa di Victor Lindelof sugli sviluppi di calcio d'angolo ma il tentativo si spegne alto sopra la traversa.04:58

30' GOL! SVEZIA-Tunisia 2-0! Rete di Alexander Isak! Grande lavoro di sponda di Viktor Gyökeres che a centrocampo libera Isak nello spazio. L'attaccante punta la difesa, entra in area da posizione leggermente decentrata e beffa il portiere con una conclusione chirurgica nell'angolo lontano. La Svezia raddoppia!04:36

27' Ripartita la sfida, Svezia che gestisce il possesso, ma fatica a cambiare ritmo. Tunisia che difende bene e prova a ripartire.04:28

23' Hydration break o cooling break. Insomma, tre minuti di pausa del match. 1-0 Svezia finora grazie al gol di Yasin Ayari.04:24

21' La Svezia ha abbassato il ritmo dopo il vantaggio e gestisce il pallone senza troppa pressione. Svedesi questa sera vestiti con il classico completo gialloblù, mentre i tunisini in rosso.04:23

18' Tunisia in partita con le ripartenze. Elias Saad conclude da fuori area ma il tentativo si spegne alto sopra la traversa.04:21

7' GOL! SVEZIA-Tunisia 1-0! Rete di Yasin Ayari! Lancio in profondità per Alexander Isak, anticipato dall’uscita del portiere fuori area. La palla resta però a disposizione di Viktor Gyökeres, il cui potente tiro viene murato da un difensore tunisino. Sulla respinta si avventa Ayari che, da fuori, firma il gol del vantaggio.04:17

6' Primo lampo di Viktor Gyökeres con una conclusione potente che però si spegne sul fondo.04:16

PARTITI! Via al match, si comincia. Inizia il Mondiale di Svezia e Tunisia.04:01

Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello della Svezia, poi i tunisini. Bella l’atmosfera al Monterrey Stadium.03:54

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Svezia e Tunisia ai Mondiali. La Nazionale tunisina conta 12 precedenti nella Coppa del Mondo contro avversarie europee e ha vinto solo in occasione dell'ultima gara della fase a gironi nel 2022, 1-0 contro la Francia.03:50

Arbitro di Svezia-Tunisia sarà l’argentino Yael Falcon Perez. Fischio d'inizio alle ore 4 italiane (le 9 locali). Si gioca al Monterrey Stadium, in Messico.03:49

Due giocatori del campionato italiano da tenere d'occhio: Isak Hien dell’Atalanta e Jesper Karlström dell'Udinese. Tra poco si parte.05:51

TUNISIA (4-2-3-1): Chamakh; Valery, Talbi, Rekik, Ben Hamida; Skhiri, Khedira; Ben Slimane, Mejbri, Abdi; Saad. CT: Lamouchi.03:48

SVEZIA (3-4-1-2): Nordfeldt; Lindelof, Lagerbielke, Hien; Bernardsson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyokeres. CT: Potter.03:48

Buonanotte e benvenuti alla diretta scritta di Svezia-Tunisia, match valido per la 1a giornata del girone F. Lo stesso in cui poco fa Olanda-Giappone è terminata 2-2.03:05

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